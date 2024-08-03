Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур на 6 дней

В туре вы увидите купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, места, где сохранилась старая Москва. Услышите историю Кремля, погуляете по Замоскворечью, узнаете тайны и легенды ВДНХ. А еще сможете
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разнообразить свой отдых дополнительными экскурсиями в свободные дни.

Программа данного тура устроена таким образом, что вы можете заехать в любую выбранную дату на 6 дней. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.

Даты заезда: ежедневно до 24.04.2024 и с 15.05 до 26.12.2024 и с 15.01.2025 до 26.12.2025, кроме майских праздников. , ссылка на майские заезды.

5
3 отзыва
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур на 6 дней
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур на 6 дней
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур на 6 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Экскурсия Москва-сити

12:00 Экскурсия Москва-Сити, посещение комплекса Москва-Сити с подъемом на смотровую площадку.

Деловой центр «Москва-Сити» — один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России в последние десятилетия.

Москва-Сити — сложившийся деловой район со своей идеологией, культурой, особой средой.

Строительство Москва-Сити полностью еще не завершилось.

Планируется возведение жилого небоскреба в 104 этажа — это будет самый высокий жилой дом в Европе.

  • За доп. плату: посещение смотровой площадки на 89 этаже башни «Федерация». Вам откроются необыкновенные виды на Москва-Сити и на Москву в целом. Вам предстоит полюбоваться столицей и продегустировать мороженое и шоколад.

Взрослый билет: 2 600 руб., школьный (до 14 лет включительно) — 1 800 руб.

Понедельник. Экскурсия Москва-ситиПонедельник. Экскурсия Москва-ситиПонедельник. Экскурсия Москва-ситиПонедельник. Экскурсия Москва-сити
2 день

Вторник. Свободный день или дополнительная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»

Свободный день.

Дополнительно (за доп. плату):

  • 11:00 Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское».

Стоимость: взрослый — 1 550 руб., детский (до 16 лет) — 1 350 руб.

Целая история России хранится в пределах Коломенского музея-заповедника.

Живописный пейзаж создается ландшафтом, архитектурой и самыми старыми в Москве деревьями — 600-летнимим липами, под которыми учил букварь царевич Петруша, будущий Петр Великий, а небо, усеянное облаками, разрывает высокий шпиль Вознесенской церкви, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

На территории усадьбы располагается деревянный теремной дворец царя Алексея Михайловича, воплотивший в себе все лучшее, что достигла деревянная архитектура XVII века.

Вы побываете на Сытном дворе.

Увидите, сохранившийся по сей день, дом Петра I (Государевы светлицы).

Оцените совершенство церкови Усекновения Главы Иоанна Предтечи — одного из древнейших московских храмов, памятника архитектуры XVI в.

Вторник. Свободный день или дополнительная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»Вторник. Свободный день или дополнительная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»
3 день

Среда. Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»

12:00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.

Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим.

Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва.

Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества.

С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой…

Посещение Третьяковской Галереи — сокровищницы русской живописи.

«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» — всего не перечислить.

В каждом зале вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.

Среда. Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»Среда. Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»Среда. Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»Среда. Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»
4 день

Четверг. Свободный день или дополнительная экскурсия

Свободный день.

Дополнительно (за доп. плату):

Стоимость 2 600 руб. /взрослый, 2 600 руб. /ребенок до 16 лет.

  • 16:30 Экскурсия «Шелест страниц истории» с посещением Российской Государственной Библиотеки.

Детям возможно посетить эту экскурсию только с 7 лет.

Семь холмов, на которых стоит Москва, испокон веков бережно хранят тайны и секреты стольного града.

Один из этих стражей — Ваганьков холм — расположен в самом сердце Москвы, у кремлёвской стены.

Древнее предание говорит о том, что в глубине Ваганькова холма до сих пор может быть надёжно спрятана от посторонних глаз Либерея — легендарная библиотека Ивана Грозного…

Может быть, неслучайно именно здесь открыл свои двери настоящий дворец для книг — Российская государственная библиотека — «Ленинка», одно из крупнейших книгохранилищ мира?

Во время экскурсии прогуляемся по тихим читальным залам знаменитого города для книг.

Узнаем, зачем здесь расположилась миниатюрная железная дорога и как работает пневмопочта.

Выясним, кто и как заказывает книги и для чего нужно обеспыливание.

Возможно, под шелест старинных страниц, эта мощнейшая библиотека приоткроет нам свои секреты…

Четверг. Свободный день или дополнительная экскурсияЧетверг. Свободный день или дополнительная экскурсияЧетверг. Свободный день или дополнительная экскурсияЧетверг. Свободный день или дополнительная экскурсия
5 день

Пятница. Автобусно-пешеходная экскурсия по Москве

10:30 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей Родины» с посещением Кремля.

Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.

Каждый период истории России отражен в Москве: храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.

Территория Кремля.

Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.

Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.

Здесь венчали на царство великих князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция президента России.

Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.

Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.

Пятница. Автобусно-пешеходная экскурсия по МосквеПятница. Автобусно-пешеходная экскурсия по МосквеПятница. Автобусно-пешеходная экскурсия по МосквеПятница. Автобусно-пешеходная экскурсия по Москве
6 день

Суббота. Свободный день или дополнительная экскурсия

Программа до 1 сентября 2024:

Свободный день.

Дополнительно (за доп. плату):

Стоимость 2 000 руб. /взрослый, 1 800 руб. /ребенок до 16 лет.

10:00 Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм.

Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т. к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии.

Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки.

Павильоны, натурные площадки.

Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху или без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.

Программа с 1 сентября 2024:

Свободный день.

Дополнительно (за доп. плату):

Стоимость 1 800 руб. /взрослый, 1 600 руб. /ребенок до 16 лет.

  • 12:00 Экскурсия в легендарный музей Победы на Поклонной горе.

Поклонная гора — легендарное место в Москве.

Здесь, на Западе Москвы, раскинулся мощный мемориал, посвященный подвигу народа.

Вам предстоит познакомиться с символикой мемориала, побывать в зале Скорби и в величественном зале Славы.

Вы увидите много подлинных экспонатов — свидетелей той страшной войны, которые сегодня напоминают нам о том, как хрупок мир.

Музейная экспозиция также продолжается в Парке Победы, где расположена выставка военной техники и инженерно-фортификационных сооружений Великой Отечественной и Второй мировой войны.

Представлены редкие экземпляры трофейной техники.

Мемориальный комплекс расположен в историческом месте, связанном с военными страницами нашей истории.

Одна из них — Отечественная война 1812 г., ведь именно здесь «… Напрасно ждал Наполеон, последним счастьем упоенный, Москвы коленопреклоненной с ключами старого Кремля» —об этом напоминает Триумфальная арка и Кутузовский проспект.

Суббота. Свободный день или дополнительная экскурсияСуббота. Свободный день или дополнительная экскурсияСуббота. Свободный день или дополнительная экскурсияСуббота. Свободный день или дополнительная экскурсия
7 день

Воскресенье. Тайны и легенды ВДНХ

09:30 Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».

Во время экскурсии вы узнаете историю создания выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ.

Узнаете: что изображено на арке южного входа, как появилась на ВДНХ круговая кинопанорама, где «колдуют над погодой» синоптики.

Вам представится уникальная возможность загадать желание у «Счастливой семьи», увидеть легендарный Зеленый театр, артезианскую скважину, затерявшуюся на необъятных просторах этого чудо-города.

Закончится наше путешествие на площади Механизации, у самолета.

В свободное после экскурсии время, вы сможете посетить музеи на ВДНХ или просто прогуляться, наслаждаясь шедеврами сталинского ампира.

Воскресенье. Тайны и легенды ВДНХВоскресенье. Тайны и легенды ВДНХВоскресенье. Тайны и легенды ВДНХВоскресенье. Тайны и легенды ВДНХ

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Даты заезда: ежедневно в период до 24.04.2024, с 15.05 до 26.12.2024.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения до 11.08.2024, руб:

ГостиницаРазмещениеСтоимость

Гостиницы Заря 3*
ст. метро «Окружная»

завтраки — шведский стол

2-местный номер16 700
2-местный номер для детей до 16 лет16 300
доп. место в 2-местном номере16 700
доп. место в 2-местном номере для детей до 16 лет16 300
1-местный номер25 100

Гостиница Панорама 4*
ст. метро «Автозаводская»

завтраки — шведский стол

2-местные номера стандартные19 600
2-местные номера стандартные (дети до 16 лет)19 100
1-местные номера34 700

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения с 12.08.2024, руб:

ГостиницаНомераСтоимость

Гостиницы Заря 3* или Ирбис 3*
ст. метро «Окружная»

завтраки – шведский стол

2-местный номер17300
2-местный номер
для детей до 16 лет		16900
доп. место в 2-местном номере17300
доп. место в 2-местном номере
для детей до 16 лет		16900
1-местный номер25700

Гостиница Панорама 4*
(ст. метро «Автозаводская»)

завтраки – шведский стол

2-местные номера стандартные20200
2-местные номера стандартные
(дети до 16 лет)		19700
1 -местные номера35300

Стоимость дополнительных суток (за номер) в гостиницах, руб:

Максима Заря 3* (с завтраком)
номера 2-местные с удобствами в номере3 000
номера 1-местные с удобствами в номере3 000
номера 2-местные с доп. местом4 500
Космос 3*+ (с завтраком)
номера 2-местные с удобствами3 900
номера 1-местные с удобствами3 900
номера 2-местные с доп. местом5 900
Панорама 4* (с завтраком)
номера 2-местные с удобствами в номере3 900
номера 1-местные с удобствами в номере3 900

Варианты проживания

Заря

5 ночей

Отель расположился в тихом районе Москвы рядом с Ботаническим садом, на который открывается живописный вид. Отель предлагает широкий спектр услуг, благодаря которым Ваш отдых пройдет максимально комфортно. К таким услугам относятся: охраняемая автостоянка, интернет-Wi-Fi, прачечная и гладильная, сейфовые ячейки, банкомат, а также визовая поддержка и круглосуточный room service. В отеле «Максима Ирбис» можно посетить оздоровительный центр.

Номерной фонд представлен уютными номерами различных категорий, начиная от «стандарта» и заканчивая «люксом». Каждый из них оснащен удобной кроватью, телефоном, телевизором со спутниковым вещанием, шкафом, а также ванной комнатой, в которой есть душ, туалетные принадлежности, набор полотенец и фен.

В ресторане «Европа», выполненном в классическом стиле с элементами модерна, подают блюда европейской и русской кухонь. Здесь Вы можете провести деловую встречу со своими Партнерами, романтический ужин, семейный праздник или просто посидеть с друзьями.

Для проведения деловых переговоров, презентаций, семинаров и тренингов в отеле есть современные и многофункциональные конференц-залы, а также переговорные комнаты. Они оснащены необходимым оборудованием и интернетом, которым можно пользоваться бесплатно. Для Вашего удобства отель может предложить организацию кофе-брейков, ланчей, напитков и закусок для всех участников, что поможет провести Ваше мероприятие на высоте.

Из достопримечательностей менее, чем в 1 км от «Максима Заря» находится храм Рождества Пресвятой Богородицы. Мечеть «Ярдэм», Шереметьевский дворец и знаменитая башня Останкино, расположились в 1,6 - 5 км от отеля. Доехать до аэропорта или вокзала не составит труда, даже в час-пик благодаря удачному месторасположению.

ЗаряЗаряЗаряЗаряЗаряЗаря

Максима Панорама

5 ночей

Отель «Максима Панорама» находится в оживленном районе в центральной части Москвы, рядом с отличной транспортной развязкой, в 3 минутах ходьбы есть станция метро. Этот комфортный и современный отель отвечает запросам даже самого взыскательного Гостя. Высокий уровень обслуживания и отношение с особой внимательностью к каждому Гостю является традиционной особенностью всей сети «Maxima».

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами различной категории, каждый из 123 номеров оборудован системой кондиционирования, электрическими чайниками и всеми необходимыми принадлежностями для чаепития. Помимо этого в распоряжении Гостей находятся мини-холодильник, телефон, телевизор со спутниковым вещанием и ванная комната.

Лобби-бар отеля рассчитан на 24 места, он оформлен в современном стиле с особой утонченностью. Работает он круглосуточно, поэтому здесь можно заказать разнообразные напитки и закуски на любой вкус в любое время.

Для деловых переговоров, встреч, презентаций и тренингов подойдет переговорная комната и конференц-залы «Симоновский» и «Даниловский», каждый из них оснащен самым современным оборудованием и эргономичной мебелью.

Аэропорт «Домодедово» находится в 45 минутах езды на машине. В непосредственной близости к отелю расположено большое число достопримечательностей, к их числу относится Свято-Данилов монастырь, Храм Александра Невского в Кожухове, а также Культурный центр ЗИЛ.

Максима ПанорамаМаксима ПанорамаМаксима ПанорамаМаксима ПанорамаМаксима ПанорамаМаксима Панорама

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание: завтраки со второго дня тура
  • Экскурсионная программа в соответствии с днями недели
  • Транспортное обслуживание: во время обзорной экскурсии в пятницу
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Трансфер ж/д вокзал / аэропорт - гостиница и обратное направление
  • Дополнительные экскурсии в свободные дни: посещение смотровой площадки на 89 этаже башни "Федерация" - 2 600 руб. /взр., школьный (до 14 лет включительно) - 1 800 руб. пешеходная экскурсия по музею-усадьбе "Коломенское" - 1 550 руб. /взр., 1 350 руб. /ребенок до 16 летэкскурсия "Шелест страниц истории" - 2 600 руб. /взр., 2 600 руб. /ребенок до 16 летэкскурсия в легендарный музей Победы на Поклонной горе - 1 800 руб. /взр., 1 600 руб. /ребенок до 16 лет
  • Посещение смотровой площадки на 89 этаже башни «Федерация» - 2 600 руб. /взр., школьный (до 14 лет включительно) - 1 800 руб
  • Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское» - 1 550 руб. /взр., 1 350 руб. /ребенок до 16 лет
  • Экскурсия «Шелест страниц истории» - 2 600 руб. /взр., 2 600 руб. /ребенок до 16 лет
  • Экскурсия в легендарный музей Победы на Поклонной горе - 1 800 руб. /взр., 1 600 руб. /ребенок до 16 лет
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Где происходит встреча?

Встреча с представителем тура в первый день тура в фойе гостиницы. Время встречи сообщается дополнительно. Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».

Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.

Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда, у гида.

Какие есть дополнительные услуги?
  • Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом — 1500 руб. за встречу, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 7:00;
  • трансфер ж/д вокзал — гостиница — 2 800 руб. за машину;
  • трансфер гостиница — ж/д вокзал — 2 800 руб. за машину;
  • трансфер аэропорт — гостиница — 3 900 руб. за машину;
  • трансфер гостиница — аэропорт — 3 900 руб. за машину;
  • билеты в московские театры и концертные залы;
  • дополнительные индивидуальные экскурсии.
Может ли ребенок поехать с сопровождающим?

При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении не родителей (бабушки, дедушки, тети, дяди и т. д.) требуется письменное разрешение от родителя на сопровождающего.

Могу ли я пропустить экскурсию?

При опоздании или неявке туриста на экскурсию по любым причинам, стоимость пропущенной экскурсии не возвращается.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
3 авг 2024
Очень понравилось! Содержательно! За короткий период ознакомились со многими достопримечательностями нашей столицы! Своими глазами увидели исторические здания, узнали кратко исторические факты.
Очень понравилось! Содержательно! За короткий период ознакомились со многими достопримечательностями нашей столицы! Своими глазами увидели историческиеОчень понравилось! Содержательно! За короткий период ознакомились со многими достопримечательностями нашей столицы! Своими глазами увидели историческиеОчень понравилось! Содержательно! За короткий период ознакомились со многими достопримечательностями нашей столицы! Своими глазами увидели историческиеОчень понравилось! Содержательно! За короткий период ознакомились со многими достопримечательностями нашей столицы! Своими глазами увидели историческиеОчень понравилось! Содержательно! За короткий период ознакомились со многими достопримечательностями нашей столицы! Своими глазами увидели историческиеОчень понравилось! Содержательно! За короткий период ознакомились со многими достопримечательностями нашей столицы! Своими глазами увидели историческиеОчень понравилось! Содержательно! За короткий период ознакомились со многими достопримечательностями нашей столицы! Своими глазами увидели историческиеОчень понравилось! Содержательно! За короткий период ознакомились со многими достопримечательностями нашей столицы! Своими глазами увидели историческиеОчень понравилось! Содержательно! За короткий период ознакомились со многими достопримечательностями нашей столицы! Своими глазами увидели историческиеОчень понравилось! Содержательно! За короткий период ознакомились со многими достопримечательностями нашей столицы! Своими глазами увидели исторические
М
20 июл 2024
Предложенный туроператором отель Максима Панорама превзошел наши ожидания - минута от станции метро, рядом кафе, магазины, рестораны. Номер убирают каждый день, завтраки-шведский стол - очень вкусно и разнообразно.
Впечатления от нашей столицы остались лишь только позитивными благодаря такой замечательной организации! Будем рекомендовать нашим друзьям вашу компанию 🙏🏼
Предложенный туроператором отель Максима Панорама превзошел наши ожидания - минута от станции метро, рядом кафе, магазины,Предложенный туроператором отель Максима Панорама превзошел наши ожидания - минута от станции метро, рядом кафе, магазины,
А
17 июл 2024
С дочерью, 9 лет, приобрели тур Московский калейдоскоп. Остались очень довольны. Цель поездки была - показать дочке Москву, как столицу, узнать о достопримечательностях, истории города, так и жизнь мегаполиса изнутри. Все цели достигнуты. Больше спасибо экскурсоводам, организаторам тура. Все чётко, выбраны интересные места для посещения. Завтрак- шведский стол в гостинице супер!
С дочерью, 9 лет, приобрели тур Московский калейдоскоп. Остались очень довольны. Цель поездки была - показать

Тур входит в следующие категории Москвы

На автобусеМожно с детьмиВсе туры6-дневные туры

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