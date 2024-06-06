1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
«Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада
Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего
Начало: На шоссе Энтузиастов
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Ночная байкерская мотоэкскурсия по Москве
Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы
Начало: У ВДНХ
Сегодня в 22:00
Завтра в 17:00
7 500₽ за человека
Билеты
1 час
Сенсорная экскурсия в темноте в Москве: новый взгляд на привычный мир
Сенсорная экскурсия в полной темноте с незрячим гидом - уникальный опыт, который позволит вам ощутить мир по-новому и раскрыть скрытые чувства
Начало: Недалеко от СТ.М. "Смоленская" и "Арбатская"
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
1 800₽ за билет
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Побывать в древней обители и ощутить внутренние изменения
Начало: У метро Славянский бульвар
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по идиллическому Зеленограду
Насладиться чудесными пейзажами, посетить дом лани и раскрыть тайны самого маленького округа Москвы
Начало: Площадь Шокина перед МИЭТ
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
Отправиться по древнему паломническому пути и научиться совершать омовение с максимальной пользой
Начало: У м. ВДНХ
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
11 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Мотопрогулка по северу столицы
Почувствовать себя королями дорог и узнать о субкультуре московских «мотосеверян»
Начало: У ВДНХ
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
4 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
За спиной великих: по следам московских коллекционеров
Истории, тайны и судьбы меценатов, подаривших миру Пикассо, Матисса и Чайковского
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
4 часа
В гости к альпакам: поездка на ферму
Посетить подмосковное экохозяйство и познакомиться поближе с «андскими овечками»
Начало: У метро Алтуфьево
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
6 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 3 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля
Прокатиться по Водоотводному каналу и центральной акватории Москва-реки за рулём катера
Начало: на ул. Коломенская, 2
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
Открыть красоту Романцевских гор и Голубых озёр, а также познакомиться с городом на Оке - Каширой
Начало: в районе ст. м Каширская
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
3 650₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Отдохнуть от города на природе в компании животных и узнать о двух необычных местах
12 июля в 08:00
21 июля в 08:00
13 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Ощутить духовную силу древнего монастыря и личный прорыв
Начало: у метро Славянский бульвар
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3510029 835₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
Познакомиться с собаками-участницами гонок на Шпицбергене и осознать глубину их союза с человеком
Начало: в д. Богданихе, Ленинский район, Московская област...
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
1 час
Экскурсия по музею темноты
Путешествие длиной в 50 минут, которое перевернёт ваше привычное восприятие действительности
Начало: в районе СТ.М. Автозаводская и Тульская
Завтра в 11:15
9 июня в 11:15
1 800₽ за человека
Групповая
2 часа
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Сходить в театр, где нет кресел, и побывать на фуршете в 5-звёздочном отеле
Начало: в отеле «Hilton Ленинградская»
Расписание: в четверг и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
13 июня в 19:30
5 700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны площади трёх вокзалов
Окунуться в историю и открыть для себя Комсомольскую площадь с новой стороны
Начало: в районе станции метро «Комсомольская»
9 июня в 15:00
10 июня в 11:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
В Высоцкий и Владычний монастыри с гидом-психологом
Посетить две древние обители 14 века и вернуться обновлённым
Начало: У метро «Пражская»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1 час
Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский» - путешествие в историю Москвы
Откройте для себя тайны Ленинградского вокзала с индивидуальным аудиогидом, полным историй и открытий
Начало: на Ленинградском вокзале
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:30
799₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Окунуться в историю орнаментального искусства Турции и расписать своё изделие (в группе)
Начало: в районе м. "Партизанская"/МЦК "Измайлово"
15 июня в 11:00
23 июня в 11:00
2 650₽ за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия на Патриарших прудах
Узнать эстетичный московский район получше и заодно получить живые фото в пленочном стиле
Начало: в районе метро Маяковская
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Из Москвы в Муром с гидом-психологом на 2 дня
Отправиться на родину Петра и Февронии и найти ответы на глубинные вопросы
Начало: Москва, Бульвар Энтузиастов, д 2. БЦ Голден Гейт
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
3600030 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
33 коровы: один день на счастливой ферме
Весёлое и вкусное погружение в агротуризм недалеко от Москвы
Начало: В деревне Антоново (Раменский район)
Завтра в 16:00
9 июня в 12:00
2 632₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Экопарк «Ясно поле»: в гармонии с природой
Узнать об органическом земледелии, 3D-строительстве и других удивительных проектах комплекса
Начало: В районе метро Домодедовская
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
14 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Поплавать с капитаном по Москве-реке и отдохнуть от городской суеты
Начало: в районе метро «Нагатинский Затон»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
24 900₽ за всё до 7 чел.
Круиз
8 часов
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Посвятить день пляжному отдыху и насладиться речной прогулкой на теплоходе
Начало: От Северного речного вокзала (причалы № 7-11)
23 июня в 10:00
1 890₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
4 часа
Прогулка на сапах по руслу Москвы-реки
В мини-группе прокатиться на доске, насладиться пейзажами и обрести внутреннее спокойствие
Начало: На МЦД «Одинцово»
Завтра в 21:00
9 июня в 08:00
80007 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья6 июня 2024Если вам хочется по -новому прочувствовать город, слиться с его динамикой и скоростью, насладиться прекрасными видами и получить яркие эмоции, то это экскурсия-приключение точно для Вас!
- ММаргарита6 июня 2024Максим провел отличную экскурсию, несмотря на грозу и ливень, который нас застал по пути. Выдал дождевик и напоил теплым чаем. Получила море удовольствия от поездки. Однозначно рекомендую!
- ННаталия4 июня 2024Удивительные места рядом с нами! Это было действительно путешествие. Начиналось, как путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь, а продолжилось, как путешествие к самой себе! И это только начало. Габриелю огромная благодарность за душевность и искренность!
- ААнгелина3 июня 2024Классно покатались. Эффектно забрали из центра и довезли до подъезда после поездки.
- ВВера3 июня 20242 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения Гремячий ключ - кому
- ВВероника30 мая 2024Потрясающая прогулка, эмоций море! Идеальный вариант времяпрепровождения как для местных жителей с ветерком, так и для тех, кто в Москве,
- ТТатьяна30 мая 2024Побывала на прекрасной мотопрогулке. Гид Георгий был очень внимателен. Провел подробный инструктаж. Страшно было лишь первые 10 минут, но Георгий
- ВВероника25 мая 2024Очень интересно было побывать в темноте. Время пролетело не заметно. Буду советовать всем это место.
- ААлександра21 мая 2024Испытала необычные ощущения, находясь в темноте. Понравилась организация внутреннего пространства. Интересно было трогать и нюхать разные предметы и угадывать что же это. Экскурсовод Наиль был нашим проводником и прекрасно ориентировал нас в пространстве. Проект значимый, однозначно стоит посетить.
- ГГалина19 мая 2024Отличное мероприятие - запоминающаяся прогулка на катере вдоль Кремля и других достопримечательностей Москвы! Брала, как подарок любимому мужчине на годовщину отношений)Очень понравилось! Море прекрасных эмоций! Спасибо!
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