Сергей З. – Гид из Москвы

Фотоэкскурсия по центру Москвы — это отличный вариант для тех, кто приехал в столицу ненадолго, но хочет увидеть ее главные достопримечательности 🏛️ и обязательно сохранить память об этом дне на память.



Вы пройдете от Никольской улицы до Китай-города, побываете в парке 🌳 «Зарядье» и узнаете историю 📖 этих мест.



После экскурсии 🧭 вы получите 40 профессиональных фотографий.