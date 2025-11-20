Мои заказы

Пожарная часть – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Пожарная часть» в Москве, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой
Пешая
1.5 часа
15 отзывов
Квест
до 6 чел.
Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой
Путешествие по Красной площади с Василисой Премудрой подарит детям яркие впечатления и новые знания о Москве. Узнайте, где спрятаны сокровища
Начало: В районе метро Охотный ряд
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Детская экскурсия по московскому метро
1.5 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Увлекательное путешествие по Московскому метро
Комфортное путешествие по Кольцевой линии метро Москвы. Дети узнают о важнейших исторических событиях и выполнят интересные задания
Начало: Метро Октябрьская кольцевая
14 дек в 09:00
23 дек в 10:30
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Огонь, вода и медные каски. Посетить Учебный центр МЧС
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 14 чел.
Огонь, вода и медные каски. Посетить Учебный центр МЧС
Посмотреть на обустройство пожарных частей и быт спасателей
Начало: В районе станции метро «Тёплый Стан»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 37 500 ₽ за всё до 14 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    20 ноября 2025
    Детская экскурсия по московскому метро
    Замечательная экскурсия! Елена - очень грамотный экскурсовод, отлично владеет информацией, интересно рассказывает, хорошо чувствует детей. Для ребят были приготовлены занимательные
    читать дальше

    задания. Продуманы даже такие мелочи, как дошечки, на которых задания выполнялись. Каждый получил по вкусному угощению. Узнали много интересного и полезного. Огромное спасибо!

    Замечательная экскурсия! Елена - очень грамотный экскурсовод, отлично владеет информацией, интересно рассказывает, хорошо чувствует детей. ДляЗамечательная экскурсия! Елена - очень грамотный экскурсовод, отлично владеет информацией, интересно рассказывает, хорошо чувствует детей. ДляЗамечательная экскурсия! Елена - очень грамотный экскурсовод, отлично владеет информацией, интересно рассказывает, хорошо чувствует детей. ДляЗамечательная экскурсия! Елена - очень грамотный экскурсовод, отлично владеет информацией, интересно рассказывает, хорошо чувствует детей. Для
  • Е
    Екатерина
    28 октября 2025
    Детская экскурсия по московскому метро
    Очень интересная и продуманная экскурсия
  • О
    Ольга
    22 октября 2025
    Детская экскурсия по московскому метро
    Спасибо большое Елене за очень интересную экскурсию! Мы узнали много нового не только о Московском метрополитене, но и об истории Москвы. Познавательно было не только для детей, но и для взрослых.
    Спасибо большое Елене за очень интересную экскурсию! Мы узнали много нового не только о Московском метрополитенеСпасибо большое Елене за очень интересную экскурсию! Мы узнали много нового не только о Московском метрополитенеСпасибо большое Елене за очень интересную экскурсию! Мы узнали много нового не только о Московском метрополитенеСпасибо большое Елене за очень интересную экскурсию! Мы узнали много нового не только о Московском метрополитене
  • I
    Irina
    30 августа 2025
    Детская экскурсия по московскому метро
    Прекрасная экскурсия для детей по метро! Елена подготовила материалы и задания для детей. Они были вовлечены в происходящее на 100%! И взрослым было тоже интересно!
    Мозаика, барельефы, витражи- и все это в московском метро!
    Прекрасная экскурсия для детей по метро! Елена подготовила материалы и задания для детей. Они были вовлеченыПрекрасная экскурсия для детей по метро! Елена подготовила материалы и задания для детей. Они были вовлеченыПрекрасная экскурсия для детей по метро! Елена подготовила материалы и задания для детей. Они были вовлеченыПрекрасная экскурсия для детей по метро! Елена подготовила материалы и задания для детей. Они были вовлеченыПрекрасная экскурсия для детей по метро! Елена подготовила материалы и задания для детей. Они были вовлечены
  • А
    Анна
    26 августа 2025
    Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой
    Экскурсию с Василисой Премудрой заказывали для двух девочек 6 и 7 лет для первого знакомства с Москвой. Экскурсия очень понравилась.
    читать дальше

    И сам материал, и форма его подачи в виде поиска клада, и конечно замечательная Василиса- всё очень понравилось. Мы, взрослые, тоже
    узнали много нового и интересного. Дети были в восторге. Однозначно рекомендую эту экскурсию с Василисой Премудрой.

