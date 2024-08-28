Москва — один из старейших городов России. Я покажу вам главные места центра. Поделюсь историей столицы от пограничной крепости до мощного княжества. Расскажу о жизни разных сословий и богатом наследии купечества. О развитии в Москве книгопечатания, образования, медицины, дорог, электрификации. И о многом-многом другом!

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Москве

Мария Ваш гид в Москве

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Красная площадь. Вы увидите визитные карточки столицы: стены и башни Кремля, храм Василия Блаженного, мавзолей Ленина и легендарный магазин ГУМ. Я раскрою, почему Москва была основана и чем обоснована её локация.

Александровский сад. Это символ победы русского народа над захватчиками разных эпох. Почему — узнаете на экскурсии.

Старинный район Китай-город. Я покажу вам Заиконоспасский и Богоявленский монастыри, Печатный двор и здание Биржи. Расшифрую необычное название района и поделюсь его историей.

Парк «Зарядье». Это удивительное сочетание природы, урбанистики и высоких технологий. Вы полюбуетесь старинной и современной архитектурой парка: Парящим мостом, Английский двором, Куполом и Боярскими палатами.

Организационные детали