Экскурсии для всей семьи

Найдено 96 экскурсий в категории «Семейные» в Москве, цены от 349 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Подлинный дух русского средневековья на Крутицком подворье
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
22 отзыва
Подлинный дух русского средневековья на Крутицком подворье
Интерактивная семейная экскурсия по заповедному уголку Москвы
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
7 800 за всё до 10 чел.
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
🛥 На яхте
Аудиогид
2 часа
4 отзыва
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
Начало: Причал «Гостиница Украина»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090 за человека
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
🚶 Пешая
Квест
2 часа
31 отзыв
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате
Начало: В районе м. Коломенская
15 июня в 09:30
16 июня в 09:00
7 700 за всё до 7 чел.
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
60 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
от 700 за человека
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
656 отзывов
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890 за человека
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
733 отзыва
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
Начало: Москва, м. Спортивная
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 000 за человека
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
85 отзывов
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Начало: СТ.М. Площадь революции
Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
от 2 250 за человека
Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
🚤 На катере
Индивидуальная
1.5 часа
54 отзыва
Популярное предложение
Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
Начало: Коломенская ул., 2 (м. Нагатинский Затон)
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Сегодня в 21:45
Завтра в 09:30
11 990 за всё до 4 чел.
Легенды и мифы сталинских высоток
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1280 отзывов
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
1 200 за человека
Сокровища Московского Кремля
🚶 Пешая
Аудиогид
5 часов
28 отзывов
Сокровища Московского Кремля
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 100 за человека
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1 час 12 минут
19 отзывов
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 550 за человека
Смотровая площадка PANORAMA360 Москва-Сити 89 этаж
Билеты
2 часа
36 отзывов
Смотровая площадка PANORAMA360: взгляд на Москву с высоты
Завораживающий вид на столицу и сладкий комплимент - дегустация мороженого от Чистой Линии
Начало: Пресненская набережная, 12
Расписание: Ежедневно каждый час с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490 за билет
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
Объехать культовые места столицы, раскрыть концепцию третьего Рима и услышать тысячу и одну историю
Начало: В районе метро Охотный ряд
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
20 000 за всё до 6 чел.
Прогулка на теплоходе по маршруту «From Capital To Capital»
⛴ На теплоходе
Групповая
1.5 часа
491 отзыв
Прогулка на теплоходе по маршруту «From Capital To Capital»
Расписание: Ежедневно с 12:00 до 23:30
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:08
от 550 за человека
Знакомство со столицей: обзорная для школьников и их родителей
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
12 отзывов
Обзорная экскурсия Москвы: культура и история
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Москвы в увлекательной групповой экскурсии
Начало: СТ.М. Парк Победы
Расписание: В 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 600 за человека
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Начало: Станция метро Партизанская, выход №1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 6 чел.
Пространство закрыто! Спектакль больше не проводится
Индивидуальная
1 час
Пространство закрыто! Спектакль больше не проводится
Начало: Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, башня Империя
Расписание: Четверг, пятница, суббота и воскресенье c 19:19 до 23:23
Сегодня в 21:49
Завтра в 19:19
8 000 за всё до 2 чел.
Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе
⛴ На теплоходе
Аудиогид
2.5 часа
739 отзывов
Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Завтра в 12:07
9 июня в 12:07
от 349 за человека
Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
179 отзывов
Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
Начало: Северный речной вокзал (м. «Речной вокзал»)
Расписание: Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 600 за человека
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
⛴ На теплоходе
🛥 На яхте
Круиз
3 часа
905 отзывов
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
9 июня в 21:00
10 июня в 13:00
1 640 за человека
«Большое путешествие»: прогулка на теплоходе по Москве-реке
⛴ На теплоходе
Аудиогид
2 часа
35 отзывов
«Большое путешествие»: прогулка на теплоходе по Москве-реке
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
Расписание: Ежедневно в 19:25, 20:25.
9 июня в 20:22
10 июня в 20:22
от 790 за человека
Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа 15 минут
42 отзыва
Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
Начало: Причал «Новоспасский мост»
Расписание: Ежедневно в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Завтра в 11:20
9 июня в 16:40
от 800 за человека
Мистическое Коломенское
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
217 отзывов
Мистическое Коломенское
Начало: Москва, у павильона м. Коломенская (выход в город ...
Завтра в 13:00
9 июня в 12:00
от 700 за человека
Cенсорная экспозиция «Музей темноты»
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
13 отзывов
Cенсорная экспозиция «Музей темноты»
Начало: Ул. Автозаводская, дом 18, ТРЦ Ривьера
Расписание: Ежеджневно с 10:00-22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 800 за человека
Возрожденная ВДНХ
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
38 отзывов
Возрожденная ВДНХ
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
1 200 за человека
Легенды Красной площади
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Легенды Красной площади
Начало: Манежная площадь. Памятник Маршалу Жукову
Завтра в 17:00
9 июня в 20:00
от 3 490 за всё до 3 чел.
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
580 отзывов
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1
Расписание: Суббота 11:30 утра
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 750 за человека
Путь какао: от боба до шоколадной плитки
🚶 Пешая
Групповая
1 час
9 отзывов
Путь какао: от боба до шоколадной плитки
Начало: Г. Москва Шоссе Энтузиастов 54Б
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 200 за человека
Романовы: история и мистика Великой династии
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
84 отзыва
Романовы: история и мистика Великой династии
Начало: Ул. Варварка 14, стр 2
Расписание: По воскресеньям в 14.00
9 июня в 15:00
16 июня в 15:00
1 300 за человека
Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Квест
1 час
52 отзыва
Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Начало: Третьяковская галерея
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 000 за человека
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
🚶 Пешая
Билеты
5 часов
6 отзывов
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
2 250 за билет
Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту Северный
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час 9 минут
7 отзывов
Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту Северный
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
Расписание: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
от 600 за человека
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ СТ.М. «Площадь революции»
Расписание: понедельник, среда, пятница и суббота в 09-30
10 июня в 09:30
15 июня в 09:30
5 900 за человека
Круговая речная прогулка от Нескучного сада по Москве-реке
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
3 отзыва
Круговая речная прогулка от Нескучного сада по Москве-реке
Начало: Причал «Нескучный сад»
Расписание: Ежедневно в 11:55, 14:55, 17:55
10 июня в 20:04
13 июня в 20:04
600 за человека
Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
Начало: М. Кузьминки (выход № 8)
Расписание: См. расписание
20 июля в 08:45
10 авг в 08:45
3 650 за человека
Экскурсия в особняк Рябушинского
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
60 отзывов
Экскурсия в особняк Рябушинского
Начало: Ул. Малая Никитская, 6/2с5
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
1 999 за человека
«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
36 отзывов
«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
Начало: СТ.М. Партизанская
Расписание: Согласно расписанию в календаре
22 июня в 07:30
11 июля в 07:30
3 290 за человека
Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ ст. метро «Площадь Революции»
Расписание: четверг 16-30
13 июня в 16:30
20 июня в 16:30
2 100 за человека
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
44 отзыва
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
Начало: Станция метро ВДНХ, Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 090 за человека
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: вторник 11-30, воскресенье 12-30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
от 2 100 за человека
Пушкинский музей: аудиотур от древних цивилизаций к полотнам классиков
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
14 отзывов
Пушкинский музей: аудиотур от древних цивилизаций к полотнам классиков
Начало: Улица Волхонка, 12
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00, кроме понедельника
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 440 за билет
Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
120 отзывов
Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
Начало: Станция «Партизанская» (у памятника партизанам)
Расписание: каждую последнюю субботу месяца проводятся экскурсии с дегустацией
Завтра в 16:00
15 июня в 14:30
от 1 250 за человека
Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
3 отзыва
Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
Начало: На станции «Партизанская» (у памятника партизанам)
Расписание: по графику, в остальные субботы - экскурсия БЕЗ дегустации
12 июня в 14:30
29 июня в 14:30
от 2 000 за человека
«Край бирюзовой воды»: Кондуки - Романцевские горы - Венёв
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
26 отзывов
«Край бирюзовой воды»: Кондуки - Романцевские горы - Венёв
Начало: М. «Спортивная» на улице у выхода №1 из метро
Расписание: Согласно расписанию в календаре
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
3 450 за человека
«Как пройти в библиотеку?»: Библиотека им. Ленина (РГБ)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
9 отзывов
«Как пройти в библиотеку?»: Библиотека им. Ленина (РГБ)
Начало: М. Библиотека им. Ленина
22 июня в 10:45
29 июня в 10:45
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
    Огромное спасибо Ольге, всё очень понравилось, элегантно, по-московски, интеллигентно, великолепно.
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
    Дочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась на Екатерине. Ну что сказать,
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    квестом остались на 100% довольны! Очень оригинальные задания и интересная подача исторических фактов. Катя настолько расположила всех к себе, что к концу квеста было ощущение, что дружим с ней много лет. На обратной дороге девочки хохотали, вспоминая интересные моменты и сказали, что им очень очень все понравилось и они хотят с Катей еще встретиться на других маршрутах.

    Дочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась наДочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась наДочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась наДочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась на
  • Н
    Надежда
    30 мая 2024
    Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
    Хорошо в жару прокатиться на теплоходе по реке, но хотелось бы услышать экскурсовода, который пояснял бы что проплываем.
  • Е
    Елизавета
    30 мая 2024
    Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
    Приятные обслуживающие борт))
  • Л
    Любовь
    30 мая 2024
    Семейная квест-экскурсия по Тверской улице
    Экскурсовод смог заинтересовать компанию из людей разных возрастов. Было интересно и детям, и взрослым. А еще было приятной неожиданностью, что нас угостили булочками собственного производства. Рекомендую в качестве семейного экскурсовода, мы все остались довольны прогулкой
  • С
    Соболева
    29 мая 2024
    Легенды и мифы сталинских высоток
    Потрясающий экскурсавод - Ирина, мы получили удовольствие от экскурсии!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
    Отличная экскурсия! Благодарю, рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
    Обещанная прогулка на колесном двухпалубном теплоходе не состоялась по причине отсутствия колесного парохода. Прогулка прошла на на кораблике «Персей». Это
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    немного испортило впечатление - ждали именно ретро пароход(. В остальном все неплохо - наличие буфета, туалета и двух палуб позволяет хорошо провести время. Во время прогулки работал динамик с рассказом гида об окрестностях. Выражаю огромную благодарность специалисту служба поддержки Екатерине за оперативное решение вопроса с переносом времени рейса!

  • Н
    Натела
    29 мая 2024
    Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
    Были всей семьей с двумя детьми (11 лет и 1,5 года) с бабушкой) всем очень понравилось. Спасибо за Вашу работу!)
  • П
    Панчева
    29 мая 2024
    Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
    Дорогие экскурсанты! Семейный билет приобретать не имеет смысла. Поскольку квест проводите вы сами по вопросам, приходящим на телефон, и сами
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    приобретаете входные билеты, покупайте один билет за 1000 рублей и ведите с собой сколько угодно детишек и даже взрослых. Как-то так….

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Семейные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Подлинный дух русского средневековья на Крутицком подворье
  2. Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
  3. Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
  4. Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
  5. «Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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