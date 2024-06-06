Перезагрузка – экскурсии в Москве

Найдено 28 экскурсий в категории «Перезагрузка» в Москве, цены от 799 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
Групповая
1.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
«Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада
Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего
Начало: На шоссе Энтузиастов
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000 за человека
Ночная байкерская мотоэкскурсия
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Популярное предложение
Ночная байкерская мотоэкскурсия по Москве
Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы
Начало: У ВДНХ
Сегодня в 22:00
Завтра в 17:00
7 500 за человека
Экскурсия по специальному музею в полной темноте
🚶 Пешая
Билеты
1 час
21 отзыв
Сенсорная экскурсия в темноте в Москве: новый взгляд на привычный мир
Сенсорная экскурсия в полной темноте с незрячим гидом - уникальный опыт, который позволит вам ощутить мир по-новому и раскрыть скрытые чувства
Начало: Недалеко от СТ.М. "Смоленская" и "Арбатская"
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
1 800 за билет
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Побывать в древней обители и ощутить внутренние изменения
Начало: У метро Славянский бульвар
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Велопрогулка по идиллическому Зеленограду
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Велопрогулка по идиллическому Зеленограду
Насладиться чудесными пейзажами, посетить дом лани и раскрыть тайны самого маленького округа Москвы
Начало: Площадь Шокина перед МИЭТ
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
Отправиться по древнему паломническому пути и научиться совершать омовение с максимальной пользой
Начало: У м. ВДНХ
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
11 700 за всё до 4 чел.
Мотопрогулка по северу столицы
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Мотопрогулка по северу столицы
Почувствовать себя королями дорог и узнать о субкультуре московских «мотосеверян»
Начало: У ВДНХ
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
4 000 за человека
За спиной великих: по следам московских коллекционеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
За спиной великих: по следам московских коллекционеров
Истории, тайны и судьбы меценатов, подаривших миру Пикассо, Матисса и Чайковского
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 25 чел.
В гости к альпакам: поездка на ферму
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
В гости к альпакам: поездка на ферму
Посетить подмосковное экохозяйство и познакомиться поближе с «андскими овечками»
Начало: У метро Алтуфьево
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
6 800 за всё до 3 чел.
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 3 000 за человека
Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля
Прокатиться по Водоотводному каналу и центральной акватории Москва-реки за рулём катера
Начало: на ул. Коломенская, 2
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
7 отзывов
Кондуки: автобусная экскурсия из Москвы в Тульскую область
Открыть красоту Романцевских гор и Голубых озёр, а также познакомиться с городом на Оке - Каширой
Начало: в районе ст. м Каширская
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
3 650 за человека
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие в Приокско-Террасный заповедник и Парк птиц
Отдохнуть от города на природе в компании животных и узнать о двух необычных местах
12 июля в 08:00
21 июля в 08:00
13 000 за всё до 8 чел.
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Ощутить духовную силу древнего монастыря и личный прорыв
Начало: у метро Славянский бульвар
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3510029 835 за всё до 4 чел.
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
Познакомиться с собаками-участницами гонок на Шпицбергене и осознать глубину их союза с человеком
Начало: в д. Богданихе, Ленинский район, Московская област...
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
2 000 за человека
Экскурсия по музею темноты
Мини-группа
1 час
2 отзыва
Экскурсия по музею темноты
Путешествие длиной в 50 минут, которое перевернёт ваше привычное восприятие действительности
Начало: в районе СТ.М. Автозаводская и Тульская
Завтра в 11:15
9 июня в 11:15
1 800 за человека
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Групповая
2 часа
6 отзывов
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Сходить в театр, где нет кресел, и побывать на фуршете в 5-звёздочном отеле
Начало: в отеле «Hilton Ленинградская»
Расписание: в четверг и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
13 июня в 19:30
5 700 за человека
