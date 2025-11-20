Квест
до 6 чел.
Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой
Путешествие по Красной площади с Василисой Премудрой подарит детям яркие впечатления и новые знания о Москве. Узнайте, где спрятаны сокровища
Начало: В районе метро Охотный ряд
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Увлекательное путешествие по Московскому метро
Комфортное путешествие по Кольцевой линии метро Москвы. Дети узнают о важнейших исторических событиях и выполнят интересные задания
Начало: Метро Октябрьская кольцевая
14 дек в 09:00
23 дек в 10:30
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 14 чел.
Огонь, вода и медные каски. Посетить Учебный центр МЧС
Посмотреть на обустройство пожарных частей и быт спасателей
Начало: В районе станции метро «Тёплый Стан»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 37 500 ₽ за всё до 14 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана20 ноября 2025Замечательная экскурсия! Елена - очень грамотный экскурсовод, отлично владеет информацией, интересно рассказывает, хорошо чувствует детей. Для ребят были приготовлены занимательные
- ЕЕкатерина28 октября 2025Очень интересная и продуманная экскурсия
- ООльга22 октября 2025Спасибо большое Елене за очень интересную экскурсию! Мы узнали много нового не только о Московском метрополитене, но и об истории Москвы. Познавательно было не только для детей, но и для взрослых.
- IIrina30 августа 2025Прекрасная экскурсия для детей по метро! Елена подготовила материалы и задания для детей. Они были вовлечены в происходящее на 100%! И взрослым было тоже интересно!
Мозаика, барельефы, витражи- и все это в московском метро!
- ААнна26 августа 2025Экскурсию с Василисой Премудрой заказывали для двух девочек 6 и 7 лет для первого знакомства с Москвой. Экскурсия очень понравилась.
- ААнна26 августа 2025Побывали на детской экскурсии в метро с Еленой. Она провела интересную экскурсию, для нас туристов с ДВ рассказала о всех тонкостях московского метро, показала красоту станций. Учились считывать информацию с табло в вагоне, выполняли задания. Понравилось и ребенку, и взрослым.
Спасибо
- ИИрина25 августа 2025Хорошая экскурсия, ориентирована на тех, кто знаком с городом, для туристов нужно что-то другое
- ННаталья17 августа 2025Очень интересно!
- ИИрина13 августа 2025Спасибо большое Елене за очень познавательную и интересную экскурсию по станциям кольцевой ветки метро. Детям и даже сопровождающим взрослым было
- ЮЮлия11 августа 2025Детям 7 и 9 лет очень понравилась экскурсия. Весело провели время.
- ССветлана1 августа 2025👍
- ААнтон27 июля 2025Огромная редкость встретить такого экскурсовода! Всем очень рекомендую! Два ребенка в составе группы слушали и практически не отвлекались- поверьте, для меня это удивительно)) прекрасный формат, классная подача, рекомендую!
- ППётр20 июля 2025На мой взгляд отлично подойдет детям до 10 лет.
Если ребенок старше, то уже может оказаться не интересно.
Для малышей отличная экскурсия
- ЮЮлия19 июля 2025Большое спасибо Елене за великолепную экскурсию по подземному городу. Было очень интересно и увлекательно. Экскурсовод - большой профессионал своего дела!
- ЕЕкатерина18 июля 2025Экскурсия отлична! И для взрослых и для детей! Рекомендую
- ММарина6 июля 2025Очень понравилась экскурсия! Девчонки были в восторге, вечером все вспомнили, о чем говорили на экскурсии, хотя, казалось, были не очень внимательны:) Вика, спасибо!
- ЯЯнина15 июня 2025Удивительный экскурсовод - симпатичный, динамичный, энергичный! 🌹
Отличная подача материала для детей и взрослых, квест раскрывает много интересных фактов истории и памятников!
Советуем этого экскурсовода! 👍
- ООксана4 апреля 2025Великолепная экскурсия! В восторге не только наши трое детей, но и мы с мужем!
Елена невероятно качественно проводит экскурсию - вовлекая
- ММаргарита21 февраля 2025Экскурсия прошла отлично. Были дети от 10 до 13 лет. Всем было интересно, узнали много нового! Отличная идея с заданиями- дети были вовлечены всю экскурсию!
- ААлла27 января 2025Экскурсия понравилась и внуку и мне. Экскурсовод знающий, по теме узнала интересные факты про строительство метро, по архитектуре станций кольцевой линии. Для ребенка подготовлен интересный и познавательный квест. Экскурсию рекомендую. Он
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Пожарная часть»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Пожарная часть" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 37 500. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Пожарная часть», 73 ⭐ отзыва, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль