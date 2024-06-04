Групповая 1.5 часа 32 отзыва Популярное предложение «Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего Начало: На шоссе Энтузиастов Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00 2 000 ₽ за человека

Групповая 1 час 28 отзывов Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина Оказаться в подземном стратегическом объекте и вспомнить уроки истории о Холодной войне Начало: Недалеко от метро Таганская Расписание: в будние дни в 13:00 и 18:00 1 350 ₽ за человека

Билеты 1 час 42 отзыва Спуск в бункер времён Холодной войны Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище Начало: Недалеко от метро Таганская Расписание: в будние дни в 16:00 1 000 ₽ за билет

Групповая 1.5 часа 98 отзывов 7 чудес московского метро «Прочитать» самые впечатляющие станции и узнать историю подземного города Начало: На станции метро Площадь Революции/Театральная Расписание: в среду и пятницу в 20:00 990 ₽ за человека

Квест 2 часа 23 отзыва Квест по метро «Московское подземелье» Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро Начало: метро Кропоткинская 7 650 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Московское метро: экскурсия в мир искусства и истории Откройте тайны Московского метро с эксклюзивной экскурсией. Исследуйте архитектуру, искусство и исторические связи Начало: Станция метро «Охотный ряд» 10 400 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 37 отзывов Детская экскурсия по московскому метро Познакомить детей 7-13 лет с историей и секретами «подземных дворцов» на Кольцевой линии Начало: Метро Октябрьская кольцевая 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

Групповая 2 часа 24 отзыва Бункер Сталина в Измайлово: групповая экскурсия Проникните в секретный бункер Сталина в Измайлово и узнайте о событиях битвы за Москву. Экскурсия по подземным объектам с гидом музея Начало: На проходной ФОП «Измайлово» Расписание: в субботу в 16:00 1 350 ₽ за человека

Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Коломенский дворец Алексея Михайловича Узнать, как жил, что ел и что говорил царь в летней резиденции Начало: Недалеко от Коломенского дворца 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

Мини-группа 2 часа 54 отзыва Тайны московского метро. Портал в другой мир История и архитектурные особенности центральных станций с профессиональным гидом Начало: У м. Комсомольская Расписание: в воскресенье в 11:30 1 350 ₽ за человека

Групповая 1.5 часа 3 отзыва Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская» Изучить одну из самых известных и дорогих сталинских высоток изнутри Начало: В районе метро Комсомольская 1 899 ₽ за человека

Групповая 1.5 часа 14 отзывов Подземное наследие: московское метро Остановить мгновение и увидеть реликвии подземного музея, узнать об истории и архитектуре станций Начало: на станции метро Площадь Революции Расписание: в среду в 20:00, в субботу в 15:30 990 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Станция «Сталинская»: секреты синей линии Погрузиться в историю метрополитена Москвы, изучить интерьеры станций и разгадать пугающие загадки Начало: станция метро «Партизанская» 9 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 11 отзывов Московское метро: город под городом Прикоснуться к истории столичной подземки и исследовать ключевые станции метрополитена в деталях Начало: Метро «Кропоткинская» 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

Мини-группа 1 час 10 отзывов Москва гусарская: научитесь сабрированию шампанского Возьмите саблю в руки и станьте частью гусарской эпохи, открывая шампанское как настоящий аристократ Начало: В районе метро Кутузовская 5 340 ₽ за человека

Индивидуальная 1.5 часа 8 отзывов «Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование Оказаться в роли настоящих детективов и раскрыть дело о таинственном исчезновении профессора Начало: В районе метро «Шаболовская» 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

Мини-группа 2 часа 6 отзывов Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы Погрузиться в расслабляющий и творческий процесс лепки (в мини-группе) Начало: На Никольской улице Расписание: в пятницу в 18:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:30 3 800 ₽ за человека

30% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 5 отзывов Фотопрогулка по станциям метро Москвы Уловить динамику мегаполиса и сделать стильные снимки на культовых станциях столичной подземки Начало: М. Арбатская синей ветки 7900 5 530 ₽ за всё до 2 чел.

Аудиогид 2 часа 5 отзывов Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале» Перенестись в изысканную атмосферу фешенебельного отеля и разгадать его тайны Начало: в отеле «Националь» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30 5 700 ₽ за человека

Мини-группа 1 час 2 отзыва Экскурсия по музею темноты Путешествие длиной в 50 минут, которое перевернёт ваше привычное восприятие действительности Начало: в районе СТ.М. Автозаводская и Тульская 1 800 ₽ за человека

Групповая 2 часа 6 отзывов Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская» Сходить в театр, где нет кресел, и побывать на фуршете в 5-звёздочном отеле Начало: в отеле «Hilton Ленинградская» Расписание: в четверг и субботу в 19:30 5 700 ₽ за человека

Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва В музей космонавтики всей семьёй Узнать о покорении космоса, «невесомом» быте космонавтов и судьбе щенков той самой Белки Начало: В районе ВДНХ 6 200 ₽ за всё до 10 чел.

Мини-группа 3 часа 7 отзывов Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием Окунуться в историю орнаментального искусства Турции и расписать своё изделие (в группе) Начало: в районе м. "Партизанская"/МЦК "Измайлово" 2 650 ₽ за человека

Мини-группа 4 часа 1 отзыв Трансформационная игра «Территория жизни» с психологом (в мини-группе) Найти себя и раскрыть способность наслаждаться реальностью во всех её проявлениях Начало: в районе метро «Курская» Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00 2 999 ₽ за человека

Групповая 1.5 часа 4 отзыва Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия Увидеть комнаты, в которых отдыхал, работал, принимал гостей и танцевал «водочный король» Начало: В районе метро Тверская 1 999 ₽ за человека

Групповая 2 часа 4 отзыва Групповая экскурсия в дом Пашкова Исследовать снаружи и изнутри, пожалуй, самый загадочный особняк Москвы и услышать его легенды Начало: Перед Ленинкой (РГБ) 1 899 ₽ за человека

Билеты 2 часа 1 отзыв Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique» Погрузиться в истории, сыгранные вживую актёрами московских театров Начало: в отеле «Vertical Boutique» 5 400 ₽ за билет

Групповая 1.5 часа Печатный двор и мастер-класс Идем в знаменитое здание типографии на Никольской - да-да, то самое, 16 века, с единорогом и львом Начало: На Никольской улице 1 899 ₽ за человека

Групповая 1.5 часа Групповая экскурсия по особняку Тарасова Побывать в купеческом доме в итальянском стиле и узнать, как Торосяны превратились в Тарасовых Начало: В районе Патриарших прудов 1 899 ₽ за человека

Индивидуальная 1.5 часа Экскурсия по галереям Винзавода Наконец-то понять современное искусство Начало: на территории Винзавода 9 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа В гостях у самурая: театрализованная экскурсия в музее Востока Познакомиться с историей и культурой Японии в формате игры, увидеть подарок императора и дом самурая Начало: ул. Никитская, 12А 10 000 ₽ за всё до 7 чел.

Групповая 1.5 часа Тайны старинного банковского хранилища: групповая экскурсия в Москве Посетить дореволюционный банк и познакомиться с его артефактами в интерактивном формате Начало: На ул. Большая Дмитровка 2 900 ₽ за человека