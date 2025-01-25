2 дня
Выходные на экоферме: отдых от городской суеты, милые животные и развлечения на выбор
Увидеть милых козочек и кроликов, погулять по лесу и при желании порыбачить и попариться
Начало: Московская область, 86 км от МКАД, заселение с 16:...
25 янв в 16:00
1 фев в 16:00
7500₽ за человека
7 дней
Семейный тур в Москву на Новый год: прогулка с фонарщиком, детективная экскурсия и «Мосфильм»
Погулять по «Московскому Голливуду», разгадать тайну Хитровки и посетить зоопарк
Начало: Москва, 13:00
24 янв в 13:00
14 фев в 13:00
79 500₽ за всё до 3 чел.
3 дня
Новогодний тур в праздничную Москву только для вас двоих с проживанием в роскошном отеле
Узнать роковые истории любви известных людей, прокатиться на теплоходе и погрузиться в романтику
Начало: Москва, встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзал...
14 фев в 10:00
7 мар в 10:00
55 000₽ за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На машине»
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