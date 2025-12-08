1 день

Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 10:00 до 12:00 встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы с табличкой.

Гид ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд от гостиницы «Аэростар», «Сафмар Лесная» на автобусе.

12:00 Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная».

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

Вы пройдете также и по знаменитой брусчатке Красной площади, прогуляетесь с экскурсоводом по Александровскому саду.

Продолжение экскурсии до Храма Христа Спасителя.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

