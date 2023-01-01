Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Спектакль «Последний маховик времени»

Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза

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«Они сошлись. Волна и камень, Стихи и проза, лёд и пламень». В спектакле рассказывается о жизни молодых людей, чьи родители были врагами. Они попадают в прошлое и пытаются понять цену дружбы. Что произойдет, если совершить невозможное?
Спектакль «Последний маховик времени»
Спектакль «Последний маховик времени»
Спектакль «Последний маховик времени»
Спектакль «Последний маховик времени»
Спектакль «Последний маховик времени»
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Описание

Что вас ожидает:

Альбус Поттер и Скорпиус Малфой — дети двух великих волшебников, идут по стопам родителей, ввязываясь в разные, порой угрожающие жизни ситуации. Мальчики объединяются в борьбе за справедливость, путешествуют во времени, знакомятся с новыми персонажами, а главное — наконец понимают, чем ценна дружба.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет
  • Чай, кофе, снеки
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Динамо, ул. Верхняя Масловка, 21, Москва
Завершение: м. Динамо, ул. Верхняя Масловка, 21
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет

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