60 минут рассказа о центре Москвы и 40 профессиональных фотографий на память. Я проведу Вас от Никольской улицы до Китай-города, рассказывая о достопримечательностях 🏛️ моего города и проводя короткие фотоссесии в наиболее интересных местах
Что входит
Экскурсионное обслуживание
40 профессиональных фотографий в электронном виде.
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 Богоявленский переулок д. 1
Место завершения
🏁 Улица Варварка д.15
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.