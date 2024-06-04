1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
«Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада
Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего
Начало: На шоссе Энтузиастов
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Групповая
1 час
Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина
Оказаться в подземном стратегическом объекте и вспомнить уроки истории о Холодной войне
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 13:00 и 18:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
1 350₽ за человека
Билеты
1 час
Спуск в бункер времён Холодной войны
Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
1 000₽ за билет
Групповая
1.5 часа
7 чудес московского метро
«Прочитать» самые впечатляющие станции и узнать историю подземного города
Начало: На станции метро Площадь Революции/Театральная
Расписание: в среду и пятницу в 20:00
12 июня в 18:00
14 июня в 20:00
990₽ за человека
Квест
2 часа
Квест по метро «Московское подземелье»
Прогуляться по подземному дворцу, разгадать загадки и узнать интересные факты о столичном метро
Начало: метро Кропоткинская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
7 650₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Московское метро: экскурсия в мир искусства и истории
Откройте тайны Московского метро с эксклюзивной экскурсией. Исследуйте архитектуру, искусство и исторические связи
Начало: Станция метро «Охотный ряд»
Сегодня в 22:00
10 июня в 08:00
10 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия по московскому метро
Познакомить детей 7-13 лет с историей и секретами «подземных дворцов» на Кольцевой линии
Начало: Метро Октябрьская кольцевая
16 июля в 10:00
19 июля в 10:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Бункер Сталина в Измайлово: групповая экскурсия
Проникните в секретный бункер Сталина в Измайлово и узнайте о событиях битвы за Москву. Экскурсия по подземным объектам с гидом музея
Начало: На проходной ФОП «Измайлово»
Расписание: в субботу в 16:00
Завтра в 16:00
12 июня в 16:00
1 350₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Коломенский дворец Алексея Михайловича
Узнать, как жил, что ел и что говорил царь в летней резиденции
Начало: Недалеко от Коломенского дворца
14 июня в 10:00
25 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Тайны московского метро. Портал в другой мир
История и архитектурные особенности центральных станций с профессиональным гидом
Начало: У м. Комсомольская
Расписание: в воскресенье в 11:30
9 июня в 11:30
23 июня в 11:30
1 350₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»
Изучить одну из самых известных и дорогих сталинских высоток изнутри
Начало: В районе метро Комсомольская
9 июня в 00:15
12 июня в 13:00
1 899₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Подземное наследие: московское метро
Остановить мгновение и увидеть реликвии подземного музея, узнать об истории и архитектуре станций
Начало: на станции метро Площадь Революции
Расписание: в среду в 20:00, в субботу в 15:30
12 июня в 18:00
14 июня в 20:00
990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Станция «Сталинская»: секреты синей линии
Погрузиться в историю метрополитена Москвы, изучить интерьеры станций и разгадать пугающие загадки
Начало: станция метро «Партизанская»
Завтра в 16:00
14 июня в 15:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Московское метро: город под городом
Прикоснуться к истории столичной подземки и исследовать ключевые станции метрополитена в деталях
Начало: Метро «Кропоткинская»
13 июня в 11:30
14 июня в 11:30
10 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1 час
Москва гусарская: научитесь сабрированию шампанского
Возьмите саблю в руки и станьте частью гусарской эпохи, открывая шампанское как настоящий аристократ
Начало: В районе метро Кутузовская
19 июня в 20:00
23 июня в 14:00
5 340₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
«Тайный орден. Исчезнувший»: игра-расследование
Оказаться в роли настоящих детективов и раскрыть дело о таинственном исчезновении профессора
Начало: В районе метро «Шаболовская»
Завтра в 20:15
9 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
Погрузиться в расслабляющий и творческий процесс лепки (в мини-группе)
Начало: На Никольской улице
Расписание: в пятницу в 18:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 800₽ за человека
скидка
30%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по станциям метро Москвы
Уловить динамику мегаполиса и сделать стильные снимки на культовых станциях столичной подземки
Начало: М. Арбатская синей ветки
Завтра в 22:00
9 июня в 22:00
79005 530₽ за всё до 2 чел.
Аудиогид
2 часа
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
Перенестись в изысканную атмосферу фешенебельного отеля и разгадать его тайны
Начало: в отеле «Националь»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
5 700₽ за человека
Мини-группа
1 час
Экскурсия по музею темноты
Путешествие длиной в 50 минут, которое перевернёт ваше привычное восприятие действительности
Начало: в районе СТ.М. Автозаводская и Тульская
Завтра в 11:15
9 июня в 11:15
1 800₽ за человека
Групповая
2 часа
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Сходить в театр, где нет кресел, и побывать на фуршете в 5-звёздочном отеле
Начало: в отеле «Hilton Ленинградская»
Расписание: в четверг и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
13 июня в 19:30
5 700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
В музей космонавтики всей семьёй
Узнать о покорении космоса, «невесомом» быте космонавтов и судьбе щенков той самой Белки
Начало: В районе ВДНХ
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Окунуться в историю орнаментального искусства Турции и расписать своё изделие (в группе)
Начало: в районе м. "Партизанская"/МЦК "Измайлово"
15 июня в 11:00
23 июня в 11:00
2 650₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Трансформационная игра «Территория жизни» с психологом (в мини-группе)
Найти себя и раскрыть способность наслаждаться реальностью во всех её проявлениях
Начало: в районе метро «Курская»
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
9 июня в 12:00
16 июня в 12:00
2 999₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия
Увидеть комнаты, в которых отдыхал, работал, принимал гостей и танцевал «водочный король»
Начало: В районе метро Тверская
1 999₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия в дом Пашкова
Исследовать снаружи и изнутри, пожалуй, самый загадочный особняк Москвы и услышать его легенды
Начало: Перед Ленинкой (РГБ)
1 899₽ за человека
Билеты
2 часа
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique»
Погрузиться в истории, сыгранные вживую актёрами московских театров
Начало: в отеле «Vertical Boutique»
5 400₽ за билет
Групповая
1.5 часа
Печатный двор и мастер-класс
Идем в знаменитое здание типографии на Никольской - да-да, то самое, 16 века, с единорогом и львом
Начало: На Никольской улице
15 июня в 14:00
23 июня в 11:30
1 899₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия по особняку Тарасова
Побывать в купеческом доме в итальянском стиле и узнать, как Торосяны превратились в Тарасовых
Начало: В районе Патриарших прудов
1 899₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по галереям Винзавода
Наконец-то понять современное искусство
Начало: на территории Винзавода
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В гостях у самурая: театрализованная экскурсия в музее Востока
Познакомиться с историей и культурой Японии в формате игры, увидеть подарок императора и дом самурая
Начало: ул. Никитская, 12А
14 июня в 11:00
15 июня в 11:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны старинного банковского хранилища: групповая экскурсия в Москве
Посетить дореволюционный банк и познакомиться с его артефактами в интерактивном формате
Начало: На ул. Большая Дмитровка
Завтра в 19:00
15 июня в 19:00
2 900₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по лепке из глины в Москве
Погрузиться в мир творчества и создать своими руками керамическое изделие в мини-группе
Начало: На ул. Яузская
9 июня в 13:00
10 июня в 15:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана4 июня 2024Экскурсия прошла отлично, много интересных моментов из истории СССР, впечатляющие интерактивные моменты. Благодарю!
- ООльга3 июня 2024Прекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильно работать с глиной и
- ЮЮлия3 июня 2024Обязательно к посещению!
- ММария31 мая 2024Замечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большим деревянным столом и нежным
- ААндрей31 мая 2024Всё просто отлично
- ЕЕлена31 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
- ННаталия30 мая 2024Совершено прекрасный мастер-класс в самом центре! Уютная студия, гостеприимные мастера, возможность познакомиться с глиной и сделать свое изделие. Просто идеально, чтобы отдохнуть и попробовать что-то новое 💛 Спасибо!
- ААнастасия26 мая 2024Было любопытно! Не ждите глубины под землёй. Даже Гитлер сидел в 6-метровом бункете в 1945г. Глубокие будут уже при атомной
- ГГлеб20 мая 2024Провели с Виталием три замечательных информативных часа. Подкупило не только знание материала, но и его подача: Виталий очень живой, синтонный
- ССергей20 мая 2024Содержательно, познавательно. Грамотный гид, хорошие коммуникации.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «В помещении»
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