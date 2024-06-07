1 чел.
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Билеты
1 час
Спуск в бункер времён Холодной войны
Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
1 000₽ за билет
Билеты
2 часа
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Изучить главные объекты парка «Патриот» и узнать больше о героической истории России
Начало: В Парке «Патриот» (город Кубинка)
«за группу + входные билеты (взрослые — 300 руб»
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
7 300₽ за всё до 6 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд
Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом
Начало: В Александровском саду
«Дополнительно оплачиваются билеты в Алмазный фонд — 800 руб»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
Билеты
1 час
Сенсорная экскурсия в темноте в Москве: новый взгляд на привычный мир
Сенсорная экскурсия в полной темноте с незрячим гидом - уникальный опыт, который позволит вам ощутить мир по-новому и раскрыть скрытые чувства
Начало: Недалеко от СТ.М. "Смоленская" и "Арбатская"
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
1 800₽ за билет
Билеты
1.5 часа
Экскурсионный билет: Музей-панорама «Бородинская битва»
Недаром помнит вся Россия про день Бородина
Начало: У входа в музей
Завтра в 13:30
9 июня в 10:30
5 335₽ за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Экскурсия по Пушкинскому музею: Импрессионизм и его влияние
Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией по Пушкинскому музею. Откройте для себя, как это направление изменило искусство
Начало: М. Кропоткинская
«Входные билеты в галерею включены в музейный сбор»
13 июня в 11:30
14 июня в 11:00
6 700₽ за всё до 5 чел.
Билеты
2 часа
Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции
Разобраться в искусстве древних цивилизаций, мастеров Ренессанса или творцов Северного Возрождения
Начало: В районе метро Кропоткинская
«Дополнительно оплачиваются входные билеты»
Завтра в 13:00
9 июня в 11:30
6 500₽ за всё до 2 чел.
Билеты
30 минут
Услуга по покупке билета в Музей космонавтики на ВДНХ
Прикоснуться к истории освоения космоса и новым открытиям - быстро и удобно
Начало: В Музее космонавтики на ВДНХ
«Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре»
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
380₽ за билет
Билеты
1 час
Билет на смотровую Останкинской телебашни
Взгляните на Москву с высоты птичьего полета, наслаждаясь панорамой 360 градусов и мультимедийными экспозициями
«Право на льготные билеты имеют пенсионеры (только граждане РФ), а также студенты дневных отделений при предъявлении документов, подтверждающих льготу»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 500₽ за билет
Билеты
1 час
Экскурсия на Останкинскую башню с билетом
Получите уникальный опыт осмотра Москвы с высоты птичьего полета и познакомьтесь с историей знаменитой телебашни
Начало: Ул. Академика Королева, д. 15, корп. 2
«С нашим билетом на посещение башни вы можете пройти на территорию ресторана самостоятельно»
Расписание: Ежедневно каждый час с 10.00 до 21.00.
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 2 000₽ за билет
Билеты
2 часа
Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду
Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала
«Обратите внимание, что стоимость ваучера у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея»
Расписание: Ежедневно кроме четверга
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 700₽ за билет
Билеты
2 часа
Смотровая площадка PANORAMA360: взгляд на Москву с высоты
Завораживающий вид на столицу и сладкий комплимент - дегустация мороженого от Чистой Линии
Начало: Пресненская набережная, 12
Расписание: Ежедневно каждый час с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490₽ за билет
Билеты
1.5 часа
Башня ОКО: билет на открытую смотровую площадку «Выше только любовь!»
Начало: Пресненская наб., 2, ТРЦ «Афимолл-Сити»
Расписание: по будням с 12:00 до 23:30, по выходным с 10:00 до 23:30
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:00
от 1 800₽ за билет
Билеты
1.5 часа
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия
Достопримечательности главной крепости страны - в интересных фактах и малоизвестных деталях
Начало: Около Кутафьей башни
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 490₽ за билет
Билеты
2 часа
Расписание: Суббота в 17:00, вторник в 14:00
Завтра в 15:30
9 июня в 16:30
от 800₽ за билет
Билеты
5 часов
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
2 250₽ за билет
Билеты
3.5 часа
Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены)
Погрузиться в историю одного из старейших районов Москвы и посетить знаменитую галерею
Начало: На станции метро «Площадь революции»
«Билеты и аудиогид в Третьяковскую галерею включены в стоимость»
Расписание: в среду в 12:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
2 600₽ за билет
Билеты
1 час
Квартира-музей М.А. Булгакова: входной билет и аудиоэкскурсия по «нехорошей квартире»
Начало: Большая Садовая улица, 10, 50
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: ВТ, СР, ПТ - ВС: с 12:00 до 19:00, ЧТ: с 14:00 до 21:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
790₽ за билет
Билеты
2 часа
Пушкинский музей: аудиотур от древних цивилизаций к полотнам классиков
Начало: Улица Волхонка, 12
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00, кроме понедельника
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 440₽ за билет
Билеты
1 час
Экскурсия по музею Магии и Фокусов на ВДНХ
Начало: Парк ВДНХ, проспект Мира 119, стр. 519, Москва
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 500₽ за билет
Билеты
3.5 часа
Секреты бункера Сталина: групповая экскурсия
Проникнуть внутрь старинного военного бункера, услышать его историю и осмотреть танковый ангар
