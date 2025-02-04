2 день

Пешеходный день: ВДНХ

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Время встречи уточняется.

Прогулка по ВДНХ – крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название.

Посещение павильона «Космонавтика и авиация» на ВДНХ (входные билеты).

Гости познакомятся с историей космических и воздушных путешествий, рассмотрев полномасштабные макеты спутников, планетоходов и космических кораблей, макет знаменитого орбитального комплекса «Мир» в натуральную величину, вернувшийся из космоса спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-10 М», настоящий лунный грунт, вертолёт Ка-62 и многое другое.

Окончание программы на ВДНХ.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Свободное время или за доп. плату:

Посещение Москвариума – самого большого по площади океанариума в Москве. Аквариум стал домом для более 600 разновидностей экзотических рыб и необычных морских и пресноводных обитателей, свыше 12 000 экземпляров и особей, включая кайманового крокодила, наутилуса, осетровых, скатов, акул и множества других морских созданий.

Стоимость — 1 700 руб. /взр., 1 200 руб. /школьники до 12 лет.

Посещение шоу в Москвариуме– сказочного новогоднего мюзикла с участием морских млекопитающих, цирковых артистов, танцоров и музыкантов. Перед нами развернется удивительная история о том, как международная команда Дедов Морозов отправляется на поиски Нового года и спасает праздник!

Стоимость — от 2 800 руб. /в зависимости от категории места.