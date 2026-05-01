Программа тура по дням
Прибытие. Свободный день или поход в «Москвариум» по желанию
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Завтрак в день заезда не предоставляется.
Свободный день.
За дополнительную плату (посещение по входным билетам в течение дня):
- посещение «Москвариума» — уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии. Стоимость — 1800 руб. ;
- посещение водного шоу в «Москвариуме» с участием морских животных. Стоимость — от 2000 руб. в зависимости от категории места.
Коломенское «, жизнь царя Алексея Михайловича. По желанию - посещение парка» Остров мечты
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское» — бывшую летнюю резиденцию московских царей и князей, с которой связаны многие события русской истории.
Экскурсия «Парадная и личная жизнь царя Алексея Михайловича в Коломенском, во дворце».
Во время экскурсии вы сможете представить обстановку и атмосферу резиденции, узнать, чем потчевали гостей на царском пиру, какие кубки поднимали за здоровье государя.
А также где работал и отдыхал Алексей Михайлович, какое место отводилось банным процедурам в царском быту.
Окончание программы в Коломенском.
Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
За дополнительную плату (посещение по входным билетам в течение дня после экскурсии):
- посещение парка «Остров мечты» (входной билет) — первого в России крытого круглогодичного парка развлечений. На территории парка расположены 27 захватывающих аттракционов в 9 тематических зонах: Деревня Смурфиков, HelloKitty, Черепашки Ниндзя, Гонка мечты, Замок Снежной королевы, Отель Трансильвания, Заброшенный дом, Сказочная деревня, Маугли в стране динозавров. Стоимость билета — 3100 руб.
Экскурсия по Хамовникам. Посещение Музея сословий России. По желанию - прогулка на теплоходе
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Прогулка-экскурсия по уникальному району Москвы — Хамовникам, месту сосредоточения художественных музеев, современных арт-объектов, уникальных архитектурных памятников:
- Храм Христа Спасителя — одно из самых запоминающихся зданий в архитектурном образе столицы, сохраняющее за собой образ главного храма Отечества;
- Патриарший мост заслуженно считается одним из самых впечатляющих в Москве. Весь мост, по сути, является большой смотровой площадкой, поскольку с него открываются завораживающие виды на центр города и основные достопримечательности Москвы: Кремль, памятник Петру I, Дом на набережной, Центральный дом художника, Парк Горького и Музеон;
- фабрика «Красный Октябрь» — это Московская кондитерская фабрика, основанная в 1889 году и проработавшая на Берсеневской набережной Москвы более века.
Посещение Музея сословий России (входные билеты) — это уникальное место, где история оживает через экспонаты, связанные с одеждой различных социальных слоёв.
Особенно интересен раздел, посвящённый платью — такому важному элементу одежды, который многому учил и рассказывал о статусе, вкусах и традициях прошлого.
Окончание программы в городе.
Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
За дополнительную плату (по времени согласовывается отдельно):
- прогулка по Москве-реке на теплоходе: во время этого незабываемого путешествия Вы сможете насладиться живописными видами исторических зданий, таких как Кремль и Храм Христа Спасителя, а также зелеными парками и современными небоскребами. Стоимость — 1080 руб. /взр., 760 руб. /шк. до 12 лет.
Экскурсия по городу. Воробьевы горы, парк «Зарядье», Центральный детский мир
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу — увлекательная автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве — городу, где история переплетается с современностью, а красоты архитектуры поражают воображение.
Во время путешествия вы проедите по центральной улице города — Тверской, по Садовому и Бульварному кольцам, осмотрите Большой и Малый театры, побываете на Кремлевской набережной, полюбуетесь улицей Волхонкой — центром музейной жизни Москвы, и увидите другие памятные объекты нашей столицы!
Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах — культовое место, где Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-Сити» и многое другое.
Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье». Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.
Главная достопримечательность парка — Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.
Пешеходная экскурсия по Красной площади — главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.
Посещение Центрального детского мира — легендарный магазин для юных искателей приключений! Великолепный дизайн интерьера, сказочные витрины и яркая атмосфера притягивают посетителей всех возрастов.
Центральный Детский Мир славится своей историей и традициями. Это не просто магазин, а место, где каждый чувствует себя частью волшебства, а детство кажется ещё ярче и насыщеннее.
Подъем на смотровую площадку Центрального детского — с крыши ЦДМ открывается уникальный вид на исторический центр: вы увидите Кремль, Политехнический музей, Лубянскую площадь и шпиль главного здания МГУ. Полюбоваться на город можно при помощи подзорных труб.
Окончание программы в ТЦ «Детский мир».
Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Свободный день или экскурсия по желанию. Отъезд
Свободный день. Освобождение номеров до 12:00.
За дополнительную плату —пешеходная экскурсия по Арбату (начало экскурсии в 10:00, встреча в холле отеля) — одному из символов Москвы и, пожалуй, самой знаменитой пешеходной улице столицы, известной своими магазинами, сувенирными лавками и, конечно, достопримечательностями.
Мы познакомимся с историей Арбата, начитывающей более пятисот лет, узнаем, как с ней связаны имена А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. В. Суворова и Б. Ш. Окуджавы.
Увидим, в здании какого ресторана А. П. Чехов праздновал премьеру «Чайки» и проводил публичные чтения Л. Н. Толстой, а также раскроем другие секреты одной из старейших московских улиц.
Посещение Музея рекордов, фактов и приключений «Рекордиум» (входной билет) — в нем отобраны самые захватывающие достижения человечества со всего света, а некоторые из них можно испытать на себе.
Окончание программы в городе. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Самостоятельно вы сможете посетить необычные музеи Арбата — музей Магии, музей парфюмерии, Сенсориум, Музей детства «Сказки Арбат 16»: где оживают чудеса. Стоимость — 2150 руб.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|«Академическая» 3*.Номера категории «эконом» (от стандарта отличаются только отсутствием кондиционера в номере). Завтрак «шведский стол»
|Размещение
|5 дней
|Доп. ночь
|2-местное
|24600
|3000
|Доп. место
|24600
|3000
|1-местное
|39500
|6000
|«Россо-Рива» 4*. Завтрак «шведский стол»
|Размещение
|5 дней
|Доп. ночь
|2-местное
|28200
|3500
|Доп. место
|28200
|3500
|1-местное
|46500
|7000
Варианты проживания
Гостиница «Академическая»
Гостиница находится рядом со станцией метро «Октябрьская». Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi.
Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.
На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.
Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта — 39,3 км.
Гостиница «Россо Рива»
Находится в деловом центре Москвы на Шлюзовой набережной, недалеко от станции метро «Павелецкая» и главных достопримечательностей города.
Номера различных категорий оснащены отдельной ванной комнатой, удобными спальными местами, сплит-системой, телевизором, холодильником, феном, сейфом и рабочим столом.
В отеле работает ресторан, предлагающий блюда русской и европейской кухни и завтрак по типу «шведский стол».
Рядом расположен Дом музыки – 560 м, музей «МЖД» – 820 м, ТЦ «Павелецкая Плаза» – 980 м. Расстояние до ж/д вокзала – 710 м, до международного аэропорта «Внуково» – 30 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание - завтраки в гостинице, кроме дня заезда
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсии по программе тура
- Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2800 руб. /машина из аэропорта - от 3800 руб. /машина
- Проезд на общественном транспорте
- Питание: обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии: посещение "Москвариума" - 1800 руб. посещение водного шоу в "Москвариуме" - от 2000 руб. в зависимости от категории местапосещение парка "Остров мечты" - 3100 руб. прогулка по Москве-реке на теплоходе - 1080 руб. /взр., 760 руб. /шк. до 12 лет. пешеходная экскурсия по Арбату - 2150 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка для путешествия не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества.