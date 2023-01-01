Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

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Описание
Что вас ожидает:
Альбус Поттер и Скорпиус Малфой — дети двух великих волшебников, идут по стопам родителей, ввязываясь в разные, порой угрожающие жизни ситуации. Мальчики объединяются в борьбе за справедливость, путешествуют во времени, знакомятся с новыми персонажами, а главное — наконец понимают, чем ценна дружба.
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет
Чай, кофе, снеки
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Динамо, ул. Верхняя Масловка, 21, Москва
Завершение: м. Динамо, ул. Верхняя Масловка, 21
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
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