  • А
    Анна
    26 августа 2025
    Детская экскурсия по московскому метро
    Побывали на детской экскурсии в метро с Еленой. Она провела интересную экскурсию, для нас туристов с ДВ рассказала о всех тонкостях московского метро, показала красоту станций. Учились считывать информацию с табло в вагоне, выполняли задания. Понравилось и ребенку, и взрослым.
    Спасибо
    Побывали на детской экскурсии в метро с Еленой. Она провела интересную экскурсию, для нас туристов с
  • И
    Ирина
    25 августа 2025
    Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой
    Хорошая экскурсия, ориентирована на тех, кто знаком с городом, для туристов нужно что-то другое
  • Н
    Наталья
    17 августа 2025
    Детская экскурсия по московскому метро
    Очень интересно!
    Очень интересно!
  • И
    Ирина
    13 августа 2025
    Детская экскурсия по московскому метро
    Спасибо большое Елене за очень познавательную и интересную экскурсию по станциям кольцевой ветки метро. Детям и даже сопровождающим взрослым было
    читать дальше

    интересно. Экскурсовода слышно было хорошо, т. к. была выдана вся необходимая аппаратура. Дети выполняли задания на распечатанном материале, так намного лучше усваивается информация. Мы порекомендовали эту экскурсию всем своим знакомым.

  • Ю
    Юлия
    11 августа 2025
    Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой
    Детям 7 и 9 лет очень понравилась экскурсия. Весело провели время.
    Детям 7 и 9 лет очень понравилась экскурсия. Весело провели время
  • С
    Светлана
    1 августа 2025
    Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой
    👍
  • А
    Антон
    27 июля 2025
    Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой
    Огромная редкость встретить такого экскурсовода! Всем очень рекомендую! Два ребенка в составе группы слушали и практически не отвлекались- поверьте, для меня это удивительно)) прекрасный формат, классная подача, рекомендую!
  • П
    Пётр
    20 июля 2025
    Детская экскурсия по московскому метро
    На мой взгляд отлично подойдет детям до 10 лет.
    Если ребенок старше, то уже может оказаться не интересно.
    Для малышей отличная экскурсия
  • Ю
    Юлия
    19 июля 2025
    Детская экскурсия по московскому метро
    Большое спасибо Елене за великолепную экскурсию по подземному городу. Было очень интересно и увлекательно. Экскурсовод - большой профессионал своего дела!
    читать дальше

    Смогла в интересной и доступной форме рассказать и показать метро пятилетнему ребенку. Елена, большое спасибо! Рады знакомству с Вами 😊. А жителям и гостям столицы экскурсию однозначно рекомендую. Поверьте, это будет увлекательно для ваших детей!!!

  • Е
    Екатерина
    18 июля 2025
    Детская экскурсия по московскому метро
    Экскурсия отлична! И для взрослых и для детей! Рекомендую
  • М
    Марина
    6 июля 2025
    Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой
    Очень понравилась экскурсия! Девчонки были в восторге, вечером все вспомнили, о чем говорили на экскурсии, хотя, казалось, были не очень внимательны:) Вика, спасибо!
    Очень понравилась экскурсия! Девчонки были в восторге, вечером все вспомнили, о чем говорили на экскурсии, хотяОчень понравилась экскурсия! Девчонки были в восторге, вечером все вспомнили, о чем говорили на экскурсии, хотя
  • Я
    Янина
    15 июня 2025
    Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой
    Удивительный экскурсовод - симпатичный, динамичный, энергичный! 🌹
    Отличная подача материала для детей и взрослых, квест раскрывает много интересных фактов истории и памятников!
    Советуем этого экскурсовода! 👍
    Удивительный экскурсовод - симпатичный, динамичный, энергичный! 🌹
  • О
    Оксана
    4 апреля 2025
    Детская экскурсия по московскому метро
    Великолепная экскурсия! В восторге не только наши трое детей, но и мы с мужем!
    Елена невероятно качественно проводит экскурсию - вовлекая
    читать дальше

    всех детей и грамотно управляя их вниманием.
    Построение экскурсии, подача материала, интерактивные задания - всё абсолютно великолепно! Дополнительно отмечу, что раздаточные материалы с выполненными заданиями можно использовать в школе для тематического доклада! Супер! Что может быть удачнее?!

  • М
    Маргарита
    21 февраля 2025
    Детская экскурсия по московскому метро
    Экскурсия прошла отлично. Были дети от 10 до 13 лет. Всем было интересно, узнали много нового! Отличная идея с заданиями- дети были вовлечены всю экскурсию!
  • А
    Алла
    27 января 2025
    Детская экскурсия по московскому метро
    Экскурсия понравилась и внуку и мне. Экскурсовод знающий, по теме узнала интересные факты про строительство метро, по архитектуре станций кольцевой линии. Для ребенка подготовлен интересный и познавательный квест. Экскурсию рекомендую. Он

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Пожарная часть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сокровища Красной площади с Василисой Премудрой
  2. Детская экскурсия по московскому метро
  3. Огонь, вода и медные каски. Посетить Учебный центр МЧС
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Воробьевы Горы
  5. Китай-город
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Патриаршие пруды
  8. Никольская улица
  9. Александровский сад
  10. Манежная площадь
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Пожарная часть" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 37 500. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Пожарная часть», 73 ⭐ отзыва, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль