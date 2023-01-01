Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Выпускной на теплоходе Ривьера

Выпускной пройдет на комфортабельном теплоходе Ривьера в Москве

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Выпускной пройдет на комфортабельном теплоходе Ривьера в Москве. Качественный праздник по супер цене. В программе: круиз по историческому центру Москвы, программа от ведущего и дискотека от Диджея. Питание и напитки включены в стоимость.
Выпускной на теплоходе Ривьера
Выпускной на теплоходе Ривьера
Выпускной на теплоходе Ривьера
Выпускной на теплоходе Ривьера
Выпускной на теплоходе Ривьера
Выпускной на теплоходе Ривьера
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Меню на выпускной:

  • Cендвич.
  • Cалат Цезарь.
  • Куриные нагетсы с картошкой фри.
  • Десерт.
  • Напитки: вода с газом и без газа без ограничений, сладкий газированный напиток 0,5, сок 0,5, чай/кофе.

В стоимость билета входит:

  • Речная прогулка по центру Москвы.
  • Питание и напитки.
  • Развлекательная программа от ведущего.
  • Выступление вокалиста (исполнение в живую).
  • Мощный свет и звук.
  • Шоу номер сюрприз.
  • Услуги фотографа – сотни крутых фотографий.
  • Праздничное декорирование.
  • Охрана, медик.

Важно знать:

Посадка на теплохода начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Речная прогулка по центру Москвы.
  • Питание и напитки
  • Развлекательная программа от ведущего
  • Выступление вокалиста (исполнение в живую)
  • Мощный свет и звук
  • Шоу номер сюрприз
  • Услуги фотографа – сотни крутых фотографий
  • Праздничное декорирование
  • Охрана, медик
Место начала и завершения?
Кутузовский
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 23 июня по 3 июля в 0:30, 13:00, 19:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 115 человек.
Важная информация
  • Посадка на теплохода начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления

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