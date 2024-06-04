Музыкальные теплоходы – экскурсии в Москве

Найдено 8 экскурсий в категории «Музыкальные теплоходы» в Москве, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2.5 часа
8 отзывов
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
«Гастрономический музыкальный круиз»
9 июня в 20:38
14 июня в 21:08
1 890 за человека
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
184 отзыва
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«На борту вас ждут зажигательная музыка от диджея, вкусный ужин от шеф-повара и вечерние виды Москвы в лучах уходящего солнца»
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 19:15
9 июня в 20:38
от 1 300 за человека
Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа 15 минут
42 отзыва
Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
Начало: Причал «Новоспасский мост»
«С пятницы по воскресенье вас также ждет живая музыка на борту»
Расписание: Ежедневно в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Завтра в 11:20
9 июня в 16:40
от 800 за человека
Салют в День России с борта теплохода с ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
10 отзывов
Салют в День России с борта теплохода с ужином
Начало: Причал "Новоспасский Мост" (м. "Пролетарская")
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 19:50
от 1 490 за человека
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2.5 часа
7 отзывов
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
Начало: Причал «Киевский»
«Вы полюбуетесь шикарными видами на центр города, насладитесь чарующими звуками живой музыки, вкусно поедите и увидите праздничный салют»
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 20:15
от 2 500 за человека
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
3 отзыва
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья
Начало: На причале «Сити-Экспоцентр»
«Прогулка сопровождается живой музыкой»
9 июня в 20:15
14 июня в 20:15
2 890 за человека
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
38 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
Начало: на причале «Сити-Экспоцентр»
«На борту «Ривер Палас» играет музыка, есть кондиционеры»
9 июня в 12:00
10 июня в 15:00
1 200 за человека
Праздничный салют на теплоходах Морис и Волна от Крымского моста
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
1 отзыв
Праздничный салют на теплоходах Морис и Волна от Крымского моста
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: 10 сентября 2022 года в 19:11
12 июня в 20:40
от 2 990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Бахеддин
    4 июня 2024
    Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
    Все отлично, рекомендую!
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
    Очень круто. Очень понравилось. Прогулка вечерняя,всё светится,красотища, Объехали все достопримечательности,которые хотелось посмотреть. Можно крепкий алкоголь с собой. Ну там,поездка стала
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    ещё круче. Дискотека огонь. Пиво на борту продается,но по очень заоблачным ценам. Заказывали пиццу,есть закуски фаст фуд,типа фри,наггетцы. Будем в Москве,обязательно поедем. Просто была мечта поплавать по Москва реке,исполнилась и ещё так круто. Теперь есть стимул снова приехать. Только ради этого. Спасибо!

  • В
    Владимир
    26 мая 2024
    Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
    Всем доброго дня! Прекрасная прогулка! Увидели вечернюю Москву с реки… Прекрасно провели время. Было очень весело… Спасибо
  • К
    Кирилл
    25 мая 2024
    Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
    Гида не было, но это и не обязательно. Кухня - отлично. Приветливый персонал - отлично. Атмосфера - просто супер. Полное соотношение цены и качества.
  • Е
    Елена
    25 мая 2024
    Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
    Весь теплоход был в нашем с мужем распоряжении, тк мы были единственными пассажирами. Очень доброжелательный персонал, накормили ужином. Прогулка очень понравилась!!! Спасибо
  • Л
    Любовь
    22 мая 2024
    Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
    Ходили на дневную прогулку в 12.30 с питанием от Крымского моста. Великолепное решение для проведения встречи друзей, можно делового ланча!
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    Еда свежая. Шашлычок из курочки и салатик. Символически, но для перекуса во время прогулки достаточно. Ходили на Августине. Чисто, комфортно, уютно. Есть отдельная кают кампания для проведения торжества, 10-12 человек уютно разместятся. Виды Москвы с реки прекрасны! Рекомендую!! Нам ещё и несказанно повезло, мы были в этом рейсе одни!! Отдельное спасибо Наталье!! Нам всё очень понравилось!! Придём ещё и друзей позовём!!

  • Л
    Людмила
    12 мая 2024
    Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
    Нам понравился салют и живая музыка, песни которые пели, возможность потанцевать, все это было супер. Плохо было то что гида не было, приезжим гостям это необходимо.
  • А
    Андреева
    12 мая 2024
    Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
    Полнейший восторг!!! После салюта протанцевали под живую (спасибо артисту) музыку! Великолепно!!!
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
    Салют увидели во всей красе!
  • Д
    Денис
    24 марта 2024
    Royal-круиз по Москве реке на теплоходе-ресторане
    Очень приятная обстановка. Современно, уютно, светло, тепло. Судовой фотограф - выше всяких похвал!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музыкальные теплоходы»

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  1. Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
  2. Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
  3. Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
  4. Салют в День России с борта теплохода с ужином
  5. Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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