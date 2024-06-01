Осматривать красоты Москвы в теплую погоду приятнее с воды.
За почти полтора часа вы увидите самые знаменитые достопримечательности центра столицы, отдохнете от суеты улиц и насладитесь речной прохладой. Выбирайте удобное для вас время и добро пожаловать на борт!
За почти полтора часа вы увидите самые знаменитые достопримечательности центра столицы, отдохнете от суеты улиц и насладитесь речной прохладой. Выбирайте удобное для вас время и добро пожаловать на борт!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:53, 12:45, 13:15, 13:45, 14:38, 15:30, 16:00, 16:30, 17:23, 18:15, 18:45, 19:15, 20:08
Что вас ожидает:
- Высотка на Котельнической набережной
- Парящий мост
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Собор Василия Блаженного
- Московский Кремль
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру Первому
- Крымский мост
- Парк Горького
- Нескучный Сад
- Воробьевы горы
- Стадион «Лужники»
- МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
- Новодевичий монастырь
- Площадь Европы
Описание аудиогида
Что вас ожидает: Приглашаем вас в полуторачасовой речной круиз, во время которого вы увидите живописные московские набережные и самые знаковые достопримечательности: Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, Парк Горького, Воробьевы горы и др. Вы отправитесь в речное путешествие от одного из самых популярных причалов столицы — «Китай-город/Устьинский». На борту теплохода работает кафе-бар, где вы сможете приобрести легкие закуски, снеки и напитки.
Ежедневно с 11:30 до 21:07
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Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|от 550 ₽
|Детский (с 6 до 12 лет)
|от 350 ₽
|Взрослый (12+) круговой
|700 ₽
|Детский (с 6 до 12 лет) круговой
|500 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Высотка на Котельнической набережной
- Парящий мост
- Ландшафтный парк «Зарядье»
- Собор Василия Блаженного
- Московский Кремль
- Храм Христа Спасителя
- Памятник Петру Первому
- Крымский мост
- Парк Горького
- Нескучный Сад
- Воробьевы горы
- Стадион «Лужники»
- МГУ ИМ.М.В. Ломоносова
- Новодевичий монастырь
- Площадь Европы
Что включено
- Прогулка по центру столицы
- Аудиогид на борту
Что не входит в цену
- Трансфер до/от места проведения
- Питание, напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Завершение: Причал «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Экскурсия длится около 1 часа 12 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
- Условия возврата электронных билетов:
- Если вы отменяете заказ на билеты на теплоход более чем за 48 часов (72 часа у определенных перевозчиков) до отправления, возврат 100% оплаченной суммы. Если до отправления теплохода (лодки, корабля) менее 48 часов (72 часов у определенных перевозчиков) - билеты вернуть нельзя
- В случае отмены рейса перевозчиком, производится возврат в полном размере стоимости билета
- Чтобы осуществить возврат билета, необходимо отправить письмо на электронную почту hi@sputnik. com, к письму приложить свой электронный билет (ы) и вкратце указать причину возврата
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Диана
1 июня 2024
И
Ирина
1 июня 2024
Уникальные виды бензиновых пятен с позорной посудины из 80-ых длинной в 1 час🛶
Ю
Юлия
1 июня 2024
Все хорошо, но аудиогида не было. А в описании он есть.
В самый сонцепек некуда спрятаться на причале.
В самый сонцепек некуда спрятаться на причале.
Н
Надежда
30 мая 2024
Хорошо в жару прокатиться на теплоходе по реке, но хотелось бы услышать экскурсовода, который пояснял бы что проплываем.
Е
Елизавета
30 мая 2024
Приятные обслуживающие борт))
В
Вера
29 мая 2024
М
Марина
29 мая 2024
В описании к прогулке был обещан аудиогид, его не было, без экск прогулка скучная, своих денег не стоит.
h
hi+79998
27 мая 2024
Прекрасный способ показать Москву гостям города, да и москвичам пройти по реке в веселой, располагающей к отдыху обстановке. Внимательный персонал, комфорт, великолепные виды! Рекомендую!??
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