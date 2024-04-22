Цель игры — активизировать внутреннюю силу. Обретя её, вы с лёгкостью преодолеете любые трудности на своём пути.
Трансформационная игра — для вас, если вы ищете мотивацию для достижения целей, хотите разработать новую жизненную стратегию, готовы встретиться с правдой о себе и увидеть свои возможности. А самое главное — почувствовать состояние «Мне можно».
Трансформационная игра — для вас, если вы ищете мотивацию для достижения целей, хотите разработать новую жизненную стратегию, готовы встретиться с правдой о себе и увидеть свои возможности. А самое главное — почувствовать состояние «Мне можно».
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В уютном лофт-пространстве вы расположитесь за столом с игровым полем и набором карточек с заданиями. Сформулируете свой запрос и, бросая кубик, передвигая фишки и слушая ведущую, начнёте осознавать препятствия для достижения целей и анализировать причины их появления.
Вы исследуете четыре игровых уровня:
- Контакт с собой
- Контакт с интуицией
- Контакт с людьми
- Контакт с миром
Отдельное внимание вы уделите рефлексии и обратной связи от ведущей и других игроков — это поможет закрепить полученный опыт.
Кому подойдёт игра, а кому — нет
Игра понравится тем, кто готов к переменам не на словах и хочет получить конкретные результаты в кратчайшие сроки. И не понравится тем, кто ищет проблемы только в своём окружении и привык к шаблонным подходам классической психологии.
Организационные детали
- Игру проведёт Ирина Капустина — дипломированный кризисный психолог и игропрактик
- Рекомендуемый возраст участников — 25–70 лет
в субботу и воскресенье в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Курская»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 155 туристов
Меня зовут Сергей, я не профессиональный гид — я просто люблю посещать бары:-). В Москве их много, но особое место в моём личном рейтинге занимают секретные спикизи бары — в нихЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталия
22 апр 2024
Отличная возможность в игровом формате найти важные ответы для себя! Игра сделана очень качественно, психолог Ирина ведет по ней, подсвечивает ключевые моменты. Понравилось, что именно в группе, так как от взаимодействия с другими участниками ловишь инсайты и для себя.
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