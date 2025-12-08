Мои заказы

Рождество в Москве

Приглашаем вас на незабываемое путешествие в сердце России — Москву, наполненную праздничной атмосферой! Увидьте великолепные украшенные улицы, исторические достопримечательности, яркие ярмарки и уникальные рождественские традиции.

Вы прогуляетесь по территории Московского кремля, отправитесь на загородную экскурсию в Троице-Сергиеву Лавру, а также примите участие в интерактивной новогодней программе в Царской резиденции — Коломенском.
Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная»

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

С 10:00 до 12:00 встреча с представителем турфирмы в холле гостиницы с табличкой.

Гид ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд от гостиницы «Аэростар», «Сафмар Лесная» на автобусе.

12:00 Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная».

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

Вы пройдете также и по знаменитой брусчатке Красной площади, прогуляетесь с экскурсоводом по Александровскому саду.

Продолжение экскурсии до Храма Христа Спасителя.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

2 день

Посещение территории Московского кремля

Завтрак в гостинице.

10:00 Выезд из гостиницы «Аэростар» на автобусе в направлении «Сафмар Лесная».

Посещение территории Московского кремля с возможностью самостоятельного осмотра достопримечательностей.

Входной билет предоставляет доступ к осмотру соборной площади и архитектурного ансамбля средневековья, включающего церкви, колокольню Ивана Великого, а также уникальные произведения русского литейного искусства, такие как Царь-пушка и Царь-колокол. Также можно посетить интерьеры Успенского, Архангельского и Благовещенского соборов.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

3 день

Загородная экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру

Завтрак в гостинице.

10:00 Отъезд от гостиницы «Аэростар», «Сафмар Лесная» на автобусе.

Загородная экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру.

Сергиев Посад – цитадель русского православия, удивительным образом сохранившая дух древности.

Бег времени здесь совсем не ощущается – как встарь, не иссякая, тянется поток паломников в Троице-Сергиеву Лавру поклониться мощам преподобного Сергия Радонежского.

Возвращение в гостиницу не позднее 16:00.

4 день

Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское». Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Вещи можно оставить в багажной комнате отеля или взять с собой в автобус.

10:00 Отъезд от гостиницы «Аэростар», «Сафмар Лесная» на автобусе.

Экскурсия «Царская резиденция — Коломенское».

Коломенское – бывшая царская резиденция, подмосковное село; ныне – государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник, расположенный недалеко от центра города, на живописном берегу Москвы-реки.

Интерактивная новогодняя программа начнется на красном крыльце Дворца царя Алексея Михайловича.

Экскурсовод в старинном русском костюме проводит вас во дворец, где во время прогулки по царским палатам вам расскажут о роскошных пирах, традиционных угощениях и напитках, о зимних праздниках и традициях, о жизни царской семьи и даже о том, как утепляли и отапливали дворец в зимнее время.

Исследуя дворец, вы окажетесь в подклете государевых хором и окунетесь в атмосферу рождественских чудес и новогодних сюрпризов.

Финалом и изюминкой программы станет традиционное зимнее развлечение — катание в конном экипаже и традиционное чаепитие.

Возвращение в отель не позднее 15:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ТурГостиницаВзрослый ½ DBLОсновное место ребенок до 14 летТретий в номереДоп. Место ребенокОдноместный номер
Рождество в МосквеАэростар 4*26 45025 35022 00020 90038 100
Сафмар Лесная 4*28 45027 35020 80019 70038 100

При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Сафмар Лесная

3 ночи

Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.

В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».

Аэростар

3 ночи

Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.

В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «шведский стол».

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура - шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча (или проводы на вокзале) или в аэропорту
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
  • Дополнительные экскурсии и услуги, по желанию
Место начала и завершения?
Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.

Входит ли страховка в стоимость?

Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.

Может ли измениться программа?

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

