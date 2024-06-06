Групповая 1.5 часа 32 отзыва Популярное предложение «Путь какао»: детская экскурсия на фабрику шоколада Откройте для вашего ребенка мир шоколада: от какао-боба до собственной плитки шоколада под руководством опытного ведущего Начало: На шоссе Энтузиастов Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Квест 1.5 часа 122 отзыва Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10 от 1625 1 463 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 3 часа 85 отзывов Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов Начало: От СТ.М. «Маяковская» 7428 5 200 ₽ за всё до 11 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 25 отзывов Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест Экскурсия-квест для школьных групп с 3 по 11 класс от 9 000 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей Начало: На Берсеневской набережной 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Увлекательная экскурсия по Москве: математика в жизни и искусстве (9+) Математика - это не только точные науки, но и настоящая магия! Узнайте, как числа и формулы окружают нас повсюду, на интерактивной экскурсии по Москве Начало: На Триумфальной площади от 8 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 19 отзывов На поле Бородинском Погрузиться в события 1812 года и узнать о музее-заповеднике на обширной авто-пешеходной экскурсии Начало: В одной из локаций Бородинского поля 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 21 отзыв Тайны Остоженки с Фаролеро Атмосферная прогулка по красивейшей улице Москвы - с фонарщиком и его загадочными историями Начало: Музей Москвы 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 23 отзыва Большая Ордынка: архитектурная викторина для «чайников» Научиться определять разные стили зодчества на прогулке по историческому району города Начало: У ст. метро «Третьяковская» 800 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 5285 отзывов Обзорная автобусная экскурсия по Москве Исследуйте культурное наследие Москвы, погрузитесь в историю и архитектуру столицы в увлекательной трёхчасовой поездке Начало: СТ.М. Маяковская Расписание: Ежедневно 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 85 отзывов Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия) Начало: СТ.М. Площадь революции Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00 от 2 250 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов В окрестностях Мясницкой: десять писем о любви и не только Через переписки из прошлого узнать об истории одной улицы и её жителей - на авторской экскурсии Начало: в районе метро «Красные ворота» 4 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 746 отзывов Тайны Ленинского склепа (с посещением мавзолея) Расписание: Среда, Суббота, Воскресение от 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 1280 отзывов Легенды и мифы сталинских высоток Начало: Триумфальная пл., 2 Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 5 часов 547 отзывов Обзорная экскурсия по Москве с прогулкой - 5 часов Откройте для себя величие Москвы, её исторические памятники и архитектурные шедевры в компании знающего гида Начало: Красная площадь Расписание: Ежедневно в 11:30 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 5 часов 28 отзывов Сокровища Московского Кремля Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции» Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13-00 4 100 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Аудиогид 1 час 12 минут 19 отзывов Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский Начало: Причал «Китай-город/Устьинский» Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07 от 550 ₽ за человека

Билеты 2 часа 36 отзывов Смотровая площадка PANORAMA360: взгляд на Москву с высоты Завораживающий вид на столицу и сладкий комплимент - дегустация мороженого от Чистой Линии Начало: Пресненская набережная, 12 Расписание: Ежедневно каждый час с 10:00 до 21:00 2 490 ₽ за билет

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 2.5 часа 69 отзывов Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве Начало: Ст. /м. «Кропоткинская», у выхода №1 Расписание: Согласно расписанию от 777 660 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 12 отзывов Обзорная экскурсия Москвы: культура и история Откройте для себя уникальные истории и архитектурные шедевры Москвы в увлекательной групповой экскурсии Начало: СТ.М. Парк Победы Расписание: В 10:00 3 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 217 отзывов Мистическое Коломенское Начало: Москва, у павильона м. Коломенская (выход в город ... от 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 13 отзывов Cенсорная экспозиция «Музей темноты» Начало: Ул. Автозаводская, дом 18, ТРЦ Ривьера Расписание: Ежеджневно с 10:00-22:00 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 8 часов 580 отзывов Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти» Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1 Расписание: Суббота 11:30 утра 2 750 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 15 минут 153 отзыва Обзорный маршрут на теплоходах Августина и Алексия Расписание: Ежедневно в в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30 600 ₽ за человека

Групповая 1 час 10 минут 11 секунд 111 отзывов Противостояние: начало холодной войны и ядерное оружие Начало: Г. Москва, 5-й Котельнический переулок, д. 11 Расписание: Ежедневно от 1 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 84 отзыва Романовы: история и мистика Великой династии Начало: Ул. Варварка 14, стр 2 Расписание: По воскресеньям в 14.00 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 135 отзывов Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро Начало: Станция метро «Площадь революции» от 990 ₽ за человека

Квест 1 час 52 отзыва Виртуальная квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея Начало: Третьяковская галерея от 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 340 отзывов Экскурсия на киностудию «Мосфильм» Начало: Ул. Мосфильмовская, д. 1, стр. 4 Расписание: см. в календаре 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 140 отзывов Подземелья и мистика Кремля Начало: М. Александровский сад у 1 ваг. в центр, чёрн. пап... Расписание: каждую пятницу, субботу и воскресенье 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 5 часов 6 отзывов Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос) Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции» Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30 2 250 ₽ за билет

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 9 часов 10 отзывов «Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия Начало: НА ПЛАТФОРМЕ СТ.М. «Площадь революции» Расписание: понедельник, среда, пятница и суббота в 09-30 5 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 3 отзыва Секреты главной библиотеки страны (Ленинка + Старое Ваганьково) Начало: НА ПЛАТФОРМЕ ст. метро «Площадь Революции» Расписание: четверг 16-30 2 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 19 отзывов Зарядье «+ медиа-аттракцион» Полёт над … Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции» Расписание: вторник 11-30, воскресенье 12-30 от 2 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 4 часа 120 отзывов Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово Начало: Станция «Партизанская» (у памятника партизанам) Расписание: каждую последнюю субботу месяца проводятся экскурсии с дегустацией от 1 250 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 9 отзывов «Как пройти в библиотеку?»: Библиотека им. Ленина (РГБ) Начало: М. Библиотека им. Ленина 1 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Посвящение в москвичи - обзорная экскурсия для школьников Начало: По адресу школы Расписание: См. расписание 56 000 ₽ за всё до 45 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 1 час 1 отзыв Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля Начало: Улица Волхонка, 15 Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии 1 090 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 6 отзывов Аудиоэкскурсия-квест: историческое приключение Откройте для себя Красную площадь через захватывающий квест, погружаясь в историю Москвы с интерактивным приложением Начало: Метро Охотный ряд Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Игровая экскурсия в Коломенском дворце Заглянуть в царские палаты, узнать о традициях XVII века и побывать на «приеме посла» Начало: СТ.М. Каширская 6 999 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 9 минут 5 отзывов Невероятная Остоженка и её очевидно-неочевидные тайны с Фаролеро Начало: Место встречи: Москва, Зубовский бульвар, дом 2 Расписание: Четверг и суббота в 19:30 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Квест 1.5 часа 14 отзывов Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей» Интерактивное приключение для детей в писательском посёлке Переделкино Начало: У Дома творчества писателей в Переделкино 7000 6 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва Китайгородские сказки - интерактивный квест Начало: У выхода из метро Театральная, у башни Расписание: Только по расписанию 8 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 4 отзыва Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев Начало: Триумфальная пл., 2, Москва, Россия, 125047 Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 890 ₽ за человека