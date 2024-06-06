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2 часа
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«На комфортабельном теплоходе — тёзке столицы — мы пройдём от причала «Китай-город»»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
от 700₽ за человека
Групповая
3 часа
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«Что вас ждёт Во время круиза по центру столицы вам будет предложен вкусный обед или ужин прямо на борту теплохода, кроме того наших гостей ждёт уютная атмосфера и качественный сервис»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
«Прогулка проходит на теплоходе «Прага» или «Добрыня» вместимостью до 150 человек»
9 июня в 20:38
14 июня в 21:08
1 890₽ за человека
Групповая
3 часа
От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе
Насладиться видами и изысканной кухней на борту теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: Возле Парка Горького
«Прогулка проходит на теплоходе «Морис»»
Завтра в 12:10
9 июня в 12:10
2 290₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Кремлевская обзорная прогулка от Новоспасского или Крымского моста
Начало: Причал «Новоспасский Мост»
«На борту теплохода проводятся экскурсии (аудиогид до 18:30)»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 499₽ за человека
Аудиогид
1 час 12 минут
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«На борту теплохода работает кафе-бар, где вы сможете приобрести легкие закуски, снеки и напитки»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 550₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Прогулка на теплоходе по маршруту «From Capital To Capital»
«Ведь с борта теплохода вы можете полюбоваться грандиозными современными постройками и удивительными памятниками архитектуры, которые навевают воспоминания о прошлом и заставляют восхищаться Москвой»
Расписание: Ежедневно с 12:00 до 23:30
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:08
от 550₽ за человека
Круиз
3 часа
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«Что вас ожидает: Во время круиза по центру столицы вам будет предложен вечерний ланч или ужин прямо на борту теплохода, кроме того наших гостей ждёт уютная атмосфера, хиты 2000-х и современные хиты в танцевальных ремиксах»
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 19:15
9 июня в 20:38
от 1 300₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе
«Что вас ждёт Теплоход оборудован всеми удобствами, которые помогут вам отвлечься от суетливого ритма городской жизни»
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Завтра в 12:07
9 июня в 12:07
от 349₽ за человека
Групповая
1 час
Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
Начало: Северный речной вокзал (м. «Речной вокзал»)
«С борта теплохода вам откроются незабываемые виды великолепно отреставрированного Северного Речного вокзала с пришвартованными круизными лайнерами,вы увидите панорамы столичного грузового порта и живописных прибрежных парков»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 600₽ за человека
Круиз
3 часа
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
9 июня в 21:00
10 июня в 13:00
1 640₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Речная прогулка по югу Москвы на теплоходах "Натали" и "М-270"
«Во время которой с борта теплохода откроются живописные виды на достопримечательности и ландшафтные парки города»
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:45
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля
Начало: Причал «Воробьевы горы»
«Разместившись на борту теплохода, вы отправитесь в речной круиз, во время которого перед вашими глазами будут проплывать виды исторического центра и современные высотки»
Расписание: Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33
Сегодня в 21:43
Завтра в 11:58
от 400₽ за человека
Аудиогид
2 часа
«Большое путешествие»: прогулка на теплоходе по Москве-реке
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
«Вы сможете насладиться их видами с открытой верхней палубы теплохода»
Расписание: Ежедневно в 19:25, 20:25.
9 июня в 20:22
10 июня в 20:22
от 790₽ за человека
Групповая
1 час
Столичный экспресс на теплоходе через весь центр Москвы
Начало: Причал «Крымский мост»
«Что вас ожидает: Вас ждут белоснежные, двухпалубные теплоходы «Москва-21», «Москва-24», «Москва-46» и «Виктор Потапов», увлекательный рассказ аудиогида и вкуснейший ланч на борту»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 249₽ за человека
Групповая
2 часа 15 минут
Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
Начало: Причал «Новоспасский мост»
Расписание: Ежедневно в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Завтра в 11:20
9 июня в 16:40
от 800₽ за человека
Групповая
1 час 15 минут
Завтра в 11:35
9 июня в 11:35
1 000₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
«Для данной прогулки доступны теплоходы:»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
990₽ за человека
Групповая
2 часа 15 минут
Обзорный маршрут на теплоходах Августина и Алексия
«Приглашаем вас совершить обзорную прогулку на теплоходах Алексия и Августина по центру столицы»
Расписание: Ежедневно в в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Завтра в 11:08
9 июня в 11:08
600₽ за человека
Групповая
1 час 28 минут 12 секунд
Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике
Начало: Причал «Зарядье»
«Что вас ждёт: Салют с борта теплохода в День России — это не только лучшие виды на грандиозное шоу, но и целое путешествие по Москве-реке на комфортабельном судне»
Расписание: 10 сентября в 19:45
12 июня в 20:30
от 1 690₽ за человека
Групповая
3 часа
Салют в День России с борта теплохода с ужином
Начало: Причал "Новоспасский Мост" (м. "Пролетарская")
«Мы предлагаем вам занять лучшие места и наслаждаться видами с борта теплохода»
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 19:50
от 1 490₽ за человека
Групповая
1 час 9 минут
Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту Северный
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
«Красота столицы С борта теплохода вы увидите уже привычные достопримечательности с непривычного ракурса»
Расписание: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
от 600₽ за человека
Групповая
1 час
Круговая речная прогулка от Нескучного сада по Москве-реке
Начало: Причал «Нескучный сад»
Расписание: Ежедневно в 11:55, 14:55, 17:55
10 июня в 20:04
13 июня в 20:04
600₽ за человека
Круиз
2.5 часа
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
Начало: Причал «Киевский»
«Мы предлагаем вам отличную возможность отпраздновать День России на борту комфортабельного панорамного теплохода»
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 20:15
от 2 500₽ за человека
Круиз
3 часа
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья
Начало: На причале «Сити-Экспоцентр»
«Комфортабельная прогулка проходит на люкс-теплоходе «Соболь» c нижней крытой палубой и открытой верхней»
9 июня в 20:15
14 июня в 20:15
2 890₽ за человека
Круиз
2.5 часа
Круиз на яхте «Erwin» с рестораном на Москве-реке
Погрузитесь в атмосферу роскоши и гастрономического изыска, отправляясь в круиз по Москве-реке на теплоходе-ресторане «Erwin»
Начало: Причал "Гостиница Украина" (м. "Киевская")
Расписание: По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30
10 июня в 15:30
14 июня в 15:30
1 910₽ за человека
Групповая
3 часа
От причала «Сити-Экспо» - на дизайнерском теплоходе
Полюбоваться небоскрёбами Москва-Сити с борта уютного теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: У причала «Сити-Экспоцентр»
«Прогулка проходит на теплоходе «Морис»»
Завтра в 13:20
9 июня в 13:20
1 490₽ за человека
Групповая
1 час
Утренняя прогулка от Нагатинского затона до «Зарядья»
Начало: Причал "Кленовый Бульвар" (м. "Коломенская")
«Во время речной прогулки с борта теплохода откроются замечательные виды на достопримечательности города — Высотку на Котельнической набережной, Дом музыки, Новоспасский монастырь и другие»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 95₽ за человека
Групповая
2 часа
Прогулка по центру Москвы с просмотром фейерверка «Салюты России»
Начало: Причал «Новоспасский Мост»
«Представьте себя на двухпалубном теплоходе, вокруг вас красивейшая ночная столица, огни города, переливающиеся отражения на воде… И внезапно начинается фейерверк»
Расписание: Ежедневно до 4 сентября в 21:45
14 июня в 19:50
15 июня в 19:50
от 1 290₽ за человека
Групповая
2.5 часа
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
Приятно провести время и насладиться панорамами столицы с воды
Начало: На причале Китай-город/Устьинский
«Прогулка проходит на теплоходе «Прага» или «Добрыня» вместимостью до 100 человек»
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
Начало: на причале «Сити-Экспоцентр»
«На теплоходе две просторные палубы: на верхней прогулочной установлена плетеная мебель, а нижняя представляет просторный застекленный зал»
9 июня в 12:00
10 июня в 15:00
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Праздничный салют на теплоходах Морис и Волна от Крымского моста
Начало: Причал «Крымский мост»
«Выбирайте водную прогулку на концептуальных теплоходах «Морис» и «Волна»»
Расписание: 10 сентября 2022 года в 19:11
12 июня в 20:40
от 2 990₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Прогулка вокруг Золотого острова по Москве-реке и Водоотводному каналу
На теплоходе по центру столицы в компании аудиогида
Начало: На причале «Патриарший»
«На теплоходе вокруг Золотого острова»
Завтра в 12:29
9 июня в 12:29
990₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до причала Китай-город/Устьинский
За 1,5 часа проплыть из будущего в прошлое столицы
Начало: На причале «Киевский вокзал»
«Вы отправитесь в мини-круиз на теплоходе «Прага», «Добрыня» или «Свобода»»
Сегодня в 22:00
Завтра в 11:30
690₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Круговая речная прогулка от причала «Третьяковский»
Пройти по воде вокруг «Золотого острова» и полюбоваться главными памятниками столицы
