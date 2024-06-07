Билеты 1 час 42 отзыва Спуск в бункер времён Холодной войны Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище Начало: Недалеко от метро Таганская Расписание: в будние дни в 16:00 1 000 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 18 отзывов Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке Изучить главные объекты парка «Патриот» и узнать больше о героической истории России Начало: В Парке «Патриот» (город Кубинка) «за группу + входные билеты (взрослые — 300 руб» 7 300 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 94 отзыва Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом Начало: В Александровском саду «Дополнительно оплачиваются билеты в Алмазный фонд — 800 руб» от 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Билеты 1 час 21 отзыв Сенсорная экскурсия в темноте в Москве: новый взгляд на привычный мир Сенсорная экскурсия в полной темноте с незрячим гидом - уникальный опыт, который позволит вам ощутить мир по-новому и раскрыть скрытые чувства Начало: Недалеко от СТ.М. "Смоленская" и "Арбатская" 1 800 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 1.5 часа 37 отзывов Экскурсионный билет: Музей-панорама «Бородинская битва» Недаром помнит вся Россия про день Бородина Начало: У входа в музей 5 335 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Билеты 2 часа 14 отзывов Экскурсия по Пушкинскому музею: Импрессионизм и его влияние Погрузитесь в мир импрессионизма с экскурсией по Пушкинскому музею. Откройте для себя, как это направление изменило искусство Начало: М. Кропоткинская «Входные билеты в галерею включены в музейный сбор» 6 700 ₽ за всё до 5 чел.

Билеты 2 часа 10 отзывов Прогулка по Пушкинскому музею: шедевры основной экспозиции Разобраться в искусстве древних цивилизаций, мастеров Ренессанса или творцов Северного Возрождения Начало: В районе метро Кропоткинская «Дополнительно оплачиваются входные билеты» 6 500 ₽ за всё до 2 чел.

Билеты 30 минут 19 отзывов Услуга по покупке билета в Музей космонавтики на ВДНХ Прикоснуться к истории освоения космоса и новым открытиям - быстро и удобно Начало: В Музее космонавтики на ВДНХ «Оставить заявку на покупку билета можно только на даты, доступные в календаре» 380 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 1 час 912 отзывов Билет на смотровую Останкинской телебашни Взгляните на Москву с высоты птичьего полета, наслаждаясь панорамой 360 градусов и мультимедийными экспозициями «Право на льготные билеты имеют пенсионеры (только граждане РФ), а также студенты дневных отделений при предъявлении документов, подтверждающих льготу» от 1 500 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 1 час 120 отзывов Экскурсия на Останкинскую башню с билетом Получите уникальный опыт осмотра Москвы с высоты птичьего полета и познакомьтесь с историей знаменитой телебашни Начало: Ул. Академика Королева, д. 15, корп. 2 «С нашим билетом на посещение башни вы можете пройти на территорию ресторана самостоятельно» Расписание: Ежедневно каждый час с 10.00 до 21.00. от 2 000 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 934 отзыва Алмазный фонд и эксклюзивная экскурсия по Александровскому саду Начало: СТ.М. Площадь Революции (внизу), в центре зала «Обратите внимание, что стоимость ваучера у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея» Расписание: Ежедневно кроме четверга 1 700 ₽ за билет