Начало: На станции метро «Партизанская»
«Билет входит в стоимость экскурсии»
Расписание: в субботу в 14:30
12 июня в 14:30
15 июня в 14:30
1 850₽ за билет
Билеты
2.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены)
Посетить Кремлёвскую сокровищницу и увидеть царские наряды, кареты и оружие
Начало: У станции метро «Площадь революции»
«Билет для пенсионеров доступен СТРОГО по возрасту: 58+ лет для женщин, 63+ лет для мужчин»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:30
15 июня в 09:30
17 июня в 09:30
3 100₽ за билет
Билеты
4.5 часа
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
Прогуляться вдоль главной крепости страны, зайти в музей-сокровищницу и погрузиться в историю России
Начало: На станции метро «Площадь революции»
«Билет для пенсионеров доступен СТРОГО по возрасту: 58+ лет для женщин, 63+ лет для мужчин»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 200₽ за билет
Билеты
1 час
Музей космонавтики: билет и аудиоэкскурсия
Отправиться в космическую одиссею, не покидая нашей планеты
Начало: Около Музея космонавтики
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
990₽ за билет
Билеты
1 час
Исторический музей: назад в Древнюю Русь (билет и аудиоэкскурсия)
Погрузиться в эпоху образования государства, осматривая артефакты в двух тематических залах
Начало: Около Государственного исторического музея
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Завтра в 17:00
9 июня в 10:00
990₽ за билет
Билеты
2 часа
Пушкинский музей и античное искусство
Пройти по Греческому и Римскому залам в компании историка и расшифровать мировые шедевры
Начало: В районе м. Кропоткинская
«Входные билеты не включены в стоимость — 400 руб»
15 июня в 10:00
16 июня в 17:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Билеты
1 час
Билет на PANORAMA360: мороженое и виды Москвы
Откройте для себя Москву с высоты 300 метров, наслаждаясь вкусом местного шоколада и мороженого
Начало: В ТЦ «Афимолл», 2 этаж
«Входной билет оплачивается на месте при предъявлении электронного письма после оформления услуги на сайте»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490₽ за билет
Билеты
1.5 часа
За авангардом - в Новую Третьяковку
Разобраться в измах и полюбить искусство 20 века
Начало: у Новой Третьяковки
«Дополнительно оплачиваются билеты на экспозицию: 250 руб»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Билеты
15 часов
Расписание: Суббота в 07:30
3 790₽ за билет
Билеты
2 часа
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique»
Погрузиться в истории, сыгранные вживую актёрами московских театров
Начало: в отеле «Vertical Boutique»
«В стоимость билета входит: спектакль-экскурсия, фуршет с напитками и лёгкими закусками, профессиональные фотоснимки в интерьерах отеля»
5 400₽ за билет
Билеты
2 часа
Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику
Начало: Парадный вход в усадьбу Царицыно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
990₽ за билет
Билеты
2 часа
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
Загадки, легенды и достоверные факты о древней крепости и главном музее России
Начало: Около Кутафьей башни
«После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом»
Завтра в 15:00
9 июня в 10:00
1 490₽ за билет
Билеты
2 часа
Фривольные сфинксы и пустые склепы: аудиоквест по усадьбе Архангельское
Начало: Улица Красногорский район, 27
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход до 19:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
690₽ за билет
Билеты
2 часа
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
Начало: Ул. Воздвиженка, 1/13
«После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета»
Расписание: Ежедневно с 9:30 до 18:00, кроме четверга
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
1 490₽ за билет
Билеты
2 часа
Спектакль «Последний маховик времени»
Начало: М. Динамо, ул. Верхняя Масловка, 21, Москва
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 300₽ за билет
Билеты
1.5 часа
Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
Начало: М. Проспект Мира, Каланчевская ул., 32, Москва
«Важная информация: В стоимость билета входят также маски и костюмы»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 800₽ за билет
Билеты
10 часов
Расписание: Воскресенье в 09:00
3 570₽ за билет
Билеты
1 час
Маленький СССР в центре большой Москвы
Перенестись в культуру повседневности в музее советского быта
Начало: У музея СССР
«Отдельно оплачиваются билеты в музей:»
Завтра в 16:00
9 июня в 13:00
1 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда7 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Замечательная организация и, к удивлению, неожиданно для себя открыли очень достойный ресторан внутри столь серьезного объекта.
- ДДружинин5 июня 2024Спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию! Было интересно, познавательно и без лишней*воды*. Спасибо за помощь в приобретении билетов в Алмазный фонд. Всё понравилось, спасибо!
- ММарина5 июня 2024Очень интересно и познавательно 👍 спасибо экскурсоводу Наталье 🙏💙 Погуляли по улочкам, послушали историю Третьяковская галерея - пик эмоций, была впервые! Экскурсовод все
- ААндрей31 мая 2024Всё просто отлично
- ЛЛидия31 мая 2024Очень удобный сервис!
- ИИрина30 мая 2024Экскурсия очень познавательная, информационно насыщена, гид прекрасно владеет материалом, было интересно
- ХХаланская30 мая 2024Всё понравилось!!!!
- ММарья30 мая 2024Все очень красиво, очень много хороших впечатлений. Масштабы поражают.
- ММиронова29 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Впечатлили лифты, стеклянный пол! Ресторанный комплекс "7 небо" вообще супер! Вся Москва видна со всех сторон!!!
- ККолесникова28 мая 2024Отлично организованная экскурсия, очень понравилась, спасибо спутнику
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Билеты»
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