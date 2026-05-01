1 день

Пешеходная экскурсия по Красной площади

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала за доп. плату:

от ж/д вокзала — от 2800 руб.;

из аэропорта — от 3800 руб. /машина.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия-прогулка по историческому центру, в ходе которой мы побываем на Театральной, Лубянской и Манежной площадях, увидим Большой театр, прогуляемся по Никольской улице и посетим ГУМ, где можно будет попробовать знаменитое мороженое.

Пешеходная экскурсия по Красной площади —главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.

Окончание программы в центре города. Свободное время.

