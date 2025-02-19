2 день

Пешеходный день: ВДНХ

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Прогулка по территории ВДНХ – крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название.

В период новогодних праздников ВДНХ становится настоящим эпицентром гуляний, где открыт главный каток страны, работают многочисленные ярмарки, проводятся интересные праздничные экспозиции и развлекательные мероприятия, которые не дадут заскучать ни детям, ни взрослым.

Окончание программы на ВДНХ.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Свободное время или за доп. плату:

Посещение аквариума в центре океанографии и морской биологии «Москвариум».

Уникальный комплекс, где представлены сотни разновидностей морских жителей, необычных экзотических рыб, акул и скатов, осьминогов и медуз. Океанариум является настоящей ожившей энциклопедией, отражающей все многообразие обитателей Мирового океана.

Стоимость — 1 800 руб. /взр., 1 100 руб. /школьники до 12 лет.

Новогоднее шоу в Москвариуме – сказочный новогодний мюзикл с участием морских млекопитающих, цирковых артистов, танцоров и музыкантов.

Стоимость — от 2 500 руб. /в зависимости от категории места.