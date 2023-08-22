Найти перламутровые аммониты и научиться различать геологические слои
Погрузиться в мир палеонтологии вам поможет доктор геолого-минералогических наук, автор книги «Объекты геологического наследия Ярославской области». Мы проведём раскопки у двух рек — Йода и Черёмуха. Поищем крупные аммониты на берегу Рыбинского водохранилища и пополним свои коллекции пиритом.
мая
июн
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 500 ₽
Описание
Организационные детали
Вам должно быть не менее 10 лет для того, чтобы вы могли принять участие в экспедиции. Опыт не требуется.
В случае опоздания к месту старта из Москвы более чем на 10 минут мы оставляем за собой право отправиться на экскурсию без Вас. Предоплата в этом случае не возвращается.
Оборудование (молоток) — выдаём, но от Вас потребуется упаковка для находок. Это контейнеры для находок и оберточная бумага.
Проживание. В 3-звёздочной гостинице в Рыбинске в 1-2-3-местных номерах.
Питание. В стоимость включён завтрак, ужин в кафе, 2 обеда-пикника на маршруте, 1,5 литра воды в день на каждого.
Программа тура по дням
Раскопки у рек Йода и Черёмуха
Встречаемся около метро ВДНХ в 7:00 и на микроавтобусе едем в Ярославскую область.
К 13:00 остановимся у реки Йода, где научимся различать геологические слои и найдём первые экспонаты. Через пару часов переместимся на нижнее течение реки Черёмуха, чтобы пополнить свою коллекцию перламутровыми аммонитами.
Закончим в 19:00 и отправимся на заселение в гостиницу в Рыбинск. Поужинаем в кафе. По желанию — вечерняя прогулка по набережной Волги.
Пирит и крупные аммониты
Просыпаемся в 8:00, завтракаем и выезжаем из гостиницы. Отправимся в район плотины, где можно найти пирит и замещённых пиритом аммониты середины юрского периода. К 12:00 переместимся на берег Рыбинского водохранилища. Здесь встречаются крупные аммониты — диаметром до полуметра.
Завершим палеонтологический тур в 15:00. В Москве будем к 22:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Переезды на комфортабельном микроавтобусе «Мерседес Спринтер» по всему маршруту
- Питание
- Аренда геологических молотков
- Страховка
- Посещение всех объектов по программе
- Сопровождение организатором-палеонтологом
- Тур проводится в группе от 4 до 18 человек. Возможно организовать путешествие только для вашей компании в удобные для вас даты
Что не входит в цену
- Личные расходы
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Отзывы и рейтинг
Владимир все очень подробно рассказывал - как и где искать ископаемых, на что обращать внимание, а главное - как потом находки препарировать и восстанавливать. На местах выдавали перчатки, инвентарь. С собой нужно только хорошее настроение, а также подходящяя одежда и обувь:)
В первый день даже удалось самостоятельно прогуляться по Рыбинску, что вдвойне приятно.
Еще раз огромное спасибо!