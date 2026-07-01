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Семьей в осеннюю Москву

Начнете маленькое путешествие с прогулки над Москвой-рекой по Парящему мосту в «Зарядье», открывающем фантастический вид на Кремль.

А затем шагнете в самое сердце страны на Красной площади: загадаете желание у Нулевого
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километра, полюбуетесь на храм Василия Блаженного и завершите сладким ритуалом — дегустацией легендарного мороженого в ГУМе.

Отправитесь в большую обзорную экскурсию по величественным сталинским высоткам и Храму Христа Спасителя, а с Патриаршего моста и Воробьевых гор увидите столицу как на ладони.

Кульминацией станет погружение за кулисы стадиона «Лужники» — вы побываете в раздевалке сборной и почувствуете себя звездой футбола, VIP-гостем и журналистом в одном лице!

Семьей в осеннюю МосквуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Семьей в осеннюю МосквуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Семьей в осеннюю МосквуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по парку "Зарядье". Пешеходная экскурсия "Красная площадь - начало страны"

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00 / освобождение номеров до 12:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется!

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье». Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.

Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.

Пешеходная экскурсия «Красная площадь – начало страны»: мы пройдем по Александровскому саду, осмотрим Манежную площадь и выйдем на центральную площадь и настоящий символ города – Красную площадь.

Обязательно загадаем желание у «нулевого километра» — это бронзовый знак, символизирующий условную начальную точку отсчёта протяжённости автомобильных дорог, которые начинаются в столице.

Увидим великолепный Храм Василия Блаженного, Исторический музей, памятник Минину и Пожарскому, а также полюбуемся знаменитой Спасской башней, по часам которой сверяет время вся Россия.

Обязательно посетим самый популярный и красивейший универмаг – ГУМ, где каждый сможет попробовать знаменитый фирменный ГУМовский десерт – легендарное мороженое.

Окончание программы в центре города.

Дополнительно:

  • экскурсия в Оружейную палату – музей-сокровищницу, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов (стоимость: 2100 руб. /чел.);
  • экскурсия по территории Московского Кремля – с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади (стоимость: 1800 руб. /чел.).
Прогулка по парку "Зарядье". Пешеходная экскурсия "Красная площадь - начало страны"Прогулка по парку "Зарядье". Пешеходная экскурсия "Красная площадь - начало страны"Прогулка по парку "Зарядье". Пешеходная экскурсия "Красная площадь - начало страны"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу, Воробьевы горы, Лужники

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров. Сдача вещей в камеру хранения отеля.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу – мы познакомимся со столицей, ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.

Увидим самые известные достопримечательности города – центральные площади, памятник Петру I на Москве-реке, Дом Правительства России, здание МГУ, Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, знаменитые сталинские высотки и многое другое.

Во время экскурсии туристы посетят Храм Христа Спасителя (внешний осмотр) — кафедральный собор Русской православной церкви, один из символов Москвы и России.

История этого собора уникальна, а о его возведении известно множество интересных и необычных фактов. Изначально храм строили как архитектурный памятник в честь победы над гегемонией Наполеона.

Также прогуляются по Патриаршему мосту, который заслуженно считается одним из самых впечатляющих в Москве.

Весь мост, по сути, является большой смотровой площадкой, поскольку с него открываются завораживающие виды на центр города и основные достопримечательности Москвы: Кремль, памятник Петру I, Болотный остров, Дом на набережной, Центральный дом художника, Парк Горького и Музеон.

Обязательная остановка на смотровой площадке на Воробьевых горах, откуда открывается завораживающая панорама города.

Уникальная экскурсия на стадион «Лужники» — главный спортивный комплекс России — приглашает всех окунуться в завораживающий мир футбола и развлекательных событий.

В рамках одного экскурсионного тура вы почувствуете себя болельщиком, VIP-гостем, футболистом, тренером и журналистом.

Побываете в раздевалке сборной России и в других самых интересных местах стадиона, которые обычно недоступны зрителям во время массовых мероприятий.

15:30-16:00 Окончание программы у стадиона «Лужники»(ст. метро Воробьёвы горы). Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.

Дополнительно: Проезд по Московской канатной дороге — фуникулере, соединяющем смотровую площадку Воробьевых гор и стадион «Лужники» на противоположном берегу Москва-реки. (Стоимость: 900 рублей. – нетто)

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу, Воробьевы горы, ЛужникиАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу, Воробьевы горы, ЛужникиАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу, Воробьевы горы, ЛужникиАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу, Воробьевы горы, ЛужникиАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу, Воробьевы горы, ЛужникиАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу, Воробьевы горы, ЛужникиАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу, Воробьевы горы, ЛужникиАвтобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу, Воробьевы горы, Лужники
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

«Академическая» 3*. Завтрак «шведский стол»
Размещение 2 дня Доп. ночь
2-местное117003000
1-местное155006000
Доп. место117003000
«Россо-Рива» 4*. Завтрак «шведский стол»
Размещение 2 дня Доп. ночь
2-местное127003750
1-местное177007500
Доп. место127003750

Варианты проживания

Гостиница «Академическая»

1 ночь

Гостиница находится рядом со станцией метро «Октябрьская». Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi.

Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.

На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.

Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта — 39,3 км.

Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Россо Рива»

1 ночь

Находится в деловом центре Москвы на Шлюзовой набережной, недалеко от станции метро «Павелецкая» и главных достопримечательностей города.

Номера различных категорий оснащены отдельной ванной комнатой, удобными спальными местами, сплит-системой, телевизором, холодильником, феном, сейфом и рабочим столом.

В отеле работает ресторан, предлагающий блюда русской и европейской кухни и завтрак по типу «шведский стол».

Рядом расположен Дом музыки – 560 м, музей «МЖД» – 820 м, ТЦ «Павелецкая Плаза» – 980 м. Расстояние до ж/д вокзала – 710 м, до международного аэропорта «Внуково» – 30 км.

Гостиница «Россо Рива»Гостиница «Россо Рива»Гостиница «Россо Рива»Гостиница «Россо Рива»Гостиница «Россо Рива»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание, указанное в программе: завтраки в гостинице, кроме дня заезда
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсии по программе тура
  • Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 3000 руб. /из аэропорта - от 3800 руб. /машина
  • Проезд на общественном транспорте
  • Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
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Тур входит в следующие категории Москвы

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