Групповая 1.5 часа 32 отзыва Популярное предложение «Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего Начало: На шоссе Энтузиастов Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 107 отзывов Литературное Переделкино Неспешная групповая прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних Начало: У Дома творчества в Переделкино 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 49 отзывов Любовь и трагедии Новодевичьего кладбища Посетить легендарный некрополь и услышать нескучные истории о похороненных здесь людях Начало: В районе м. Спортивная от 1 250 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 48 отзывов Секреты Ивановской горки: экскурсия по старой Москве Ивановская горка - колоритный уголок Москвы. Узнайте легенды, разгадайте тайны Хитровки и погрузитесь в атмосферу Старой Москвы Начало: В районе м. Китай-город 750 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Групповая 1.5 часа 34 отзыва Юмористическая прогулка с гидом-стендапером по историческим местам Москвы Погрузитесь в историю Москвы с улыбкой! Стендап-экскурсия по Чистым прудам - это развлечение и образование в одном флаконе Начало: У м. Чистые пруды 1100 880 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 35 отзывов Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма Присоединяйтесь к нам в путешествии по секретам советской интимной жизни в самом сердце Москвы Начало: В районе м. Сухаревская Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 19:00, в воскресенье в 13:30 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 255 отзывов Тайны Кремля: Некрополь и Мавзолей Ленина Откройте для себя исторические тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина, исследуя сердце Москвы Начало: В районе метро Охотный ряд/Площадь революции Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 10:30 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 45 отзывов По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия Пройти по культовым булгаковским местам и узнать о них неожиданные факты Начало: В районе м. Маяковская 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 551 отзыв Популярное предложение Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов Начало: У метро Деловой центр 660 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 33 отзыва Ночная Москва в огнях: групповая автобусная экскурсия по знаковым местам города На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий Начало: Недалеко от станции Маяковская 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 45 отзывов Культурно матом: погружение в историю русских ругательств в Москве Познакомьтесь с необычной стороной Москвы, где русский мат становится ключом к пониманию культуры Начало: В районе метро Таганская Расписание: в четверг и пятницу в 19:00, в субботу в 16:30 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 52 отзыва Променад по классической Москве: групповая экскурсия Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы Начало: В районе Красной площади Расписание: ежедневно в 14:00 1 550 ₽ за человека

🚶 Пешая 25% скидка Групповая 2 часа 548 отзывов Москва-Сити: эксклюзивное путешествие сквозь время Погрузитесь в уникальный мир Москва-Сити, где каждый небоскреб расскажет свою историю. Откройте для себя невиданные ранее аспекты знаменитого комплекса Начало: У моста Багратион 800 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 82 отзыва Групповая экскурсия по Москве: от Красной площади до Москва-сити Погрузитесь в историю и культуру Москвы, пройдя по Красной площади и осмотрев знаковые места столицы в комфортной группе до 25 человек Начало: У метро Площадь Революции или Театральная Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 1 500 ₽ за человека

Групповая 1 час 28 отзывов Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина Оказаться в подземном стратегическом объекте и вспомнить уроки истории о Холодной войне Начало: Недалеко от метро Таганская Расписание: в будние дни в 13:00 и 18:00 1 350 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 12 отзывов Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе) Посмотреть на памятники - настоящие произведения искусства и узнать интересное о людях, почивших тут Начало: У станции метро «Улица 1905 года» 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая 30% скидка Групповая 2 часа 52 отзыва Женские истории Новодевичьего монастыря Истории придворной обители о силе и непредсказуемости женского характера - на групповой экскурсии Начало: В районе станции метро «Спортивная» 1000 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 213 отзывов Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты Раскрыть истории знаменитых людей, хранимые памятниками и надгробиями Начало: У входа на Новодевичье кладбище от 3 990 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 68 отзывов История и легенды Новодевичьего монастыря в Москве Погрузитесь в атмосферу древней Москвы, исследуя историю и архитектуру Новодевичьего монастыря с профессиональным гидом Начало: В районе метро Спортивная Расписание: в пятницу в 12:00, в воскресенье в 16:00 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 134 отзыва Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки Начало: В районе м. Китай-город Расписание: в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00 670 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 27 отзывов Мясницкая улица: путешествие сквозь века в сердце Москвы Откройте для себя удивительный мир Мясницкой улицы, где каждый камень хранит истории аристократов, купцов и культурных деятелей Начало: У м. Красные ворота 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 1.5 часа 122 отзыва Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10 от 1625 1 463 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 111 отзывов Нескучная прогулка по московским переулкам: от Тверской до Петровки Прогулка по старинным переулкам Москвы: архитектура, история и увлекательные факты о жизни москвичей. Погружение в атмосферу прошлого Начало: В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 16:00 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 30 минут 17 отзывов Экспресс-фотосессия на Красной площади: красота Москвы в каждом кадре Захватите дух столицы в профессиональных снимках с экспресс-фотосессией на Красной площади. Впечатления и качество гарантированы Начало: У входа в ГУМ 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 252 отзыва Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии Начало: У метро «Китай город» 670 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 38 отзывов Усадьба Быково: тайны русской готики и архитектурное наследие Откройте для себя мир русской готики и узнайте истории, спрятанные за стенами усадьбы Быково Начало: Село Быково, Владимирский храм от 4900 4 410 ₽ за всё до 5 чел.

Билеты 1 час 42 отзыва Спуск в бункер времён Холодной войны Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище Начало: Недалеко от метро Таганская Расписание: в будние дни в 16:00 1 000 ₽ за билет

🚶 Пешая Групповая 3 часа 50 отзывов Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов Начало: У метро Китай-город Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 52 отзыва Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита» Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами Начало: В районе станции метро «Маяковская» Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00, в субботу в 13:30 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 233 отзыва Популярное предложение Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории Прикоснуться к тайнам могил великих и узнать больше о самом красивом женском монастыре в Москве Начало: ст. метро Спортивная 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 2 часа 94 отзыва Экскурсионный билет: Александровский сад и Алмазный фонд Погрузитесь в историю России с экскурсией по Александровскому саду и уникальным Алмазным фондом Начало: В Александровском саду от 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 214 отзывов Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий Начало: У метро Третьяковская от 2 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 142 отзыва Экскурсия по Соборной мечети: архитектурное чудо и история Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив уникальную Соборную мечеть в Москве Начало: у стойки экскурсионного бюро Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:10, 11:15, 12:50, 14:50 и 16:00 350 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 26 отзывов Групповая экскурсия в храм Христа Спасителя Побывать в православной обители, расшифровать символы в росписях и полюбоваться Москвой с высоты Начало: У центрального входа в Храм Христа Спасителя Расписание: в четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 13:00 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 39 отзывов Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей Начало: В районе метро Красные ворота от 3 990 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей Начало: На Берсеневской набережной 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 134 отзыва «Кинопанорама»: путешествие по иконическим кинолокациям Москвы Вас ждет захватывающее путешествие по местам съёмок знаменитых советских фильмов. Почувствуйте атмосферу кино в самом сердце Москвы Начало: У станции метро «Арбатская» Расписание: ежедневно в 15:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 26 отзывов Некрополь Донского монастыря Погулять по старинному кладбищу и посетить один из древнейших монастырей Москвы Начало: У м. Ленинский проспект 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 1 час 21 отзыв Сенсорная экскурсия в темноте в Москве: новый взгляд на привычный мир Сенсорная экскурсия в полной темноте с незрячим гидом - уникальный опыт, который позволит вам ощутить мир по-новому и раскрыть скрытые чувства Начало: Недалеко от СТ.М. "Смоленская" и "Арбатская" 1 800 ₽ за билет

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 20 отзывов Новодевичье кладбище и его главные символы: прогулка в мини-группе Отыскать самые шедевральные скульптуры некрополя и постичь их тайный смысл Начало: Около Новодевичьего монастыря 1940 1 746 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 20 отзывов От Красной площади до Китай-города - рукой подать Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы Начало: У метро «Охотный ряд» Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 321 отзыв Москва непарадная: путешествие по историческим уголкам города Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, гуляя по Китай-городу, открывая тайные дворики и величественные соборы Начало: У метро Китай-город, выход номер 9 от 2 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 46 отзывов Подлинные древности Китай-города: историческое путешествие в Москве Погрузитесь в уникальную атмосферу Китай-города, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории Начало: У метро Площадь революции 700 ₽ за человека

Групповая 1.5 часа 98 отзывов 7 чудес московского метро «Прочитать» самые впечатляющие станции и узнать историю подземного города Начало: На станции метро Площадь Революции/Театральная Расписание: в среду и пятницу в 20:00 990 ₽ за человека