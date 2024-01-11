Мы посетим величественный Кремль, который в эти праздничные дни наполнен детским смехом и принимает тысячи детей на главную елку страны. Увидим купеческие
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
30 декабря (суббота). Свободный день или экскурсия за доп. плату
Свободный день.
За доп. плату предлагается: 14:30 Пешеходная экскурсия по Москва-сити.
Вы увидите новейший современнейший деловой торговый и жилой комплекс столицы.
Блистающий огнями «Афимол-сити».
Главные башни делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация».
Скоростные лифты поднимут Вас на смотровую площадку со скоростью 7 м/сек и Вы полюбуетесь панорамой столицы: Москва-река, телебашня «Останкино», башни «Эволюция» и «Меркурий».
Вам предстоит осмотреть макет комплекса.
Узнаете о новых инженерных и архитектурных решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве.
Вас ожидает новогодняя дегустация мороженого и шоколада.
31 декабря (воскресенье). Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»
11:00 Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».
Самой грандиозной выставке XX века исполнилось 80 лет.
Великолепные павильоны-дворцы и тихие аллеи, макет ракеты-носителя "Восток" и дивный хоровод золочёных красавиц, дерзость замысла, рекорды, великие эксперименты и вера в счастливое будущее…
Выставка пережила Великую Отечественную войну, триумфальное возрождение 1954 года, эйфорию оттепели 60-х, тяжелые годы перестройки и распад СССР.
Сегодня, как и прежде, посетителей встречает скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница», как и прежде, украшают выставку фонтаны, клумбы и изысканный ландшафтный дизайн, радуют посетителей республиканские павильоны — Армения, Азербайджан, Белоруссия…
В эти прекрасные зимние дни вы увидите: чем живёт идеальный город советских мечтателей и романтиков сегодня, спустя восемьдесят лет.
По желанию, можно посетить музеи ВДНХ: москвариум, музей чиновничества, павильон бабочек и многие другие.
Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп. плату).
Желающие могут посетить народные гуляния на городских площадях Москвы в Новогоднюю ночь!
Традиция у россиян встречать новый год на улице, появилась впервые, скорее всего, в Москве.
Многие жители и гости столицы мечтают встретить эту ночь на праздничных площадях и в парках.
1 января (понедельник). Свободный день или экскурсия за доп. плату
Свободный день.
За доп. плату предлагается: 12:00 экскурсия «Кремлевская сокровищница» с посещением Оружейной палаты.
Оружейная палата покажет вам свои драгоценности: украшенные золотом и драгоценными камнями, сверкающие разными оттенками эфесы мечей и шпаг; старинные военные доспехи и облачение рыцаря и его коня; церковные реликвии, посольские дары, облачения для коронаций, царские венцы.
Вас ожидает коллекция царских тронов и вы узнаете, кто сидел на двухместном троне, и зачем в его спинке прорезано окошечко прикрытое шторкой.
Вы полюбуетесь коронационными регалиями, среди которых шапка Мономаха.
Вы узнаете: кто ездил на самой древней, из всех представленных в коллекции, царских карет и носил огромные стоптанные ботфорты.
2 января (вторник). Экскурсия по территории нового символа Москвы
10:30 Экскурсия по территории нового символа Москвы — парка «Зарядье».
В парке созданы четыре ландшафтные зоны, характерные для России: лес, тундра, степь и заливные луга.
Открыта уникальная смотровая площадка.
Со 140-метровой дуги над Москва-рекой, которая словно парит в воздухе, открываются захватывающие виды на Красную площадь и Кремль.
«Парящий мост» не имеет опор и поддерживающих конструкций. А его высота — 15 метров!
3 января (среда). Свободный день или экскурсия за доп. плату
Свободный день.
За доп. плату предлагается: 11:00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.
Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим.
Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва…
Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины…
Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества.
С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой…
Посещение Третьяковской Галереи — сокровищницы русской живописи.
От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков. «Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» - всего не перечислить.
В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое…
4 января (четверг). Пешеходная экскурсия «Московский Голливуд»
14:00 Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм.
Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т. к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии.
Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки. Павильоны, натурные площадки.
Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху или без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.
5 января (пятница). Свободный день или экскурсия за доп. плату
Свободный день.
За доп. плату предлагается: 11:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей родины» с посещением Кремля.
Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.
Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.
Территория Кремля.
Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.
Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.
Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.
Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.
Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры.
Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.
6 января (суббота). «Бункер Сталина в Измайлово и секреты, которые он хранит»
13:30 «Бункер Сталина в Измайлово и секреты, которые он хранит».
Вы посетите настоящий бункер Сталина, довоенный стадион, побываете в танковом ангаре и посмотрите кадры восстановленной кинохроники.
Как добирался Сталин в свой бункер? Как часто бывал он здесь? Каково назначение бункера?
Вы побываете в бункере, созданном в конце 30-х годов 20 века.
Вам удастся продегустировать любимое вино генералиссимуса.
7 января (воскресенье). Свободный день или экскурсия за доп. плату
Свободный день.
За доп. плату предлагается: 12:00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Рэдиссон.
Продолжительность: 3 часа.
Вас ожидают замечательные виды на прекрасный зимний город! С реки Москва смотрится совсем иначе!
Вы полюбуетесь живописными набережными, украшенными историческими зданиями и современными районами столицы.
Крытая палуба теплохода обогревается.
Работает ресторан, в котором Вы сможете заказать себе обед или чашку горячего кофе.
8 января (понедельник). Свободный день или экскурсия за доп. плату
Свободный день.
За доп. плату предлагается: 09:30 Автобусная праздничная экскурсия «Новогодние наряды Москвы».
Праздничное новогоднее оформление столицы — это особая составляющая архитектурного ансамбля Москвы.
Динамичная, зрелищная, идейно и эмоционально насыщенная декорация.
Она придаёт повседневному облику Москвы особую сказочную атмосферу.
Москва — как радушная хозяйка — подготовилась к празднику.
Вы увидите настоящие легенды в праздничном убранстве: панорама Кремля — красота и величие архитектурно-художественного ансамбля никого не оставит равнодушным, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе.
От красоты столицы со смотровой площадки на Воробьевых горах захватывает дух — блестят купола храмов, на площадях великолепные ели соревнуются между собой нарядами, бульвары и проспекты сияют и играют разноцветными огнями.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Отель Аэростар 4*, ст. метро «Динамо»
Завтраки — шведский стол
|Стоимость
|2-х местный стандартный номер
|15 700
|2-х местный стандартный номер (дети до 16 лет)
|14 500
|2-х местный стандартный номер (доп. место взрослый)
|15 700
|2-х местный стандартный номер (доп. место дети до 16 лет)
|14 500
|1-но местный стандартный номер
|19 700
Стоимость дополнительных суток в гостиницах:
|Отель Аэростар 4*
|2 местный стандартный номер
|3800 руб. за номер за сутки, включая завтраки
|2 местный стандартный номер с доп. местом
|Уточняется
|1 местный стандартный номер
|3500 руб. за номер за сутки, включая завтрак
Варианты проживания
«Аэростар» 4
Отель «Аэростар» расположен в Москве, напротив Петровского парка и в 5 минутах ходьбы от станции метров «Динамо». К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатный тренажерный зал.
Номера отеля «Аэростар» оформлены в изящном классическом стиле. В числе стандартных удобств телевизор со спутниковыми каналами, рабочий стол, а также собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Повсеместно подключен бесплатный Wi-Fi.
По утрам в ресторане «Брассери Эрте» сервируют полный завтрак «шведский стол». Также здесь подают традиционные блюда русской кухни. В распоряжении гостей лобби-бар.
Стойка регистрации отеля «Аэростар» открыта круглосуточно и без выходных. Гости могут воспользоваться услугами консьержа, а также в любое время суток заказать доставку еды и напитков в номера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание: завтраки со второго дня тура
- Экскурсионная программа в соответствии с днями недели
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, кроме завтраков
- Дополнительные экскурсии (необходимо бронировать заранее, подробнее в разделе «Важно знать»)
- Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом - 1 500 руб. за встречу, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 7:00
- Трансфер ж/д вокзал - гостиница - 3 000 руб. за машину
- Трансфер гостиница - ж/д вокзал - 3000 руб. за машину
- Трансфер аэропорт - гостиница - 4 200 руб. за машину
- Трансфер гостиница - аэропорт - 4 200 руб. за машину
- Билеты на Новогодние елочные представления, в московские театры и концертные залы
- Встреча Нового Года в ресторане отеля: новогодний банкет в ресторане гостиницы Аэростар 4* - 9 000 руб. /чел., ВИП места - 12 000 руб. /чел. новогодний банкет в ресторане гостиницы Аструс 4* (описание банкета в программе 2 дня) - 11 000 руб. /чел., дети до 14 лет - 4 000 руб. /чел
- Новогодний банкет в ресторане гостиницы Аэростар 4* - 9 000 руб. /чел., ВИП места - 12 000 руб. /чел
- Новогодний банкет в ресторане гостиницы Аструс 4* (описание банкета в программе 2 дня) - 11 000 руб. /чел., дети до 14 лет - 4 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Где происходит встреча?
Встреча с гидом в первый день тура в фойе гостиницы.
Время встречи сообщается дополнительно.
Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».
Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.
Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда, у гида.
При опоздании или неявке туриста на экскурсию по любым причинам, стоимость пропущенной экскурсии не возвращается.
При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении НЕродителей (бабушки, дедушки, тети, дяди…) требуется письменное согласие от одного из родителей.
При опоздании или неявке туриста на экскурсию по любым причинам, стоимость пропущенной экскурсии не возвращается.
Какие есть дополнительные экскурсии?
|Стоимость дополнительных экскурсий
|30 декабря
|14:30 Пешеходная экскурсия по Москва-сити
4000 руб. взрослый;
3500 руб. ребенок до 15 лет
4000 руб. ребенок с 15 лет
|01 января
|12:00 Экскурсия «Кремлевская сокровищница» с посещением Оружейной палаты
3700 руб. взрослый;
2900 руб. ребенок до 16 лет
|03 января
|11:00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи
2600 руб. взрослый;
2300 руб. ребенок до 16 лет
|05 января
|11:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва- столица нашей родины» с посещением Кремля
3800 руб. взрослый;
3600 руб. ребенок до 16 лет
|07 января
|12:00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Рэдиссон
2500 руб. взрослый;
2500 руб. ребенок до 16 лет
|09 января
|09:30 Автобусная праздничная экскурсия «Новогодние наряды Москвы».
2800 руб. взрослый;
2800 руб. ребенок до 16 лет
Сколько стоит новогодняя программа и что включено?
Новогодний банкет в отеле Аэростар.
Дата: 31.12.2023. Начало в 22.00.
Стоимость на 1 чел: 9 000 руб. /чел., ВИП места — 12 000 руб. /чел.
Скидка для детей (от 7 до 12 лет) - 45%
Малыши до 7лет - бесплатно
Аннуляция без штрафов до 25.11.2023 г.
Формат банкета: Шведский стол с фуршетной подачей.
Детское меню
- Куриные пальчики с медово-горчичным соусом – 80/20 гр
- Куриные шашлычки – 1/100 гр
- Картофельные нагетсы – 1/70 гр
- Картофель фри – 1/70 гр
- Сырные палочки – 1/70 гр
- Пицца на пышном тесте – 1/100 гр
Меню Новогоднего банкета 2023 /2024
- Икра красная в пряной тарталетке – 1/40 гр (2 шт.).
- Мандарины – 1/300 гр (3 шт.).
- Морс вишневый – 1/500 мл.
- Морс клюквенный – 1/500 мл.
- Лигурийские оливки с вялеными томатами – 1/50 гр
- Черемша, малосольные огурцы, соленые помидоры, соленый перец – 10/20/20/10 гр
- Лосось слабосоленый – 1/50 гр
- Угорь копченый – 1/30 гр
- Палтус холодного копчения – 1/30 гр
- Террин из утки с фуа-гра с конфитюром из малины и черной смородины – 1/40 гр
- Ростбиф – 1/30 гр
- Буженина – 1/30 гр
- Говяжий язык – 1/30 гр
- Буррата с томатами и бальзамическим соусом – 1/50 гр
- Сыры: бри, камамбер, горгонзола, пармезан, маасдам – 30/30/30/30/30 гр
- Свежие овощи (огурцы, помидоры, болгарский перец, редис) с соусом Блю чиз – 20/20/10/10/20 гр
- Роллы «Дракон» – 1/50 гр (2 шт.)
- Салат Оливье с телятиной – 1/50 гр
- Сельдь под шубой – 1/50 гр
- Холодец из бычьих хвостов – 1/40 гр
- Салат с копченым лососем – 1/50 гр
- Жульен из лесных грибов – 1/80 гр
- Седло барашка на углях – 1/50 гр
- Баранина на углях – 1/50 гр
- Нога барашка запеченая – 1/50 гр
- Шашлык из свинины – 1/50 гр
- Шашлык куриный – 1/50 гр
- Люля-кебаб из баранины – 1/50 гр
- Свиной окорок – 1/50 гр
- Ассорти колбасок гриль – 1/30 гр
- Цыплята запеченые – 1/50 гр
- Форель радужная – 1/50 гр
- Домашние корнеплоды, запеченные в прованских травах – 1/60 гр
- Картофельный гратен – 1/60 гр
- Мини-эклеры – 1/30 гр
- Конфеты в разноцветной глазури – 15/15/15/15 гр
- Пирожное «Молли» с лавандой – 1/30 гр
- Меренговый рулет с фисташковым кремом и малиной – 1/30 гр
- Шоколадный ролл с фруктами – 1/30 гр
- Чай в ассортименте, кофе, сливки, сахар, лимон – без ограничений
На 1 взрослый билет – шампанское 0,375 л.
Возможен предзаказ алкоголя по барной карте.
Развлекательная программа
Ведущая Новогоднего вечера – Елена Андреева.
Дед Мороз и Снегурочка.
Детские аниматоры.
Фокусник Максим Отдельнов.
Волшебное NitroШоу.
Шоу мыльных пузырей.
Светошоу Art Show.
Персональный DJ на время Новогодней программы и дискотеки.
Новогодняя программа "Шоу Танцев" в отеле «Аструс» 4* с живым звуком, танцами и диджеями.
Стоимость банкета:
- 11 000 руб. взрослый
- 4 000 руб. дети до 14 лет включительно.
Какие елочные представления можно посетить во время тура?
|№
|Представление, площадка
|Дата
|Время
Цена (руб.)
Билет, подарок
|Комментарии
|1
Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой
в Лужниках
«ПИРАТЫ В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» Новогоднее цирковое спортивное шоу
Ул. Лужники, 24, стр. 24
Продолжительность шоу 1 час 15 минут
28, 29,
30 дек. 2023 г.
2 - 6 янв. 2024 г.
|11:00, 14:00, 17:00
1200, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000, 3500 диван (три места): 20000 рублей
Стоимость подарка — 800 рублей
Дети до 4-х лет включительно проходят по одному билету с взрослым и сидят у него на коленях
|2
Московский международный дом музыки
Светлановский зал
«Волшебник страны О3»
Продолжительность шоу 1 час 10 минут
м. Павелецкая, Космодамианская набережная, дом 52, строение 8
|2 - 6 января 2024 г.
|11:00, 14:00, 17:00
1000, 1500, 1800, 2000, 2500, 3000 рублей
Подарок - 800 руб.
|Дети до 3-х лет проходят по одному билету с взрослым и сидят у него на коленях
|3
Театр на Мельникова
Новогоднее семейное шоу
«Новогоднее приключение Хоттабыча»
(0+)
Продолжительность 2.15 час.
