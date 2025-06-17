В 7:00 собираемся и выезжаем. Сегодня нас ждёт путевая экскурсия по Коломенскому тракту.

Бронницы — ювелирный центр и город декабристов. Пройдём с обзорной экскурсией по Соборной площади, аллее бюстов декабристов, затем — свободное время в фирменном магазине «Бронницкий ювелир». В Щурово нас ждёт посещение храма, построенного по образцу Софии Константинопольской, с видом на реку Оку. В Старожилово — экскурсия по ансамблю конезавода Павла фон Дервиза, выполненному в рыцарском стиле. После — посещение музея старинных предметов (по желанию).

В Истье осмотрим доменную печь Петровского времени, старейшей в Восточной Европе. Кирицы — обзор дворца Сергея фон Дервиза и рассказ о династии Дервизов с панорамной точки.

Переезд в Рязань. Заселение в отель. Нас ждёт обед в Рязани из 3 блюд с десертом, безалкогольным напитком и/или настойкой (за доплату).

Ужин — самостоятельно.