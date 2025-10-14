Мои заказы

Троице-Сергиева лавра – туры в Москве

Найдено 3 тура в категории «Троице-Сергиева лавра» в Москве, цены от 24 200 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Рождественский карнавал в Москве
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Рождественский карнавал в Москве
Начало: Москва
3 янв в 10:00
от 24 200 ₽ за человека
Рождество в Москве
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Рождество в Москве
Начало: Москва
6 янв в 10:00
от 26 450 ₽ за человека
Московская история за 4 дня
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Московская история за 4 дня
Начало: Москва
28 мая в 10:00
4 июн в 10:00
от 26 000 ₽ за человека

