1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
«Гастрономический музыкальный круиз»
9 июня в 20:38
14 июня в 21:08
1 890₽ за человека
Круиз
3 часа
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«На борту вас ждут зажигательная музыка от диджея, вкусный ужин от шеф-повара и вечерние виды Москвы в лучах уходящего солнца»
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 19:15
9 июня в 20:38
от 1 300₽ за человека
Групповая
2 часа 15 минут
Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
Начало: Причал «Новоспасский мост»
«С пятницы по воскресенье вас также ждет живая музыка на борту»
Расписание: Ежедневно в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Завтра в 11:20
9 июня в 16:40
от 800₽ за человека
Групповая
3 часа
Салют в День России с борта теплохода с ужином
Начало: Причал "Новоспасский Мост" (м. "Пролетарская")
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 19:50
от 1 490₽ за человека
Круиз
2.5 часа
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
Начало: Причал «Киевский»
«Вы полюбуетесь шикарными видами на центр города, насладитесь чарующими звуками живой музыки, вкусно поедите и увидите праздничный салют»
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 20:15
от 2 500₽ за человека
Круиз
3 часа
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья
Начало: На причале «Сити-Экспоцентр»
«Прогулка сопровождается живой музыкой»
9 июня в 20:15
14 июня в 20:15
2 890₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
Начало: на причале «Сити-Экспоцентр»
«На борту «Ривер Палас» играет музыка, есть кондиционеры»
9 июня в 12:00
10 июня в 15:00
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Праздничный салют на теплоходах Морис и Волна от Крымского моста
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: 10 сентября 2022 года в 19:11
12 июня в 20:40
от 2 990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББахеддин4 июня 2024Все отлично, рекомендую!
- ССветлана28 мая 2024Очень круто. Очень понравилось. Прогулка вечерняя,всё светится,красотища, Объехали все достопримечательности,которые хотелось посмотреть. Можно крепкий алкоголь с собой. Ну там,поездка стала
- ВВладимир26 мая 2024Всем доброго дня! Прекрасная прогулка! Увидели вечернюю Москву с реки… Прекрасно провели время. Было очень весело… Спасибо
- ККирилл25 мая 2024Гида не было, но это и не обязательно. Кухня - отлично. Приветливый персонал - отлично. Атмосфера - просто супер. Полное соотношение цены и качества.
- ЕЕлена25 мая 2024Весь теплоход был в нашем с мужем распоряжении, тк мы были единственными пассажирами. Очень доброжелательный персонал, накормили ужином. Прогулка очень понравилась!!! Спасибо
- ЛЛюбовь22 мая 2024Ходили на дневную прогулку в 12.30 с питанием от Крымского моста. Великолепное решение для проведения встречи друзей, можно делового ланча!
- ЛЛюдмила12 мая 2024Нам понравился салют и живая музыка, песни которые пели, возможность потанцевать, все это было супер. Плохо было то что гида не было, приезжим гостям это необходимо.
- ААндреева12 мая 2024Полнейший восторг!!! После салюта протанцевали под живую (спасибо артисту) музыку! Великолепно!!!
- ИИрина10 мая 2024Салют увидели во всей красе!
- ДДенис24 марта 2024Royal-круиз по Москве реке на теплоходе-ресторанеОчень приятная обстановка. Современно, уютно, светло, тепло. Судовой фотограф - выше всяких похвал!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музыкальные теплоходы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Музыкальные теплоходы" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 800 до 2 990. Туристы уже оставили гидам 293 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Музыкальные теплоходы», 293 ⭐ отзыва, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август