Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

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Описание
Меню на выпускной:
Cендвич.
Cалат Цезарь.
Куриные нагетсы с картошкой фри.
Десерт.
Напитки: вода с газом и без газа без ограничений, сладкий газированный напиток 0,5, сок 0,5, чай/кофе.
В стоимость билета входит:
Речная прогулка по центру Москвы.
Питание и напитки.
Развлекательная программа от ведущего.
Выступление вокалиста (исполнение в живую).
Мощный свет и звук.
Шоу номер сюрприз.
Услуги фотографа – сотни крутых фотографий.
Праздничное декорирование.
Охрана, медик.
Важно знать:
Посадка на теплохода начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления.
Ответы на вопросы
Что входит
Речная прогулка по центру Москвы.
Питание и напитки
Развлекательная программа от ведущего
Выступление вокалиста (исполнение в живую)
Мощный свет и звук
Шоу номер сюрприз
Услуги фотографа – сотни крутых фотографий
Праздничное декорирование
Охрана, медик
Место начала и завершения?
Кутузовский
Когда и сколько длится?
Когда:
Ежедневно с 23 июня по 3 июля в 0:30, 13:00, 19:00
Экскурсия длится около
4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 115 человек.
Важная информация
Посадка на теплохода начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления
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