Билеты 2 часа 36 отзывов Смотровая площадка PANORAMA360: взгляд на Москву с высоты Завораживающий вид на столицу и сладкий комплимент - дегустация мороженого от Чистой Линии Начало: Пресненская набережная, 12 Расписание: Ежедневно каждый час с 10:00 до 21:00 2 490 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 1.5 часа 320 отзывов Башня ОКО: билет на открытую смотровую площадку «Выше только любовь!» Начало: Пресненская наб., 2, ТРЦ «Афимолл-Сити» Расписание: по будням с 12:00 до 23:30, по выходным с 10:00 до 23:30 от 1 800 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 1.5 часа 3 отзыва Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия Достопримечательности главной крепости страны - в интересных фактах и малоизвестных деталях Начало: Около Кутафьей башни «После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом» 1 490 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 56 отзывов Царицыно - пешеходная экскурсия Расписание: Суббота в 17:00, вторник в 14:00 от 800 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 5 часов 6 отзывов Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос) Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции» Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30 2 250 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 3.5 часа 7 отзывов Замоскворечье и Третьяковская галерея (билеты включены) Погрузиться в историю одного из старейших районов Москвы и посетить знаменитую галерею Начало: На станции метро «Площадь революции» «Билеты и аудиогид в Третьяковскую галерею включены в стоимость» Расписание: в среду в 12:00, в пятницу в 14:00, в воскресенье в 10:00 2 600 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 1 час 6 отзывов Квартира-музей М.А. Булгакова: входной билет и аудиоэкскурсия по «нехорошей квартире» Начало: Большая Садовая улица, 10, 50 «После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета» Расписание: ВТ, СР, ПТ - ВС: с 12:00 до 19:00, ЧТ: с 14:00 до 21:00 790 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 14 отзывов Пушкинский музей: аудиотур от древних цивилизаций к полотнам классиков Начало: Улица Волхонка, 12 «После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета» Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00, кроме понедельника 1 440 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 1 час 1 отзыв Экскурсия по музею Магии и Фокусов на ВДНХ Начало: Парк ВДНХ, проспект Мира 119, стр. 519, Москва от 500 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 3.5 часа 4 отзыва Секреты бункера Сталина: групповая экскурсия Проникнуть внутрь старинного военного бункера, услышать его историю и осмотреть танковый ангар Начало: На станции метро «Партизанская» «Билет входит в стоимость экскурсии» Расписание: в субботу в 14:30 1 850 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2.5 часа 2 отзыва Популярное предложение Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены) Посетить Кремлёвскую сокровищницу и увидеть царские наряды, кареты и оружие Начало: У станции метро «Площадь революции» «Билет для пенсионеров доступен СТРОГО по возрасту: 58+ лет для женщин, 63+ лет для мужчин» Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:30 3 100 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 4.5 часа 9 отзывов Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду Прогуляться вдоль главной крепости страны, зайти в музей-сокровищницу и погрузиться в историю России Начало: На станции метро «Площадь революции» «Билет для пенсионеров доступен СТРОГО по возрасту: 58+ лет для женщин, 63+ лет для мужчин» Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00 4 200 ₽ за билет

Билеты 1 час 1 отзыв Музей космонавтики: билет и аудиоэкскурсия Отправиться в космическую одиссею, не покидая нашей планеты Начало: Около Музея космонавтики «После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом» 990 ₽ за билет

Билеты 1 час 3 отзыва Исторический музей: назад в Древнюю Русь (билет и аудиоэкскурсия) Погрузиться в эпоху образования государства, осматривая артефакты в двух тематических залах Начало: Около Государственного исторического музея «После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом» 990 ₽ за билет

Билеты 2 часа 9 отзывов Пушкинский музей и античное искусство Пройти по Греческому и Римскому залам в компании историка и расшифровать мировые шедевры Начало: В районе м. Кропоткинская «Входные билеты не включены в стоимость — 400 руб» 5 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Билеты 1 час 26 отзывов Билет на PANORAMA360: мороженое и виды Москвы Откройте для себя Москву с высоты 300 метров, наслаждаясь вкусом местного шоколада и мороженого Начало: В ТЦ «Афимолл», 2 этаж «Входной билет оплачивается на месте при предъявлении электронного письма после оформления услуги на сайте» 2 490 ₽ за билет

Билеты 1.5 часа 9 отзывов За авангардом - в Новую Третьяковку Разобраться в измах и полюбить искусство 20 века Начало: у Новой Третьяковки «Дополнительно оплачиваются билеты на экспозицию: 250 руб» 8 500 ₽ за всё до 10 чел.

Билеты 15 часов 3 отзыва Ржев - Мемориал советскому солдату Расписание: Суббота в 07:30 3 790 ₽ за билет

Билеты 2 часа 1 отзыв Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique» Погрузиться в истории, сыгранные вживую актёрами московских театров Начало: в отеле «Vertical Boutique» «В стоимость билета входит: спектакль-экскурсия, фуршет с напитками и лёгкими закусками, профессиональные фотоснимки в интерьерах отеля» 5 400 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 6 отзывов Аудиоэкскурсия по Царицыно: архитектурная прогулка по музею-заповеднику Начало: Парадный вход в усадьбу Царицыно 990 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 3 отзыва Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых Загадки, легенды и достоверные факты о древней крепости и главном музее России Начало: Около Кутафьей башни «После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом» 1 490 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа Фривольные сфинксы и пустые склепы: аудиоквест по усадьбе Архангельское Начало: Улица Красногорский район, 27 «После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета» Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход до 19:00 690 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа 14 отзывов Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых Начало: Ул. Воздвиженка, 1/13 «После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета» Расписание: Ежедневно с 9:30 до 18:00, кроме четверга 1 490 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2 часа Спектакль «Последний маховик времени» Начало: М. Динамо, ул. Верхняя Масловка, 21, Москва 1 300 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 1.5 часа Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+) Начало: М. Проспект Мира, Каланчевская ул., 32, Москва «Важная информация: В стоимость билета входят также маски и костюмы» 2 800 ₽ за билет

Билеты 10 часов Билет в детство: Богородское и Сергиев Посад Расписание: Воскресенье в 09:00 3 570 ₽ за билет