Побывать в «русском Манчестере», расписать брошь, попробовать сыры и редкую рыбу
Мы посетим древние святыни Юрьева-Польского, редкие памятники Иванова и родину поэта Константина Бальмонта.
Научимся отличать холуйские миниатюры от палехских и даже сами вооружимся кистями, чтобы украсить брошь. Продегустируем сыры, запивая вином, и отведаем деликатесную рыбу на сомовьей ферме.
А обедать будем в русской деревне, пробуя традиционные наливки и слушая народные частушки в сопровождении гармони.
фев
мар
апр
мая
июн
июл
авг
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|14 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Юрьев-Польский, Иваново, сыроварня и рыбная ферма
Встретимся в Москве и отправимся в город Юрьев-Польский, построенный в 12-м веке Юрием Долгоруким для охраны границ государства. Здесь сохранилось множество архитектурных жемчужин, например, величественный Георгиевский собор, которому уже больше 780 лет, и Михайло-Архангельский монастырь с редчайшими древними святынями.
После обеда посетим сыроварню и устроим дегустацию нескольких сортов сыра под бокал вина. Затем побываем на рыбной ферме и попробуем редкого мраморного сома, считающегося деликатесом.
Подкрепившись, приедем в Иваново. Узнаем, почему его называют «городом невест» и «русским Манчестером», увидим редкие архитектурные памятники — Щудровскую палатку, роскошные особняки промышленников и дома-метафоры. В январские праздники заглянем в музей при фабрике и полюбуемся коллекцией ёлочных украшений ручной работы, изготовленных по старинным технологиям.
Холуй, Палех и Шуя
После завтрака освободим номера и поедем в село Холуй — живописный край на берегу реки, запечатлённый в работах художников-миниатюристов. Побываем в музее лаковой миниатюры, узнаем историю холуйской росписи и пройдём мастер-класс, собственноручно расписав брошь.
Затем отправимся в Палех. Исследуем историю местной росписи и работу мастеров декоративно-прикладного искусства, рассмотрим фрески Крестовоздвиженского собора, устроим шопинг на выставке народных сувениров. Обедать будем в русской деревне, где послушаем задорные частушки и народные песни под аккомпанемент гармони, продегустируем наливки.
После поедем на родину Бальмонта — в Шую. Познакомимся с историей этого средневекового городка, осмотрим грандиозный Воскресенский собор и купеческие особняки, разгадаем тайну местного герба и зайдём в роскошную усадьбу фабриканта Павлова. В завершение путешествия посетим фирменный магазин от завода, производящего крепкие спиртные напитки по старинным рецептам на основе трав и ягод.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Москва, 07:15, станция метро «Новогиреево»Завершение: Москва, поздний вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.