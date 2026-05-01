2 день

Экскурсия по городу. Воробьевы горы, территория Кремля, Александровский сад, Красная площадь, парк «Зарядье»

07:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

Отправление на программу.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Москве.

Москва — сердце России и один из самых ярких и многогранных городов мира! Он завораживает с первого взгляда и оставляет незабываемые впечатления. Здесь история и современность переплетаются в уникальном танце, создавая атмосферу, которую не встретить нигде больше.

В программе автобусной части экскурсии проезд по знаменитым улицам и площадям с внешним осмотром достопримечательностей:

Садового и Бульварного колец;

Тверской улицы и Кутузовского проспекта;

Большого и Малого театров;

набережной Москвы-реки;

Манежа;

Сталинских высоток;

золотых куполов Храма Христа Спасителя;

небоскрёбов Москвы-Сити и много другого.

Фото-стопы в знаковых местах столицы: смотровая площадка Воробьевых гор с видами на МГУ и стадион «Лужники», мемориальный комплекс «Поклонная гора».

В программе пешеходной части экскурсии:

посещение территории Московского Кремля (по входным билетам) с самостоятельным осмотром архитектурного ансамбля Соборной площади: Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов, церкви Ризположения, Патриарших палат с церковью Двенадцати апостолов, Царь-пушки, Царь-колокола и артиллерийских орудий;

пешеходная экскурсия по Александровскому саду (внешний осмотр достопримечательностей). Архитектурный ансамбль площади входит в ЮНЕСКО. Александровский сад – символ возрождения Москвы после пожара 1812 года, назван в честь Александра I, победителя Наполеона;

пешеходная экскурсия по Красной площади, главной площади страны, где сосредоточены важнейшие исторические и культурные памятники. Это величественный Кремль с его знаменитыми башнями и стенами, Собор Василия Блаженного с его яркими куполами, ставший символом Москвы. ГУМ, Лобное место и памятник Минину и Пожарскому, Исторический музей.

Свободное время для прогулки по парку «Зарядье» (самостоятельно).

Парк «Зарядье» – это не просто зеленая зона в сердце Москвы, это портал в будущее и окно в прошлое. Здесь, у стен древнего Кремля, переплетаются ландшафты различных климатических зон России, создавая уникальный микромир.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