Начало: У причала "Третьяковский" (сектор "А")
«Прогулка проходит на теплоходах «Идегей» (30 мест), «Венеция» (40 мест), «Столица-1» и «Столица-2» (50 мест) и «Москва Ривер» (100 мест)»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
790₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
Весь центр столицы: прогулка на теплоходе по Москве-реке
За 2,5 часа увидеть главные достопримечательности города с воды (в группе)
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
«Наш теплоход ходит по кольцевому маршруту от парка «Зарядье» и Кремля и обратно»
Завтра в 11:08
9 июня в 11:08
1 200₽ за человека
Групповая
1 час
Прогулка на речном трамвае от причала «Патриарший» до Парка Горького и Зарядья
Увидеть сердце Москвы с двухпалубного теплохода "Лагуна (Кристалл)", "Советский Союз" или "Мария"
Начало: На причале «Патриарший»
«Прогулка проходит на теплоходе «Лагуна (Кристалл)», «Советский Союз» или «Мария» вместимостью до 40 пассажиров»
Завтра в 11:51
9 июня в 11:51
1 000₽ за человека
Групповая
1 час
Речная прогулка от Воробьёвых гор до парка Зарядье
Прокатиться на теплоходе по центру Москвы и увидеть с воды её главные достопримечательности
Начало: На причале «Воробьёвы горы»
«Вы отправитесь в мини-путешествие на теплоходе «Прага», «Добрыня», «Вдохновение» или «Святогор»»
Сегодня в 21:43
Завтра в 11:58
400₽ за человека
Групповая
1 час
Маршрут "Центральный" на речном трамвае от причала "Зарядье"
Увидеть сердце Москвы с двухпалубного теплохода "Лагуна (Кристалл)", "Советский Союз" или "Мария"
Начало: На причале «Зарядье»
«Прогулка проходит на теплоходе «Лагуна (Кристалл)», «Советский Союз» или «Мария» вместимостью до 40 пассажиров»
Завтра в 11:35
9 июня в 11:35
1 000₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города
Отправиться на групповую водную прогулку по городу в компании аудиогида
Начало: У причала «Киевский»
«Прогулка проходит на теплоходах «Алексия» и «Августина»»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
600₽ за человека
Групповая
8 часов
Прогулка на фрегате с посещением усадьбы Марфино
Прокатиться по Клязьминскому водохранилищу и погулять по готической усадьбе за 1 день
Начало: у СТ.М. «Алтуфьево»
«Вы прокатитесь на современном комфортабельном теплоходе, стилизованном под парусный трёхмачтовый фрегат 18 века»
12 июня в 08:45
16 июня в 08:45
4 400₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Северный речной вокзал - архитектурное чудо столицы
Исследовать место, столь полюбившееся москвичам после реставрации, и узнать его историю
Начало: У метро Речной вокзал
«Тогда же Москву стали называть портом пяти морей, ведь с причалов Северного речного вокзала уходили теплоходы, лайнеры и грузовые суда в Азовское, Балтийское, Белое, Каспийское и Чёрное моря»
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По каналу имени Москвы - к усадьбе Козьмодемьянское
На теплоходе отправиться к старинному имению авторства Шехтеля, о котором мало кто знает
Начало: У Северного Речного вокзала
«Мы прогуляемся по парку вокзала, полюбуемся его фонтанами и скульптурами и, если повезёт, увидим разные виды теплоходов — от маленьких катеров до красавцев-круизёров»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Круиз
8 часов
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Посвятить день пляжному отдыху и насладиться речной прогулкой на теплоходе
Начало: От Северного речного вокзала (причалы № 7-11)
«На теплоходе — в «Бухту радости»»
23 июня в 10:00
1 890₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Вечерняя Москва: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Увидеть визитные карточки города и прокатиться по центру на однопалубном теплоходе
Начало: в гостинице Лесная Сафмар
«Теплоходная экскурсия с наушниками (2 часа)»
Расписание: в пятницу в 17:00
14 июня в 17:00
21 июня в 17:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЧЧадамба6 июня 2024Детям экскурсия очень понравилась, хорошо провели время
- ББахеддин4 июня 2024Все отлично, рекомендую!
- ННаталья3 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, нам всем очень понравилось, буду Вас рекомендовать друзьям, и сами еще обязательно покатаемся.
- ООльга3 июня 2024Все очень понравилось. Спасибо!
- ССергей2 июня 2024Хорошая круговая прогулка. Причем можно купить билет и сесть на промежуточной остановке Киевская
- ЮЮлия1 июня 2024Прогулка очень понравилась. Красивый кораблик, уютно, удобно. Очень понравилось обслуживание, порадовала кухня. Обязательно повторим.
- ННадежда30 мая 2024Хорошо в жару прокатиться на теплоходе по реке, но хотелось бы услышать экскурсовода, который пояснял бы что проплываем.
- ЕЕлизавета30 мая 2024Приятные обслуживающие борт))
- ППавел30 мая 2024Центр Москвы, вежливый персонал, отличная погода, несколько залов, не дорогая вкусная еда и напитки на баре.
- ЖЖанна18 мая 2024Путешествие нас порадовало, теплоход красивый и чистый, еда вкусная, маршрут исторический
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На теплоходе»
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