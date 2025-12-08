Вы прогуляетесь по территории Московского кремля, отправитесь на загородную экскурсию в Троице-Сергиеву Лавру, а также примите участие в интерактивной новогодней программе в Царской резиденции — Коломенском.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная»
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
С 10:00 до 12:00 встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы с табличкой.
Гид ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Отъезд от гостиницы «Аэростар», «Сафмар Лесная» на автобусе.
12:00 Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная».
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
Вы пройдете также и по знаменитой брусчатке Красной площади, прогуляетесь с экскурсоводом по Александровскому саду.
Продолжение экскурсии до Храма Христа Спасителя.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Посещение территории Московского кремля
Завтрак в гостинице.
10:00 Выезд из гостиницы «Аэростар» на автобусе в направлении «Сафмар Лесная».
Посещение территории Московского кремля с возможностью самостоятельного осмотра достопримечательностей.
Входной билет предоставляет доступ к осмотру соборной площади и архитектурного ансамбля средневековья, включающего церкви, колокольню Ивана Великого, а также уникальные произведения русского литейного искусства, такие как Царь-пушка и Царь-колокол. Также можно посетить интерьеры Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Загородная экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру
Завтрак в гостинице.
10:00 Отъезд от гостиницы «Аэростар», «Сафмар Лесная» на автобусе.
Загородная экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру.
Сергиев Посад – цитадель русского православия, удивительным образом сохранившая дух древности.
Бег времени здесь совсем не ощущается – как встарь, не иссякая, тянется поток паломников в Троице-Сергиеву Лавру поклониться мощам преподобного Сергия Радонежского.
Возвращение в гостиницу не позднее 16:00.
Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское». Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Вещи можно оставить в багажной комнате отеля или взять с собой в автобус.
10:00 Отъезд от гостиницы «Аэростар», «Сафмар Лесная» на автобусе.
Экскурсия «Царская резиденция — Коломенское».
Коломенское – бывшая царская резиденция, подмосковное село; ныне – государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник, расположенный недалеко от центра города, на живописном берегу Москвы-реки.
Интерактивная новогодняя программа начнется на красном крыльце Дворца царя Алексея Михайловича.
Экскурсовод в старинном русском костюме проводит вас во дворец, где во время прогулки по царским палатам вам расскажут о роскошных пирах, традиционных угощениях и напитках, о зимних праздниках и традициях, о жизни царской семьи и даже о том, как утепляли и отапливали дворец в зимнее время.
Исследуя дворец, вы окажетесь в подклете государевых хором и окунетесь в атмосферу рождественских чудес и новогодних сюрпризов.
Финалом и изюминкой программы станет традиционное зимнее развлечение — катание в конном экипаже и традиционное чаепитие.
Возвращение в отель не позднее 15:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тур
|Гостиница
|Взрослый ½ DBL
|Основное место ребенок до 14 лет
|Третий в номере
|Доп. Место ребенок
|Одноместный номер
|Рождество в Москве
|Аэростар 4*
|26 450
|25 350
|22 000
|20 900
|38 100
|Сафмар Лесная 4*
|28 450
|27 350
|20 800
|19 700
|38 100
При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Сафмар Лесная
Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.
В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».
Аэростар
Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.
В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «шведский стол».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Завтраки со второго дня тура - шведский стол
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча (или проводы на вокзале) или в аэропорту
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
- Дополнительные экскурсии и услуги, по желанию
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.
Может ли измениться программа?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее.