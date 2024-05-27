Экскурсии по городу для москвичей

Найдено 26 экскурсий в категории «Экскурсии по городу для москвичей» в Москве, цены от 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
692 отзыва
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Начало: Станция метро Киевская
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 500 за человека
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
🚶 Пешая
Квест
4 часа
70 отзывов
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
Начало: Dream Bar (Мясницкая,17) или BadCrown (Забелина,1)
Расписание: Каждую пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
2 999 за человека
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
45 отзывов
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Расписание: В любой день и час
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000 за всё до 9 чел.
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
89 отзывов
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
Начало: Подсосенский переулок, 21
Расписание: Субботы и воскресенья
Завтра в 17:30
9 июня в 14:30
2 299 за человека
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
79 отзывов
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
Начало: М. Таганская, выход №1
Расписание: По выходным
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200 за человека
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
206 отзывов
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
Начало: СТ.М. Библиотека им. Ленина
Расписание: По воскресеньям в 13:00
9 июня в 13:00
12 июня в 13:00
700 за человека
Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества
Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя
Начало: Возле театра Сатиры (м. «Маяковская»)
Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900 за всё до 6 чел.
Пространство закрыто! Спектакль больше не проводится
Индивидуальная
1 час
Пространство закрыто! Спектакль больше не проводится
Начало: Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, башня Империя
Расписание: Четверг, пятница, суббота и воскресенье c 19:19 до 23:23
Сегодня в 21:49
Завтра в 19:19
8 000 за всё до 2 чел.
Гриф снят: бункер Сталина на Таганке
Групповая
1 час 10 минут 11 секунд
932 отзыва
Гриф снят: бункер Сталина на Таганке
Начало: 5-й Котельнический пер., 11
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
от 900 за человека
Возрожденная ВДНХ
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
38 отзывов
Возрожденная ВДНХ
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
1 200 за человека
Противостояние: начало холодной войны и ядерное оружие
Групповая
1 час 10 минут 11 секунд
111 отзывов
Противостояние: начало холодной войны и ядерное оружие
Начало: Г. Москва, 5-й Котельнический переулок, д. 11
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 200 за человека
Романовы: история и мистика Великой династии
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
84 отзыва
Романовы: история и мистика Великой династии
Начало: Ул. Варварка 14, стр 2
Расписание: По воскресеньям в 14.00
9 июня в 15:00
16 июня в 15:00
1 300 за человека
Экскурсия в особняк Рябушинского
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
60 отзывов
Экскурсия в особняк Рябушинского
Начало: Ул. Малая Никитская, 6/2с5
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
1 999 за человека
Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ ст. метро «Площадь Революции»
Расписание: четверг 16-30
13 июня в 16:30
20 июня в 16:30
2 100 за человека
Прогулка по Арбату: Пушкин, Булгаков и «Птичье молоко»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
53 отзыва
Арбат: Пушкин, Булгаков и десерт «Птичье молоко»
Исследуйте исторический Арбат, встречаясь с творчеством великих и открывая кулинарные шедевры Москвы
Начало: СТ.М. Арбатская (Арбатско-Покровская линия)
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000 за всё до 9 чел.
Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
120 отзывов
Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
Начало: Станция «Партизанская» (у памятника партизанам)
Расписание: каждую последнюю субботу месяца проводятся экскурсии с дегустацией
Завтра в 16:00
15 июня в 14:30
от 1 250 за человека
Экскурсия в отель «Националь» с историческими номерами
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
3 отзыва
Экскурсия в отель «Националь» с историческими номерами
Начало: Лобби отеля «Националь», ул. Моховая, д. 15/1
Расписание: См. расписание
23 июня в 16:00
6 июля в 00:00
2 499 за человека
Любовные истории Ивановской горки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Любовные истории Ивановской горки
Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Тайны Староваганьковского холма: в поисках Третьего Рима
🚶 Пешая
скидка
1%
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Тайны Староваганьковского холма: в поисках Третьего Рима
Начало: Москва
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
33333 300 за всё до 7 чел.
Фотосессия в Царицыно с экскурсией
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотосессия в Царицыно с экскурсией
Начало: Москва, музей-заповедник Царицыно (главный вход)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
70006 300 за всё до 4 чел.
Путешествие сквозь века: Тверская улица (аудиоэкскурсия в приложении)
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Путешествие сквозь века: Тверская улица (аудиоэкскурсия в приложении)
Начало: Тверская улица, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090 за человека
Stand-up экскурсия по арбатским дворам с диктором ТВ, YouTube
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Stand-up экскурсия по арбатским дворам с диктором ТВ, YouTube
Начало: У павильона станции метро Кропоткинская
Расписание: пятница до 17.00, суббота выходной
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
1 500 за человека
Спектакль «Последний маховик времени»
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
Спектакль «Последний маховик времени»
Начало: М. Динамо, ул. Верхняя Масловка, 21, Москва
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 300 за билет
Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
Начало: М. Проспект Мира, Каланчевская ул., 32, Москва
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 800 за билет
Еврейский квартал в Марьиной Роще
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Еврейский квартал в Марьиной Роще
Начало: Метро Марьина Роща, выход №4, на улице
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 500 за всё до 8 чел.
Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Коломенское: веселое Средневековье, клады и кузнецы
Начало: Проспект Андропова, 39, строение 45
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
    Потрясающая экскурсия! Узнали много новых интересных фактов о М. Булгакове, времени в котором он жил и творил, о романе(и это
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    несмотря на увлечение творчеством Булгакова и немалые познания в этой области). Отдельно хочется выразить огромную признательность нашему изумительному году Светлане:яркая, любящиая своё дело, профессионал! А какой тембр голоса, завораживает с первого слова! Не хотелось расставаться! Светлана удивительная! Экскурсия была похожа на встречу старых друзей, где по мере продвижения к нам присоединялись все: И Мастер, и Маргарита… И Кот шёл рядом с нами на мягких лапах, Коровьев и Азазелло казалось вот -вот вытворят что -нибудь))) И тень Воланда кружила над Патриаршими… Чудо как хорошо!

  • В
    Вячеслав
    27 мая 2024
    Гриф снят: бункер Сталина на Таганке
    Всё понравилось! Экскурсовод рассказывал невероятно увлекательно! Особенно понравились интерактивные моменты с запуском ракеты и тревога!
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
    Спасибо гиду Ирине за интересный рассказ, за исторические подробности и потрясающие фотографии города прошлого века 👍. А вид Москвы с высоты птичьего полета вообще потрясающий 🤩
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
    Эту экскурсию я запомню на всю жизнь!!! Было страшно красиво))) Ирина-вы прекрасный экскурсовод!!! Буду вас рекомендовать своим знакомым!!! Огромное вам спасибо!!!
  • N
    Natalygs
    27 мая 2024
    Экскурсия в закрытый особняк Морозова
    Отличный гид Дмитрий, очень интересно рассказывает.
  • Н
    Николай
    26 мая 2024
    Экскурсия в закрытый особняк Морозова
    Отличный объект
  • А
    Алина
    25 мая 2024
    Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
    Гид Ира- чудесная девушка! Бары все отличные, шорты вкусные, в последних двух чудесная музыка, застряли там надолго. Конкурсы интересные! Прошло все на ура!!!
  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
    Итог:Захотелось перечитать и Булгакова и его биографию. Познавательно, необычно, с экскурсоводом коннект случился, знаний у Майи явно не на одну экскурсию хватит. Покорил её нестандартный и очень глубокий,по- настоящему неравнодушный подход к теме. Неожиданно и от того вдвойне приятней.
  • М
    Мария
    24 мая 2024
    Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
    Великолепно! Интересно, познавательно, с юмором. Спасибо большое за прекрасный вечер!
  • В
    Василиса
    20 мая 2024
    Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
    Спасибо большое Алле за экскурсию: очень интересные факты, и из современности, и из истории, индивидуальный подход (поменяли маршрут исходя из наших интересов), моим друзьям очень понравилось, будем ждать других похожих экскурсий)

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии по городу для москвичей»

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