Тайны площади трёх вокзалов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Тайны площади трёх вокзалов
Окунуться в историю и открыть для себя Комсомольскую площадь с новой стороны
Начало: в районе станции метро «Комсомольская»
9 июня в 15:00
10 июня в 11:00
7 000 за всё до 10 чел.
В Высоцкий и Владычний монастыри с гидом-психологом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
В Высоцкий и Владычний монастыри с гидом-психологом
Посетить две древние обители 14 века и вернуться обновлённым
Начало: У метро «Пражская»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский»
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
8 отзывов
Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский» - путешествие в историю Москвы
Откройте для себя тайны Ленинградского вокзала с индивидуальным аудиогидом, полным историй и открытий
Начало: на Ленинградском вокзале
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:30
799 за человека
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Окунуться в историю орнаментального искусства Турции и расписать своё изделие (в группе)
Начало: в районе м. "Партизанская"/МЦК "Измайлово"
15 июня в 11:00
23 июня в 11:00
2 650 за человека
Фотоэкскурсия на Патриарших прудах
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотоэкскурсия на Патриарших прудах
Узнать эстетичный московский район получше и заодно получить живые фото в пленочном стиле
Начало: в районе метро Маяковская
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
12 000 за всё до 5 чел.
Из Москвы в Муром с гидом-психологом на 2 дня
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Из Москвы в Муром с гидом-психологом на 2 дня
Отправиться на родину Петра и Февронии и найти ответы на глубинные вопросы
Начало: Москва, Бульвар Энтузиастов, д 2. БЦ Голден Гейт
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
3600030 600 за всё до 4 чел.
33 коровы: один день на счастливой ферме
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
33 коровы: один день на счастливой ферме
Весёлое и вкусное погружение в агротуризм недалеко от Москвы
Начало: В деревне Антоново (Раменский район)
Завтра в 16:00
9 июня в 12:00
2 632 за человека
Экопарк «Ясно поле»: в гармонии с природой
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Экопарк «Ясно поле»: в гармонии с природой
Узнать об органическом земледелии, 3D-строительстве и других удивительных проектах комплекса
Начало: В районе метро Домодедовская
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
14 100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Поплавать с капитаном по Москве-реке и отдохнуть от городской суеты
Начало: в районе метро «Нагатинский Затон»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
24 900 за всё до 7 чел.
Однодневный круиз в «Бухту радости»
⛴ На теплоходе
Круиз
8 часов
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Посвятить день пляжному отдыху и насладиться речной прогулкой на теплоходе
Начало: От Северного речного вокзала (причалы № 7-11)
23 июня в 10:00
1 890 за человека
Прогулка на сапах по руслу Москвы-реки
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Мини-группа
4 часа
Прогулка на сапах по руслу Москвы-реки
В мини-группе прокатиться на доске, насладиться пейзажами и обрести внутреннее спокойствие
Начало: На МЦД «Одинцово»
Завтра в 21:00
9 июня в 08:00
80007 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Ночная байкерская мотоэкскурсия
    Если вам хочется по -новому прочувствовать город, слиться с его динамикой и скоростью, насладиться прекрасными видами и получить яркие эмоции, то это экскурсия-приключение точно для Вас!
  • М
    Маргарита
    6 июня 2024
    Ночная байкерская мотоэкскурсия
    Максим провел отличную экскурсию, несмотря на грозу и ливень, который нас застал по пути. Выдал дождевик и напоил теплым чаем. Получила море удовольствия от поездки. Однозначно рекомендую!
  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
    Удивительные места рядом с нами! Это было действительно путешествие. Начиналось, как путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь, а продолжилось, как путешествие к самой себе! И это только начало. Габриелю огромная благодарность за душевность и искренность!
  • А
    Ангелина
    3 июня 2024
    Ночная байкерская мотоэкскурсия
    Классно покатались. Эффектно забрали из центра и довезли до подъезда после поездки.
    Классно покатались. Эффектно забрали из центра и довезли до подъезда после поездкиКлассно покатались. Эффектно забрали из центра и довезли до подъезда после поездки
  • В
    Вера
    3 июня 2024
    Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
    2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения Гремячий ключ - кому
    читать дальше

    необходимо очиститься душой и телесно, вам туда. Очень жалею, что не взяла купальник и полотенце, немного по другому представляла себе погружение в купель. Рекомендую эту экскурсию.

