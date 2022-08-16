Один день из жизни Сергея Есенина

Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека

5
5 отзывов
Я журналистка и увлечена русской литературой. На прогулке я раскрою вам атмосферу литературной Москвы 20-х годов.

Вы узнаете, как были построены будни Сергея Есенина, пройдете его повседневным московским маршрутом и увидите, что он был не только популярным поэтом, но и просто живым человеком.
Один день из жизни Сергея Есенина
Один день из жизни Сергея Есенина
Один день из жизни Сергея Есенина
Один день из жизни Сергея Есенина
Один день из жизни Сергея Есенина
Один день из жизни Сергея Есенина
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Я московский озорной гуляка

Мы отправимся по повседневному московскому маршруту Сергея Есенина. По ходу движения откроем, кого любил, где пил и танцевал и как зарабатывал поэт в Москве 20-х годов. Вы поймете, как получилось, что он долгое время был женат сразу на двух женщинах, и почему в круг его близких друзей входили убийцы. Поговорим о том, как на самом деле умер молодой Есенин, и через призму его жизни окунемся в атмосферу литературной Москвы начала прошлого века.

На московских изогнутых улицах: маршрут прогулки

  • Дом Есенина в Петровском переулке. Увидим, что строил известный столичный архитектор Обер, и поймем, как в фешенебельный доходный дом занесло «крестьянина Есенина».
  • Кафе «Стойло Пегаса» на Тверской. Разберемся, как Есенин проводил вечера и каким образом в голодные 20-е у него появилось собственное кафе.
  • Музей-квартира Мейерхольда. Обсудим, как так получилось, что возлюбленная поэта ушла к известному режиссеру и зачем она так странно одевалась.
  • Квартира Галины Бениславской. Вы узнаете, почему из кабаков и женских объятий Есенин бежал к своей «усатой подруге», — и что на самом деле было между ними?
  • Лавка имажинистов. Представим, как Есенин дрался с покупательницами и разбивал носы воздыхателям Маяковского!
  • Памятник Есенину. Расскажу, как поэт предсказал свою смерть и даже указал место, где будет стоять его памятник.
  • Дом Булгакова на Большой Садовой. Поговорим о том, какие ужасные вещи знала о Есенине жена Булгакова, и разберемся, что делал поэт в этом доме.

Организационные детали

Наденьте удобную обувь и захватите с собой бутылочку воды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Чеховская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
16 авг 2022
Экскурсия очень понравилась, все информативно, легко воспринимается, не утомительно. В очередной раз расширили свой кругозор. Спасибо за экскурсию Дарье
А
10 авг 2022
Вот так приходишь на экскурсию за информацией, а получаешь ВПЕЧАТЛЕНИЕ! Яркое, удивительное и объемное впечатление о том, какой была Москвы Есенина: его личный мир, маршруты и знаковые места. Это было невероятно интересно! Благодарим Дарью от всей души и ждем новых экскурсий! Огромное спасибо за живой, не "музейно-нафталиновый" язык, за рассказы об архитектуре, за продуманный маршрут и готовность даже отклониться от него, просто потому, что нам захотелось узнать еще больше.
С
8 авг 2022
Сегодня получили море положительных эмоций. Огромное спасибо Дарье за содержательную экскурсию. Она не только рассказала нам о поэте, но и позволила прикоснуться к истории старой Москвы, показала интересные постройки, места, от которых захватывало дух и бежали мурашки. Благодарим за отлично проведённое время!
А
29 июля 2022
Экскурсия очень понравилась, спасибо Дарье большое! Особенно хочется отметить то, что экскурсовод говорил живым языком, содержание интересное, совершенно знакомый район заиграл новыми красками. Я была на экскурсии с мамой, ей тоже очень понравилось! Когда необходимо было, мы останавливались и отдыхали, так что экскурсия подойдёт и для более старшего поколения:) спасибо большое, жду новую экскурсию от Дарьи и буду советовать ее друзьям
Экскурсия очень понравилась, спасибо Дарье большое! Особенно хочется отметить то, что экскурсовод говорил живым языком, содержание
Д
19 июля 2022
Замечательная экскурсия. Порадовал как выбор места - прогулка по самым живописным и уютным улочкам Москвы, так и тематика экскурсии - жизнь поэта Сергея Есенина. Отдельно хотелось бы отметить исполнение - экскурсовод Дарья не давала скучать, живым языком и со множеством интересных деталей рассказывала о Сергее Есенине и его окружении. Все очень ярко, с иллюстрациями, стихами. Обязательно порекомендую эту экскурсию своим друзьям и подумываю о том, чтобы сходить на нее повторно самому.

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