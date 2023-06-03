Учебный центр МЧС: В гости к пожарным

Учебный центр МЧС

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Ответы на вопросы
Знакомство с Учебным центром МЧС, где проходят подготовку пожарные и спасатели.

Дети узнают, каким снаряжением пользуются те, кто каждый день рискует жизнью, спасая людей и дома от пожара, какую форму носят, как проходят их будни.
Учебный центр МЧС: В гости к пожарным
Учебный центр МЧС: В гости к пожарным
Учебный центр МЧС: В гости к пожарным
Учебный центр МЧС: В гости к пожарным
Учебный центр МЧС: В гости к пожарным
Учебный центр МЧС: В гости к пожарным
Учебный центр МЧС: В гости к пожарным
Ближайшие даты:
3
июн
10
июн
17
июн
24
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Возможность почувствовать себя настоящим пожарным

Дети смогут посидеть за рулем пожарной машины, изучат ее устройство, узнают об оснащении пожарной машины и ее возможностях при тушении огня, зальют потенциальные источники пожара водой из настоящего рукава пожарной машины, побывают в уникальном лабиринте теплодымокамеры (специальный учебно-тренировочный комплекс с имитацией обстановки реального пожара) и спасут оттуда плюшевого мишку, как настоящие спасатели.

Показательные выступления в тренировочном манеже

В ходе выступлений ребята увидят, как пожарный забирается по лестнице в окно 2-го этажа, а потом и сами попробуют свои силы. Переживать по этому поводу родителям не стоит, и не потому, что у любого сотрудника МЧС есть сертификат по оказанию медицинской помощи, просто каждому ребенку здесь уделяют максимум внимания и без присмотра не остается никто.
Полученные в Центре навыки подтверждает выданный каждому участнику именной сертификат с присвоением звания «Юный пожарный».
И мальчики, и девочки покидают Учебный центр МЧС в полном восторге!

Важная информация:

На каждого посетителя обязательно высылать: Фамилию, Имя, Отчество и указать возраст.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
ул. Голубинская, д. 6А/с2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Важная информация
  • После бронирования Вам на почту придёт регистрационная форма. Необходимо заполнить паспортные данные на каждого участника.
  • Если Вы планируете приехать на автомобиле, просьба в комментариях написать марку и номер для парковки на территории. С 27.04.2023 на пару недель парковка на территории МЧС для личного транспорта будет закрыта в связи с режимом повышенной готовности к лесным пожарам
  • Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
  • Экскурсия для родителей с детьми от 3 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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