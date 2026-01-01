Семейные выходные в спа-отеле с кукольным театром, творческим мастер-классом, настолками и йогой
Отдохнуть в бассейне и парных, провести тёплый вечер со спектаклем и играми, сделать ароматное саше
Начало: Д. Медвежьи Озёра, ул. Берег озера, 1, 15:00
28 фев в 15:00
35 300 ₽ за человека
К святыням земли русской: на 2 дня в Муром и Дивеево
Начало: СТ.М. Шоссе Энтузиастов
31 янв в 07:15
11 600 ₽ за человека
Семейный тур в Москву: прогулка с фонарщиком, детективная экскурсия и «Мосфильм»
Погулять по «Московскому Голливуду», разгадать тайну Хитровки и посетить зоопарк
Начало: Москва, 13:00
6 фев в 14:00
6 мар в 14:00
109 500 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Семейные»
Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Москве в январе 2026
Сейчас в Москве в категории "Семейные" можно забронировать 3 тура от 11 600 до 109 500.
Забронируйте тур в Москве на 2026 год по теме «Семейные», цены от 11600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март