г. Москва
Ул. Мельникова д. 7. стр. 1
М. Пролетарская
Зал 1000 мест
ЗАЛ ПОСЛЕ РЕМОНТА!
23,24,28,29,30
Декабря 2023г.
2-7 января 2024г.
11-00,14-00,
17-00
1000,1200,
2000,
2500,
3000,3500руб.
Подарок - 600 руб.
Дети до 3-х лет проходят по одному билету
с сопровождающим.
|4
УСК «Крылья советов»
Цирковой мюзикл «Волшебная лампа»
Продолжительность: 1 час 40 минут
ст. м. Белорусская
г. Москва, Ленинградский пр-т, 24а
29 дек.
20 дек, 2 - 5 янв.
18.00
11-00,14-00,17-00
1000 р., 1500 р., 2000 р., 2500 р., 3000 р., 4000 р.
Подарок – 800р
Дети до 3-х лет проходят по одному билету
с сопровождающим.
|5
Крокус Сити Холл
Волшебное мегашоу «Ёлка телеканала Карусель»
Рекомендуемый возраст
От 3 до 10 лет.
Продолжительность
1ч 20 мин.
Г. Красногорск,
ул. Меджународная
д. 20.
М. «Мякинино»
23-30 дек
2-7 янв
12.00,
15.00,
18.00 час.
750, 950, 1050, 1250, 1350, 1590, 1950, 2050, 2290, 2590, 2690, 3250, 3290, 3890, 4890, 8000, 11000 рублей
Подарок 950 руб.
Дети до 3 лет могут пройти по одному билету со взрослым и сидеть у него на коленях.
Вход в фойе Крокус Сити Холла – за 1 час до начала шоу.
|6
ARBAT HALL
«#KidsParty. Новогодняя шоу-дискотека для подростков»
от 9 до 16 лет
Клуб «Arbat Hall», ст. м."Смоленская" /"Арбатская", ул. Новый Арбат д. 21
Длительность — 2 часа
|3 января 2024 г.
Начало в 14:00 и 18:00, длительность — 2 часа
- входной детский билет с подарком – 2500 рублей.
- входной взрослый билет (свободная рассадка) без подарка – 3000 рублей.
Доступ в зону VIP-балкона:
- Дети старше 16 лет и взрослые проходят по входному взрослому билету,
- Дети младше 16 лет, пришедшие вместе с родителями (по входному детскому билету).
Взрослый билет включает в себя проход на вечеринку, доступ на танцпол и в зону VIP-балкона.
Детский входной билет – проход на танцпол (дети от 9 до 16 лет)
1. Взрослый человек допускается на мероприятие только при наличии взрослого билета и только в качестве сопровождающего для ребенка.
2. Не допускается вход на мероприятия взрослого человека без ребенка.
3. Если вы выглядите старше или младше своего возраста, пожалуйста, возьмите собой паспорт.
4. Проносить на мероприятия еду и напитки запрещено, детям питьевая вода будет предоставлена бесплатно.
|7
VEGAS CITY HALL
НОВОГОДНИЙ ЦИРКОВОЙ МЮЗИКЛ «БУРАТИНО»
(м. Мякинино, ул. Международная, дом 12)
23, 24, 29 и 30 декабря 2023 г.
2, 3, 4, 5 января 2024 г.
12:00, 15:00
800, 1600, 1800, 2200, 2800, 3400, 3800, 4600, 5200, 6500 рублей
Подарок 790
|Дети до 4-х лет проходят по одному билету со взрослым и сидят у него на коленях
|8
Театр Мюзикла
«Мамонтёнок»
м. Пушкинская, Тверская, Чеховская, Пушкинская площадь, 2
24 декабря
3 января
7 января
11:00, 14:00
14:00
11:00, 14:00
14:00
500, 800, 1100, 1900, 2500, 3200, 4000 рублей
Подарок 800 руб.
|Билет действителен на одно лицо, независимо от возраста
|9
Театр Мюзикла
«ЧУДЕСА И КУРАЛЕСЫ»
м. Пушкинская, Тверская, Чеховская, Пушкинская площадь, 2
23, 30 декабря
4,5,6 января
|14.00
500,800, 1100, 1900, 2500, 3200, 4000 рублей
Подарок 800 рублей
|10
Киноконцертный зал «Мосфильм»
Киноелка на Мосфильме
«Самый Новый год»
(0+)
Продолжительность
1,00час.
г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1, павильон №1
|23.12.23г. -08.01.24г.
10-11,13-00.
16-00.19-00
Час.
1000,1700,2000,
2200,3000,
3500,4000,
4700 руб.
Подарок 800 рублей
|1 человек старше двух лет = 1 билет
|11
ВТБ Арена Парк.
Ледовое шоу Е. Плющенко
«Русалочка»
м. Динамо, Ленинградский пр-т, д. 36, стр. 13
28 – 29 дек
30 дек
2, 3 янв
19.00
13.00, 18,00
13.00, 18.00
500, 900, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5500, 6500, 8000 рублей
Подарок 850 рублей
|Дети до 2-х лет проходят бесплатно по одному билету со взрослым, без права занимать отдельное место.
|12
ЦДКЖ
«Елка в ЦДКЖ»
(3+)
Театрально-концертный зал
г. Москва
Комсомольская площадь д. 4, стр. 1
М. Комсомольская
Зал 1000 мест
2412.23г.
30.12.23г.
31.12.23г.
2,5 января
03-04 января
6,7,8 января
13,15 час.
12.15час.
13час.
11,13час
11час.
12 час.
1500,2000,2500,
3000 руб.
Подарок:
В СТОИМОСТЬ БИЛЕТА ВХОДИТ СТОИМОСТЬ ПОДАРОКА!
проходят по одному билету
с сопровождающим
|13
Гостиный двор.
Елка Мэра в Гостином дворе. 3+
Продолжительность 1 час.
г. Москва, ул. Ильинка д. 4
28 декабря 2023
29 декабря 2023
30 декабря 2023
3,4,6 января 2024
11, 14 ч
14, 17ч
11, 14, 17ч
11, 14, 17ч
3200, 3600, 4100 руб
подарок 850 руб
Концертный зал «Москва» в развлекательном парке
«Остров Мечты»
«Чебурашка»
23.12.2023– 30.12.2023
31.12.202
02.01.2024 – 06.01.2024 г.
07.01.2024 – 08.01.2024
12:00, 15:00, 18:00
12:00
15:00, 18:00
12:00, 15:00, 18:00
12:00, 15:00
900, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2300, 2500, 2700, 3000, 3500, 3800, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7000, 8000, 10 000 рублей.
Цена подарка: 950 рублей
|14
НОВОГОДНИЙ АВТОБУС
«Путешествие в Рождество»
Место отправления: Пречистенская набережная (остановка возле Храма Христа Спасителя)
Продолжительность программы: 2 часа
30 декабря 2023 г.
3-6 января 2024 г.
|11:00, 14:00 17:00
|Цена билета с подарком: 2000 рублей
|15
Храм Христа Спасителя (0+)
Рождественская сказка
«Тайна старого зеркала»
Зал церковных соборов Храма Христа Спасителя
г. Москва, ул. Волхонка,д. 15
м. «Волхонка»
Цена билета:
ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ - 24 декабря в 19-00; - 31 декабря, 01 января; - с 02 по 07 января в 10-00 и 19-00: 800, 1100, 1400, 1700, 2000, 2100, 2500, 3000, 3500, 4500, 5500, 6000 рублей;
Какая стоимость новогоднего преставления в Кремлевском дворце?
