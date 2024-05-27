1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 500₽ за человека
Квест
4 часа
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
Начало: Dream Bar (Мясницкая,17) или BadCrown (Забелина,1)
Расписание: Каждую пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
2 999₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Расписание: В любой день и час
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
Начало: Подсосенский переулок, 21
Расписание: Субботы и воскресенья
Завтра в 17:30
9 июня в 14:30
2 299₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
Начало: М. Таганская, выход №1
Расписание: По выходным
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
Начало: СТ.М. Библиотека им. Ленина
Расписание: По воскресеньям в 13:00
9 июня в 13:00
12 июня в 13:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества
Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя
Начало: Возле театра Сатиры (м. «Маяковская»)
Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Пространство закрыто! Спектакль больше не проводится
Начало: Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, башня Империя
Расписание: Четверг, пятница, суббота и воскресенье c 19:19 до 23:23
Сегодня в 21:49
Завтра в 19:19
8 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
1 час 10 минут 11 секунд
Гриф снят: бункер Сталина на Таганке
Начало: 5-й Котельнический пер., 11
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
от 900₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Возрожденная ВДНХ
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Групповая
1 час 10 минут 11 секунд
Противостояние: начало холодной войны и ядерное оружие
Начало: Г. Москва, 5-й Котельнический переулок, д. 11
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Романовы: история и мистика Великой династии
Начало: Ул. Варварка 14, стр 2
Расписание: По воскресеньям в 14.00
9 июня в 15:00
16 июня в 15:00
1 300₽ за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия в особняк Рябушинского
Начало: Ул. Малая Никитская, 6/2с5
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
1 999₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ ст. метро «Площадь Революции»
Расписание: четверг 16-30
13 июня в 16:30
20 июня в 16:30
2 100₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Арбат: Пушкин, Булгаков и десерт «Птичье молоко»
Исследуйте исторический Арбат, встречаясь с творчеством великих и открывая кулинарные шедевры Москвы
Начало: СТ.М. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
Групповая
4 часа
Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
Начало: Станция «Партизанская» (у памятника партизанам)
Расписание: каждую последнюю субботу месяца проводятся экскурсии с дегустацией
Завтра в 16:00
15 июня в 14:30
от 1 250₽ за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия в отель «Националь» с историческими номерами
Начало: Лобби отеля «Националь», ул. Моховая, д. 15/1
Расписание: См. расписание
23 июня в 16:00
6 июля в 00:00
2 499₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Любовные истории Ивановской горки
Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
1%
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Староваганьковского холма: в поисках Третьего Рима
Начало: Москва
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
33333 300₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в Царицыно с экскурсией
Начало: Москва, музей-заповедник Царицыно (главный вход)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
70006 300₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1 час
Путешествие сквозь века: Тверская улица (аудиоэкскурсия в приложении)
Начало: Тверская улица, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Stand-up экскурсия по арбатским дворам с диктором ТВ, YouTube
Начало: У павильона станции метро Кропоткинская
Расписание: пятница до 17.00, суббота выходной
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 500₽ за человека
Билеты
2 часа
Спектакль «Последний маховик времени»
Начало: М. Динамо, ул. Верхняя Масловка, 21, Москва
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 300₽ за билет
Билеты
1.5 часа
Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
Начало: М. Проспект Мира, Каланчевская ул., 32, Москва
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 800₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Еврейский квартал в Марьиной Роще
Начало: Метро Марьина Роща, выход №4, на улице
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы
Начало: Проспект Андропова, 39, строение 45
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана27 мая 2024Потрясающая экскурсия! Узнали много новых интересных фактов о М. Булгакове, времени в котором он жил и творил, о романе(и это
- ВВячеслав27 мая 2024Всё понравилось! Экскурсовод рассказывал невероятно увлекательно! Особенно понравились интерактивные моменты с запуском ракеты и тревога!
- ААнна27 мая 2024Спасибо гиду Ирине за интересный рассказ, за исторические подробности и потрясающие фотографии города прошлого века 👍. А вид Москвы с высоты птичьего полета вообще потрясающий 🤩
- ООльга27 мая 2024Эту экскурсию я запомню на всю жизнь!!! Было страшно красиво))) Ирина-вы прекрасный экскурсовод!!! Буду вас рекомендовать своим знакомым!!! Огромное вам спасибо!!!
- NNatalygs27 мая 2024Отличный гид Дмитрий, очень интересно рассказывает.
- ННиколай26 мая 2024Отличный объект
- ААлина25 мая 2024Гид Ира- чудесная девушка! Бары все отличные, шорты вкусные, в последних двух чудесная музыка, застряли там надолго. Конкурсы интересные! Прошло все на ура!!!
- ССветлана24 мая 2024Итог:Захотелось перечитать и Булгакова и его биографию. Познавательно, необычно, с экскурсоводом коннект случился, знаний у Майи явно не на одну экскурсию хватит. Покорил её нестандартный и очень глубокий,по- настоящему неравнодушный подход к теме. Неожиданно и от того вдвойне приятней.
- ММария24 мая 2024Великолепно! Интересно, познавательно, с юмором. Спасибо большое за прекрасный вечер!
- ВВасилиса20 мая 2024Спасибо большое Алле за экскурсию: очень интересные факты, и из современности, и из истории, индивидуальный подход (поменяли маршрут исходя из наших интересов), моим друзьям очень понравилось, будем ждать других похожих экскурсий)
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии по городу для москвичей»
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