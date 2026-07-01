1 день

Прогулка по парку "Зарядье". Пешеходная экскурсия "Красная площадь - начало страны"

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00 / освобождение номеров до 12:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется!

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье». Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.

Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.

Пешеходная экскурсия «Красная площадь – начало страны»: мы пройдем по Александровскому саду, осмотрим Манежную площадь и выйдем на центральную площадь и настоящий символ города – Красную площадь.

Обязательно загадаем желание у «нулевого километра» — это бронзовый знак, символизирующий условную начальную точку отсчёта протяжённости автомобильных дорог, которые начинаются в столице.

Увидим великолепный Храм Василия Блаженного, Исторический музей, памятник Минину и Пожарскому, а также полюбуемся знаменитой Спасской башней, по часам которой сверяет время вся Россия.

Обязательно посетим самый популярный и красивейший универмаг – ГУМ, где каждый сможет попробовать знаменитый фирменный ГУМовский десерт – легендарное мороженое.

Окончание программы в центре города.

Дополнительно:

экскурсия в Оружейную палату – музей-сокровищницу, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов (стоимость: 2100 руб. /чел.);

– музей-сокровищницу, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов (стоимость: 2100 руб. /чел.); экскурсия по территории Московского Кремля – с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади (стоимость: 1800 руб. /чел.).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160