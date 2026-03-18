В этом монастыре я сам столкнулся с личной трансформацией, нашел ответы — с радостью помогу в этом вам. Как профессиональный психолог и гид через бережный диалог, через рассказы о глубокой истории монастыря и этой земли. Вы не просто познакомитесь с обителью, но, возможно, возьмете нужную ступень развития, примете важные решения — и вернетесь домой обновленными.

Описание экскурсии

Внутренние трансформации в душевном монастыре

По моим наблюдениям, человек не отправляется в поездку, особенно паломнического характера, просто так — есть внутренний запрос. Смятения, кризис роста, необходимость сделать выбор: в дивном Пафнутьево-Боровском монастыре я помогу вам найти ответы. Совмещение терапевтической беседы и места с положительной энергетикой может привести к внутренним инсайтам. Всё будет мягко и ориентировано на вас — для меня важно не вести лекцию, а идти за Человеком.

Намоленные места

Я совмещаю профессии психолога и гида, поэтому на экскурсии открою вам самое интересное из хроник Боровска и монастыря, основанного в 15 веке, расскажу об известных людях, связанных с этой землей. В храме монастыря вы сможете приложиться к мощам преподобного Пафнутия Боровского, а неподалеку — окунуться в купель со святым источником. Кроме того, мы доедем до самого Боровска и посетим Благовещенский собор, где хранятся посох преподобного Пафнутия и образ Николая Чудотворца из резного дерева.

Организационные детали