  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Фотоэкскурсия по центру Москвы

5
9 отзывов
Сергей З.
Сергей З. – Гид из Москвы
Фотоэкскурсия по центру Москвы — это отличный вариант для тех, кто приехал в столицу ненадолго, но хочет увидеть ее главные достопримечательности 🏛️ и обязательно сохранить память об этом дне на память.

Вы пройдете от Никольской улицы до Китай-города, побываете в парке 🌳 «Зарядье» и узнаете историю 📖 этих мест.

После экскурсии 🧭 вы получите 40 профессиональных фотографий.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 📸Фото на память
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

    Записаться
Фотоэкскурсия по центру Москвы
Фотоэкскурсия по центру Москвы

Что вы увидите

  • Никольская улица
  • Казанский собор
  • Храм Василия Блаженного
  • Парящий мост (в парке «Зарядье»)
  • Часть стены Китай-города
60 минут рассказа о центре Москвы и 40 профессиональных фотографий на память. Я проведу Вас от Никольской улицы до Китай-города, рассказывая о достопримечательностях 🏛️ моего города и проводя короткие фотоссесии в наиболее интересных местах
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • 40 профессиональных фотографий в электронном виде.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Богоявленский переулок д. 1
Место завершения
🏁 Улица Варварка д.15
Фотоэкскурсия по центру Москвы
Фотоэкскурсия по центру Москвы

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей З.
Сергей З.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

9 отзывов оставили туристы

Сергей З. проводит ещё 1 экскурсию

Фотоэкскурсия вдоль Китайгородской стены
2 000
1.5 часа
Фотоэкскурсия вдоль Китайгородской стены

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1953 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
514 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов