В Рязань из Москвы по Коломенскому тракту: древние замки, Солотча и «Рыбацкая деревня»

Погулять по Рязанскому кремлю, осмотреть византийский храм Щурово и старейшую домну в Истье
Вы отправитесь по Коломенскому тракту, чтобы прикоснуться к наследию декабристов в Бронницах, заглянуть в византийский храм Щурово и прогуляться по величественным замкам рода фон Дервизов.

Вам удастся побывать в старом центре
Рязани, посмотреть на маяк в «Рыбацкой деревне» и сделать кадры в скандинавском стиле.

Вы попробуете, по желанию, блюда из русской печи в Солотче и известный десерт с целебным чаем — всё это мы успеем за 2 дня, наполненных уютом и атмосферой прошлого.

Этот тур — отличная возможность сменить обстановку и приобщиться к душе настоящей русской провинции вдали от шумных городов.

5
1 отзыв
Время начала: 07:00

Описание тура

Организационные детали

Некоторые дополнительные услуги (например, ужин или дегустации) имеют ограниченное количество мест и времени бронирования — рекомендуется оформлять заранее.

Питание. Включён 1 завтрак. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортный автобус.

Возраст участников. От 5 лет.

Уровень сложности. Автобусный тур с минимальной физической нагрузкой. Есть недлительные пешие экскурсии.

Программа тура по дням

1 день

Бронницы, Щурово, Старожилово, Истье, Кирицы

В 7:00 собираемся и выезжаем. Сегодня нас ждёт путевая экскурсия по Коломенскому тракту.

Бронницы — ювелирный центр и город декабристов. Пройдём с обзорной экскурсией по Соборной площади, аллее бюстов декабристов, затем — свободное время в фирменном магазине «Бронницкий ювелир». В Щурово нас ждёт посещение храма, построенного по образцу Софии Константинопольской, с видом на реку Оку. В Старожилово — экскурсия по ансамблю конезавода Павла фон Дервиза, выполненному в рыцарском стиле. После — посещение музея старинных предметов (по желанию).

В Истье осмотрим доменную печь Петровского времени, старейшей в Восточной Европе. Кирицы — обзор дворца Сергея фон Дервиза и рассказ о династии Дервизов с панорамной точки.

Переезд в Рязань. Заселение в отель. Нас ждёт обед в Рязани из 3 блюд с десертом, безалкогольным напитком и/или настойкой (за доплату).

Ужин — самостоятельно.

2 день

Экскурсия по Рязани, дом-музей Павлова, «Рыбацкая деревня» и Солотча

После завтрака продолжим знакомиться с Рязанью. Мы отправимся к древнему кремлю, прогуляемся по его территории, погрузимся в историю города и полюбуемся живописными видами.

По желанию — посещение музея рязанских актёров, чаепитие и дегустация пирожного «калинник» (доплата при бронировании).

Потом нас ждёт экскурсия в дом-музей академика Павлова, первого Нобелевского лауреата России. Затем зайдём в Солотчинский монастырь — будет свободное время на территории, возможность посетить храмы и монастырскую лавку.

Далее переедем в «Рыбацкую деревню», оформленную в северном стиле. Здесь можно сделать эффектные фотографии и подняться на маяк в красно-белых тонах, откуда открывается необычный ракурс на окрестности (по желанию, за доплату).

По пути обратно остановимся в Рыбном: можно купить душистый натуральный мёд в магазине НИИ Пчеловодства. Вечером вернёмся в Москву.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Входные билеты по программе
  • Радиогид с одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
  • Билеты до Москвы и обратно в ваш город
  • Остальное питание (обеды - 1800 ₽ при покупке тура)
  • Музей актёров с чаепитием и дегустацией - 750 ₽
  • Дополнительные экскурсии
  • 1-местный номер «стандарт» - 17 800 ₽
  • 2-местный «комфорт» - 16 900 ₽
  • 1-местный «комфорт» - 20 800 ₽
  • Стоимость программы на новогодние праздники на 1 человека с проживанием в отеле «Старый город 4*» (г. Рязань):
  • 2-местный номер «стандарт»: 16 900 ₽
  • 1-местный номер «стандарт»: 19 800 ₽
  • 2-местный «комфорт»: 18 900 ₽
  • 1-местный «комфорт»: 22 800 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, м. «Волгоградский проспект», 7:00
Завершение: Москва, м. «Волгоградский проспект», вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Екатерина
17 июн 2025
Очень понравился тур: продуманный маршрут и содержание. Города поразили своей историей, красивой архитектурой и разнообразием аттракционов для туристов. Достаточно много свободного времени и возможности для спокойных прогулок, особенно во второй
день, что для меня, скорее, плюс.
Особенно хотела бы отметить отель "Старый город", где было проживание, и еду на протяжении всего тура. Еда необыкновенно вкусная, а отель невероятно приятный, чистый, комфортный.
Спасибо за новые приятные впечатления!

Елена
Елена
Ответ организатора:
Благодарим за позитивный, душевный отзыв, очень рады, что поездка доставила много ярких впечатлений! Ждем Вас снова!

