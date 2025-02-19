Приятным бонусом станет прогулка по центру столицы от Тверской до Петровки, а также традиционное «Московское чаепитие».
янв
Программа тура по дням
Прибытие. Пешеходный день: экскурсия-прогулка по улицам и переулкам центра
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Завтрак в день заезда не предоставляется!
Ориентировочное время начала экскурсионной программы — 10:00.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия-прогулка по улицам и переулкам центра города, которые украшены сверкающими гирляндами, веселыми огоньками, новогодними декорациями (Тверская, Пушкинская площадь, Тверской бульвар, Столешников переулок, Кузнецкий мост).
После прогулки по морозным новогодним улицам Москвы, в одном из уютных кафе города вам будет предложено провести время за чашечкой чая в приятной дружеской обстановке.
Окончание программы в центре.
Свободное время.
Пешеходный день: ВДНХ
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Прогулка по территории ВДНХ – крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название.
В период новогодних праздников ВДНХ становится настоящим эпицентром гуляний, где открыт главный каток страны, работают многочисленные ярмарки, проводятся интересные праздничные экспозиции и развлекательные мероприятия, которые не дадут заскучать ни детям, ни взрослым.
Окончание программы на ВДНХ.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Свободное время или за доп. плату:
- Посещение аквариума в центре океанографии и морской биологии «Москвариум».
Уникальный комплекс, где представлены сотни разновидностей морских жителей, необычных экзотических рыб, акул и скатов, осьминогов и медуз. Океанариум является настоящей ожившей энциклопедией, отражающей все многообразие обитателей Мирового океана.
Стоимость — 1 800 руб. /взр., 1 100 руб. /школьники до 12 лет.
- Новогоднее шоу в Москвариуме – сказочный новогодний мюзикл с участием морских млекопитающих, цирковых артистов, танцоров и музыкантов.
Стоимость — от 2 500 руб. /в зависимости от категории места.
Автобусно-пешеходный день: обзорная экскурсия «Новогодняя Москва!»
Встреча с гидом.
Отправление на экскурсию на автобусе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодняя Москва!» — по роскошно украшенной, сверкающей огнями и гирляндами столице, познакомимся с ее культурой, увидим самые известные достопримечательности: Храм Христа Спасителя, памятник Петру I на Москве-реке, Дом Правительства России, здание МГУ, прогуляемся по смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама города.
Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади.
В аpxитeктypный aнcaмбль Mocкoвcкoгo Kpeмля входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий coбopы, Пaтpиapший дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния, кoлoкoльня Ивaн Beликий и Tepeмнoй двopeц.
Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Свободное время или за доп. плату:
- Посещение новогоднего представления братьев Запашных (билеты).
Полная неожиданностей, загадок и хитроумных сюжетных поворотов история от укротителей диких хищников братьев Эдгарда и Аскольда Запашных!
Стоимость — 4 750 руб. /чел.
Пешеходный день: Коломенское. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом.
Освобождение номеров, сдача вещей в камеру хранения отеля.
Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское» (дворец Алексея Михайловича) – бывшую летнюю резиденцию московских царей и князей, с которой связаны многие события русской истории.
Посещение дворца царя Алексея Михайловича с участием в интерактивной программе «Невесты и жены царя Алексея Михайловича».
Окончание программы в музее-заповеднике «Коломенское» —возможность поучаствовать в народных гуляниях, покататься на лошадях.
Самостоятельное возвращение в отель.
Окончание программы планируется около 15:00-16:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местный номер
|1-местный номер
|«Туррис Лубянский отель» (ст. метро Китай-город м. Лубянка)
|25 000
|37 000
|Доп. ночь
|4 100
|8 200
Варианты проживания
Туррис Лубянский отель
«Turris Hotel Lubyansky» в самом центре столицы в шаговой доступности от парка Зарядье, Красной площади и музеев Московского Кремля. Рядом с гостиницей — станция метро, много кафе, баров и прочих интересных мест. Дорога до основных вокзалов Москвы — до Белорусского, Курского, Ленинградского займет всего 10 минут.
Отель разместился в четырёхэтажном краснокирпичном здании, расположенном в глубине Лубянского проезда. Гостей ожидают номера разного уровня комфорта — небольшие Экономы, простые, но комфортабельные Стандарты и вместительные Делюксы. Все номера отеля выдержаны в стильной серо-бежевой гамме и оснащены сплит-системой, санузлом с душем и необходимой техникой — телевизором, феном, электрочайником.
При отеле работает кафе, куда отдыхающие могут прийти на завтрак. На всей территории доступен беспроводной интернет, предусмотрена круглосуточная стойка регистрации, где администраторы всегда могут вызвать такси или заказать трансфер.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание: завтраки в отеле (кроме дня заезда), в первый день чаепитие
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсии, входные билеты по программе тура
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 500 руб. /машина, из аэропорта - от 3 500 руб. /машина
- Билеты на новогодние шоу и елки
- Дополнительное время работы транспорта
- Дополнительные экскурсии (бронирование дополнительных услуг производится только при покупке тура):посещение аквариума в центре океанографии и морской биологии «Москвариум» - 1 800 руб. /взр., 1 100 руб. /школьники до 12 летпосещение новогоднего представления братьев Запашных (билеты) - 4 750 руб. /чел. новогоднее шоу в Москвариуме: сказочный новогодний мюзикл с участием морских млекопитающих, цирковых артистов, танцоров и музыкантов - от 2 500 руб. /в зависимости от категории места
- Посещение аквариума в центре океанографии и морской биологии «Москвариум» - 1 800 руб. /взр., 1 100 руб. /школьники до 12 лет
- Посещение новогоднего представления братьев Запашных (билеты) - 4 750 руб. /чел
- Новогоднее шоу в Москвариуме: сказочный новогодний мюзикл с участием морских млекопитающих, цирковых артистов, танцоров и музыкантов - от 2 500 руб. /в зависимости от категории места
- Доплата за иностранных туристов
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.