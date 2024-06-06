🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 48 отзывов Секреты Ивановской горки: экскурсия по старой Москве Ивановская горка - колоритный уголок Москвы. Узнайте легенды, разгадайте тайны Хитровки и погрузитесь в атмосферу Старой Москвы Начало: В районе м. Китай-город «А также увидите место, где находился летний дворец Василия I» 750 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Москва через призму творчества Шехтеля: экскурсия в мир модерна и символизма Погрузитесь в уникальный мир московского модерна, созданного Федором Шехтелем, и откройте для себя его сакральные законы и символы Начало: В центре Москвы «Объясню, как в особняке Рябушинского архитектурно обозначен переход Франца-Альберта Шехтеля в христианскую веру» от 7200 6 480 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 275 отзывов Лабиринт истории: экскурсия по Китай-городу, сердце старой Москвы Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по Китай-городу. Исторические здания и уникальные архитектурные памятники ждут вас Начало: У памятника героям Плевны «Отыщете спрятавшиеся среди домов особняки Юргенсона и Кнопа и дворец Долгоруких» 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 111 отзывов Нескучная прогулка по московским переулкам: от Тверской до Петровки Прогулка по старинным переулкам Москвы: архитектура, история и увлекательные факты о жизни москвичей. Погружение в атмосферу прошлого Начало: В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская «Мы полюбуемся дворянскими усадьбами, причудливыми особняками модерна и сказочными теремами в неорусском стиле» Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 16:00 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 50 отзывов Москва пикантная: увлекательное путешествие по злачной истории Погрузитесь в атмосферу пикантной Москвы конца 19 века. Злачные места, тайны и скандалы ждут вас Начало: У метро Трубная «Вы увидите бордель со знаменитой «турецкой комнатой», особняк «с беременными кариатидами», дом, в котором жила Эллочка Людоедка, и трущобы 19 века» 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 38 отзывов Усадьба Быково: тайны русской готики и архитектурное наследие Откройте для себя мир русской готики и узнайте истории, спрятанные за стенами усадьбы Быково Начало: Село Быково, Владимирский храм «А под сенью старинных лиственниц рассмотрим чудесный особняк, в облике которого драматично сочетаются уточненная красота и заброшенность» от 4900 4 410 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 50 отзывов Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов Начало: У метро Китай-город «Здесь есть всё для интересной прогулки: итальянские пейзажи и старинная архитектура, купеческие особняки и дворянские усадьбы, ночлежки со страниц Гиляровского и дворы из фильма «Брат-2»» Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 3 часа 85 отзывов Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов Начало: От СТ.М. «Маяковская» «Я расскажу про особняк Чехова и квартиру Булгакова» 7428 5 200 ₽ за всё до 11 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 214 отзывов Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий Начало: У метро Третьяковская «Кроме того, я покажу, где в Москве был открыт первый кинотеатр, в каком старинном особняке Лев Толстой писал повесть «Казаки» и где жил предок поручика Ржевского из Гусарской баллады» от 2 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Огородная Слобода и Чистые пруды Истории, которые хранят старинные московские дома Начало: В районе метро Красные Ворота «Во дворце Юсуповых (Сокольнический Дворец Ивана Грозного) поговорим о знаменитом княжеском роде» 5 913 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 41 отзыв От Арбата до Спиридоновки: путешествие по историческим особнякам Москвы Погрузитесь в мир роскоши и истории, пройдя маршрутом от Арбата до Спиридоновки, и узнайте тайны московских особняков Начало: В районе метро Арбатская «Используя талант Фёдора Шехтеля, Льва Кекушева и других архитекторов, а также новейшие строительные технологии тех лет, российские миллионеры построили в Москве особняки, каждый из которых является произведением искусства» 5 908 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 39 отзывов Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей Начало: В районе метро Красные ворота «Английский замок и китайскую пагоду в Москве» от 3 990 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В районе метро «Кропоткинская» «Мы полюбуемся фантастическими морскими жителями Дома под рюмкой, изразцами Дома-сказки, величественным львом самого узнаваемого особняка в стиле модерн, роскошью пречистенских дворцов и нарядностью белокаменных палат» 6450 5 805 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 50 отзывов Московский Кремль с гидом-историком: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Москвы с профессиональным гидом-историком. Узнайте тайны Кремля, посетите соборы и уникальные достопримечательности Начало: В районе метро Александровский сад «Пройдя через Кутафью башню и по Троицкому мосту, выйдем к Арсеналу и Государственному Кремлевскому дворцу» от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 18 отзывов Булгаковская Москва: путеводитель по роману Исследуйте мистическую Москву Булгакова, пройдитесь по местам событий знаменитого романа и ощутите дух эпохи Начало: В районе метро Парк культуры «Среди чудом сохранившихся деревянных построек и великолепных особняков отыщем прототипы дома Мастера и особняка Маргариты» 5 200 ₽ за всё до 6 чел.

Квест 2 часа 23 отзыва Квест по метро «Московское подземелье» Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро Начало: метро Кропоткинская «Полюбуются на витражи и мозаики, превратившие наше метро в прекрасный дворец» 7 650 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 43 отзыва Мясницкая: легенды и были Погулять по одной из самых красивых улиц Москвы, узнать ее историю и полюбоваться старинными домами Начало: М. Красные ворота вых. 1 «Я расскажу, как один за другим на ней вырастали огромные доходные дома, купеческие особняки, мастерские художников, магазины и банки» 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 97 отзывов Мясницкая и ее переулки: живая история Москвы в одной прогулке Погрузитесь в атмосферу Москвы прошлых веков, исследуя Мясницкую улицу и ее переулки. Откройте для себя удивительные истории и архитектурные шедевры Начало: У станции метро «Лубянка» «Рассмотрим дом Кузнецова, который по-прежнему является магазином фарфора, дворец крупнейшего просветителя своего времени Черткова, доходные дома, построенные гениальным Шехтелем» 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Семь чудесных домов Чистопрудного бульвара: путешествие в историю Погрузитесь в историю Москвы, исследуя архитектурные шедевры и уникальные особняки Чистопрудного бульвара Начало: В районе станции метро «Сретенский бульвар» «Я расскажу, чем это место привлекло основателя, князя Юрия Долгорукого, покажу настоящий дом-крепость и мистический дворец» 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Историческая мозаика Бауманской улицы Полюбоваться купеческой Москвой и услышать рассказ о Немецкой слободе и её жителях Начало: метро Бауманская «Вы увидите сохранившиеся в первозданном виде купеческие особняки и доходные дома» 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Фасады и лица московского модерна Знакомство с уникальным архитектурным стилем на прогулке по Старой Конюшенной Начало: М. Кропоткинская, выход к Гоголевскому бульвару 6 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Тайны доходных домов Москвы: парадные, дворы и архитектура Исследуйте уникальные доходные дома Москвы, их парадные и дворы, насладитесь архитектурным великолепием и историческими рассказами Начало: Возле станции метро «Китай-город» «Вы найдете древние палаты внутри особняков и доходных домов, увидите двор-колодец из фильма «Брат-2» и не раз заглянете в проходные дворы» 6000 4 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Московские адреса любви Погрузиться в самые яркие любовные истории прошлого на центральных улочках города Начало: В районе метро Маяковская «По пути посмотрим на дом, где находится та самая нехорошая квартира, и полюбуемся особняками Рябушинского и Морозова, где ярко кипела жизнь и бурлила любовь» 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна» в Москве Откройте для себя уникальные архитектурные шедевры модерна и пройдите 10 000 шагов по историческому центру Москвы Начало: в районе метро Парк Культуры (кольцевая) «В центре нашего внимания творения Льва Кекушева (Доходной дом Исакова, особняки Листа и Миндовского) и шедевры Федора Шехтеля (особняки Дерожинской, Рябушинского, Морозовой и дом самого архитектора)» 12 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 51 отзыв Серебряный век в переулках Арбата: индивидуальная экскурсия по Москве Погрузитесь в атмосферу Серебряного века, прогуливаясь по арбатским переулкам. Узнайте о жизни и творчестве великих поэтов и писателей, посетив их любимые места Начало: На Арбате «В каком особняке состоялся роскошный прием, описанный в самом популярном романе» от 4 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 39 отзывов В поисках московских замков История, архитектура и судьбы домов в стиле модерн и не только Начало: В районе метро «Маяковская» «Рассмотрите сказочные замки, словно перенесённые из Германии, увидите настоящий английский замок и итальянский палаццо» от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 692 отзыва Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде» Начало: Станция метро Киевская Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 143 отзыва Мистика и реальность Булгаковской Москвы Увидеть места, связанные с писателем и его творениями, и узнать о них самое любопытное Начало: У театра сатиры «Впечатлитесь готическими деталями особняка Морозовой — считается, что именно здесь и жила Маргарита» 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 934 отзыва Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала Расписание: Ежедневно кроме четверга 1 700 ₽ за билет

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 2 часа 94 отзыва Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24 Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами Начало: Возле парка «Зарядье» Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00 1330 1 197 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 89 отзывов Экскурсия в закрытый особняк Морозова Начало: Подсосенский переулок, 21 «Особняк Морозова — один из самых удивительных во всей Москве» Расписание: Субботы и воскресенья 2 299 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 60 отзывов Сказочные терема Коломенского Начало: Станция метро Каширская (любая ветка), 1-2 выходы «Экскурсия во дворец царя Алексея Михайловича» Расписание: вт 10:00, 12:30, ср 10:00, 12:30, чт 10:00, 12:30, пт 10:00, 12:30 от 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 206 отзывов Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков» Начало: СТ.М. Библиотека им. Ленина «Экскурсия начнется от дома Бойцова и особняка Зинаиды Морозовой» Расписание: По воскресеньям в 13:00 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Пречистенка, её переулки и дома Прогуляться по одной из самых светских улиц Москвы и найти дом из «Собачьего сердца» Начало: В районе метро «Кропоткинская» «Вы осмотрите великолепные особняки, оставившие след в истории города» 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 217 отзывов Мистическое Коломенское Начало: Москва, у павильона м. Коломенская (выход в город ... от 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 43 отзыва Замоскворечье - другая Москва История района в его архитектуре и жителях Начало: В районе метро Полянка «Вы побываете в “страшном доме” – особняке в виде замка в стиле нео-готики (его описал в своём рассказе писатель Вересаев), в котором купец Новиков заморил голодом свою дочь и её новорожденного ребёнка, и узнаете, почему он это сделал» 5 980 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 12 отзывов Экскурсия с фотографом: Золотая миля и Пречистенка в Москве Откройте для себя красоту Москвы и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях с экскурсии по Золотой миле и Пречистенке Начало: В районе метро Кропоткинская «Отыщем дом-сказку, рыцарский замок, интересную вывеску начала 20 века, деревянные домики и особняки в стиле модерн» 6750 6 075 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 15 отзывов Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков Открыть малоизвестные и порой мистические истории зданий, где работают иностранные дипломаты Начало: В районе СТ.М. Маяковская «а также «замок» архитектора Шехтеля, где, по легенде, жила настоящая ведьма» 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 76 отзывов НеобыЧайная прогулка по Москве: путешествие в мир чая Приглашаем на экскурсию «НеобыЧайная прогулка по Москве» - путешествие в мир чайных традиций и истории Начало: В районе метро Трубная «Вы узнаете о чайных королях города, полюбуетесь их роскошными особняками и даже зайдете к одному из них на чай» 6 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 1.5 часа 3 отзыва Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия Достопримечательности главной крепости страны - в интересных фактах и малоизвестных деталях Начало: Около Кутафьей башни 1 490 ₽ за билет

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 84 отзыва Романовы: история и мистика Великой династии Начало: Ул. Варварка 14, стр 2 «На автобусе мы отправимся к дворцам Романовых — Елизаветинскому и Екатерининскому, увидим памятники Петровской эпохи и откроем тайны великой семьи» Расписание: По воскресеньям в 14.00 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата Посмотреть на Арбат глазами писателя на прогулке по местам, где он жил и творил Начало: В районе метро Кропоткинская «Часто, проходя мимо вековых особняков, мы даже не задумываемся, в чьих владениях эти стены были раньше и что за ними происходило» 5 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Загадочные линии московского модерна Разобраться в особенностях архитектуры модерна и его связи с русским искусством начала 20 века Начало: М. Кропоткинская «Архитектура модерна на улицах МосквыМы прогуляемся по старинным улицам Остоженке, Пречистенке и извилистым переулкам, рассматривая причудливые особняки и доходные дома стиля модерн» 5 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 66 отзывов В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест Начало: У дворца Алексея Михайловича в Коломенском «Этот необычный дворец приезжавшие в Коломенское иностранные гости называли чудом света» 7 000 ₽ за всё до 5 чел.