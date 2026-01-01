Новогоднее путешествие в Рязань и Коломну с осмотром праздничной иллюминации, посещением кремлей, музея Леденца с мастер-классом и Художественного музея в особняке Рюмина. Дегустации медовухи, сбитня и коломенской пастилы в атмосфере купеческого быта.
Описание тура
Новогоднее путешествие в Рязань и Коломну
Обязательно полюбуемся вечерней новогодней иллюминацией, которая обещает быть просто фантастичной! В огнях подсветки древние храмы, особняки и дворцы Рязани выглядят особенно великолепно. Рязань порадует театрализованной программой в гостях у сахаровара Шишкова, в атмосфере ХIХ века с мастер-классом по леденцам и вкусными дегустациями.
Рязань — столица новогоднего настроения
Погостим в самом роскошном особняке Рязани купца-миллионера Рюмина с выдающимися экспозициями Художественного музея, где представлены драгоценные коллекции русских передвижников и западно-европейских мастеров живописи. Нас ждет экскурсия в древний Рязанский кремль и прогулка по великолепно украшенному Кремлевскому скверу — одной из самых нарядных локаций новогодней Рязани.
Коломна — купеческая жемчужина
Совершим манящее путешествие в историческую жемчужину Коломну, на ее купеческих улочках-слободках царят соблазнительные ароматы антоновки, пастилы и хрустящих калачей. Навестим могучий Коломенский кремль, в котором до сих пор живут коломенцы, увидим башни XVI века с «Маринкиной башней», и пройдем в Брусенский монастырь.
Подарки и угощения
С душевным рождественским приемом в богатых винных погребах старинной усадьбы купца Макеева, и угощением ароматной медовушкой, сбитнем и медовыми коврижками. Не забудем и про новогодние подарки из Коломны — коломенскую пастилу и хрустящие калачи, мед и медовое вино, а также запасемся ароматными подарками — коломенским мылом «душистыя радости»!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коломенский Посад
- Коломенский кремль
- Усадьба купца Макеева
- Музей Леденца
- Рязанский кремль
- Художественный музей ИМ.И.П. Пожалостина
- Комплекс «В Некотором царстве»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волгоградский проспект, 25Ас3
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
