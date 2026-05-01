Мои заказы

Семейные каникулы в Москве

Мы отправляемся исследовать крупнейший мегаполис Европы, столицу России — Москву! Заглянем в бывшую резиденцию царей и князей, музей-усадьбу «Коломенское», увидим Хамовники с архитектурными памятниками, полюбуемся городом с Воробьевых гор, прогуляемся
читать дальшеуменьшить

по Красной площади, «Зарядью» и посетим легендарный магазин со сказочными витринами для юных искателей приключений! По желанию программу можно дополнить водным шоу в «Москвариуме», развлечениями в парке «Остров мечты», прогулкой на теплоходе, экскурсией по Арбату или походом в музей. Будет свободное время, которое вам удастся провести так, как захочется. Заезды каждую неделю по вторникам с 02.06.2026 до 25.08.2026.

Семейные каникулы в МосквеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Семейные каникулы в МосквеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Семейные каникулы в МосквеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Свободный день или поход в «Москвариум» по желанию

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Завтрак в день заезда не предоставляется.

Свободный день.

За дополнительную плату (посещение по входным билетам в течение дня):

  • посещение «Москвариума» — уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии. Стоимость — 1800 руб. ;
  • посещение водного шоу в «Москвариуме» с участием морских животных. Стоимость — от 2000 руб. в зависимости от категории места.
Прибытие. Свободный день или поход в «Москвариум» по желаниюПрибытие. Свободный день или поход в «Москвариум» по желаниюПрибытие. Свободный день или поход в «Москвариум» по желаниюПрибытие. Свободный день или поход в «Москвариум» по желанию
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Коломенское «, жизнь царя Алексея Михайловича. По желанию - посещение парка» Остров мечты

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское» — бывшую летнюю резиденцию московских царей и князей, с которой связаны многие события русской истории.

Экскурсия «Парадная и личная жизнь царя Алексея Михайловича в Коломенском, во дворце».

Во время экскурсии вы сможете представить обстановку и атмосферу резиденции, узнать, чем потчевали гостей на царском пиру, какие кубки поднимали за здоровье государя.

А также где работал и отдыхал Алексей Михайлович, какое место отводилось банным процедурам в царском быту.

Окончание программы в Коломенском.

Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.

За дополнительную плату (посещение по входным билетам в течение дня после экскурсии):

  • посещение парка «Остров мечты» (входной билет) — первого в России крытого круглогодичного парка развлечений. На территории парка расположены 27 захватывающих аттракционов в 9 тематических зонах: Деревня Смурфиков, HelloKitty, Черепашки Ниндзя, Гонка мечты, Замок Снежной королевы, Отель Трансильвания, Заброшенный дом, Сказочная деревня, Маугли в стране динозавров. Стоимость билета — 3100 руб.
Коломенское «, жизнь царя Алексея Михайловича. По желанию - посещение парка» Остров мечтыКоломенское «, жизнь царя Алексея Михайловича. По желанию - посещение парка» Остров мечтыКоломенское «, жизнь царя Алексея Михайловича. По желанию - посещение парка» Остров мечтыКоломенское «, жизнь царя Алексея Михайловича. По желанию - посещение парка» Остров мечты
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия по Хамовникам. Посещение Музея сословий России. По желанию - прогулка на теплоходе

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Прогулка-экскурсия по уникальному району Москвы — Хамовникам, месту сосредоточения художественных музеев, современных арт-объектов, уникальных архитектурных памятников:

  • Храм Христа Спасителя — одно из самых запоминающихся зданий в архитектурном образе столицы, сохраняющее за собой образ главного храма Отечества;
  • Патриарший мост заслуженно считается одним из самых впечатляющих в Москве. Весь мост, по сути, является большой смотровой площадкой, поскольку с него открываются завораживающие виды на центр города и основные достопримечательности Москвы: Кремль, памятник Петру I, Дом на набережной, Центральный дом художника, Парк Горького и Музеон;
  • фабрика «Красный Октябрь» — это Московская кондитерская фабрика, основанная в 1889 году и проработавшая на Берсеневской набережной Москвы более века.

Посещение Музея сословий России (входные билеты) — это уникальное место, где история оживает через экспонаты, связанные с одеждой различных социальных слоёв.

Особенно интересен раздел, посвящённый платью — такому важному элементу одежды, который многому учил и рассказывал о статусе, вкусах и традициях прошлого.

Окончание программы в городе.

Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

За дополнительную плату (по времени согласовывается отдельно):

  • прогулка по Москве-реке на теплоходе: во время этого незабываемого путешествия Вы сможете насладиться живописными видами исторических зданий, таких как Кремль и Храм Христа Спасителя, а также зелеными парками и современными небоскребами. Стоимость — 1080 руб. /взр., 760 руб. /шк. до 12 лет.
Экскурсия по Хамовникам. Посещение Музея сословий России. По желанию - прогулка на теплоходеЭкскурсия по Хамовникам. Посещение Музея сословий России. По желанию - прогулка на теплоходеЭкскурсия по Хамовникам. Посещение Музея сословий России. По желанию - прогулка на теплоходеЭкскурсия по Хамовникам. Посещение Музея сословий России. По желанию - прогулка на теплоходе
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Экскурсия по городу. Воробьевы горы, парк «Зарядье», Центральный детский мир

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу — увлекательная автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве — городу, где история переплетается с современностью, а красоты архитектуры поражают воображение.

Во время путешествия вы проедите по центральной улице города — Тверской, по Садовому и Бульварному кольцам, осмотрите Большой и Малый театры, побываете на Кремлевской набережной, полюбуетесь улицей Волхонкой — центром музейной жизни Москвы, и увидите другие памятные объекты нашей столицы!

Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах — культовое место, где Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-Сити» и многое другое.

Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье». Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.

Главная достопримечательность парка — Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.

Пешеходная экскурсия по Красной площади — главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.

Посещение Центрального детского мира — легендарный магазин для юных искателей приключений! Великолепный дизайн интерьера, сказочные витрины и яркая атмосфера притягивают посетителей всех возрастов.

Центральный Детский Мир славится своей историей и традициями. Это не просто магазин, а место, где каждый чувствует себя частью волшебства, а детство кажется ещё ярче и насыщеннее.

Подъем на смотровую площадку Центрального детского — с крыши ЦДМ открывается уникальный вид на исторический центр: вы увидите Кремль, Политехнический музей, Лубянскую площадь и шпиль главного здания МГУ. Полюбоваться на город можно при помощи подзорных труб.

Окончание программы в ТЦ «Детский мир».

Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Экскурсия по городу. Воробьевы горы, парк «Зарядье», Центральный детский мирЭкскурсия по городу. Воробьевы горы, парк «Зарядье», Центральный детский мирЭкскурсия по городу. Воробьевы горы, парк «Зарядье», Центральный детский мирЭкскурсия по городу. Воробьевы горы, парк «Зарядье», Центральный детский мир
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Свободный день или экскурсия по желанию. Отъезд

Свободный день. Освобождение номеров до 12:00.

За дополнительную плату пешеходная экскурсия по Арбату (начало экскурсии в 10:00, встреча в холле отеля) — одному из символов Москвы и, пожалуй, самой знаменитой пешеходной улице столицы, известной своими магазинами, сувенирными лавками и, конечно, достопримечательностями.

Мы познакомимся с историей Арбата, начитывающей более пятисот лет, узнаем, как с ней связаны имена А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. В. Суворова и Б. Ш. Окуджавы.

Увидим, в здании какого ресторана А. П. Чехов праздновал премьеру «Чайки» и проводил публичные чтения Л. Н. Толстой, а также раскроем другие секреты одной из старейших московских улиц.

Посещение Музея рекордов, фактов и приключений «Рекордиум» (входной билет) — в нем отобраны самые захватывающие достижения человечества со всего света, а некоторые из них можно испытать на себе.

Окончание программы в городе. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Самостоятельно вы сможете посетить необычные музеи Арбата — музей Магии, музей парфюмерии, Сенсориум, Музей детства «Сказки Арбат 16»: где оживают чудеса. Стоимость — 2150 руб.

