Необычные маршруты по Москве

Что вас ожидает

О Цветаевой, её окружении и литературе

Как люди, неравнодушные к жизни и творчеству Марины Цветаевой, мы обсудим лишь достоверные факты из её биографии, не прибегая к слухам и мнениям. Я расскажу вам о том, где она бывала и с кем общалась. Вы подробнее узнаете о её семье, родителях, муже Сергее, дочерях Ариадне и Ирине. Поговорим и про её дом: о том, как она его выбрала и как позже здесь возник музей. И конечно, не пройдём мимо других сторон её жизни — вы послушаете об «обормотниках», в которых Цветаева была заядлой участницей, о её отношениях с Софьей Парнок, Осипом Мандельштамом, Никодимом Плуцер-Сарно, дружбе с Константином Бальмонтом, «вахтанговцами», князем Сергеем Волконским и многими другими.

Цветаевская Москва

Несколько столичных улиц и переулков отныне будут тесно связаны для вас с именем Цветаевой. Я покажу старейшее в Москве музыкальное училище, где поэтесса брала уроки; раскрою адреса домов, где жили её друзья и возлюбленные, а также приведу к особняку, где проходили встречи творческой интеллигенции с участием Марины Цветаевой. Кроме того, вы увидите церковь, где спустя 50 лет после смерти поэта была совершена панихида по ней.

Во время прогулки я буду читать её стихи, в том числе посвященные людям, о которых будет мой рассказ. Марина Цветаева была щедра на посвящения: «Из рук моих — нерукотворный град прими, мой странный, мой прекрасный брат!»