1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Подлинный дух русского средневековья на Крутицком подворье
Интерактивная семейная экскурсия по заповедному уголку Москвы
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
7 800₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
2 часа
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
Начало: Причал «Гостиница Украина»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090₽ за человека
Квест
2 часа
Семейная экскурсия-квест по парку Коломенское
Раскрыть тайны старинного парка в увлекательном игровом формате
Начало: В районе м. Коломенская
15 июня в 09:30
16 июня в 09:00
7 700₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
от 700₽ за человека
Групповая
3 часа
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890₽ за человека
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
Начало: Москва, м. Спортивная
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Начало: СТ.М. Площадь революции
Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
от 2 250₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
Начало: Коломенская ул., 2 (м. Нагатинский Затон)
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Сегодня в 21:45
Завтра в 09:30
11 990₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за человека
Аудиогид
5 часов
Сокровища Московского Кремля
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 100₽ за человека
Аудиогид
1 час 12 минут
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 550₽ за человека
Билеты
2 часа
Смотровая площадка PANORAMA360: взгляд на Москву с высоты
Завораживающий вид на столицу и сладкий комплимент - дегустация мороженого от Чистой Линии
Начало: Пресненская набережная, 12
Расписание: Ежедневно каждый час с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490₽ за билет
Индивидуальная
3 часа
Семейная экскурсия по 7 холмам Москвы
Объехать культовые места столицы, раскрыть концепцию третьего Рима и услышать тысячу и одну историю
Начало: В районе метро Охотный ряд
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Расписание: Ежедневно с 12:00 до 23:30
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:08
от 550₽ за человека
Групповая
8 часов
Обзорная экскурсия Москвы: культура и история
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Москвы в увлекательной групповой экскурсии
Начало: СТ.М. Парк Победы
Расписание: В 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Начало: Станция метро Партизанская, выход №1
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Пространство закрыто! Спектакль больше не проводится
Начало: Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, башня Империя
Расписание: Четверг, пятница, суббота и воскресенье c 19:19 до 23:23
Сегодня в 21:49
Завтра в 19:19
8 000₽ за всё до 2 чел.
Аудиогид
2.5 часа
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Завтра в 12:07
9 июня в 12:07
от 349₽ за человека
Групповая
1 час
Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
Начало: Северный речной вокзал (м. «Речной вокзал»)
Расписание: Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 600₽ за человека
Круиз
3 часа
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
9 июня в 21:00
10 июня в 13:00
1 640₽ за человека
Аудиогид
2 часа
«Большое путешествие»: прогулка на теплоходе по Москве-реке
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
Расписание: Ежедневно в 19:25, 20:25.
9 июня в 20:22
10 июня в 20:22
от 790₽ за человека
Групповая
2 часа 15 минут
Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
Начало: Причал «Новоспасский мост»
Расписание: Ежедневно в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Завтра в 11:20
9 июня в 16:40
от 800₽ за человека
Групповая
2 часа
Мистическое Коломенское
Начало: Москва, у павильона м. Коломенская (выход в город ...
Завтра в 13:00
9 июня в 12:00
от 700₽ за человека
Мини-группа
1 час
Cенсорная экспозиция «Музей темноты»
Начало: Ул. Автозаводская, дом 18, ТРЦ Ривьера
Расписание: Ежеджневно с 10:00-22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 800₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Возрожденная ВДНХ
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Легенды Красной площади
Начало: Манежная площадь. Памятник Маршалу Жукову
Завтра в 17:00
9 июня в 20:00
от 3 490₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1
Расписание: Суббота 11:30 утра
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 750₽ за человека
Групповая
1 час
Путь какао: от боба до шоколадной плитки
Начало: Г. Москва Шоссе Энтузиастов 54Б
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Романовы: история и мистика Великой династии
Начало: Ул. Варварка 14, стр 2
Расписание: По воскресеньям в 14.00
9 июня в 15:00
16 июня в 15:00
1 300₽ за человека
Квест
1 час
Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Начало: Третьяковская галерея
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 000₽ за человека
Билеты
5 часов
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
2 250₽ за билет
Групповая
1 час 9 минут
Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту Северный
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
Расписание: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
от 600₽ за человека
Групповая
9 часов
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ СТ.М. «Площадь революции»
Расписание: понедельник, среда, пятница и суббота в 09-30
10 июня в 09:30
15 июня в 09:30
5 900₽ за человека
Групповая
1 час
Круговая речная прогулка от Нескучного сада по Москве-реке
Начало: Причал «Нескучный сад»
Расписание: Ежедневно в 11:55, 14:55, 17:55
10 июня в 20:04
13 июня в 20:04
600₽ за человека
Групповая
12 часов
Улитка, крокодил, да бабья доля: едем на ферму «Экодеревушка» и в Коломну
Начало: М. Кузьминки (выход № 8)
Расписание: См. расписание
20 июля в 08:45
10 авг в 08:45
3 650₽ за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия в особняк Рябушинского
Начало: Ул. Малая Никитская, 6/2с5
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
1 999₽ за человека
Групповая
14 часов
«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
Начало: СТ.М. Партизанская
Расписание: Согласно расписанию в календаре
22 июня в 07:30
11 июля в 07:30
3 290₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ ст. метро «Площадь Революции»
Расписание: четверг 16-30
13 июня в 16:30
20 июня в 16:30
2 100₽ за человека
Групповая
10 часов
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
Начало: Станция метро ВДНХ, Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 09:00
23 июня в 09:00
3 090₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: вторник 11-30, воскресенье 12-30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
от 2 100₽ за человека
Билеты
2 часа
Пушкинский музей: аудиотур от древних цивилизаций к полотнам классиков
Начало: Улица Волхонка, 12
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00, кроме понедельника
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 440₽ за билет
Групповая
4 часа
Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
Начало: Станция «Партизанская» (у памятника партизанам)
Расписание: каждую последнюю субботу месяца проводятся экскурсии с дегустацией
Завтра в 16:00
15 июня в 14:30
от 1 250₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
Начало: На станции «Партизанская» (у памятника партизанам)
Расписание: по графику, в остальные субботы - экскурсия БЕЗ дегустации
12 июня в 14:30
29 июня в 14:30
от 2 000₽ за человека
Групповая
15 часов
«Край бирюзовой воды»: Кондуки - Романцевские горы - Венёв
Начало: М. «Спортивная» на улице у выхода №1 из метро
Расписание: Согласно расписанию в календаре
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
3 450₽ за человека
Групповая
2 часа
«Как пройти в библиотеку?»: Библиотека им. Ленина (РГБ)
Начало: М. Библиотека им. Ленина
22 июня в 10:45
29 июня в 10:45
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна3 июня 2024Огромное спасибо Ольге, всё очень понравилось, элегантно, по-московски, интеллигентно, великолепно.
- ТТатьяна1 июня 2024Дочка захотела отметить свое 14-летие прогулкой в парке с квестом. Недолго выбирая по отзывам остановилась на Екатерине. Ну что сказать,
- ННадежда30 мая 2024Хорошо в жару прокатиться на теплоходе по реке, но хотелось бы услышать экскурсовода, который пояснял бы что проплываем.
- ЕЕлизавета30 мая 2024Приятные обслуживающие борт))
- ЛЛюбовь30 мая 2024Экскурсовод смог заинтересовать компанию из людей разных возрастов. Было интересно и детям, и взрослым. А еще было приятной неожиданностью, что нас угостили булочками собственного производства. Рекомендую в качестве семейного экскурсовода, мы все остались довольны прогулкой
- ССоболева29 мая 2024Потрясающий экскурсавод - Ирина, мы получили удовольствие от экскурсии!
- ТТатьяна29 мая 2024Отличная экскурсия! Благодарю, рекомендую.
- ЕЕкатерина29 мая 2024Обещанная прогулка на колесном двухпалубном теплоходе не состоялась по причине отсутствия колесного парохода. Прогулка прошла на на кораблике «Персей». Это
- ННатела29 мая 2024Были всей семьей с двумя детьми (11 лет и 1,5 года) с бабушкой) всем очень понравилось. Спасибо за Вашу работу!)
- ППанчева29 мая 2024Дорогие экскурсанты! Семейный билет приобретать не имеет смысла. Поскольку квест проводите вы сами по вопросам, приходящим на телефон, и сами
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