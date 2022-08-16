Я журналистка и увлечена русской литературой. На прогулке я раскрою вам атмосферу литературной Москвы 20-х годов. Вы узнаете, как были построены будни Сергея Есенина, пройдете его повседневным московским маршрутом и увидите, что он был не только популярным поэтом, но и просто живым человеком.

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Описание

Что вас ожидает

Я московский озорной гуляка

Мы отправимся по повседневному московскому маршруту Сергея Есенина. По ходу движения откроем, кого любил, где пил и танцевал и как зарабатывал поэт в Москве 20-х годов. Вы поймете, как получилось, что он долгое время был женат сразу на двух женщинах, и почему в круг его близких друзей входили убийцы. Поговорим о том, как на самом деле умер молодой Есенин, и через призму его жизни окунемся в атмосферу литературной Москвы начала прошлого века.

На московских изогнутых улицах: маршрут прогулки

Дом Есенина в Петровском переулке. Увидим, что строил известный столичный архитектор Обер, и поймем, как в фешенебельный доходный дом занесло «крестьянина Есенина».

Увидим, что строил известный столичный архитектор Обер, и поймем, как в фешенебельный доходный дом занесло «крестьянина Есенина». Кафе «Стойло Пегаса» на Тверской. Разберемся, как Есенин проводил вечера и каким образом в голодные 20-е у него появилось собственное кафе.

Разберемся, как Есенин проводил вечера и каким образом в голодные 20-е у него появилось собственное кафе. Музей-квартира Мейерхольда. Обсудим, как так получилось, что возлюбленная поэта ушла к известному режиссеру и зачем она так странно одевалась.

Обсудим, как так получилось, что возлюбленная поэта ушла к известному режиссеру и зачем она так странно одевалась. Квартира Галины Бениславской. Вы узнаете, почему из кабаков и женских объятий Есенин бежал к своей «усатой подруге», — и что на самом деле было между ними?

Вы узнаете, почему из кабаков и женских объятий Есенин бежал к своей «усатой подруге», — и что на самом деле было между ними? Лавка имажинистов. Представим, как Есенин дрался с покупательницами и разбивал носы воздыхателям Маяковского!

Представим, как Есенин дрался с покупательницами и разбивал носы воздыхателям Маяковского! Памятник Есенину. Расскажу, как поэт предсказал свою смерть и даже указал место, где будет стоять его памятник.

Расскажу, как поэт предсказал свою смерть и даже указал место, где будет стоять его памятник. Дом Булгакова на Большой Садовой. Поговорим о том, какие ужасные вещи знала о Есенине жена Булгакова, и разберемся, что делал поэт в этом доме.

Организационные детали

Наденьте удобную обувь и захватите с собой бутылочку воды.