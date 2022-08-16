Мы отправимся по повседневному московскому маршруту Сергея Есенина. По ходу движения откроем, кого любил, где пил и танцевал и как зарабатывал поэт в Москве 20-х годов. Вы поймете, как получилось, что он долгое время был женат сразу на двух женщинах, и почему в круг его близких друзей входили убийцы. Поговорим о том, как на самом деле умер молодой Есенин, и через призму его жизни окунемся в атмосферу литературной Москвы начала прошлого века.
Наденьте удобную обувь и захватите с собой бутылочку воды.