2 день

Экскурсия по городу. Воробьевы горы, парк «Зарядье», Красная площадь. По желанию - экскурсия в Оружейную палату или по территории Московского Кремля

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.

Во время путешествия вы проедите по центральной улице города — Тверской, по Садовому и Бульварному кольцам, осмотрите Большой и Малый театры, побываете на Кремлевской набережной, полюбуетесь улицей Волхонкой — центром музейной жизни Москвы.

Вы увидите Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, Дом Правительства России, современный район «Москва-Сити», Храм Христа Спасителя, памятник Петру I на Москве-реке и многие другие памятные объекты нашей столицы!

Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах — культовое место, где Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-Сити», Останкинская телебашня и многое другое.

Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье». Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.

Главная достопримечательность парка — Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.

Пешеходная экскурсия по Красной площади — главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.

Окончание программы в центре. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

За дополнительную плату:

экскурсия в Оружейную палату (посещение по сеансам после 14:30) — музей-сокровищницу, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов. Стоимость — 2000 руб. /чел. ;

экскурсия по территории Московского Кремля — с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади. Стоимость — 1700 руб/чел.