Свободный день или экскурсия по желанию. ОтъездСвободный день или экскурсия по желанию. ОтъездСвободный день или экскурсия по желанию. ОтъездСвободный день или экскурсия по желанию. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

«Академическая» 3*.Номера категории «эконом» (от стандарта отличаются только отсутствием кондиционера в номере). Завтрак «шведский стол»
Размещение 5 дней Доп. ночь
2-местное 24600 3000
Доп. место 24600 3000
1-местное 39500 6000
«Россо-Рива» 4*. Завтрак «шведский стол»
Размещение 5 дней Доп. ночь
2-местное 28200 3500
Доп. место 28200 3500
1-местное 46500 7000

Варианты проживания

Гостиница «Академическая»

4 ночи

Гостиница находится рядом со станцией метро «Октябрьская». Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi.

Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.

На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.

Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта — 39,3 км.

Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Россо Рива»

4 ночи

Находится в деловом центре Москвы на Шлюзовой набережной, недалеко от станции метро «Павелецкая» и главных достопримечательностей города.

Номера различных категорий оснащены отдельной ванной комнатой, удобными спальными местами, сплит-системой, телевизором, холодильником, феном, сейфом и рабочим столом.

В отеле работает ресторан, предлагающий блюда русской и европейской кухни и завтрак по типу «шведский стол».

Рядом расположен Дом музыки – 560 м, музей «МЖД» – 820 м, ТЦ «Павелецкая Плаза» – 980 м. Расстояние до ж/д вокзала – 710 м, до международного аэропорта «Внуково» – 30 км.

Гостиница «Россо Рива»Гостиница «Россо Рива»Гостиница «Россо Рива»Гостиница «Россо Рива»Гостиница «Россо Рива»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание - завтраки в гостинице, кроме дня заезда
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсии по программе тура
  • Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2800 руб. /машинаиз аэропорта - от 3800 руб. /машина
  • От ж/д вокзала - от 2800 руб. /машина
  • Из аэропорта - от 3800 руб. /машина
  • Проезд на общественном транспорте
  • Питание: обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии: посещение "Москвариума" - 1800 руб. посещение водного шоу в "Москвариуме" - от 2000 руб. в зависимости от категории местапосещение парка "Остров мечты" - 3100 руб. прогулка по Москве-реке на теплоходе - 1080 руб. /взр., 760 руб. /шк. до 12 лет. пешеходная экскурсия по Арбату - 2150 руб
  • Посещение «Москвариума» - 1800 руб
  • Посещение водного шоу в «Москвариуме» - от 2000 руб. в зависимости от категории места
  • Посещение парка «Остров мечты» - 3100 руб
  • Прогулка по Москве-реке на теплоходе - 1080 руб. /взр., 760 руб. /шк. до 12 лет
  • Пешеходная экскурсия по Арбату - 2150 руб
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка для путешествия не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Москвы

Похожие туры на «Семейные каникулы в Москве»

Первомай в Москве
На автобусе
3 дня
2 отзыва
Первомай в Москве
Начало: Москва
30 апр в 10:00
от 23 650 ₽ за человека
Первомай в Москве. Экскурсионный тур
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Первомай в Москве. Экскурсионный тур
Начало: Москва
30 апр в 10:00
от 17 500 ₽ за человека
Семейное путешествие в Москву: прогулка с фонарщиком, детективная экскурсия и «Мосфильм»
На машине
7 дней
Семейное путешествие в Москву: прогулка с фонарщиком, детективная экскурсия и «Мосфильм»
Погулять по «Московскому Голливуду», разгадать тайну Хитровки и посетить зоопарк
Начало: Москва, 13:00
22 июн в 14:00
10 июл в 14:00
77 499 ₽ за всё до 3 чел.
Семейное путешествие в Москву
На автобусе
4 дня
Семейное путешествие в Москву
Начало: Москва
Завтра в 10:00
4 июн в 10:00
от 20 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы
от 24 600 ₽ за человека