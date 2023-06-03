Учебный центр МЧС
Знакомство с Учебным центром МЧС, где проходят подготовку пожарные и спасатели.
Дети узнают, каким снаряжением пользуются те, кто каждый день рискует жизнью, спасая людей и дома от пожара, какую форму носят, как проходят их будни.
Дети узнают, каким снаряжением пользуются те, кто каждый день рискует жизнью, спасая людей и дома от пожара, какую форму носят, как проходят их будни.
Ближайшие даты:
3
июн
июн
10
июн
июн
17
июн
июн
24
июн
июн
1
июл
июл
8
июл
июл
15
июл
июл
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Возможность почувствовать себя настоящим пожарным
Дети смогут посидеть за рулем пожарной машины, изучат ее устройство, узнают об оснащении пожарной машины и ее возможностях при тушении огня, зальют потенциальные источники пожара водой из настоящего рукава пожарной машины, побывают в уникальном лабиринте теплодымокамеры (специальный учебно-тренировочный комплекс с имитацией обстановки реального пожара) и спасут оттуда плюшевого мишку, как настоящие спасатели.
Показательные выступления в тренировочном манеже
В ходе выступлений ребята увидят, как пожарный забирается по лестнице в окно 2-го этажа, а потом и сами попробуют свои силы. Переживать по этому поводу родителям не стоит, и не потому, что у любого сотрудника МЧС есть сертификат по оказанию медицинской помощи, просто каждому ребенку здесь уделяют максимум внимания и без присмотра не остается никто.
Полученные в Центре навыки подтверждает выданный каждому участнику именной сертификат с присвоением звания «Юный пожарный».
И мальчики, и девочки покидают Учебный центр МЧС в полном восторге!
Важная информация:
На каждого посетителя обязательно высылать: Фамилию, Имя, Отчество и указать возраст.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Место начала и завершения?
- ул. Голубинская, д. 6А/с2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
- Важная информация
- После бронирования Вам на почту придёт регистрационная форма. Необходимо заполнить паспортные данные на каждого участника.
- Если Вы планируете приехать на автомобиле, просьба в комментариях написать марку и номер для парковки на территории. С 27.04.2023 на пару недель парковка на территории МЧС для личного транспорта будет закрыта в связи с режимом повышенной готовности к лесным пожарам
- Учитывайте погодные условия при выборе одежды. В осенне-зимний период рекомендуется одеваться теплее, чем обычно.
- Экскурсия для родителей с детьми от 3 лет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Москвы
Групповая
3 часа
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
на причале «Сити-Экспоцентр»
Сегодня
Завтра
3 июня
4 июня
4 780₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Легенды и мифы центра Москвы
Познакомиться со столицей через истории из её неоднозначного прошлого
у Третьяковской галереи
Сегодня
Завтра
4 июня
6 июня
2 480₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2.5 часа
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Лаунж» по центру Москвы
Главные достопримечательности столицы с воды и обед или ужин по желанию
на причале «Сити-Экспоцентр» (метро Выставочная)
4 июня
5 июня
7 июня
11 июня
3 690₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании