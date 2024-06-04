1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
«Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада
Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего
Начало: На шоссе Энтузиастов
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
Прогуляйтесь по Арбату с диктором Первого канала. Узнайте о знаменитых артистах и писателях, посетите потаённые места и окунитесь в атмосферу старого Арбата
Начало: метро Кропоткинская
Завтра в 11:00
9 июня в 14:00
от 6 400₽ за всё до 50 чел.
Групповая
1.5 часа
Культурно матом: погружение в историю русских ругательств в Москве
Познакомьтесь с необычной стороной Москвы, где русский мат становится ключом к пониманию культуры
Начало: В районе метро Таганская
Расписание: в четверг и пятницу в 19:00, в субботу в 16:30
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия «Необычные бары Китай-города»: путешествие по истории
Погрузитесь в атмосферу необычных баров Китай-города: история, культура и уникальные напитки ждут вас
Начало: У метро «Китай-город»
9 июня в 16:30
10 июня в 16:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Душевная прогулка по легендарному дачному поселку, где вместо стен живут окна
Начало: В Переделкине, на ул. Серафимовича
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
7 600₽ за всё до 10 чел.
Билеты
1 час
Спуск в бункер времён Холодной войны
Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
1 000₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей
Начало: На Берсеневской набережной
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
«Кинопанорама»: путешествие по иконическим кинолокациям Москвы
Вас ждет захватывающее путешествие по местам съёмок знаменитых советских фильмов. Почувствуйте атмосферу кино в самом сердце Москвы
Начало: У станции метро «Арбатская»
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная экскурсия по Москве: математика в жизни и искусстве (9+)
Математика - это не только точные науки, но и настоящая магия! Узнайте, как числа и формулы окружают нас повсюду, на интерактивной экскурсии по Москве
Начало: На Триумфальной площади
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 8 500₽ за всё до 5 чел.
Билеты
1 час
Сенсорная экскурсия в темноте в Москве: новый взгляд на привычный мир
Сенсорная экскурсия в полной темноте с незрячим гидом - уникальный опыт, который позволит вам ощутить мир по-новому и раскрыть скрытые чувства
Начало: Недалеко от СТ.М. "Смоленская" и "Арбатская"
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
1 800₽ за билет
Индивидуальная
3 часа
Интерактивная прогулка «Айда в кино!»
Стать съёмочной группой и снять свой вариант известных сцен в тех самых локациях
Начало: В районе СТ.М. «Арбатская»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Экскурсия-квест «Двенадцать стульев»
Пройти по следам романа Ильфа и Петрова, чтобы найти заветный стул с сокровищами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
18 000₽ за всё до 12 чел.
Групповая
1.5 часа
Блистательный центр Москвы с Фаролеро: Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Москвы с Фаролеро: Дмитровка, Тверская, Саввинское подворье и Театральная площадь откроются с новой стороны
Начало: На Большой Дмитровке
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
2 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
«Там дышится легко, там мира чистота». До встречи на Чистых прудах
Научиться говорить с городом на его языке и исследовать уютный район в компании гида-лингвиста
Начало: В районе метро «Чистые пруды»
14 июня в 17:00
15 июня в 19:00
64505 805₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Побывать в древней обители и ощутить внутренние изменения
Начало: У метро Славянский бульвар
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Москва театральная: секреты и истории за кулисами великих театров
Погрузитесь в мир московского театра: истории, секреты успеха и уникальные маршруты от профессионала. Экскурсия, которая изменит ваше восприятие театра
Начало: перед входом в театр им. Моссовета
13 июня в 12:00
14 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1 час
Прогулка на электрическом мини-катере
Научиться управлять необычным водным транспортом и проплыть по Строгинскому затону
Начало: В Берёзы Парк, Строгино
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Тайны Остоженки с Фаролеро
Атмосферная прогулка по красивейшей улице Москвы - с фонарщиком и его загадочными историями
Начало: Музей Москвы
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500₽ за человека
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
Живая стендап-прогулка по историческому Китай-городу с гидом-комиком
Забудьте о скучных экскурсиях! Вместе с гидом-стендапером исследуйте Китай-город с юмором и легкостью
Начало: У м. Китай-город
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1100880₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Предприниматели царской России: пешая прогулка по городу
Скандалы, интриги, расследования в истории предпринимательства - как это было 100 лет назад
Начало: Около здания «Славянский базар»
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
5 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
9 июня в 20:38
14 июня в 21:08
1 890₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Ритмы вокруг Тверской: гении, филантропы и синкопы
«Погрузиться в океан импровизаций» на прогулке, посвященной 100-летию российского джаза
Начало: В районе м. Театральная
10 июня в 14:30
11 июня в 14:30
7 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомство с русскими художниками в Третьяковке (только на иностранном языке)
Увидеть шедевры живописи, разобраться в сюжетах, узнать о творцах и попрактиковать иностранный язык
Начало: В Третьяковской галерее
9 июня в 10:00
11 июня в 10:30
10 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Треугольник гармонии Москвы
Пройти специальными дорогами, чтобы привести жизнь к балансу, и узнать, какая аура у перекрёстков
Начало: У метро «Охотный ряд»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
7 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дар святых источников: в Сергиев Посад с психологом
Отправиться по древнему паломническому пути и научиться совершать омовение с максимальной пользой
Начало: У м. ВДНХ
9 июня в 06:00
10 июня в 06:00
11 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Мотопрогулка по северу столицы
Почувствовать себя королями дорог и узнать о субкультуре московских «мотосеверян»
Начало: У ВДНХ
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
4 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Тур-игра по барам Москвы: вечеринка, квесты и незабываемые впечатления
Погрузитесь в ночную атмосферу столицы, посетите 4 уникальных бара и выиграйте титул короля вечеринки
Начало: В районе метро Чистые пруды, Китай-город или Кузне...
Расписание: в пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
30002 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
По Москве с гидом-старообрядцем
О династиях и утраченном наследии древлеправославия на авторской экскурсии
Начало: В шаговой доступности от метро «Площадь Ильича»
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
2 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
По Царицынскому пейзажному парку - с экспертом МГУ
Биологическая экскурсия для детей 8-12 лет: от картинок в учебнике - к живым объектам
Начало: У центральных ворот парка
Завтра в 14:00
16 июня в 10:00
от 4 200₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Третьяковка для ценителей: нескучные истории о картинах и художниках
Погрузиться в визуальные впечатления и глубоко личные переживания в компании искусствоведа
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 2 чел.
Квест
2 часа
«Город как книга»: литературная экскурсия-квест
Отправиться в центр Москвы на поиски интересных героев и историй, а затем сочинить собственный сюжет
Начало: У станции метро «Лубянка»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пивная Москва: история и дегустации
Поговорить о пивной культуре за чаркой пенного
Начало: У метро «Марксистская»
9 июня в 12:00
12 июня в 15:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Научные покатушки по Воробьёвым горам
Исследовать территорию МГУ на колёсах, рассмотреть корпуса и НИИ и послушать про научные открытия
Начало: у метро Ломоносовский проспект
14 июня в 11:00
16 июня в 11:00
2 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Треккинг по лесу в компании хаски
Исследовать лес с инструктором-каюром и хаски, посетить местную ферму и насладиться травяным чаем
Начало: В районе станци метро Парк Победы
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 18 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
Театрализованное путешествие в мир легенд, старинных преданий и мистических секретов столицы
Начало: в районе СТ.М. Маяковская
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
1 400₽ за человека
Квест
2 часа
Американский след в истории Москвы
Городской квест «В гостях у дяди Сэма»
Начало: Около памятника Ф. Энгельсу, в сквере около станци...
Завтра в 12:00
9 июня в 14:00
18 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
По вечерней Москве - с актрисой
Погрузиться в мир иллюминации, узнать историю освещения города и открыть секреты Старой Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд
14 июня в 16:00
15 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Оптина Пустынь: путешествие на 2 дня с гидом-психологом
Ощутить духовную силу древнего монастыря и личный прорыв
Начало: у метро Славянский бульвар
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3510029 835₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Деньги, сейфы и отмычки: «прикладная» экскурсия в банковское хранилище
Как банки контролировали экономику, как хранились сбережения и к каким хитростям прибегали воры
Начало: На Большой Дмитровке, 22
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
1 999₽ за человека
Квест
1.5 часа
Детективный квест «Клад Соньки Золотой Ручки»
Открыть тайны Хитровки, пройти испытания для сыщиков и услышать истории преступной Москвы
Начало: В районе метро Китай-Город
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
В гости к чукотским ездовым и аляскинским хаски
Познакомиться с собаками-участницами гонок на Шпицбергене и осознать глубину их союза с человеком
Начало: в д. Богданихе, Ленинский район, Московская област...
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Парадокс в центре Москвы. Нераскрытые тайны острова Балчуг
Проследить, как менялся город сквозь века, и отыскать древние артефакты
Начало: Возле станции метро «Кропоткинская»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 904₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
История брендов в Москве: от Apple до Starbucks
Исследуйте историю знаменитых брендов Москвы и их влияние на нашу жизнь в уникальной экскурсии по стильному центру
Начало: У метро Тверская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Интерактивная экскурсия по музею «В Тишине»
Провести час в звуковой изоляции, испытать новые ощущения и взглянуть иначе на мир коммуникации
Начало: В природно-историческом парке Кузьминки-Люблино, д...
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
Перенестись в изысканную атмосферу фешенебельного отеля и разгадать его тайны
Начало: в отеле «Националь»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
5 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия4 июня 2024Удивительные места рядом с нами! Это было действительно путешествие. Начиналось, как путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь, а продолжилось, как путешествие к самой себе! И это только начало. Габриелю огромная благодарность за душевность и искренность!
- ВВера3 июня 20242 июня с экскурсоводом Ириной посетили Гремячий ключ и подворье лавры. Впечатления незабываемые, особенно от посещения Гремячий ключ - кому
- ААлександра3 июня 2024Замечательная локация. Заблудиться негде, никаких моторных и парусных лодок нет, вода чистая, теплая и спокойная. Сапы хорошие. Инструкторы очень доброжелательные. Что было приятно
- ИИрина3 июня 2024Спасибо за очень интересную экскурсию. Александр замечательный и очень знающий гид. Компании повезло что у неё работает такой квалифицированный экскурсовод. Ирина Константин Людмила.
- ААлександра2 июня 2024Волшебство. Оживающая на наших глазах сказка. Это не экскурсия, это настоящий спектакль в декорациях города. Какие-то истории и факты, даже бОльшую часть,
- ООльга1 июня 2024Благодарю за такую 3D экскурсию! Вся прогулка сопровождалась помимо интересного рассказа, еще и демонстрацией фото на планшете, а также кусочком
- ВВиктория1 июня 2024Весело, легко, интересно, познавательно. Спасибо)
- ААндрей31 мая 2024Всё просто отлично
- ВВероника30 мая 2024Потрясающая прогулка, эмоций море! Идеальный вариант времяпрепровождения как для местных жителей с ветерком, так и для тех, кто в Москве,
- ТТатьяна30 мая 2024Побывала на прекрасной мотопрогулке. Гид Георгий был очень внимателен. Провел подробный инструктаж. Страшно было лишь первые 10 минут, но Георгий
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Уникальный опыт»
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