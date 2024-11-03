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Авторский тур
7 дней
С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
Пройти авторские тренинги от экспертов, научиться проводить утро с заботой о теле и снять блоки
Начало: Москва, 14:00, точное место сбора сообщит организа...
3 ноя в 14:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Пообедать в купеческом доме и старинной усадьбе, провести вечер на винодельне и выпить целебной воды
Начало: Москва, 07:00, станция метро «Аннино»
20 июля в 07:00
17 авг в 07:00
14 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Побывать в «русском Манчестере», расписать брошь, попробовать сыры и редкую рыбу
Начало: Москва, 07:15, станция метро «Новогиреево»
15 июня в 07:15
13 июля в 07:15
14 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
Побывать в городах сапожников и золотошвей, пообедать в «змеином логове» и на итальянской ферме
Начало: Москва, станция метро «Дмитровская», 07:00
3 ноя в 07:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Увидеть, где вырос Есенин, исследовать древнерусскую архитектуру, отведать калью и каравайцы
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», 07:15
15 июня в 07:15
17 авг в 07:15
13 990₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
22 июня в 07:15
20 июля в 07:15
12 890₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
Отведать монастырские блюда и спуститься в подземелья Троице-Сергиевой лавры
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 9:15
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
28 100₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На ноябрьские праздники»
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- С любовью к себе: женский ретрит в замке в Подмосковье
- Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
- Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
- Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
- Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
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