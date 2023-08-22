За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
Индивидуальная экскурсия в Москве

Найти перламутровые аммониты и научиться различать геологические слои

5
1 отзыв
Вы почувствуете себя исследователями и найдёте ценные экспонаты совсем недалеко от Москвы.

Погрузиться в мир палеонтологии вам поможет доктор геолого-минералогических наук, автор книги «Объекты геологического наследия Ярославской области». Мы проведём раскопки у двух рек — Йода и Черёмуха. Поищем крупные аммониты на берегу Рыбинского водохранилища и пополним свои коллекции пиритом.
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
Ближайшие даты:
18
мая
22
июн

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Вам должно быть не менее 10 лет для того, чтобы вы могли принять участие в экспедиции. Опыт не требуется.

В случае опоздания к месту старта из Москвы более чем на 10 минут мы оставляем за собой право отправиться на экскурсию без Вас. Предоплата в этом случае не возвращается.

Оборудование (молоток) — выдаём, но от Вас потребуется упаковка для находок. Это контейнеры для находок и оберточная бумага.

Проживание. В 3-звёздочной гостинице в Рыбинске в 1-2-3-местных номерах.

Питание. В стоимость включён завтрак, ужин в кафе, 2 обеда-пикника на маршруте, 1,5 литра воды в день на каждого.

Программа тура по дням

1 день

Раскопки у рек Йода и Черёмуха

Встречаемся около метро ВДНХ в 7:00 и на микроавтобусе едем в Ярославскую область.

К 13:00 остановимся у реки Йода, где научимся различать геологические слои и найдём первые экспонаты. Через пару часов переместимся на нижнее течение реки Черёмуха, чтобы пополнить свою коллекцию перламутровыми аммонитами.

Закончим в 19:00 и отправимся на заселение в гостиницу в Рыбинск. Поужинаем в кафе. По желанию — вечерняя прогулка по набережной Волги.

Раскопки у рек Йода и ЧерёмухаРаскопки у рек Йода и ЧерёмухаРаскопки у рек Йода и ЧерёмухаРаскопки у рек Йода и ЧерёмухаРаскопки у рек Йода и ЧерёмухаРаскопки у рек Йода и ЧерёмухаРаскопки у рек Йода и ЧерёмухаРаскопки у рек Йода и ЧерёмухаРаскопки у рек Йода и ЧерёмухаРаскопки у рек Йода и ЧерёмухаРаскопки у рек Йода и Черёмуха
2 день

Пирит и крупные аммониты

Просыпаемся в 8:00, завтракаем и выезжаем из гостиницы. Отправимся в район плотины, где можно найти пирит и замещённых пиритом аммониты середины юрского периода. К 12:00 переместимся на берег Рыбинского водохранилища. Здесь встречаются крупные аммониты — диаметром до полуметра.

Завершим палеонтологический тур в 15:00. В Москве будем к 22:00.

Пирит и крупные аммонитыПирит и крупные аммонитыПирит и крупные аммонитыПирит и крупные аммонитыПирит и крупные аммонитыПирит и крупные аммонитыПирит и крупные аммонитыПирит и крупные аммонитыПирит и крупные аммонитыПирит и крупные аммонитыПирит и крупные аммонитыПирит и крупные аммонитыПирит и крупные аммониты

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Переезды на комфортабельном микроавтобусе «Мерседес Спринтер» по всему маршруту
  • Питание
  • Аренда геологических молотков
  • Страховка
  • Посещение всех объектов по программе
  • Сопровождение организатором-палеонтологом
  • Тур проводится в группе от 4 до 18 человек. Возможно организовать путешествие только для вашей компании в удобные для вас даты
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, метро ВДНХ, 7:00
Завершение: Москва, метро ВДНХ, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
22 авг 2023
Спасибо большое Владимиру за такую чудесную экскурсию. Я впервые ехала на раскопки и осталась в полном восторге. Отличная организация - удобный автобус, тайминг на всех локациях. Честно, когда бронировала не особо вчитывалась в орг. детали, т. к. интересны были сами раскопки и находки, а не еда и размещение, и была приятно удивлена, что нас покормили сухпаем на пути туда и обратно, всем выдали по 1,5 литровой бутылке воды, также в стоимость входил ужин в кафешке в Рыбинске, и проживание в гостинице.
Владимир все очень подробно рассказывал - как и где искать ископаемых, на что обращать внимание, а главное - как потом находки препарировать и восстанавливать. На местах выдавали перчатки, инвентарь. С собой нужно только хорошее настроение, а также подходящяя одежда и обувь:)
В первый день даже удалось самостоятельно прогуляться по Рыбинску, что вдвойне приятно.
Еще раз огромное спасибо!
Спасибо большое Владимиру за такую чудесную экскурсию. Я впервые ехала на раскопки и осталась в полномСпасибо большое Владимиру за такую чудесную экскурсию. Я впервые ехала на раскопки и осталась в полномСпасибо большое Владимиру за такую чудесную экскурсию. Я впервые ехала на раскопки и осталась в полном

Тур входит в следующие категории Москвы

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхМузеиУтренние

Похожие туры из Москвы

Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
2 дня
7 отзывов
Экспресс-перезагрузка на реке Угра: сплав на байдарках с проживанием в гостевом доме
Отключить голову, научиться управлять байдаркой и с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе
Калужская область, деревня Батино, 12:00
Завтра
3 мая
5 мая
7 мая
9 200 за человека
Зимние калужские выходные
🚌 На автобусе
скидка
13%
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Зимние калужские выходные
Москва
5 окт
3 ноя
23 ноя
7 дек
от 1600013 890 за человека
На раскопки с палеонтологом: индивидуальный тур с трансфером из Москвы
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
На раскопки с палеонтологом: индивидуальный тур с трансфером из Москвы
Найти трилобиты в Тверской области и посетить Старицкие каменоломни
Москва, метро Ховрино, 8:00
2 мая
4 мая
7 мая
9 мая
20 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы
All Airlines
ХорошоТам