Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсии по Троице-Сергиевой Лавре и «Александровской слободе»
Самостоятельное прибытие туристов к началу тура в г. Москву.
Билеты не входят в стоимость тура. Вы можете добраться любым удобным транспортом.
07:45 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
08:00 Отправление на автобусе в г. Сергиев Посад.
Экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре.
Троице-Сергиева Лавра — жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.
Троицкий собор (внешний осмотр) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры. Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского.
Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры.
Трапезный и Духовской храмы (интерьер).
Отправление в г. Александров.
Сегодня небольшой районный центр Владимирской области, Александров был неофициальной столицей русской державы в 16 веке! Он же был и негласной столицей «101»-го километра в 20 столетии. История Александрова и его жителей сможет удивить!
Посещение Александровского кремля («Александровская слобода») — резиденции первого русского царя Ивана Грозного.
В программе:
- знакомство с архитектурным ансамблем и уникальной историей царского кремля Ивана Грозного;
- экспозиция «Государев двор в Александровской слободе»;
- интерактивная программа «На Сытном дворе Ивана Грозного»;
- экспозиция «На Печатном дворе».
Возвращение в г. Москву.
Размещение. Базовое размещение: гостиница ««Космос ВДНХ Отель Москва» / «Cosmos Moscow VDNH Hotel» 3*», г. Москва.
Экскурсия по городу. Воробьевы горы, территория Кремля, Александровский сад, Красная площадь, парк «Зарядье»
07:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
Отправление на программу.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Москве.
Москва — сердце России и один из самых ярких и многогранных городов мира! Он завораживает с первого взгляда и оставляет незабываемые впечатления. Здесь история и современность переплетаются в уникальном танце, создавая атмосферу, которую не встретить нигде больше.
В программе автобусной части экскурсии проезд по знаменитым улицам и площадям с внешним осмотром достопримечательностей:
- Садового и Бульварного колец;
- Тверской улицы и Кутузовского проспекта;
- Большого и Малого театров;
- набережной Москвы-реки;
- Манежа;
- Сталинских высоток;
- золотых куполов Храма Христа Спасителя;
- небоскрёбов Москвы-Сити и много другого.
Фото-стопы в знаковых местах столицы: смотровая площадка Воробьевых гор с видами на МГУ и стадион «Лужники», мемориальный комплекс «Поклонная гора».
В программе пешеходной части экскурсии:
- посещение территории Московского Кремля (по входным билетам) с самостоятельным осмотром архитектурного ансамбля Соборной площади: Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов, церкви Ризположения, Патриарших палат с церковью Двенадцати апостолов, Царь-пушки, Царь-колокола и артиллерийских орудий;
- пешеходная экскурсия по Александровскому саду (внешний осмотр достопримечательностей). Архитектурный ансамбль площади входит в ЮНЕСКО. Александровский сад – символ возрождения Москвы после пожара 1812 года, назван в честь Александра I, победителя Наполеона;
- пешеходная экскурсия по Красной площади, главной площади страны, где сосредоточены важнейшие исторические и культурные памятники. Это величественный Кремль с его знаменитыми башнями и стенами, Собор Василия Блаженного с его яркими куполами, ставший символом Москвы. ГУМ, Лобное место и памятник Минину и Пожарскому, Исторический музей.
Свободное время для прогулки по парку «Зарядье» (самостоятельно).
Парк «Зарядье» – это не просто зеленая зона в сердце Москвы, это портал в будущее и окно в прошлое. Здесь, у стен древнего Кремля, переплетаются ландшафты различных климатических зон России, создавая уникальный микромир.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Экскурсия по ВДНХ и «Московское чаепитие». Отъезд
07:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров до 12:00. Вещи можно оставить в багажной комнате гостиницы.
Пешеходная экскурсия по ВДНХ.
ВДНХ — крупный экспозиционный и музейный комплекс, город в городе, где сохранилось 49 памятников культурного наследия. ВДНХ – это 325 га с историческими павильонами, арками, музеями, парками и аллеями, фонтанами и скульптурами.
Вы отправитесь в путешествие во времени и пространстве, где архитектурное величие советской эпохи переплетается с современными достижениями и многочисленными музеями и выставками.
Каждый павильон – отдельная глава в истории страны, запечатленная в монументальных фасадах, изящных барельефах и удивительных скульптурах.
В программе знакомство с историей создания ВДНХ и легендами, связанные с этим замечательным местом, и осмотр символов ВДНХ и Москвы:
- арки главного входа с памятником трактористу и колхознице — символ выставки на протяжении многих лет;
- аллей, утопающих в зелени, ведущих к фонтанам «Дружба народов» и «Каменный цветок», шедеврам фонтанного искусства, пленяющим своей красотой и символизмом;
- парадных павильонов республик и регионов СССР.
Свободное время на территории ВДНХ.
После пешеходной экскурсии рекомендуем провести свое свободное время на территории ВДНХ.
В распоряжении (по желанию за доплату на месте): Москвариум, колесо обозрения «Солнце Москвы», Союзмультпарк, Павильоны «Атом», «Космос», «Макет Москвы», многочисленные рестораны и кафе и прочее.
«Московское чаепитие».
Гостеприимная гастрономическая Москва предлагает уникальную возможность — побывать на «Московском чаепитии», ставшим ее визитной карточной и культурным кодом любого горожанина. Не упустите возможность стать частью этой традиции во время своего визита в Москву!
«Московское чаепитие» — чайный сет, объединяющий чай, варенье и национальную выпечку.
Окончание программы ориентировочно в 13:00 на ВДНХ.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|Гостиница
|Место в двухместном номере (2 человека в номере)
|Доплата за 1-местное размещение
|«Космос ВДНХ Отель Москва» (Cosmos Moscow VDNH Hotel) 3*
|16 990
|5 000
Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).
Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
Возможна замена гостиницы на аналогичную или категорией выше.
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Космос»
Расположена на станции метро «ВДНХ», напротив ВДНХ и Останкино. Неподалеку от здания гостиницы находятся также Ботанический сад и «Лосиный остров».
К услугам гостей: обслуживание в номерах 24 часа; депозитный сейф на ресепшн; обмен валюты; ресторан; бар; кафе; дискотека; кино-концертный зал; фитнес-центр; тренажерный зал; бассейн; баня русская; солярий; салон красоты; парикмахерская; прачечная; химчистка; присмотр за детьми; финская сауна; ночной клуб.
Завтраки шведский стол. Возможны изменения формата завтрака!
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Питание - 2 завтрака
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Трансфер от аэропорта/вокзала и обратно (под запрос)
- Питание: обеды и ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
Что еще нужно знать о туре?
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Присоединение детских групп к туру — под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру.
- Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.