    2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения
  • В
    Вероника
    30 мая 2024
    Мотопрогулка по северу столицы
    Потрясающая прогулка, эмоций море! Идеальный вариант времяпрепровождения как для местных жителей с ветерком, так и для тех, кто в Москве,
    читать дальше

    например, транзитом, как была я) Один вечер и желание успеть увидеть все. Грузить уставший мозг автобусной экскурсией не было желания, хотелось просто развеяться и увидеть красивый город. Исполнил желание, скрасив мой вечер, Георгий — очень приятный в общении молодой человек, с хорошим чувством юмора, ну и просто красавчик) Ранее я каталась на мотоцикле в Нижнем Новгороде и это был просто прохват по ночному пустому городу, в Москве я получила действительно экскурсию и заглянула в здешнюю жизнь байкеров. И даже пообщалась об интересах) Я очень люблю авто и мото спорт и такое погружение несомненно оставило море впечатлений! Еще и фотки получила отменные! 😃 Георгий утверждал, что он не проф фотограф, но рука у него точно профессионала, не сомневайтесь 😁 Фотки без фильтров и сделаны на мой дешманский древний китаец, у меня самой на него так фоткать не получается, вот это я понимаю искусство! Слово за слово и Георгия еще долго не хотелось отпускать 😁 Очень классно и душевно! Мотоцикл — пушка, выглядит очень секси, солидненько) Огромное спасибо за чудесный вечер!

    Потрясающая прогулка, эмоций море! Идеальный вариант времяпрепровождения как для местных жителей с ветерком, так и дляПотрясающая прогулка, эмоций море! Идеальный вариант времяпрепровождения как для местных жителей с ветерком, так и для
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Мотопрогулка по северу столицы
    Побывала на прекрасной мотопрогулке. Гид Георгий был очень внимателен. Провел подробный инструктаж. Страшно было лишь первые 10 минут, но Георгий
    читать дальше

    вначале ехал небыстро, чтобы я привыкла. Зато потом вошла во вкус и захотелось побыстрее. Очень необычные ощущения и впечатления. Стала фанатикой прогулок на мотоцикле - уже хочу поехать с ребятами подальше на день за город, например в Суздаль или Сергиев Пасад, когда будет возможность.

  • В
    Вероника
    25 мая 2024
    Экскурсия по специальному музею в полной темноте
    Очень интересно было побывать в темноте. Время пролетело не заметно. Буду советовать всем это место.
  • А
    Александра
    21 мая 2024
    Экскурсия по специальному музею в полной темноте
    Испытала необычные ощущения, находясь в темноте. Понравилась организация внутреннего пространства. Интересно было трогать и нюхать разные предметы и угадывать что же это. Экскурсовод Наиль был нашим проводником и прекрасно ориентировал нас в пространстве. Проект значимый, однозначно стоит посетить.
  • Г
    Галина
    19 мая 2024
    Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля
    Отличное мероприятие - запоминающаяся прогулка на катере вдоль Кремля и других достопримечательностей Москвы! Брала, как подарок любимому мужчине на годовщину отношений)Очень понравилось! Море прекрасных эмоций! Спасибо!
    Отличное мероприятие - запоминающаяся прогулка на катере вдоль Кремля и других достопримечательностей Москвы! Брала, как подарок

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Перезагрузка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
  1. «Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
  2. Ночная байкерская мотоэкскурсия
  3. Экскурсия по специальному музею в полной темноте
  4. Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
  5. Велопрогулка по идиллическому Зеленограду
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Перезагрузка" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 799 до 30 600 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 249 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 28 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Перезагрузка», 249 ⭐ отзывов, цены от 799₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам