Интересные экскурсии для подростков в Москве

Найдено 118 экскурсий в категории «Для подростков» в Москве, цены от 400 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Путь какао»: групповая экскурсия на кондитерскую мануфактуру для детей
Групповая
1.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
«Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада
Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего
Начало: На шоссе Энтузиастов
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000 за человека
Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
1.5 часа
122 отзыва
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 16251 463 за всё до 50 чел.
Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
85 отзывов
Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом
Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов
Начало: От СТ.М. «Маяковская»
9 июня в 13:00
11 июня в 15:00
74285 200 за всё до 11 чел.
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
25 отзывов
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Экскурсия-квест для школьных групп с 3 по 11 класс
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 000 за всё до 9 чел.
Вокруг Дома на набережной с его жителем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей
Начало: На Берсеневской набережной
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Магия математики: интерактивная экскурсия (9+)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Увлекательная экскурсия по Москве: математика в жизни и искусстве (9+)
Математика - это не только точные науки, но и настоящая магия! Узнайте, как числа и формулы окружают нас повсюду, на интерактивной экскурсии по Москве
Начало: На Триумфальной площади
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
от 8 500 за всё до 5 чел.
На поле Бородинском
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
На поле Бородинском
Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии
Начало: В одной из локаций Бородинского поля
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
14 000 за всё до 4 чел.
Тайны Остоженки с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
21 отзыв
Тайны Остоженки с Фаролеро
Атмосферная прогулка по красивейшей улице Москвы - с фонарщиком и его загадочными историями
Начало: Музей Москвы
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500 за человека
Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
23 отзыва
Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
Научиться определять разные стили зодчества на прогулке по историческому району города
Начало: У ст. метро «Третьяковская»
Завтра в 12:00
16 июня в 15:00
800 за человека
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
5285 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия по Москве
Исследуйте культурное наследие Москвы, погрузитесь в историю и архитектуру столицы в увлекательной трёхчасовой поездке
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100 за человека
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
85 отзывов
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Начало: СТ.М. Площадь революции
Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
от 2 250 за человека
В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только
Через переписки из прошлого узнать об истории одной улицы и её жителей - на авторской экскурсии
Начало: в районе метро «Красные ворота»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 500 за всё до 3 чел.
Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
746 отзывов
Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея)
Расписание: Среда, Суббота, Воскресение
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 700 за человека
Легенды и мифы сталинских высоток
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1280 отзывов
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
1 200 за человека
Обзорная экскурсия и прогулка по Красной площади (5 часов)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
547 отзывов
Обзорная экскурсия по Москве с прогулкой - 5 часов
Откройте для себя величие Москвы, её исторические памятники и архитектурные шедевры в компании знающего гида
Начало: Красная площадь
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 500 за человека
Сокровища Московского Кремля
🚶 Пешая
Аудиогид
5 часов
28 отзывов
Сокровища Московского Кремля
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 100 за человека
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1 час 12 минут
19 отзывов
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 550 за человека
Смотровая площадка PANORAMA360 Москва-Сити 89 этаж
Билеты
2 часа
36 отзывов
Смотровая площадка PANORAMA360: взгляд на Москву с высоты
Завораживающий вид на столицу и сладкий комплимент - дегустация мороженого от Чистой Линии
Начало: Пресненская набережная, 12
Расписание: Ежедневно каждый час с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490 за билет
Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
69 отзывов
Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
Начало: Ст. /м. «Кропоткинская», у выхода №1
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 18:00
9 июня в 19:00
от 777660 за человека
Знакомство со столицей: обзорная для школьников и их родителей
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
12 отзывов
Обзорная экскурсия Москвы: культура и история
Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Москвы в увлекательной групповой экскурсии
Начало: СТ.М. Парк Победы
Расписание: В 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 600 за человека
Мистическое Коломенское
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
217 отзывов
Мистическое Коломенское
Начало: Москва, у павильона м. Коломенская (выход в город ...
Завтра в 13:00
9 июня в 12:00
от 700 за человека
Cенсорная экспозиция «Музей темноты»
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
13 отзывов
Cенсорная экспозиция «Музей темноты»
Начало: Ул. Автозаводская, дом 18, ТРЦ Ривьера
Расписание: Ежеджневно с 10:00-22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 800 за человека
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
580 отзывов
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1
Расписание: Суббота 11:30 утра
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 750 за человека
Обзорный маршрут на теплоходах Августина и Алексия
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа 15 минут
153 отзыва
Обзорный маршрут на теплоходах Августина и Алексия
Расписание: Ежедневно в в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Завтра в 11:08
9 июня в 11:08
600 за человека
Противостояние: начало холодной войны и ядерное оружие
Групповая
1 час 10 минут 11 секунд
111 отзывов
Противостояние: начало холодной войны и ядерное оружие
Начало: Г. Москва, 5-й Котельнический переулок, д. 11
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 200 за человека
Романовы: история и мистика Великой династии
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
84 отзыва
Романовы: история и мистика Великой династии
Начало: Ул. Варварка 14, стр 2
Расписание: По воскресеньям в 14.00
9 июня в 15:00
16 июня в 15:00
1 300 за человека
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
135 отзывов
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
Начало: Станция метро «Площадь революции»
12 июня в 18:00
14 июня в 20:00
от 990 за человека
Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Квест
1 час
52 отзыва
Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Начало: Третьяковская галерея
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 1 000 за человека
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
340 отзывов
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Начало: Ул. Мосфильмовская, д. 1, стр. 4
Расписание: см. в календаре
17 июня в 13:00
18 июня в 13:00
900 за человека
Подземелья и мистика Кремля
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
140 отзывов
Подземелья и мистика Кремля
Начало: М. Александровский сад у 1 ваг. в центр, чёрн. пап...
Расписание: каждую пятницу, субботу и воскресенье
9 июня в 17:00
11 июня в 18:00
990 за человека
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
🚶 Пешая
Билеты
5 часов
6 отзывов
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
2 250 за билет
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ СТ.М. «Площадь революции»
Расписание: понедельник, среда, пятница и суббота в 09-30
10 июня в 09:30
15 июня в 09:30
5 900 за человека
Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ ст. метро «Площадь Революции»
Расписание: четверг 16-30
13 июня в 16:30
20 июня в 16:30
2 100 за человека
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над …
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: вторник 11-30, воскресенье 12-30
16 июня в 12:30
18 июня в 11:30
от 2 100 за человека
Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
120 отзывов
Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
Начало: Станция «Партизанская» (у памятника партизанам)
Расписание: каждую последнюю субботу месяца проводятся экскурсии с дегустацией
Завтра в 16:00
15 июня в 14:30
от 1 250 за человека
«Как пройти в библиотеку?»: Библиотека им. Ленина (РГБ)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
9 отзывов
«Как пройти в библиотеку?»: Библиотека им. Ленина (РГБ)
Начало: М. Библиотека им. Ленина
22 июня в 10:45
29 июня в 10:45
1 700 за человека
Посвящение в москвичи - обзорная экскурсия для школьников
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Посвящение в москвичи - обзорная экскурсия для школьников
Начало: По адресу школы
Расписание: См. расписание
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
56 000 за всё до 45 чел.
Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
1 отзыв
Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
Начало: Улица Волхонка, 15
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090 за человека
Аудиоэкскурсия в приложении: Квест по Красной площади для взрослых и детей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
6 отзывов
Аудиоэкскурсия-квест: историческое приключение
Откройте для себя Красную площадь через захватывающий квест, погружаясь в историю Москвы с интерактивным приложением
Начало: Метро Охотный ряд
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
Игровая экскурсия в Коломенском дворце
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Игровая экскурсия в Коломенском дворце
Заглянуть в царские палаты, узнать о традициях XVII века и побывать на «приеме посла»
Начало: СТ.М. Каширская
9 июня в 13:00
11 июня в 13:00
6 999 за всё до 5 чел.
Невероятная Остоженка и её очевидно-неочевидные тайны с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1 час 9 минут
5 отзывов
Невероятная Остоженка и её очевидно-неочевидные тайны с Фаролеро
Начало: Место встречи: Москва, Зубовский бульвар, дом 2
Расписание: Четверг и суббота в 19:30
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500 за человека
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
1.5 часа
14 отзывов
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
Интерактивное приключение для детей в писательском посёлке Переделкино
Начало: У Дома творчества писателей в Переделкино
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
70006 300 за всё до 10 чел.
Китайгородские сказки - интерактивный квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Начало: У выхода из метро Театральная, у башни
Расписание: Только по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 900 за всё до 6 чел.
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
4 отзыва
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
Начало: Триумфальная пл., 2, Москва, Россия, 125047
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
Серпухов: аудиоэкскурсия по одному из самых недооцененных городов Подмосковья
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Серпухов: аудиоэкскурсия по одному из самых недооцененных городов Подмосковья
Начало: Ул. Ворошилова, 214
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Фотоквест «Необыкновенные обитатели НеЧистых прудов»
    Хотелось бы поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию "Необыкновенные обитатели Не Чистых прудах"! Были с группой школьников (10 лет). Это были
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    чудесные, насыщенные 2 часа, полные эмоций и впечатлений! Ирина оживила историю зданий своими рассказами. Прекрасно нашла общий язык с детьми, очень тактична, отлично чувствует группу, умеет привлечь и удержать внимание детей к интересным фактам. Ребята с удовольствием отвечали на все вопросы, зарабатывая небольшие призы-сувениры. Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков центра Москвы. Ирина, спасибо Вам большое, продолжайте дарить положительные эмоции от раскрытия тайн и соприкосновения с прекрасным.

  • R
    Raisa
    6 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Квест действительно хороший. В начале ребенок сопротивлялся, но потом втянулась. Нам немного не повезло, картин Васнецова не увидели к сожалению (зал был закрыт, выставка). Спасибо.
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Экскурсия-квест «Тайны Московского Кремля и Александровского сада»
    Отличная экскурсия! Всем рекомендую.
  • С
    Саша
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    Понравилось больше, чем экскурсия с гидом. Моим детям сложно только слушать информацию по музею и долго стоять на одном месте) А Квест предлагает разные задания, ребусы. Действительно удалось заинтересовать! Спасибо)
  • А
    Алина
    4 июня 2024
    Квест-экскурсия «Потерянные во времени» по Третьяковской галерее
    31 мая прошли Квест по Третьяковке. Дети (13 и 6 лет) были заинтересованы. Для старшего сына взяла взрослую категорию, как
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    посоветовала Ксения- там побольше фактов о музее. Узнали новые факты, с азартом отгадывали загадки. Даже младший сын очень интересовался, слушал про картины, делал все задания. Дети в восторге, и мама рада)) Спасибо Ксении!

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Воробьёвы горы»
    Все понравилось! Чисто,аккуратно,мест достаточно. Время идеальное(45-60 минут) Буду рекомендовать!!!
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Речная прогулка от Воробьёвых гор до парка Зарядье
    Спасибо большое за экскурсию, нам всем очень понравилось, буду Вас рекомендовать друзьям, и сами еще обязательно покатаемся.
  • И
    Иван
    2 июня 2024
    По Царской дороге - к храмам Звенигорода
    Замечательная экскурсия, отлично спланированный маршрут по нашим пожеланиям, очень много интересного увидели-услышали за один день. Открыли для себя и Звенигород, и
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    окрестности, узнали много нового о семье Пушкина и его детстве (ещё и повезло: в Захарово на празднование дня рождения поэта попали), про дуб (неожиданно и вдохновляюще), посетили жемчужину Подмосковья: Саввино-Сторожевский монастырь. За это спасибо Дмитрию!

  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Весь центр столицы: прогулка на теплоходе по Москве-реке
    Хорошая круговая прогулка. Причем можно купить билет и сесть на промежуточной остановке Киевская
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников»
    Отличная познавательная экскурсия по архитектуре Москворечья

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Для подростков»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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