Посетите невероятные шоу в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Билеты на шоу» в Москве, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по музею Магии и Фокусов на ВДНХ
🚶 Пешая
Билеты
1 час
1 отзыв
Экскурсия по музею Магии и Фокусов на ВДНХ
Начало: Парк ВДНХ, проспект Мира 119, стр. 519, Москва
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 500 за билет
Ржев - Мемориал советскому солдату
Билеты
15 часов
3 отзыва
Ржев - Мемориал советскому солдату
«Прогуливаясь по городу с гидом, вы услышите купеческие байки и местные легенды, узнаете об известных ржевитянах, посетите концерт органной музыки и побываете на Мемориале советскому солдату»
Расписание: Суббота в 07:30
3 790 за билет
Спектакль «Последний маховик времени»
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
Спектакль «Последний маховик времени»
Начало: М. Динамо, ул. Верхняя Масловка, 21, Москва
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 300 за билет
Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
Начало: М. Проспект Мира, Каланчевская ул., 32, Москва
«Важная информация: В стоимость билета входят также маски и костюмы»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 800 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Байкузиева
    30 апреля 2024
    Ржев - Мемориал советскому солдату
    Поездка выше всяких похвал. Памятник солдату - непередаваемо. Гуляли по Ржеву, очень интересно! Замечательный гид, Сергей Юрьевич! Поездка очень впечатлила! Я бы поставила 10 баллов. С плюсом. Россия, любовь моя!
    Поездка выше всяких похвал. Памятник солдату - непередаваемо. Гуляли по Ржеву, очень интересно! Замечательный гид, СергейПоездка выше всяких похвал. Памятник солдату - непередаваемо. Гуляли по Ржеву, очень интересно! Замечательный гид, СергейПоездка выше всяких похвал. Памятник солдату - непередаваемо. Гуляли по Ржеву, очень интересно! Замечательный гид, СергейПоездка выше всяких похвал. Памятник солдату - непередаваемо. Гуляли по Ржеву, очень интересно! Замечательный гид, СергейПоездка выше всяких похвал. Памятник солдату - непередаваемо. Гуляли по Ржеву, очень интересно! Замечательный гид, СергейПоездка выше всяких похвал. Памятник солдату - непередаваемо. Гуляли по Ржеву, очень интересно! Замечательный гид, Сергей
  • А
    Анна
    24 ноября 2023
    Экскурсия по музею Магии и Фокусов на ВДНХ
    Экскурсия больше подойдёт для младших классов.
  • Т
    Татьяна
    23 октября 2022
    Ржев - Мемориал советскому солдату
    Супер поездка, всё отлично организовано, хороший обед, хороший автобус, а самое главное супер гид!)))) спасибо!
  • Т
    Татьяна
    21 февраля 2021
    Ржев - Мемориал советскому солдату
    21 февраля ездила во Ржев. Экскурсия очень понравилась — удобные санитарные остановки, профессиональный и внимательный водитель Дмитрий, очень позитивный сопровождающий
    читать дальше

    гид Сергей. В меру путевой информации, очень грамотно распределено время, всё успели! Концерт в кирхе — вишенка на торте. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Билеты на шоу»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экскурсия по музею Магии и Фокусов на ВДНХ
  2. Ржев - Мемориал советскому солдату
  3. Спектакль «Последний маховик времени»
  4. Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 4 экскурсии от 500 до 3 790. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2024 год по теме «Билеты на шоу», 4 ⭐ отзыва, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам