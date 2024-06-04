Экскурсии в помещении Москвы

Найдено 33 экскурсии в категории «В помещении» в Москве, цены от 990 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
Групповая
1.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
«Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада
Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего
Начало: На шоссе Энтузиастов
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000 за человека
Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина
Групповая
1 час
28 отзывов
Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина
Оказаться в подземном стратегическом объекте и вспомнить уроки истории о Холодной войне
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 13:00 и 18:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
1 350 за человека
Спуск в бункер времён Холодной войны
Билеты
1 час
42 отзыва
Спуск в бункер времён Холодной войны
Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
1 000 за билет
7 чудес московского метро
Групповая
1.5 часа
98 отзывов
7 чудес московского метро
«Прочитать» самые впечатляющие станции и узнать историю подземного города
Начало: На станции метро Площадь Революции/Театральная
Расписание: в среду и пятницу в 20:00
12 июня в 18:00
14 июня в 20:00
990 за человека
Квест по метро «Московское подземелье»
Квест
2 часа
23 отзыва
Квест по метро «Московское подземелье»
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Начало: метро Кропоткинская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
7 650 за всё до 5 чел.
Московское метро в деталях: погружение в историю и мировую культуру
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Московское метро: экскурсия в мир искусства и истории
Откройте тайны Московского метро с эксклюзивной экскурсией. Исследуйте архитектуру, искусство и исторические связи
Начало: Станция метро «Охотный ряд»
Сегодня в 22:00
10 июня в 08:00
10 400 за всё до 10 чел.
Детская экскурсия по московскому метро
Индивидуальная
1.5 часа
37 отзывов
Детская экскурсия по московскому метро
Познакомить детей 7-13 лет с историей и секретами «подземных дворцов» на Кольцевой линии
Начало: Метро Октябрьская кольцевая
16 июля в 10:00
19 июля в 10:00
4 000 за всё до 8 чел.
Бункер Сталина в Измайлово: групповая экскурсия
Групповая
2 часа
24 отзыва
Бункер Сталина в Измайлово: групповая экскурсия
Проникните в секретный бункер Сталина в Измайлово и узнайте о событиях битвы за Москву. Экскурсия по подземным объектам с гидом музея
Начало: На проходной ФОП «Измайлово»
Расписание: в субботу в 16:00
Завтра в 16:00
12 июня в 16:00
1 350 за человека
Коломенский дворец Алексея Михайловича
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Коломенский дворец Алексея Михайловича
Узнать, как жил, что ел и что говорил царь в летней резиденции
Начало: Недалеко от Коломенского дворца
14 июня в 10:00
25 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Тайны московского метро. Портал в другой мир
Мини-группа
2 часа
54 отзыва
Тайны московского метро. Портал в другой мир
История и архитектурные особенности центральных станций с профессиональным гидом
Начало: У м. Комсомольская
Расписание: в воскресенье в 11:30
9 июня в 11:30
23 июня в 11:30
1 350 за человека
Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»
Групповая
1.5 часа
3 отзыва
Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»
Изучить одну из самых известных и дорогих сталинских высоток изнутри
Начало: В районе метро Комсомольская
9 июня в 00:15
12 июня в 13:00
1 899 за человека
Подземное наследие: московское метро
Групповая
1.5 часа
14 отзывов
Подземное наследие: московское метро
Остановить мгновение и увидеть реликвии подземного музея, узнать об истории и архитектуре станций
Начало: на станции метро Площадь Революции
Расписание: в среду в 20:00, в субботу в 15:30
12 июня в 18:00
14 июня в 20:00
990 за человека
Станция «Сталинская»: секреты синей линии
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Станция «Сталинская»: секреты синей линии
Погрузиться в историю метрополитена Москвы, изучить интерьеры станций и разгадать пугающие загадки
Начало: станция метро «Партизанская»
Завтра в 16:00
14 июня в 15:00
9 000 за всё до 10 чел.
Московское метро: город под городом
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Московское метро: город под городом
Прикоснуться к истории столичной подземки и исследовать ключевые станции метрополитена в деталях
Начало: Метро «Кропоткинская»
13 июня в 11:30
14 июня в 11:30
10 000 за всё до 5 чел.
Москва гусарская: мастер-класс по сабражу
Мини-группа
1 час
10 отзывов
Москва гусарская: научитесь сабрированию шампанского
Возьмите саблю в руки и станьте частью гусарской эпохи, открывая шампанское как настоящий аристократ
Начало: В районе метро Кутузовская
19 июня в 20:00
23 июня в 14:00
5 340 за человека
«Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
«Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование
Оказаться в роли настоящих детективов и раскрыть дело о таинственном исчезновении профессора
Начало: В районе метро «Шаболовская»
Завтра в 20:15
9 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
Погрузиться в расслабляющий и творческий процесс лепки (в мини-группе)
Начало: На Никольской улице
Расписание: в пятницу в 18:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 800 за человека
Фотопрогулка по станциям метро Москвы
скидка
30%
Фотопрогулка
1.5 часа
5 отзывов
Фотопрогулка по станциям метро Москвы
Уловить динамику мегаполиса и сделать стильные снимки на культовых станциях столичной подземки
Начало: М. Арбатская синей ветки
Завтра в 22:00
9 июня в 22:00
79005 530 за всё до 2 чел.
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
Аудиогид
2 часа
5 отзывов
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
Перенестись в изысканную атмосферу фешенебельного отеля и разгадать его тайны
Начало: в отеле «Националь»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
5 700 за человека
Экскурсия по музею темноты
Мини-группа
1 час
2 отзыва
Экскурсия по музею темноты
Путешествие длиной в 50 минут, которое перевернёт ваше привычное восприятие действительности
Начало: в районе СТ.М. Автозаводская и Тульская
Завтра в 11:15
9 июня в 11:15
1 800 за человека
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Групповая
2 часа
6 отзывов
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Сходить в театр, где нет кресел, и побывать на фуршете в 5-звёздочном отеле
Начало: в отеле «Hilton Ленинградская»
Расписание: в четверг и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
13 июня в 19:30
5 700 за человека
В музей космонавтики всей семьёй
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
В музей космонавтики всей семьёй
Узнать о покорении космоса, «невесомом» быте космонавтов и судьбе щенков той самой Белки
Начало: В районе ВДНХ
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 200 за всё до 10 чел.
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Окунуться в историю орнаментального искусства Турции и расписать своё изделие (в группе)
Начало: в районе м. "Партизанская"/МЦК "Измайлово"
15 июня в 11:00
23 июня в 11:00
2 650 за человека
Трансформационная игра «Территория жизни» с психологом (в мини-группе)
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Трансформационная игра «Территория жизни» с психологом (в мини-группе)
Найти себя и раскрыть способность наслаждаться реальностью во всех её проявлениях
Начало: в районе метро «Курская»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
9 июня в 12:00
16 июня в 12:00
2 999 за человека
Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия
Групповая
1.5 часа
4 отзыва
Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия
Увидеть комнаты, в которых отдыхал, работал, принимал гостей и танцевал «водочный король»
Начало: В районе метро Тверская
1 999 за человека
Групповая экскурсия в дом Пашкова
Групповая
2 часа
4 отзыва
Групповая экскурсия в дом Пашкова
Исследовать снаружи и изнутри, пожалуй, самый загадочный особняк Москвы и услышать его легенды
Начало: Перед Ленинкой (РГБ)
1 899 за человека
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique»
Билеты
2 часа
1 отзыв
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique»
Погрузиться в истории, сыгранные вживую актёрами московских театров
Начало: в отеле «Vertical Boutique»
5 400 за билет
Печатный двор и мастер-класс
Групповая
1.5 часа
Печатный двор и мастер-класс
Идем в знаменитое здание типографии на Никольской - да-да, то самое, 16 века, с единорогом и львом
Начало: На Никольской улице
15 июня в 14:00
23 июня в 11:30
1 899 за человека
Групповая экскурсия по особняку Тарасова
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия по особняку Тарасова
Побывать в купеческом доме в итальянском стиле и узнать, как Торосяны превратились в Тарасовых
Начало: В районе Патриарших прудов
1 899 за человека
Экскурсия по галереям Винзавода
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по галереям Винзавода
Наконец-то понять современное искусство
Начало: на территории Винзавода
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
9 000 за всё до 10 чел.
В гостях у самурая: театрализованная экскурсия в музее Востока
Индивидуальная
1.5 часа
В гостях у самурая: театрализованная экскурсия в музее Востока
Познакомиться с историей и культурой Японии в формате игры, увидеть подарок императора и дом самурая
Начало: ул. Никитская, 12А
14 июня в 11:00
15 июня в 11:00
10 000 за всё до 7 чел.
Тайны старинного банковского хранилища: групповая экскурсия в Москве
Групповая
1.5 часа
Тайны старинного банковского хранилища: групповая экскурсия в Москве
Посетить дореволюционный банк и познакомиться с его артефактами в интерактивном формате
Начало: На ул. Большая Дмитровка
Завтра в 19:00
15 июня в 19:00
2 900 за человека
Мастер-класс по лепке из глины в Москве
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по лепке из глины в Москве
Погрузиться в мир творчества и создать своими руками керамическое изделие в мини-группе
Начало: На ул. Яузская
9 июня в 13:00
10 июня в 15:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина
    Экскурсия прошла отлично, много интересных моментов из истории СССР, впечатляющие интерактивные моменты. Благодарю!
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
    Прекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильно работать с глиной и
    читать дальше

    помогли создать идеальное изделие на память. Здорово, что здесь можно самостоятельно расписать кружку или тарелочку красками, а не оставлять эту работу мастеру-глазуровщику. Надеюсь, обжиг пройдёт успешно!:)

    Прекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильно
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина
    Обязательно к посещению!
    Обязательно к посещению!Обязательно к посещению!
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
    Замечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большим деревянным столом и нежным
    читать дальше

    дизайном. Внутри было находиться очень комфортно. С задачей справились все. Наши преподаватели-мастерицы чутко и внимательно руководили процессом, при этом ненавязчиво, поддерживали творческие идеи и помогали воплотить желаемое. Отличный вариант собраться с подругами после работы или в выходной)

    Замечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большим
  • А
    Андрей
    31 мая 2024
    Спуск в бункер времён Холодной войны
    Всё просто отлично
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
  • Н
    Наталия
    30 мая 2024
    Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
    Совершено прекрасный мастер-класс в самом центре! Уютная студия, гостеприимные мастера, возможность познакомиться с глиной и сделать свое изделие. Просто идеально, чтобы отдохнуть и попробовать что-то новое 💛 Спасибо!
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Бункер Сталина в Измайлово: групповая экскурсия
    Было любопытно! Не ждите глубины под землёй. Даже Гитлер сидел в 6-метровом бункете в 1945г. Глубокие будут уже при атомной
    читать дальше

    оружии. Здесь вы много узнаете о проекте стадиона и истории района, жизни и характере Сталина. Спасибо, что восстановили по крупицам! Объект необходимо посетить, экскурсовод потрясающий и заинтересовывающий.

  • Г
    Глеб
    20 мая 2024
    Московское метро: город под городом
    Провели с Виталием три замечательных информативных часа. Подкупило не только знание материала, но и его подача: Виталий очень живой, синтонный
    читать дальше

    человек с отличным чувством юмора, такта; широкоэрудированный всесторонне. Думаю- это не менее важно. Узнали массу интересных деталей о которых вовсе не имели представления, налюбовались красотами старых станций. Рекомендуем гида от души - и искренне надеемся на новые встречи. Виталию- всех благ!

  • С
    Сергей
    20 мая 2024
    Бункер Сталина в Измайлово: групповая экскурсия
    Содержательно, познавательно. Грамотный гид, хорошие коммуникации.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «В помещении»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
  1. «Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
  2. Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина
  3. Спуск в бункер времён Холодной войны
  4. 7 чудес московского метро
  5. Квест по метро «Московское подземелье»
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "В помещении" можно забронировать 33 экскурсии от 990 до 10 400 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 481 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 33 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «В помещении», 481 ⭐ отзыв, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам