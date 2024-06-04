Уникальный опыт – экскурсии в Москве

Найдено 86 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Москве, цены от 650 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
Групповая
1.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
«Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада
Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего
Начало: На шоссе Энтузиастов
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000 за человека
По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
91 отзыв
Популярное предложение
По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
Прогуляйтесь по Арбату с диктором Первого канала. Узнайте о знаменитых артистах и писателях, посетите потаённые места и окунитесь в атмосферу старого Арбата
Начало: метро Кропоткинская
Завтра в 11:00
9 июня в 14:00
от 6 400 за всё до 50 чел.
Культурно матом: хроники русских ругательств в Москве
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
45 отзывов
Культурно матом: погружение в историю русских ругательств в Москве
Познакомьтесь с необычной стороной Москвы, где русский мат становится ключом к пониманию культуры
Начало: В районе метро Таганская
Расписание: в четверг и пятницу в 19:00, в субботу в 16:30
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200 за человека
Необычные бары Китай-города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
25 отзывов
Экскурсия «Необычные бары Китай-города»: путешествие по истории
Погрузитесь в атмосферу необычных баров Китай-города: история, культура и уникальные напитки ждут вас
Начало: У метро «Китай-город»
9 июня в 16:30
10 июня в 16:30
6 000 за всё до 4 чел.
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Душевная прогулка по легендарному дачному поселку, где вместо стен живут окна
Начало: В Переделкине, на ул. Серафимовича
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
7 600 за всё до 10 чел.
Спуск в бункер времён Холодной войны
Билеты
1 час
42 отзыва
Спуск в бункер времён Холодной войны
Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
1 000 за билет
Вокруг Дома на набережной с его жителем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей
Начало: На Берсеневской набережной
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
«Кинопанорама»: прогулка по местам съёмок советских фильмов
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
134 отзыва
«Кинопанорама»: путешествие по иконическим кинолокациям Москвы
Вас ждет захватывающее путешествие по местам съёмок знаменитых советских фильмов. Почувствуйте атмосферу кино в самом сердце Москвы
Начало: У станции метро «Арбатская»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
800 за человека
Магия математики: интерактивная экскурсия (9+)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Увлекательная экскурсия по Москве: математика в жизни и искусстве (9+)
Математика - это не только точные науки, но и настоящая магия! Узнайте, как числа и формулы окружают нас повсюду, на интерактивной экскурсии по Москве
Начало: На Триумфальной площади
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 8 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия по специальному музею в полной темноте
🚶 Пешая
Билеты
1 час
21 отзыв
Сенсорная экскурсия в темноте в Москве: новый взгляд на привычный мир
Сенсорная экскурсия в полной темноте с незрячим гидом - уникальный опыт, который позволит вам ощутить мир по-новому и раскрыть скрытые чувства
Начало: Недалеко от СТ.М. "Смоленская" и "Арбатская"
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
1 800 за билет
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
90 отзывов
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
Стать съёмочной группой и снять свой вариант известных сцен в тех самых локациях
Начало: В районе СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
6 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
40 отзывов
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18 000 за всё до 12 чел.
Блистательный центр Москвы с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
27 отзывов
Блистательный центр Москвы с Фаролеро: Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Москвы с Фаролеро: Дмитровка, Тверская, Саввинское подворье и Театральная площадь откроются с новой стороны
Начало: На Большой Дмитровке
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
2 500 за человека
«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
76 отзывов
«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
Научиться говорить с городом на его языке и исследовать уютный район в компании гида-лингвиста
Начало: В районе метро «Чистые пруды»
14 июня в 17:00
15 июня в 19:00
64505 805 за всё до 5 чел.
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
22 отзыва
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Побывать в древней обители и ощутить внутренние изменения
Начало: У метро Славянский бульвар
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000 за всё до 4 чел.
Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Москва театральная: секреты и истории за кулисами великих театров
Погрузитесь в мир московского театра: истории, секреты успеха и уникальные маршруты от профессионала. Экскурсия, которая изменит ваше восприятие театра
Начало: перед входом в театр им. Моссовета
13 июня в 12:00
14 июня в 12:00
8 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на электрическом мини-катере
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
44 отзыва
Прогулка на электрическом мини-катере
Научиться управлять необычным водным транспортом и проплыть по Строгинскому затону
Начало: В Берёзы Парк, Строгино
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000 за человека
Тайны Остоженки с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
21 отзыв
Тайны Остоженки с Фаролеро
Атмосферная прогулка по красивейшей улице Москвы - с фонарщиком и его загадочными историями
Начало: Музей Москвы
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500 за человека
Стендап-экскурсия по Китай-городу
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
71 отзыв
Живая стендап-прогулка по историческому Китай-городу с гидом-комиком
Забудьте о скучных экскурсиях! Вместе с гидом-стендапером исследуйте Китай-город с юмором и легкостью
Начало: У м. Китай-город
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1100880 за человека
Предприниматели царской России: пешая прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Предприниматели царской России: пешая прогулка по городу
Скандалы, интриги, расследования в истории предпринимательства - как это было 100 лет назад
Начало: Около здания «Славянский базар»
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
5 500 за всё до 5 чел.
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2.5 часа
8 отзывов
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
9 июня в 20:38
14 июня в 21:08
1 890 за человека
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
«Погрузиться в океан импровизаций» на прогулке, посвященной 100-летию российского джаза
Начало: В районе м. Театральная
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
7 500 за всё до 2 чел.
Знакомство с русскими художниками в Третьяковке (только на иностранном языке)
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Знакомство с русскими художниками в Третьяковке (только на иностранном языке)
Увидеть шедевры живописи, разобраться в сюжетах, узнать о творцах и попрактиковать иностранный язык
Начало: В Третьяковской галерее
9 июня в 10:00
11 июня в 10:30
10 500 за всё до 10 чел.
Треугольник гармонии Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Треугольник гармонии Москвы
Пройти специальными дорогами, чтобы привести жизнь к балансу, и узнать, какая аура у перекрёстков
Начало: У метро «Охотный ряд»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
7 200 за всё до 6 чел.
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
Отправиться по древнему паломническому пути и научиться совершать омовение с максимальной пользой
Начало: У м. ВДНХ
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
11 700 за всё до 4 чел.
Мотопрогулка по северу столицы
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Мотопрогулка по северу столицы
Почувствовать себя королями дорог и узнать о субкультуре московских «мотосеверян»
Начало: У ВДНХ
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
4 000 за человека
Тур-игра по барам Москвы
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
30 отзывов
Тур-игра по барам Москвы: вечеринка, квесты и незабываемые впечатления
Погрузитесь в ночную атмосферу столицы, посетите 4 уникальных бара и выиграйте титул короля вечеринки
Начало: В районе метро Чистые пруды, Китай-город или Кузне...
Расписание: в пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
30002 700 за человека
По Москве с гидом-старообрядцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
По Москве с гидом-старообрядцем
О династиях и утраченном наследии древлеправославия на авторской экскурсии
Начало: В шаговой доступности от метро «Площадь Ильича»
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
2 500 за всё до 10 чел.
По Царицынскому пейзажному парку - с экспертом МГУ
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
10 отзывов
По Царицынскому пейзажному парку - с экспертом МГУ
Биологическая экскурсия для детей 8-12 лет: от картинок в учебнике - к живым объектам
Начало: У центральных ворот парка
Завтра в 14:00
16 июня в 10:00
от 4 200 за всё до 20 чел.
Третьяковка для ценителей: нескучные истории о картинах и художниках
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Третьяковка для ценителей: нескучные истории о картинах и художниках
Погрузиться в визуальные впечатления и глубоко личные переживания в компании искусствоведа
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
15 000 за всё до 2 чел.
«Город как книга»: литературная экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
1 отзыв
«Город как книга»: литературная экскурсия-квест
Отправиться в центр Москвы на поиски интересных героев и историй, а затем сочинить собственный сюжет
Начало: У станции метро «Лубянка»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
10 000 за всё до 5 чел.
Пивная Москва: история и дегустации
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Пивная Москва: история и дегустации
Поговорить о пивной культуре за чаркой пенного
Начало: У метро «Марксистская»
9 июня в 12:00
12 июня в 15:00
6 500 за всё до 6 чел.
Научные покатушки по Воробьёвым горам
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Научные покатушки по Воробьёвым горам
Исследовать территорию МГУ на колёсах, рассмотреть корпуса и НИИ и послушать про научные открытия
Начало: у метро Ломоносовский проспект
14 июня в 11:00
16 июня в 11:00
2 670 за всё до 8 чел.
Треккинг по лесу в компании хаски
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Треккинг по лесу в компании хаски
Исследовать лес с инструктором-каюром и хаски, посетить местную ферму и насладиться травяным чаем
Начало: В районе станци метро Парк Победы
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
39 отзывов
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
Театрализованное путешествие в мир легенд, старинных преданий и мистических секретов столицы
Начало: в районе СТ.М. Маяковская
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
1 400 за человека
Американский след в истории Москвы
🚶 Пешая
Квест
2 часа
9 отзывов
Американский след в истории Москвы
Городской квест «В гостях у дяди Сэма»
Начало: Около памятника Ф. Энгельсу, в сквере около станци...
Завтра в 12:00
9 июня в 14:00
18 000 за всё до 15 чел.
По вечерней Москве - с актрисой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
По вечерней Москве - с актрисой
Погрузиться в мир иллюминации, узнать историю освещения города и открыть секреты Старой Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд
14 июня в 16:00
15 июня в 16:00
8 000 за всё до 7 чел.
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Ощутить духовную силу древнего монастыря и личный прорыв
Начало: у метро Славянский бульвар
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3510029 835 за всё до 4 чел.
Деньги, сейфы и отмычки: «прикладная» экскурсия в банковское хранилище
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
12 отзывов
Деньги, сейфы и отмычки: «прикладная» экскурсия в банковское хранилище
Как банки контролировали экономику, как хранились сбережения и к каким хитростям прибегали воры
Начало: На Большой Дмитровке, 22
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1 999 за человека
Детективный квест «Клад Соньки Золотой Ручки»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
3 отзыва
Детективный квест «Клад Соньки Золотой Ручки»
Открыть тайны Хитровки, пройти испытания для сыщиков и услышать истории преступной Москвы
Начало: В районе метро Китай-Город
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
Познакомиться с собаками-участницами гонок на Шпицбергене и осознать глубину их союза с человеком
Начало: в д. Богданихе, Ленинский район, Московская област...
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
2 000 за человека
Парадокс в центре Москвы. Нераскрытые тайны острова Балчуг
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Парадокс в центре Москвы. Нераскрытые тайны острова Балчуг
Проследить, как менялся город сквозь века, и отыскать древние артефакты
Начало: Возле станции метро «Кропоткинская»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 904 за всё до 6 чел.
Ушедшие бренды: что мы потеряли. Экскурсия по стильному центру Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
История брендов в Москве: от Apple до Starbucks
Исследуйте историю знаменитых брендов Москвы и их влияние на нашу жизнь в уникальной экскурсии по стильному центру
Начало: У метро Тверская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
Групповая
1 час
1 отзыв
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
Провести час в звуковой изоляции, испытать новые ощущения и взглянуть иначе на мир коммуникации
Начало: В природно-историческом парке Кузьминки-Люблино, д...
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
1 200 за человека
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
Аудиогид
2 часа
5 отзывов
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
Перенестись в изысканную атмосферу фешенебельного отеля и разгадать его тайны
Начало: в отеле «Националь»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
5 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
    Удивительные места рядом с нами! Это было действительно путешествие. Начиналось, как путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь, а продолжилось, как путешествие к самой себе! И это только начало. Габриелю огромная благодарность за душевность и искренность!
  • В
    Вера
    3 июня 2024
    Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
    2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения Гремячий ключ - кому
    читать дальше

    необходимо очиститься душой и телесно, вам туда. Очень жалею, что не взяла купальник и полотенце, немного по другому представляла себе погружение в купель. Рекомендую эту экскурсию.

    2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения2 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения
  • А
    Александра
    3 июня 2024
    На сапах - по заповеднику в Архангельском
    Замечательная локация. Заблудиться негде, никаких моторных и парусных лодок нет, вода чистая, теплая и спокойная. Сапы хорошие. Инструкторы очень доброжелательные. Что было приятно
    читать дальше

    - что не считают минуты. Мы немножко задержались с выходом на воду из-за опаздывающих членов группы - но пробыли на воде даже дольше обещанных двух часов. Прогулка лёгкая, ненапряжная, с отдыхом на воде. С воды видно дворец и парк усадьбы Архангельское. Чудесный день получился, спасибо Байдарошной, и лично Павлу, который нас встречал, и Николаю, который был нашим инструктором. Обязательно придем ещё на другие прогулки. Удачи и процветания Байдарошной!

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Необычные бары Китай-города
    Спасибо за очень интересную экскурсию. Александр замечательный и очень знающий гид. Компании повезло что у неё работает такой квалифицированный экскурсовод. Ирина Константин Людмила.
  • А
    Александра
    2 июня 2024
    Блистательный центр Москвы с Фаролеро
    Волшебство. Оживающая на наших глазах сказка. Это не экскурсия, это настоящий спектакль в декорациях города. Какие-то истории и факты, даже бОльшую часть,
    читать дальше

    мы знали - но ценность и прелесть прогулки с Фаролеро не столько в получении новой информации, сколько в атмосфере истинного волшебства и чуда, которое живёт на улицах хорошо знакомого города. Нам очень понравилось. И мы обязательно придем ещё, чтобы прогуляться с Фонарщиком и послушать его чудесные рассказы.

    Волшебство. Оживающая на наших глазах сказкаВолшебство. Оживающая на наших глазах сказкаВолшебство. Оживающая на наших глазах сказкаВолшебство. Оживающая на наших глазах сказка
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Предприниматели царской России: пешая прогулка по городу
    Благодарю за такую 3D экскурсию! Вся прогулка сопровождалась помимо интересного рассказа, еще и демонстрацией фото на планшете, а также кусочком
    читать дальше

    старинного наследия из истории (не буду спойлерить, чего именно). Мы много общались и обсуждали исторические моменты и вместо 2-х часов Наталья задержалась с мной на 3,5ч! Спасибо огромное! Это очень ценно! Рекомендую!

  • В
    Виктория
    1 июня 2024
    Стендап-экскурсия по Китай-городу
    Весело, легко, интересно, познавательно. Спасибо)
    Весело, легко, интересно, познавательно. Спасибо)Весело, легко, интересно, познавательно. Спасибо)Весело, легко, интересно, познавательно. Спасибо)Весело, легко, интересно, познавательно. Спасибо)Весело, легко, интересно, познавательно. Спасибо)
  • А
    Андрей
    31 мая 2024
    Спуск в бункер времён Холодной войны
    Всё просто отлично
  • В
    Вероника
    30 мая 2024
    Мотопрогулка по северу столицы
    Потрясающая прогулка, эмоций море! Идеальный вариант времяпрепровождения как для местных жителей с ветерком, так и для тех, кто в Москве,
    читать дальше

    например, транзитом, как была я) Один вечер и желание успеть увидеть все. Грузить уставший мозг автобусной экскурсией не было желания, хотелось просто развеяться и увидеть красивый город. Исполнил желание, скрасив мой вечер, Георгий — очень приятный в общении молодой человек, с хорошим чувством юмора, ну и просто красавчик) Ранее я каталась на мотоцикле в Нижнем Новгороде и это был просто прохват по ночному пустому городу, в Москве я получила действительно экскурсию и заглянула в здешнюю жизнь байкеров. И даже пообщалась об интересах) Я очень люблю авто и мото спорт и такое погружение несомненно оставило море впечатлений! Еще и фотки получила отменные! 😃 Георгий утверждал, что он не проф фотограф, но рука у него точно профессионала, не сомневайтесь 😁 Фотки без фильтров и сделаны на мой дешманский древний китаец, у меня самой на него так фоткать не получается, вот это я понимаю искусство! Слово за слово и Георгия еще долго не хотелось отпускать 😁 Очень классно и душевно! Мотоцикл — пушка, выглядит очень секси, солидненько) Огромное спасибо за чудесный вечер!

    Потрясающая прогулка, эмоций море! Идеальный вариант времяпрепровождения как для местных жителей с ветерком, так и дляПотрясающая прогулка, эмоций море! Идеальный вариант времяпрепровождения как для местных жителей с ветерком, так и для
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Мотопрогулка по северу столицы
    Побывала на прекрасной мотопрогулке. Гид Георгий был очень внимателен. Провел подробный инструктаж. Страшно было лишь первые 10 минут, но Георгий
    читать дальше

    вначале ехал небыстро, чтобы я привыкла. Зато потом вошла во вкус и захотелось побыстрее. Очень необычные ощущения и впечатления. Стала фанатикой прогулок на мотоцикле - уже хочу поехать с ребятами подальше на день за город, например в Суздаль или Сергиев Пасад, когда будет возможность.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. «Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
  2. По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
  3. Культурно матом: хроники русских ругательств в Москве
  4. Необычные бары Китай-города
  5. Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 86 экскурсий и билетов от 650 до 30 600 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 1479 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 86 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Уникальный опыт», 1479 ⭐ отзывов, цены от 650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам