Туры по Москве на машине с гидом

Найдено 3 тура в категории «На машине» в Москве, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Выходные на экоферме: отдых от городской суеты, милые животные и развлечения на выбор
На машине
2 дня
Выходные на экоферме: отдых от городской суеты, милые животные и развлечения на выбор
Увидеть милых козочек и кроликов, погулять по лесу и при желании порыбачить и попариться
Начало: Московская область, 86 км от МКАД, заселение с 16:...
25 янв в 16:00
1 фев в 16:00
7500 за человека
Семейный тур в Москву на Новый год: прогулка с фонарщиком, детективная экскурсия и «Мосфильм»
На машине
7 дней
Семейный тур в Москву на Новый год: прогулка с фонарщиком, детективная экскурсия и «Мосфильм»
Погулять по «Московскому Голливуду», разгадать тайну Хитровки и посетить зоопарк
Начало: Москва, 13:00
24 янв в 13:00
14 фев в 13:00
79 500 за всё до 3 чел.
Новогодний тур в праздничную Москву только для вас двоих с проживанием в роскошном отеле
На машине
На теплоходе
3 дня
Новогодний тур в праздничную Москву только для вас двоих с проживанием в роскошном отеле
Узнать роковые истории любви известных людей, прокатиться на теплоходе и погрузиться в романтику
Начало: Москва, встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзал...
14 фев в 10:00
7 мар в 10:00
55 000 за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На машине»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные на экоферме: отдых от городской суеты, милые животные и развлечения на выбор
  2. Семейный тур в Москву на Новый год: прогулка с фонарщиком, детективная экскурсия и «Мосфильм»
  3. Новогодний тур в праздничную Москву только для вас двоих с проживанием в роскошном отеле
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Третьяковская галерея
  2. Кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Успенский Собор
  6. Усадьба Кусково
  7. Спасо-Преображенский собор
  8. Ростовский кремль
  9. Церковь Покрова на Нерли
  10. Суздальский кремль
Сколько стоит тур в Москве в январе 2025
Сейчас в Москве в категории "На машине" можно забронировать 3 тура от 7500 до 79 500.
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