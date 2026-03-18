По моим наблюдениям, человек не отправляется в поездку, особенно паломнического характера, просто так — есть внутренний запрос. Смятения, кризис роста, необходимость сделать выбор: в дивном Пафнутьево-Боровском монастыре я помогу вам найти ответы. Совмещение терапевтической беседы и места с положительной энергетикой может привести к внутренним инсайтам. Всё будет мягко и ориентировано на вас — для меня важно не вести лекцию, а идти за Человеком.
Намоленные места
Я совмещаю профессии психолога и гида, поэтому на экскурсии открою вам самое интересное из хроник Боровска и монастыря, основанного в 15 веке, расскажу об известных людях, связанных с этой землей. В храме монастыря вы сможете приложиться к мощам преподобного Пафнутия Боровского, а неподалеку — окунуться в купель со святым источником. Кроме того, мы доедем до самого Боровска и посетим Благовещенский собор, где хранятся посох преподобного Пафнутия и образ Николая Чудотворца из резного дерева.
Организационные детали
Экскурсия проходит на новом автомобиле Hyundai Creta. Транспортные расходы включены в стоимость
Начало и окончание в Москве, у станции метро «Тропарево»
Можно подняться на колокольню (не всегда открыта) — вход стоит 100 ₽ с чел. и оплачивается в музее монастыря
Если вы захотите пообедать, то есть трапезная с монастырской едой или доступное кафе в Боровске
Мужчины посещают монастырь в брюках (в шортах не разрешается), женщины входят в храм с покрытой головой (платок), в платье/юбке не выше колен
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ст. метро «Тропарево»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Габриэль — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 202 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, родился в Москве. Кандидат исторических наук, выпускник Российского университета туризма и сервиса. Второе образование: МГУ, психологический факультет. Психолог-консультант. Сфера моих интересов — погружение в события ушедших времен. Расскажу об исторических параллелях, отвечу на вопросы, поделюсь впечатлениями и эмоциями из собственного опыта историка-исследователя.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светлана
Габриэль, спасибо большое за экскурсию! Остались самые тёплые, приятные эмоции и впечатления! Это было не только путешествие- паломничество по Святым местам, но и огромная помощь в том, чтобы разобраться в себе, своих проблемах! Советуем встретиться с этим увлечённым, много знающим, интересным человеком, гидом, психологом! Спасибо за внимание и заботу!
Габриэль
Ответ организатора:
Светлана, здравствуйте! Спасибо большое за теплоту, радость, глубину Ваших эмоций и переживаний. Это и есть цель экскурсии. Благодарю
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Е
Елена
Замечательная экскурсия по историческим местам Боровска. Глубокое погружение в историю России и православия. Спасибо ведущему Габриэлю за приятно проведенный день, широкую эрудицию во всех вопросах и умелое управление автомобилем. Экскурсия подойдет всем, кто любит небольшие группы, индивидуальный подход и не хочет сам быть за рулем. Беседы по психологии в дороге-особая уникальность экскурсии.
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Анастасия
У меня было большое желание совершить поездку в такого рода место в качестве подарка себе на день рождения. Габриэля как гида заприметила давно) что ж, реальность превзошла ожидания! С первой секунды читать дальшеуменьшить
супер комфортное общение, словно встретилась со старым другом. Бездна информации - и развлекательного характера, и познавательного, и про ‘задуматься’. Монастырь оставил самые светлые ощущения. В грудной клетке стало легче дышать. Приложилась к святым иконам, получила благословение. Для меня это самый лучший подарок, который могла подарить своему сердцу и душе. С Габриэлем однозначно поеду еще в Оптину. Классный человек с большой буквы и огромный профессионал, любящий людей! ❤️
Габриэль
Ответ организатора:
Анастасия, благодарю за отзыв! Спасибо, что делитесь сокровенными переживаниям и глубиной. Весьма тронут и пусть в жизни происходят радостные и позитивные изменения. Спасибо
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М
Мария
Габриэль! Огромная Вам благодарность за это светлое прекрасное путешествие в монастырь 🙏 прошло 2 недели а я до сих пор под впечатлением. Запечатлелись 2 момента: ваша психологическая консультация в пути читать дальшеуменьшить
до и после монастыря и Святость того места, куда вы возите людей. Благодарю, что делились вашим личным опытом и знзнаниям Ваши личные рекомендации оооочень помогли мне в решении моей проблемы- я применила все полученные знания и рекомендации в действие…. И поменялось всё в душе, пришло понимание КАК действовать, я поняла прежде всего себя 🙏 вы прекрасный специалист своего дела и замечательный добрый Человек! Дай Бог вам здоровья и счастья, вашим близким. Спасибо за то, что показываете людям Прекрасные места! Там действительно творятся чудеса…. по Вере нашей🌈
А вот впечатления-отзыв от моей сестры, с которой мы ездили вместе: Я рекомендую Габриэля всем кто нуждается в замечательном психологе со здравым смыслом, добрым сердцем, отзывчивым к чужим проблем и трудностям, который к тому же - ходячая энциклопедия:))))!!!!! Многосторонне-развитый, с огромным уважением и внимательностью, он не думал о том, что наши 7 часов экскурсии подходят к концу, не торопил нас, когда в монастыре неожиданно пришлось провести больше времени чем планировалось… Он очень спокойно и терпеливо ждал пока мы закончим!!! Мы предложили сократить путешествие в последний Собор из-за ограничений по времени,но Габриэль настоял посетить это изумительное святое место независимо от того, что времени на это уже не оставалось… Благодарю, это было действительно ценно для меня Огромной души интересный человек и с огромным опытом как гид и как психолог - ,от души рекомендую! С уважением, Оксана, 50 лет
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Е
Евгения
Замечательная экскурсия. Габриэль очень приятный собеседник, подстраивает экскурсию в соответствии с вашими интересами, пожеланиями, темпом. Узнали много нового и интересного. Очень понравился монастырь, его атмосфера. Город Боровск оказался очаровательным местом, в которое хочется вернуться снова.
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Я
Яна
Ничего не слышала о Боровском древнем монастыре,было интересно посетить,да еще и в компании психолога,в итоге поездка понравилась с точки зрения экскурсии и со стороны общения на разные темы с психологическим контекстом. Благодарна Габриэлю,рада знакомству,возможно обращусь когда -нибудь как к профессионалу)👌🏻
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