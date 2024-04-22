Цель игры — активизировать внутреннюю силу. Обретя её, вы с лёгкостью преодолеете любые трудности на своём пути. Трансформационная игра — для вас, если вы ищете мотивацию для достижения целей, хотите разработать новую жизненную стратегию, готовы встретиться с правдой о себе и увидеть свои возможности. А самое главное — почувствовать состояние «Мне можно».

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В уютном лофт-пространстве вы расположитесь за столом с игровым полем и набором карточек с заданиями. Сформулируете свой запрос и, бросая кубик, передвигая фишки и слушая ведущую, начнёте осознавать препятствия для достижения целей и анализировать причины их появления.

Вы исследуете четыре игровых уровня:

Контакт с собой

Контакт с интуицией

Контакт с людьми

Контакт с миром

Отдельное внимание вы уделите рефлексии и обратной связи от ведущей и других игроков — это поможет закрепить полученный опыт.

Кому подойдёт игра, а кому — нет

Игра понравится тем, кто готов к переменам не на словах и хочет получить конкретные результаты в кратчайшие сроки. И не понравится тем, кто ищет проблемы только в своём окружении и привык к шаблонным подходам классической психологии.

Организационные детали