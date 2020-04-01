Необычные маршруты по Москве

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса

Открыть уголок Москвы, где оставила след поэтесса, и с головой уйти в хроники её жизни

Татьяна
Задать вопрос
Татьяна – ваш гид
Серебряный век русской поэзии оборвался внезапно, ушёл под воду, как град Китеж.

Тем интереснее вспомнить о его ярких представителях, многие из которых жили в Москве.

На встрече я расскажу о Марине Цветаевой в период её жизни в Борисоглебском переулке.

Также мы пройдём по адресам, где она когда-то бывала, и поговорим о её творчестве, отношениях с близкими — и других моментах из биографии поэта.
От
2000 ₽
1600 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Арбатская
Забронировать экскурсию
Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса
Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса

Что вас ожидает

О Цветаевой, её окружении и литературе
Как люди, неравнодушные к жизни и творчеству Марины Цветаевой, мы обсудим лишь достоверные факты из её биографии, не прибегая к слухам и мнениям. Я расскажу вам о том, где она бывала и с кем общалась. Вы подробнее узнаете о её семье, родителях, муже Сергее, дочерях Ариадне и Ирине. Поговорим и про её дом: о том, как она его выбрала и как позже здесь возник музей. И конечно, не пройдём мимо других сторон её жизни — вы послушаете об «обормотниках», в которых Цветаева была заядлой участницей, о её отношениях с Софьей Парнок, Осипом Мандельштамом, Никодимом Плуцер-Сарно, дружбе с Константином Бальмонтом, «вахтанговцами», князем Сергеем Волконским и многими другими.

Цветаевская Москва
Несколько столичных улиц и переулков отныне будут тесно связаны для вас с именем Цветаевой. Я покажу старейшее в Москве музыкальное училище, где поэтесса брала уроки; раскрою адреса домов, где жили её друзья и возлюбленные, а также приведу к особняку, где проходили встречи творческой интеллигенции с участием Марины Цветаевой. Кроме того, вы увидите церковь, где спустя 50 лет после смерти поэта была совершена панихида по ней.

Во время прогулки я буду читать её стихи, в том числе посвященные людям, о которых будет мой рассказ. Марина Цветаева была щедра на посвящения: «Из рук моих — нерукотворный град прими, мой странный, мой прекрасный брат!»

Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса
Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса
Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса
Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса
Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса
Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса
Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса
Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса
Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса
Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса
Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса
Марина Цветаева: поэзия жизни и столичные адреса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Арбатская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Татьяна
Татьяна
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна. Я — жительница Москвы и её экскурсовод. Люблю свой город, увлекаюсь его историей, архитектурой, искусством, особенно периодом Серебряного века. Надеюсь увлечь и вас. Приходите!
Напишите мне

Необычные маршруты по Москве

Сладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 векаСладкие истории Москвы: «конфектная лавка» 19 века
500 за человека
1 час
5 отзывов
Узнать о традиционных сладостях царской России и продегустировать их с чашечкой кофе
Стоит переступить порог музея конфектов — и вы окажетесь в типичной лавке сладостей русского городка 19 века. Вы узнаете, как выглядели и как готовились старинные лакомства, откроете секреты знаменитых конфетчиков, проследите победоносный путь кофе по России и, разумеется, отведаете сладости с чашечкой ароматного напитка.
Полёт над Москвой на самолёте!Полёт над Москвой на самолёте!Полёт над Москвой на самолёте!
10990 за экскурсию
1 час
8 отзывов
Почувствовать себя пилотом и полюбоваться столицей с впечатляющего ракурса
Тех, кто обожает панорамы; тех, кто горит приключениями; тех мальчишек и девчонок, которые с детства мечтали покорять воздушные просторы, — приглашаем полетать над Москвой. Вас ждут без преувеличения яркие эмоции, возможность подержать штурвал, «горки» и «виражи». Опытный пилот обеспечит комфорт и безопасность, а также расскажет о самолете и аэродроме.
Ангелы и демоны Китай-городаАнгелы и демоны Китай-городаАнгелы и демоны Китай-города
7000 за экскурсию
2 часа
Рассекретить закулисную историю района и отыскать на его улицах артефакты прошлого
В этом уголке Москвы загадок больше, чем в бестселлерах про секреты Ватикана. Разгадывая их, вы прогуляетесь по трём главным артериям: Варварке, Ильинке, Никольской. По пути зайдёте выпить чай в бывших монашеских кельях 17 века, окажетесь в храме-музее и спуститесь в подземелья эпохи Дмитрия Донского — готовы узнать, каков истинный Китай-город?
Большая прогулка по маленьким переулкамБольшая прогулка по маленьким переулкамБольшая прогулка по маленьким переулкам
5200 за экскурсию
2.5 часа
82 отзыва
Прогулка по атмосферным местам в центре Москвы
Вы готовы к тому, чтобы увидеть Москву такой, какой не видели никогда? Старинной, без современных домов, пустынной, с абсолютной тишиной, и при этом в самом центре? Мы будем безудержно петлять по узким переулкам, живописно ползущим то вверх, то вниз, заглядывать в крохотные цветущие сады, спрятанные в каменных джунглях, в секретные дворики, где живут коренные москвичи и где, кажется, время остановилось. Мы наберемся вдохновения из мест силы, о которых знают единицы.
Москва с французским акцентомМосква с французским акцентомМосква с французским акцентом
От 3900 за экскурсию
3 часа
14 отзывов
Побывать во всех французских местечках столицы и почувствовать дух Парижа на необычной прогулке
Французские бульвары, легендарные парфюмерные фабрики, католические церкви, маленькие бистро с круассанами и даже Эйфелева башня — всё это можно найти в Москве. За чашечкой кофе с эклером вы узнаете подлинные истории французов, которые отыскали в столице свое дело жизни: открыли рестораны и театры, кинофабрику и парфюмерные магазины. А еще пройдетесь по французскому кварталу и почувствуете настоящую атмосферу Парижа. Бонжур, боншанс!
По Пушкинским местам МосквыПо Пушкинским местам МосквыПо Пушкинским местам Москвы
скидка15%
От
3500 ₽
2975 за экскурсию
2.5 часа
«Как много в этом звуке для сердца русского слилось!»
В Москве сохранилось несколько десятков мест, связанных с Пушкиным. Часть из них расположена на красивейших улочках столицы, по которым я приглашаю вас погулять. Вы узнаете о главных поворотах в жизни поэта и её малоизвестных фактах, об адресах пушкинских героев и о вдохновении Москвой.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиПарк ГорькогоТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыХрам Василия БлаженногоГрупповыеУсадьба КусковоКрасная площадьКрыши и панорамыНа корабликеМосква-река