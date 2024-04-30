1 чел.
По популярности
Билеты
1 час
Экскурсия по музею Магии и Фокусов на ВДНХ
Начало: Парк ВДНХ, проспект Мира 119, стр. 519, Москва
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 500₽ за билет
Билеты
15 часов
Ржев - Мемориал советскому солдату
«Прогуливаясь по городу с гидом, вы услышите купеческие байки и местные легенды, узнаете об известных ржевитянах, посетите концерт органной музыки и побываете на Мемориале советскому солдату»
Расписание: Суббота в 07:30
3 790₽ за билет
Билеты
2 часа
Спектакль «Последний маховик времени»
Начало: М. Динамо, ул. Верхняя Масловка, 21, Москва
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 300₽ за билет
Билеты
1.5 часа
Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
Начало: М. Проспект Мира, Каланчевская ул., 32, Москва
«Важная информация: В стоимость билета входят также маски и костюмы»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 800₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ББайкузиева30 апреля 2024Поездка выше всяких похвал. Памятник солдату - непередаваемо. Гуляли по Ржеву, очень интересно! Замечательный гид, Сергей Юрьевич! Поездка очень впечатлила! Я бы поставила 10 баллов. С плюсом. Россия, любовь моя!
- ААнна24 ноября 2023Экскурсия больше подойдёт для младших классов.
- ТТатьяна23 октября 2022Супер поездка, всё отлично организовано, хороший обед, хороший автобус, а самое главное супер гид!)))) спасибо!
- ТТатьяна21 февраля 202121 февраля ездила во Ржев. Экскурсия очень понравилась — удобные санитарные остановки, профессиональный и внимательный водитель Дмитрий, очень позитивный сопровождающий
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Билеты на шоу»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 4 экскурсии от 500 до 3 790. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Билеты на шоу», 4 ⭐ отзыва, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август