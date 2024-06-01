Осматривать красоты Москвы в теплую погоду приятнее с воды. За почти полтора часа вы увидите самые знаменитые достопримечательности центра столицы, отдохнете от суеты улиц и насладитесь речной прохладой. Выбирайте удобное для вас время и добро пожаловать на борт!

Описание аудиогида

Что вас ожидает: Приглашаем вас в полуторачасовой речной круиз, во время которого вы увидите живописные московские набережные и самые знаковые достопримечательности: Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, Парк Горького, Воробьевы горы и др. Вы отправитесь в речное путешествие от одного из самых популярных причалов столицы — «Китай-город/Устьинский». На борту теплохода работает кафе-бар, где вы сможете приобрести легкие закуски, снеки и напитки.