Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Индивидуальный тур в Москве

Побывать в «русском Манчестере», расписать брошь, попробовать сыры и редкую рыбу

Приглашаем проникнуться русской культурой, архитектурой и кухней.

Мы посетим древние святыни Юрьева-Польского, редкие памятники Иванова и родину поэта Константина Бальмонта.

Научимся отличать холуйские миниатюры от палехских и даже сами вооружимся кистями, чтобы украсить брошь. Продегустируем сыры, запивая вином, и отведаем деликатесную рыбу на сомовьей ферме.

А обедать будем в русской деревне, пробуя традиционные наливки и слушая народные частушки в сопровождении гармони.
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Ближайшие даты:
23
фев
8
мар
29
апр
9
мая
15
июн
13
июл
10
авг
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Юрьев-Польский, Иваново, сыроварня и рыбная ферма

Встретимся в Москве и отправимся в город Юрьев-Польский, построенный в 12-м веке Юрием Долгоруким для охраны границ государства. Здесь сохранилось множество архитектурных жемчужин, например, величественный Георгиевский собор, которому уже больше 780 лет, и Михайло-Архангельский монастырь с редчайшими древними святынями.

После обеда посетим сыроварню и устроим дегустацию нескольких сортов сыра под бокал вина. Затем побываем на рыбной ферме и попробуем редкого мраморного сома, считающегося деликатесом.

Подкрепившись, приедем в Иваново. Узнаем, почему его называют «городом невест» и «русским Манчестером», увидим редкие архитектурные памятники — Щудровскую палатку, роскошные особняки промышленников и дома-метафоры. В январские праздники заглянем в музей при фабрике и полюбуемся коллекцией ёлочных украшений ручной работы, изготовленных по старинным технологиям.

Юрьев-Польский, Иваново, сыроварня и рыбная фермаЮрьев-Польский, Иваново, сыроварня и рыбная фермаЮрьев-Польский, Иваново, сыроварня и рыбная фермаЮрьев-Польский, Иваново, сыроварня и рыбная фермаЮрьев-Польский, Иваново, сыроварня и рыбная фермаЮрьев-Польский, Иваново, сыроварня и рыбная фермаЮрьев-Польский, Иваново, сыроварня и рыбная фермаЮрьев-Польский, Иваново, сыроварня и рыбная фермаЮрьев-Польский, Иваново, сыроварня и рыбная фермаЮрьев-Польский, Иваново, сыроварня и рыбная ферма
2 день

Холуй, Палех и Шуя

После завтрака освободим номера и поедем в село Холуй — живописный край на берегу реки, запечатлённый в работах художников-миниатюристов. Побываем в музее лаковой миниатюры, узнаем историю холуйской росписи и пройдём мастер-класс, собственноручно расписав брошь.

Затем отправимся в Палех. Исследуем историю местной росписи и работу мастеров декоративно-прикладного искусства, рассмотрим фрески Крестовоздвиженского собора, устроим шопинг на выставке народных сувениров. Обедать будем в русской деревне, где послушаем задорные частушки и народные песни под аккомпанемент гармони, продегустируем наливки.

После поедем на родину Бальмонта — в Шую. Познакомимся с историей этого средневекового городка, осмотрим грандиозный Воскресенский собор и купеческие особняки, разгадаем тайну местного герба и зайдём в роскошную усадьбу фабриканта Павлова. В завершение путешествия посетим фирменный магазин от завода, производящего крепкие спиртные напитки по старинным рецептам на основе трав и ягод.

Холуй, Палех и ШуяХолуй, Палех и ШуяХолуй, Палех и ШуяХолуй, Палех и ШуяХолуй, Палех и ШуяХолуй, Палех и ШуяХолуй, Палех и ШуяХолуй, Палех и ШуяХолуй, Палех и Шуя

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, 07:15, станция метро «Новогиреево»
Завершение: Москва, поздний вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыМногодневные турыПопулярные местаСвятые местаЮрьев-ПольскийМастер-классыГастрономическиеДегустационные туры

Похожие туры из Москвы

Московский калейдоскоп
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Московский калейдоскоп
Россия, Москва
16 янв
11 фев
9 мар
19 апр
от 22 200 за человека
Московский сюжет за 3 дня
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Московский сюжет за 3 дня
Москва
12 янв
19 янв
26 янв
2 фев
от 14 200 за человека
Город чудный, город древний
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Город чудный, город древний
Москва
12 янв
19 янв
26 янв
2 фев
от 25 550 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