1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Секреты Ивановской горки: экскурсия по старой Москве
Ивановская горка - колоритный уголок Москвы. Узнайте легенды, разгадайте тайны Хитровки и погрузитесь в атмосферу Старой Москвы
Начало: В районе м. Китай-город
«А также увидите место, где находился летний дворец Василия I»
9 июня в 12:30
16 июня в 12:30
750₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Москва через призму творчества Шехтеля: экскурсия в мир модерна и символизма
Погрузитесь в уникальный мир московского модерна, созданного Федором Шехтелем, и откройте для себя его сакральные законы и символы
Начало: В центре Москвы
«Объясню, как в особняке Рябушинского архитектурно обозначен переход Франца-Альберта Шехтеля в христианскую веру»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 72006 480₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Лабиринт истории: экскурсия по Китай-городу, сердце старой Москвы
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по Китай-городу. Исторические здания и уникальные архитектурные памятники ждут вас
Начало: У памятника героям Плевны
«Отыщете спрятавшиеся среди домов особняки Юргенсона и Кнопа и дворец Долгоруких»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Нескучная прогулка по московским переулкам: от Тверской до Петровки
Прогулка по старинным переулкам Москвы: архитектура, история и увлекательные факты о жизни москвичей. Погружение в атмосферу прошлого
Начало: В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская
«Мы полюбуемся дворянскими усадьбами, причудливыми особняками модерна и сказочными теремами в неорусском стиле»
Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 16:00
Завтра в 14:00
9 июня в 16:00
950₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Москва пикантная: увлекательное путешествие по злачной истории
Погрузитесь в атмосферу пикантной Москвы конца 19 века. Злачные места, тайны и скандалы ждут вас
Начало: У метро Трубная
«Вы увидите бордель со знаменитой «турецкой комнатой», особняк «с беременными кариатидами», дом, в котором жила Эллочка Людоедка, и трущобы 19 века»
13 июня в 14:30
14 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Усадьба Быково: тайны русской готики и архитектурное наследие
Откройте для себя мир русской готики и узнайте истории, спрятанные за стенами усадьбы Быково
Начало: Село Быково, Владимирский храм
«А под сенью старинных лиственниц рассмотрим чудесный особняк, в облике которого драматично сочетаются уточненная красота и заброшенность»
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
от 49004 410₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов
Начало: У метро Китай-город
«Здесь есть всё для интересной прогулки: итальянские пейзажи и старинная архитектура, купеческие особняки и дворянские усадьбы, ночлежки со страниц Гиляровского и дворы из фильма «Брат-2»»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00
Завтра в 16:00
9 июня в 15:00
1 300₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом
Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов
Начало: От СТ.М. «Маяковская»
«Я расскажу про особняк Чехова и квартиру Булгакова»
9 июня в 13:00
11 июня в 15:00
74285 200₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы
Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий
Начало: У метро Третьяковская
«Кроме того, я покажу, где в Москве был открыт первый кинотеатр, в каком старинном особняке Лев Толстой писал повесть «Казаки» и где жил предок поручика Ржевского из Гусарской баллады»
9 июня в 12:30
10 июня в 12:30
от 2 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Огородная Слобода и Чистые пруды
Истории, которые хранят старинные московские дома
Начало: В районе метро Красные Ворота
«Во дворце Юсуповых (Сокольнический Дворец Ивана Грозного) поговорим о знаменитом княжеском роде»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 913₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
От Арбата до Спиридоновки: путешествие по историческим особнякам Москвы
Погрузитесь в мир роскоши и истории, пройдя маршрутом от Арбата до Спиридоновки, и узнайте тайны московских особняков
Начало: В районе метро Арбатская
«Используя талант Фёдора Шехтеля, Льва Кекушева и других архитекторов, а также новейшие строительные технологии тех лет, российские миллионеры построили в Москве особняки, каждый из которых является произведением искусства»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 908₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна
Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей
Начало: В районе метро Красные ворота
«Английский замок и китайскую пагоду в Москве»
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990₽ за всё до 15 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
«Мы полюбуемся фантастическими морскими жителями Дома под рюмкой, изразцами Дома-сказки, величественным львом самого узнаваемого особняка в стиле модерн, роскошью пречистенских дворцов и нарядностью белокаменных палат»
14 июня в 17:30
15 июня в 19:00
64505 805₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Московский Кремль с гидом-историком: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Москвы с профессиональным гидом-историком. Узнайте тайны Кремля, посетите соборы и уникальные достопримечательности
Начало: В районе метро Александровский сад
«Пройдя через Кутафью башню и по Троицкому мосту, выйдем к Арсеналу и Государственному Кремлевскому дворцу»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Булгаковская Москва: путеводитель по роману
Исследуйте мистическую Москву Булгакова, пройдитесь по местам событий знаменитого романа и ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Парк культуры
«Среди чудом сохранившихся деревянных построек и великолепных особняков отыщем прототипы дома Мастера и особняка Маргариты»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Квест по метро «Московское подземелье»
