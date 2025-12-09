Индивидуальная
до 6 чел.
Из Москвы - в Ярославль, Сергиев Посад и Переславль-Залесский
Три города - одна обширная история с легендами и живыми рассказами местных гидов
13 дек в 07:00
14 дек в 07:00
от 32 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Боголюбово и Владимир за 1 день - из Москвы
Увидеть памятники Древней Руси, зайти в Покрова на Нерли и посетить Муром или Суздаль по желанию
13 дек в 08:30
14 дек в 07:00
от 31 500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Владимиро-Суздальская Русь (из Москвы)
Прогуляться по древним городам среди белокаменных храмов и легендарных крепостей
Начало: У станции метро «Перово»
20 дек в 07:00
3 янв в 07:00
4580 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Белокаменные храмы Золотого кольца: путешествие из Москвы
Полюбоваться древней архитектурой Переславля, Суздаля, Владимира и Юрьев-Польского
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
43 500 ₽ за всё до 4 чел.
