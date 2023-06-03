Возможность почувствовать себя настоящим пожарным

Дети смогут посидеть за рулем пожарной машины, изучат ее устройство, узнают об оснащении пожарной машины и ее возможностях при тушении огня, зальют потенциальные источники пожара водой из настоящего рукава пожарной машины, побывают в уникальном лабиринте теплодымокамеры (специальный учебно-тренировочный комплекс с имитацией обстановки реального пожара) и спасут оттуда плюшевого мишку, как настоящие спасатели.

Показательные выступления в тренировочном манеже

В ходе выступлений ребята увидят, как пожарный забирается по лестнице в окно 2-го этажа, а потом и сами попробуют свои силы. Переживать по этому поводу родителям не стоит, и не потому, что у любого сотрудника МЧС есть сертификат по оказанию медицинской помощи, просто каждому ребенку здесь уделяют максимум внимания и без присмотра не остается никто.

Полученные в Центре навыки подтверждает выданный каждому участнику именной сертификат с присвоением звания «Юный пожарный».

И мальчики, и девочки покидают Учебный центр МЧС в полном восторге!

Важная информация:

На каждого посетителя обязательно высылать: Фамилию, Имя, Отчество и указать возраст.