Новогоднее путешествие в Рязань и Коломну

Обязательно полюбуемся вечерней новогодней иллюминацией, которая обещает быть просто фантастичной! В огнях подсветки древние храмы, особняки и дворцы Рязани выглядят особенно великолепно. Рязань порадует театрализованной программой в гостях у сахаровара Шишкова, в атмосфере ХIХ века с мастер-классом по леденцам и вкусными дегустациями.

Рязань — столица новогоднего настроения

Погостим в самом роскошном особняке Рязани купца-миллионера Рюмина с выдающимися экспозициями Художественного музея, где представлены драгоценные коллекции русских передвижников и западно-европейских мастеров живописи. Нас ждет экскурсия в древний Рязанский кремль и прогулка по великолепно украшенному Кремлевскому скверу — одной из самых нарядных локаций новогодней Рязани.

Коломна — купеческая жемчужина

Совершим манящее путешествие в историческую жемчужину Коломну, на ее купеческих улочках-слободках царят соблазнительные ароматы антоновки, пастилы и хрустящих калачей. Навестим могучий Коломенский кремль, в котором до сих пор живут коломенцы, увидим башни XVI века с «Маринкиной башней», и пройдем в Брусенский монастырь.

Подарки и угощения

С душевным рождественским приемом в богатых винных погребах старинной усадьбы купца Макеева, и угощением ароматной медовушкой, сбитнем и медовыми коврижками. Не забудем и про новогодние подарки из Коломны — коломенскую пастилу и хрустящие калачи, мед и медовое вино, а также запасемся ароматными подарками — коломенским мылом «душистыя радости»!