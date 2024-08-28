Москва — один из старейших городов России. Я покажу вам главные места центра. Поделюсь историей столицы от пограничной крепости до мощного княжества. Расскажу о жизни разных сословий и богатом наследии купечества. О развитии в Москве книгопечатания, образования, медицины, дорог, электрификации. И о многом-многом другом!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Красная площадь. Вы увидите визитные карточки столицы: стены и башни Кремля, храм Василия Блаженного, мавзолей Ленина и легендарный магазин ГУМ. Я раскрою, почему Москва была основана и чем обоснована её локация.
Александровский сад. Это символ победы русского народа над захватчиками разных эпох. Почему — узнаете на экскурсии.
Старинный район Китай-город. Я покажу вам Заиконоспасский и Богоявленский монастыри, Печатный двор и здание Биржи. Расшифрую необычное название района и поделюсь его историей.
Парк «Зарядье». Это удивительное сочетание природы, урбанистики и высоких технологий. Вы полюбуетесь старинной и современной архитектурой парка: Парящим мостом, Английский двором, Куполом и Боярскими палатами.
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Меня зовут Мария. Я аккредитованный гид по Москве. Провожу экскурсии на русском и английском языках. С радостью покажу вам любимый город и поделюсь его богатой историей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
28 авг 2024
Были на пешеходной экскурсии с Марией с ребенком 12 лет. Было интересно и познавательно. Спасибо!
Входит в следующие категории Москвы
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