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Начало: метро Кропоткинская
«Полюбуются на витражи и мозаики, превратившие наше метро в прекрасный дворец»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
7 650₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Мясницкая: легенды и были
Погулять по одной из самых красивых улиц Москвы, узнать ее историю и полюбоваться старинными домами
Начало: М. Красные ворота вых. 1
«Я расскажу, как один за другим на ней вырастали огромные доходные дома, купеческие особняки, мастерские художников, магазины и банки»
14 июня в 12:00
21 июня в 12:00
750₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Мясницкая и ее переулки: живая история Москвы в одной прогулке
Погрузитесь в атмосферу Москвы прошлых веков, исследуя Мясницкую улицу и ее переулки. Откройте для себя удивительные истории и архитектурные шедевры
Начало: У станции метро «Лубянка»
«Рассмотрим дом Кузнецова, который по-прежнему является магазином фарфора, дворец крупнейшего просветителя своего времени Черткова, доходные дома, построенные гениальным Шехтелем»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Семь чудесных домов Чистопрудного бульвара: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Москвы, исследуя архитектурные шедевры и уникальные особняки Чистопрудного бульвара
Начало: В районе станции метро «Сретенский бульвар»
«Я расскажу, чем это место привлекло основателя, князя Юрия Долгорукого, покажу настоящий дом-крепость и мистический дворец»
9 июня в 17:00
18 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Историческая мозаика Бауманской улицы
Полюбоваться купеческой Москвой и услышать рассказ о Немецкой слободе и её жителях
Начало: метро Бауманская
«Вы увидите сохранившиеся в первозданном виде купеческие особняки и доходные дома»
9 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Фасады и лица московского модерна
Знакомство с уникальным архитектурным стилем на прогулке по Старой Конюшенной
Начало: М. Кропоткинская, выход к Гоголевскому бульвару
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 15 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Тайны доходных домов Москвы: парадные, дворы и архитектура
Исследуйте уникальные доходные дома Москвы, их парадные и дворы, насладитесь архитектурным великолепием и историческими рассказами
Начало: Возле станции метро «Китай-город»
«Вы найдете древние палаты внутри особняков и доходных домов, увидите двор-колодец из фильма «Брат-2» и не раз заглянете в проходные дворы»
9 июня в 17:00
10 июня в 08:00
60004 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Московские адреса любви
Погрузиться в самые яркие любовные истории прошлого на центральных улочках города
Начало: В районе метро Маяковская
«По пути посмотрим на дом, где находится та самая нехорошая квартира, и полюбуемся особняками Рябушинского и Морозова, где ярко кипела жизнь и бурлила любовь»
15 июня в 16:30
16 июня в 17:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Активная экскурсия «10 000 шагов московского модерна» в Москве
Откройте для себя уникальные архитектурные шедевры модерна и пройдите 10 000 шагов по историческому центру Москвы
Начало: в районе метро Парк Культуры (кольцевая)
«В центре нашего внимания творения Льва Кекушева (Доходной дом Исакова, особняки Листа и Миндовского) и шедевры Федора Шехтеля (особняки Дерожинской, Рябушинского, Морозовой и дом самого архитектора)»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Серебряный век в переулках Арбата: индивидуальная экскурсия по Москве
Погрузитесь в атмосферу Серебряного века, прогуливаясь по арбатским переулкам. Узнайте о жизни и творчестве великих поэтов и писателей, посетив их любимые места
Начало: На Арбате
«В каком особняке состоялся роскошный прием, описанный в самом популярном романе»
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 4 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В поисках московских замков
История, архитектура и судьбы домов в стиле модерн и не только
Начало: В районе метро «Маяковская»
«Рассмотрите сказочные замки, словно перенесённые из Германии, увидите настоящий английский замок и итальянский палаццо»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
Увидеть места, связанные с писателем и его творениями, и узнать о них самое любопытное
Начало: У театра сатиры
«Впечатлитесь готическими деталями особняка Морозовой — считается, что именно здесь и жила Маргарита»
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
700₽ за человека
Билеты
2 часа
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала
Расписание: Ежедневно кроме четверга
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 700₽ за билет
скидка
10%
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
Начало: Подсосенский переулок, 21
«Особняк Морозова — один из самых удивительных во всей Москве»
Расписание: Субботы и воскресенья
Завтра в 17:30
9 июня в 14:30
2 299₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Сказочные терема Коломенского
Начало: Станция метро Каширская (любая ветка), 1-2 выходы
«Экскурсия во дворец царя Алексея Михайловича»
Расписание: вт 10:00, 12:30, ср 10:00, 12:30, чт 10:00, 12:30, пт 10:00, 12:30
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от 1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
Начало: СТ.М. Библиотека им. Ленина
«Экскурсия начнется от дома Бойцова и особняка Зинаиды Морозовой»
Расписание: По воскресеньям в 13:00
9 июня в 13:00
12 июня в 13:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Пречистенка, её переулки и дома
Прогуляться по одной из самых светских улиц Москвы и найти дом из «Собачьего сердца»
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
«Вы осмотрите великолепные особняки, оставившие след в истории города»
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Мистическое Коломенское
Начало: Москва, у павильона м. Коломенская (выход в город ...
Завтра в 13:00
9 июня в 12:00
от 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Замоскворечье - другая Москва
История района в его архитектуре и жителях
Начало: В районе метро Полянка
«Вы побываете в “страшном доме” – особняке в виде замка в стиле нео-готики (его описал в своём рассказе писатель Вересаев), в котором купец Новиков заморил голодом свою дочь и её новорожденного ребёнка, и узнаете, почему он это сделал»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 980₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия с фотографом: Золотая миля и Пречистенка в Москве
Откройте для себя красоту Москвы и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях с экскурсии по Золотой миле и Пречистенке
Начало: В районе метро Кропоткинская
«Отыщем дом-сказку, рыцарский замок, интересную вывеску начала 20 века, деревянные домики и особняки в стиле модерн»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
67506 075₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Открыть малоизвестные и порой мистические истории зданий, где работают иностранные дипломаты
Начало: В районе СТ.М. Маяковская
«а также «замок» архитектора Шехтеля, где, по легенде, жила настоящая ведьма»
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
700₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
НеобыЧайная прогулка по Москве: путешествие в мир чая
Приглашаем на экскурсию «НеобыЧайная прогулка по Москве» - путешествие в мир чайных традиций и истории
Начало: В районе метро Трубная
«Вы узнаете о чайных королях города, полюбуетесь их роскошными особняками и даже зайдете к одному из них на чай»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
6 700₽ за всё до 4 чел.
Билеты
1.5 часа
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
Достопримечательности главной крепости страны - в интересных фактах и малоизвестных деталях
Начало: Около Кутафьей башни
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 490₽ за билет
Групповая
3 часа
Романовы: история и мистика Великой династии
Начало: Ул. Варварка 14, стр 2
«На автобусе мы отправимся к дворцам Романовых — Елизаветинскому и Екатерининскому, увидим памятники Петровской эпохи и откроем тайны великой семьи»
Расписание: По воскресеньям в 14.00
9 июня в 15:00
16 июня в 15:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Иван Бунин. Московские адреса Нобелевского лауреата
Посмотреть на Арбат глазами писателя на прогулке по местам, где он жил и творил
Начало: В районе метро Кропоткинская
«Часто, проходя мимо вековых особняков, мы даже не задумываемся, в чьих владениях эти стены были раньше и что за ними происходило»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:30
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Загадочные линии московского модерна
Разобраться в особенностях архитектуры модерна и его связи с русским искусством начала 20 века
Начало: М. Кропоткинская
«Архитектура модерна на улицах МосквыМы прогуляемся по старинным улицам Остоженке, Пречистенке и извилистым переулкам, рассматривая причудливые особняки и доходные дома стиля модерн»
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
5 000₽ за всё до 3 чел.
Квест
2 часа
В гостях у царя Алексея Михайловича в Коломенском
Интерактивная экскурсия по дворцу: загадки, головоломки, квест
Начало: У дворца Алексея Михайловича в Коломенском
«Этот необычный дворец приезжавшие в Коломенское иностранные гости называли чудом света»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Билеты
3.5 часа
Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
Погрузиться в историю одного из старейших районов Москвы и посетить знаменитую галерею
Начало: На станции метро «Площадь революции»
«Полюбуетесь особняком Демидова: оцените его необычную чугунную решетку и раскроете его связь с уральскими заводами»
Расписание: в среду в 12:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
2 600₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия, прошла неделя, а мы все вспоминаем! Очень познавательно и интересно, хорошо продуман маршрут, задействован каждый дом,
- ААнастасия6 июня 2024Экскурсия прошла великолепно! Являясь коренными москвичами, почерпнули для себя много нового и интересного. 2 часа пролетели как один миг. Обязательно буду рекомендовать друзьям.
- ЮЮлия6 июня 2024Супер, нет слов описать осведомленность экскурсовода, интересную подачу материала и харизматичность!
- ЕЕлена6 июня 2024Огромное спасибо, название экскурсии 100% оправдано
- ММарина5 июня 2024Очень интересно и познавательно 👍 спасибо экскурсоводу Наталье 🙏💙 Погуляли по улочкам, послушали историю Третьяковская галерея - пик эмоций, была впервые! Экскурсовод все
- ЛЛюдмила5 июня 2024Экскурсия отличная! Увлекатеный рассказ про интересные места. Экскурсоводу 5+! Эксперт в своем деле. Мы смогли побывать в закаулках и проулках, в которые никогда бы сами не догадались заглянуть, и услышали истории, благодаря которым запомним эти места. Спасибо!
- ДДарья4 июня 2024Экскурсовод Андрей отличный, буду водить к нему друзей и дальше)
- ЕЕлена4 июня 2024Шикарный парк и отличный экскурсовод
- ДДарья3 июня 2024Татьяна, спасибо за прогулку! нам понравилось. Непринужденная атмосфера, животрепещущие истории. Отлично подошло для девичьего дня рождения)
- ЕЕлена3 июня 2024Благодарю за грамотную речь, широкий кругозор, интересный рассказ и терпение! Обсуждаем услышанное уже второй день.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Дворцы, замки и особняки»
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