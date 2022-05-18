Найти трилобиты в Тверской области и посетить Старицкие каменоломни
Едем из Москвы, будем жить в гостинице и каждый день отправляться на поиски самых узнаваемых российских окаменелостей — трилобитов.
Найдём различные минералы, в числе которых кварц, кальцит, халцедон, аметист и агат, и посетим Старицкие каменоломни. Специальной подготовки не требуется. Всё оборудование, инструменты и мини-экскаватор уже включены в стоимость. Тур проводится только для вашей компании.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Группа 3-4 чел. (цена за 1)
|20 000 ₽
|Группа из 2 чел. (цена за 1)
|25 000 ₽
Описание
Организационные детали
Всё оборудование и инструменты предоставляем. Вам потребуется упаковка для находок: контейнеры для находок и обёрточная бумага.
Проживание. В 3-звёздочной гостинице в 2-местных номерах со всеми удобствами и свежим ремонтом. Возможно 1-местное размещение с доплатой.
Питание. В стоимость включён завтрак, ужин в кафе, 2 обеда-пикника на маршруте, 1,5 литра воды в день на каждого.
Дети. От 10 лет.
Программа тура по дням
Первые находки и Старицкие каменоломни
Встречаемся около метро Ховрино в 8:00 и по платной трассе отправляемся в Тверскую область. Возможно обсудить другую точку встречи.
Недалеко от города Старица проведём первые раскопки. Будем искать окаменелости каменноугольного периода. Профессиональный палеонтолог подробно расскажет, как пользоваться специальным оборудованием и на что важно обращать внимание. Среди находок сегодня окажутся иглокожие и другие беспозвоночные, зубы рыб и минералы. Всё можно забрать с собой. Запланирован перерыв на перекус с барбекю.
Закончим ориентировочно в 17:00 и отправимся на заселение в гостиницу. Далее местный гид проведёт для нас экскурсию в Старицких каменоломнях.
Пополняем коллекцию находками и возвращаемся в Москву
После завтрака выселимся из гостиницы и к 10:00 будем на месте раскопок в окрестностях города Вышний Волочек. Здесь можно найти трилобиты и морские пузыри. Затем продолжим поиск окаменелостей ордовикского периода на заброшенном карьере неподалёку. В перерыве будет организован перекус-пикник.
Завершим раскопки в 18:00. В Москве будем ориентировочно к 22:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Переезды на комфортабельном автомобиле (2-4 чел.) или микроавтобусе (от 5 чел.)
- Питание
- Аренда геологических молотков, всех необходимых инструментов и оборудования
- Посещение всех объектов по программе
- Сопровождение организатором-палеонтологом
- Заказ мини-экскаватора (включено в туре при размере группы от 3 человек)
- Экскурсия с местным гидом в Старицких каменоломнях
- Тур проводится в группе от 2 человек и только для вашей компании. Возможно организовать путешествие в удобные для вас даты и для большего количества человек
Что не входит в цену
- 1-местное размещение - доплата 1000 рублей за весь тур
- Заказ мини-экскаватора (если вас 2 человека, по желанию) - доплата 6000 рублей