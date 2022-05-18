На раскопки с палеонтологом: индивидуальный тур с трансфером из Москвы
Авторский тур в Москве

Найти трилобиты в Тверской области и посетить Старицкие каменоломни

Приглашаем в 2-дневную экспедицию с профессиональным палеонтологом.

Едем из Москвы, будем жить в гостинице и каждый день отправляться на поиски самых узнаваемых российских окаменелостей — трилобитов.

Найдём различные минералы, в числе которых кварц, кальцит, халцедон, аметист и агат, и посетим Старицкие каменоломни. Специальной подготовки не требуется. Всё оборудование, инструменты и мини-экскаватор уже включены в стоимость. Тур проводится только для вашей компании.
На раскопки с палеонтологом: индивидуальный тур с трансфером из Москвы
На раскопки с палеонтологом: индивидуальный тур с трансфером из Москвы
На раскопки с палеонтологом: индивидуальный тур с трансфером из Москвы
Ближайшие даты:
2
мая
4
мая
7
мая
9
мая
11
мая
14
мая
16
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Группа 3-4 чел. (цена за 1)20 000 ₽
Группа из 2 чел. (цена за 1)25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Всё оборудование и инструменты предоставляем. Вам потребуется упаковка для находок: контейнеры для находок и обёрточная бумага.

Проживание. В 3-звёздочной гостинице в 2-местных номерах со всеми удобствами и свежим ремонтом. Возможно 1-местное размещение с доплатой.

Питание. В стоимость включён завтрак, ужин в кафе, 2 обеда-пикника на маршруте, 1,5 литра воды в день на каждого.

Дети. От 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Первые находки и Старицкие каменоломни

Встречаемся около метро Ховрино в 8:00 и по платной трассе отправляемся в Тверскую область. Возможно обсудить другую точку встречи.

Недалеко от города Старица проведём первые раскопки. Будем искать окаменелости каменноугольного периода. Профессиональный палеонтолог подробно расскажет, как пользоваться специальным оборудованием и на что важно обращать внимание. Среди находок сегодня окажутся иглокожие и другие беспозвоночные, зубы рыб и минералы. Всё можно забрать с собой. Запланирован перерыв на перекус с барбекю.

Закончим ориентировочно в 17:00 и отправимся на заселение в гостиницу. Далее местный гид проведёт для нас экскурсию в Старицких каменоломнях.

Первые находки и Старицкие каменоломниПервые находки и Старицкие каменоломниПервые находки и Старицкие каменоломниПервые находки и Старицкие каменоломниПервые находки и Старицкие каменоломниПервые находки и Старицкие каменоломниПервые находки и Старицкие каменоломни
2 день

Пополняем коллекцию находками и возвращаемся в Москву

После завтрака выселимся из гостиницы и к 10:00 будем на месте раскопок в окрестностях города Вышний Волочек. Здесь можно найти трилобиты и морские пузыри. Затем продолжим поиск окаменелостей ордовикского периода на заброшенном карьере неподалёку. В перерыве будет организован перекус-пикник.

Завершим раскопки в 18:00. В Москве будем ориентировочно к 22:00.

Пополняем коллекцию находками и возвращаемся в МосквуПополняем коллекцию находками и возвращаемся в МосквуПополняем коллекцию находками и возвращаемся в МосквуПополняем коллекцию находками и возвращаемся в МосквуПополняем коллекцию находками и возвращаемся в Москву

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Переезды на комфортабельном автомобиле (2-4 чел.) или микроавтобусе (от 5 чел.)
  • Питание
  • Аренда геологических молотков, всех необходимых инструментов и оборудования
  • Посещение всех объектов по программе
  • Сопровождение организатором-палеонтологом
  • Заказ мини-экскаватора (включено в туре при размере группы от 3 человек)
  • Экскурсия с местным гидом в Старицких каменоломнях
  • Тур проводится в группе от 2 человек и только для вашей компании. Возможно организовать путешествие в удобные для вас даты и для большего количества человек
Что не входит в цену
  • 1-местное размещение - доплата 1000 рублей за весь тур
  • Заказ мини-экскаватора (если вас 2 человека, по желанию) - доплата 6000 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, метро Ховрино, 8:00
Завершение: Москва, метро Ховрино, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Москвы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыНа ноябрьские праздники

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