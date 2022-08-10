Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом

Побывать в древней обители и ощутить внутренние изменения

5
2 отзыва
В этом монастыре я сам столкнулся с личной трансформацией, нашел ответы — с радостью помогу в этом вам.

Как профессиональный психолог и гид через бережный диалог, через рассказы о глубокой истории монастыря и этой земли.

Вы не просто познакомитесь с обителью, но, возможно, возьмете нужную ступень развития, примете важные решения — и вернетесь домой обновленными.
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
Путешествие в Пафнутьев Боровский монастырь с гидом-психологом
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Описание

Что вас ожидает

Внутренние трансформации в душевном монастыре

По моим наблюдениям, человек не отправляется в поездку, особенно паломнического характера, просто так — есть внутренний запрос. Смятения, кризис роста, необходимость сделать выбор: в дивном Пафнутьево-Боровском монастыре я помогу вам найти ответы. Совмещение терапевтической беседы и места с положительной энергетикой может привести к внутренним инсайтам. Всё будет мягко и ориентировано на вас — для меня важно не вести лекцию, а идти за Человеком.

Намоленные места

Я совмещаю профессии психолога и гида, поэтому на экскурсии открою вам самое интересное из хроник Боровска и монастыря, основанного в 15 веке, расскажу об известных людях, связанных с этой землей. В храме монастыря вы сможете приложиться к мощам преподобного Пафнутия Боровского, а неподалеку — окунуться в купель со святым источником. Кроме того, мы доедем до самого Боровска и посетим Благовещенский собор, где хранятся посох преподобного Пафнутия и образ Николая Чудотворца из резного дерева.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на новом автомобиле Hyundai Creta. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Начало и окончание в Москве, у станции метро Славянский бульвар
  • Можно подняться на колокольню (не всегда открыта) — вход стоит 100 руб. с человека и оплачивается в музее монастыря
  • Если вы захотите пообедать, то есть трапезная с монастырской едой или доступное кафе в Боровске
  • Мужчины посещают монастырь в брюках (в шортах не разрешается), женщины входят в храм с покрытой головой (платок), в платье/юбке не выше колен

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Славянский бульвар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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2
1
Е
10 авг 2022
Я на Трипстере была впервые. Искала что-то интересное и необычное в предлагаемых экскурсиях,безопасное и комфортное. И нашла. Путешествие получилось очень душевным и незабываемым. Габриэль весьма тонко, деликатно и чутко выстроил весь маршрут. Образованный, просвещëнный и просветлëнный человек. Если вам нужно нечто большее, чем поездка в исторический монастырь, если вы ищете ответы на важные для вас вопросы, если вам необходима поддержка просветлëнных людей и восполнение жизненных сил, то это путешествие для вас.
Е
31 июля 2022
Были сегодня в Пафнутьев Боровском монастыре. Хочется выразить огромные слова благодарности гиду Габриэлю, который обеспечил не только комфортные условия поездки, но и познавательную экскурсию, которая была интересна не только взрослым, но и ребёнку.
Меня заинтересовало, что гид- профессиональный психолог и мои надежды оправдались. Габриэлю удалось развернуть и показать мои комплексы, как ресурс для развития. Очень неожиданно! Очень интересно! Я до сих пор на подъёме!
Спасибо ещё раз!
Однозначно буду рекомендовать Вас!

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