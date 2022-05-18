Всё оборудование и инструменты предоставляем. Вам потребуется упаковка для находок: контейнеры для находок и обёрточная бумага.

Проживание. В 3-звёздочной гостинице в 2-местных номерах со всеми удобствами и свежим ремонтом. Возможно 1-местное размещение с доплатой.

Питание. В стоимость включён завтрак, ужин в кафе, 2 обеда-пикника на маршруте, 1,5 литра воды в день на каждого.

Дети. От 10 лет.