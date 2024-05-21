читать дальше

удобный автобус, тайминг на всех локациях. Честно, когда бронировала не особо вчитывалась в орг. детали, т. к. интересны были сами раскопки и находки, а не еда и размещение, и была приятно удивлена, что нас покормили сухпаем на пути туда и обратно, всем выдали по 1,5 литровой бутылке воды, также в стоимость входил ужин в кафешке в Рыбинске, и проживание в гостинице. Владимир все очень подробно рассказывал - как и где искать ископаемых, на что обращать внимание, а главное - как потом находки препарировать и восстанавливать. На местах выдавали перчатки, инвентарь. С собой нужно только хорошее настроение, а также подходящяя одежда и обувь:) В первый день даже удалось самостоятельно прогуляться по Рыбинску, что вдвойне приятно. Еще раз огромное спасибо!