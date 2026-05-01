Майская перезагрузка в Москве

Почувствуйте весеннее тепло в цветущем мегаполисе. В этом туре вас ждет особая атмосфера, так как он проводится в дни между майскими праздниками.

Вы сможете исследовать центральную часть столицы, прогуляться по территории
Кремля, посетить студию «Мосфильм», где создается практически все отечественное кино, а также ВДНХ и музей-усадьбу «Коломенское» – бывшую летнюю резиденцию царей и князей. Путешествие подарит яркие эмоции и запомнится надолго. Присоединяйтесь!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Свободный день или обзорная экскурсия

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату). Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется.

Свободный день или обзорная экскурсия за дополнительную плату (ориентировочное начало в 10:00):

  • пешеходная экскурсия по центру столицы. Приглашаем вас отправиться в особый тур, который проходит в насыщенном и трогательном промежутке между двумя знаменательными праздниками — Днем Победы и Первомаем. Этот маршрут поможет вам ощутить атмосферу ожидания, памяти и весенней свежести, которая наполняет город в эти дни. Стоимость – 1100 руб/чел.
  • экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади. В аpxитeктypный aнcaмбль Московского Кремля входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий coбopы, Пaтpиapший дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния, кoлoкoльня Ивaн Beликий и Tepeмнoй двopeц. Стоимость – 1700 руб/чел.

Окончание программы в 14:00 в центре города.

2 день

Экскурсия на киностудию «Мосфильм»

Завтрак в отеле.

11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы. Трансфер до киностудии «Мосфильм».

Экскурсия на киностудию «Мосфильм» – ведущее кинопредприятие России, на котором создается практически вся отечественная кино- и видеопродукция.

Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам.

Окончание программы на Мосфильме в 14:30.

Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.

3 день

Прогулка по ВДНХ, павильон "Макет Москвы", по желанию посещение "Москвариума" и павильона "АТОМ"

Завтрак в отеле.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Прогулка по ВДНХ (Выставке Достижений Народного хозяйства) – крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название.

Вы пройдете по Центральной аллее, увидите павильон №1, восстановленные после масштабной реконструкции павильоны в стиле сталинского ампира, а также знаменитые фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» – своеобразные символы выставки.

Посещение павильона «Макет Москвы».

Окончание программы на ВДНХ. Свободное время.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

За дополнительную плату:

  • посещение «Москвариума» – уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии. Стоимость – 1800 руб.;
  • посещение павильона «АТОМ». Стоимость: от 800 руб. – взр., 550 руб. – реб.
4 день

Музей-усадьба «Коломенское», знакомство с жизнью царя Алексея Михайловича

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское» – бывшую летнюю резиденцию московских царей и князей, с которой связаны многие события русской истории.

Экскурсия «Парадная и личная жизнь царя Алексея Михайловича в Коломенском, во дворце».

Во время экскурсии вы представите обстановку и атмосферу резиденции, узнаете, какими невиданными диковинами русский царь поражал иностранных послов во время приемов.

Также вам расскажут, чем потчевали гостей на царском пиру, какие кубки поднимали за здоровье государя, как проводил свободное время, где работал и отдыхал царь Алексей Михайлович, и какое место отводилось банным процедурам в царском быту.

Окончание программы в Коломенском в 13:30-14:00. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

«Россо Рива» 4* (м. Павелецкая) (завтрак «шведский стол»)
Размещение4 дня/3 ночиДоп. ночь
2-местное209003500
1-местное308007000
Доп. место209003500

Варианты проживания

Гостиница «Россо Рива»

3 ночи

Находится в деловом центре Москвы на Шлюзовой набережной, недалеко от станции метро «Павелецкая» и главных достопримечательностей города.

Номера различных категорий оснащены отдельной ванной комнатой, удобными спальными местами, сплит-системой, телевизором, холодильником, феном, сейфом и рабочим столом.

В отеле работает ресторан, предлагающий блюда русской и европейской кухни и завтрак по типу «шведский стол».

Рядом расположен Дом музыки – 560 м, музей «МЖД» – 820 м, ТЦ «Павелецкая Плаза» – 980 м. Расстояние до ж/д вокзала – 710 м, до международного аэропорта «Внуково» – 30 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание: завтраки в гостинице, кроме дня заезда
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсии по программе тура
  • Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Дополнительные экскурсии: пешеходная экскурсия по центру столицы - 1100 руб/чел. экскурсия по территории Московского Кремля - 1700 руб/чел. посещение "Москвариума" - 1800 руб. посещение павильона "АТОМ" - от 800 руб. - взр., 550 руб. - реб
  • Проезд на общественном транспорте
  • Индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2850 руб./из аэропорта - от 3850 руб. /машина
  • Питание: завтрак в день заезда, обеды и ужины
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная страховка не включена в стоимость тура.

По желанию Вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

