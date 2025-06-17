Некоторые дополнительные услуги (например, ужин или дегустации) имеют ограниченное количество мест и времени бронирования — рекомендуется оформлять заранее.
Питание. Включён 1 завтрак. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортный автобус.
Возраст участников. От 5 лет.
Уровень сложности. Автобусный тур с минимальной физической нагрузкой. Есть недлительные пешие экскурсии.
Программа тура по дням
1 день
Бронницы, Щурово, Старожилово, Истье, Кирицы
В 7:00 собираемся и выезжаем. Сегодня нас ждёт путевая экскурсия по Коломенскому тракту.
Бронницы — ювелирный центр и город декабристов. Пройдём с обзорной экскурсией по Соборной площади, аллее бюстов декабристов, затем — свободное время в фирменном магазине «Бронницкий ювелир». В Щурово нас ждёт посещение храма, построенного по образцу Софии Константинопольской, с видом на реку Оку. В Старожилово — экскурсия по ансамблю конезавода Павла фон Дервиза, выполненному в рыцарском стиле. После — посещение музея старинных предметов (по желанию).
В Истье осмотрим доменную печь Петровского времени, старейшей в Восточной Европе. Кирицы — обзор дворца Сергея фон Дервиза и рассказ о династии Дервизов с панорамной точки.
Переезд в Рязань. Заселение в отель. Нас ждёт обед в Рязани из 3 блюд с десертом, безалкогольным напитком и/или настойкой (за доплату).
Ужин — самостоятельно.
2 день
Экскурсия по Рязани, дом-музей Павлова, «Рыбацкая деревня» и Солотча
После завтрака продолжим знакомиться с Рязанью. Мы отправимся к древнему кремлю, прогуляемся по его территории, погрузимся в историю города и полюбуемся живописными видами.
По желанию — посещение музея рязанских актёров, чаепитие и дегустация пирожного «калинник» (доплата при бронировании).
Потом нас ждёт экскурсия в дом-музей академика Павлова, первого Нобелевского лауреата России. Затем зайдём в Солотчинский монастырь — будет свободное время на территории, возможность посетить храмы и монастырскую лавку.
Далее переедем в «Рыбацкую деревню», оформленную в северном стиле. Здесь можно сделать эффектные фотографии и подняться на маяк в красно-белых тонах, откуда открывается необычный ракурс на окрестности (по желанию, за доплату).
По пути обратно остановимся в Рыбном: можно купить душистый натуральный мёд в магазине НИИ Пчеловодства. Вечером вернёмся в Москву.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
1 завтрак
Транспортное и экскурсионное обслуживание
Услуги гида-сопровождающего
Входные билеты по программе
Радиогид с одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
Билеты до Москвы и обратно в ваш город
Остальное питание (обеды - 1800 ₽ при покупке тура)
Музей актёров с чаепитием и дегустацией - 750 ₽
Дополнительные экскурсии
1-местный номер «стандарт» - 17 800 ₽
2-местный «комфорт» - 16 900 ₽
1-местный «комфорт» - 20 800 ₽
Стоимость программы на новогодние праздники на 1 человека с проживанием в отеле «Старый город 4*» (г. Рязань):
2-местный номер «стандарт»: 16 900 ₽
1-местный номер «стандарт»: 19 800 ₽
2-местный «комфорт»: 18 900 ₽
1-местный «комфорт»: 22 800 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, м. «Волгоградский проспект», 7:00
Завершение: Москва, м. «Волгоградский проспект», вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, читать дальше
интересными и при этом доступными.
Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов.
Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Екатерина
17 июн 2025
Очень понравился тур: продуманный маршрут и содержание. Города поразили своей историей, красивой архитектурой и разнообразием аттракционов для туристов. Достаточно много свободного времени и возможности для спокойных прогулок, особенно во второй читать дальше
день, что для меня, скорее, плюс. Особенно хотела бы отметить отель "Старый город", где было проживание, и еду на протяжении всего тура. Еда необыкновенно вкусная, а отель невероятно приятный, чистый, комфортный. Спасибо за новые приятные впечатления!
Елена
Ответ организатора:
Благодарим за позитивный, душевный отзыв, очень рады, что поездка доставила много ярких впечатлений! Ждем Вас снова!