«Тридевятый Новый год».
Новогоднее преставление в кремлевском дворце 2023-2024
При посещении елки школьными группами – на каждые 10 школьников должен быть 1 взрослый (платный).
Бесплатных билетов на елку нет.
Если ребенок идет на елку без группы, то до 14 лет дети допускаются только в сопровождении взрослого.
При проходе на территорию Кремля и в Государственный Кремлёвский Дворец каждый посетитель представления (в том числе сопровождающее лицо) должен иметь билет.
|№
|Дата
|Сеансы
|Цена билета без подарка
|Цена подарка
|1
26.12.2023
10.30
Партер середина 4700
Партер левая сторона 4100
Партер левая, правая стороны подальше 3200
Амфитеатр 3100
Балкон 2200
|650
|2
18.00
Партер середина 4700
Партер левая сторона 4100
Партер левая, правая стороны подальше 3200
Амфитеатр 3100
Балкон 2200
|650
|3
27.12.2023
10.30
Партер середина 4700
Партер левая сторона 4100
Партер левая, правая стороны подальше 3200
Амфитеатр 3100
Балкон 2200
|650
|4
18.00
Партер левая сторона 4100
Партер левая, правая стороны подальше 3200
Амфитеатр 3100
Балкон 2200
|650
|5
28.12.2023
10.30
Партер середина 4700
Партер левая сторона 4100
Партер левая, правая стороны подальше 3200
Амфитеатр 3100
Балкон 2200
|650
|6
18.00
Партер середина 4700
Партер левая сторона 4100
Партер левая, правая стороны подальше 3200
Амфитеатр 3100
Балкон 2200
|650.
|7
29.12.2023
10.30
Партер левая сторона 4100
Партер левая, правая стороны подальше 3200
Амфитеатр 3100
Балкон 2200
|650
|8
14.00
Партер левая сторона 4100
Партер левая, правая стороны подальше 3200
Амфитеатр 3100
Балкон 2200
|650.
|*9
18.00
Партер левая сторона 4100
Партер левая, правая стороны подальше 3200
Амфитеатр 3100
Балкон 2200
|650
|10
30.12.2023
10.30
|Балкон 2200
|650
|11
14.00
|Балкон 2200
|650
|12
18.00
|Балкон 2200
|650
|13
31.12.2023
10.30
Партер середина 4700
Партер левая сторона 4100
Партер левая, правая стороны подальше 3200
Амфитеатр 3100
Балкон 2200
|650
|14
14.00
Партер середина 4700
Партер левая сторона 4100
Партер левая, правая стороны подальше 3200
Амфитеатр 3100
Балкон 2200
|650
|15
02.01.2024
10.30
|Балкон 2200
|650
|16
14.00
|Балкон 2200
|650
|17
18.00
|Балкон 2200
|650
|18
06.01.2024
10.30
Партер левая сторона 4100
Партер левая, правая стороны подальше 3200
Амфитеатр 3100
Балкон 2200
|650
|19
14.00
Партер левая сторона 4100
Партер левая, правая стороны подальше 3200
Амфитеатр 3100
Балкон 2200
|650
|20
18.00
Партер середина 4700
Партер левая сторона 4100
Партер левая, правая стороны подальше 3200
Амфитеатр 3100
Балкон 2200
|650
|21
07.01.2024
10.30
Партер левая сторона 4100
Партер левая, правая стороны подальше 3200
Амфитеатр 3100
Балкон 2200
|650
|22
14.00
Партер левая сторона 4100
Партер левая, правая стороны подальше 3200
Амфитеатр 3100
Балкон 2200
|650
|23
18.00
Партер середина 4700
Партер левая сторона 4100
Партер левая, правая стороны подальше 3200
Амфитеатр 3100
Балкон 2200
|650
Может ли ребенок поехать с сопровождающим?
При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении не родителей (бабушки, дедушки, тети, дяди и т. д.) требуется письменное разрешение от родителя на сопровождающего.