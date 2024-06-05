И Ирина Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада» Отличная экскурсия! Всем рекомендую.

П Панчева Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея читать дальше приобретаете входные билеты, покупайте один билет за 1000 рублей и ведите с собой сколько угодно детишек и даже взрослых. Как-то так…. Дорогие экскурсанты! Семейный билет приобретать не имеет смысла. Поскольку квест проводите вы сами по вопросам, приходящим на телефон, и сами

Д Дмитрий Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом Весело, интересно и атмосферно. И покатались и погуляли. Артистичный позитивный Сен Жермен) Посетили много интересных мест. Хорошо бы санитарную остановку чуть пораньше)

Г Гурина Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом В первые посетила такого рода экскурсию, очень понравилось, поеду обязательно ещё, спасибо большое организаторам, интересно было всей семье (45,24 и 14 лет), все в восторге

М Мария «Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование читать дальше ожидания совпали с реальностью. Отличная организация: управление временем и целями каждого этапа квеста, антураж, разные форматы контента (видно, живая беседа, тексты, картинки). Проверка навыков работы с информацией: анализ, формулировка гипотез, аргументация. Отмечу четкость и тактичность ведущего Виктора, приветливость и заботу Анны, кто нас встретила и проводила. В конце была пятиминутка обратной связи: что понравилось, что было сложно. Очень вежливо, в диалоге, видно, что ребята горят своим делом - класс! Спасибо за мероприятие, однозначно отличный для нас опыт! Рекомендуем. Ходили семьёй: двое взрослых и двое подростков по случаю Дня рождения дочери (13 лет). Квест по описанию выбрала именинница -

А Андрей Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея Мы с сыновьями, 6 и 9 лет, отправились на квест и были приятно удивлены, насколько быстро дети вовлеклись. Экскурсия оказалась увлекательной и познавательной, мы узнали много нового. Большое спасибо!

А Анна Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея Прекрасный формат! Мы отправились в небольшой группе из 10 детей и 3 взрослых. Задания были увлекательными и захватывающими, а выбранные картины и секреты художников оказались отлично подобраны. Всем это понравилось, такой креативный подход впечатлил!

В Вероника Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский» Очень понравилось) столько раз была на вокзале и очень много не замечала) Только возник вопрос откуда начало, но просто начните слушать и все становится понятно. Спасибо!)

Э Эван Иммерсивный аудиоспектакль «Ленинградский» Экскурсия понравилась. Познавательно и необычно. Отличная возможность увидеть детали, на которые сам не обращаешь внимание