Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по городу, прогулка по "Москва-Сити", подъем на башню "Федерация"
Прибытие в Москву. Встреча группы на вокзале с 08:00.
Трансфер в отель для сдачи вещей в камеру хранения.
Отъезд на экскурсию.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Познакомимся со столицей, ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами, увидим самые известные достопримечательности, такие как:
- храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным зданием России;
- памятник Петру I на Москве-реке;
- Дом Правительства России;
- здание МГУ.
Также прогуляемся по смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама города: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки и многое другое.
Обед в кафе города.
Прогулка по Москва-Сити — деловому кварталу российской столицы: осмотр Краснопресненской набережной, знакомство с историей строительства небоскребов.
Подъем на самую высокую в Европе смотровую площадку башни Федерация, расположенную на 89 этаже с обзором 360 градусов: захватывающий вид на Москву не оставит никого равнодушным
Окончание экскурсионной программы в Москва-Сити.
Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
Транспорт предоставляется на 5 часов.
Экскурсии по Александровскому саду, территории Кремля, Красной площади. Посещение парка «Зарядье»
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле отеля.
Отправление на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия-прогулка по Александровскому саду, на территории которого можно увидеть такие исторические объекты, как Кутафья башня Кремля, Итальянский грот, Могилу неизвестного солдата и другие.
Экскурсия по территории Московского Кремля — колыбели города, с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади.
В аpxитeктypный aнcaмбль Kpeмля входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий coбopы, Пaтpиapший дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния, Гpaнoвитaя пaлaтa, кoлoкoльня Ивaн Beликий, Tepeмнoй двopeц, а также символы России Царь-колокол и Царь-пушка.
Обед в кафе города.
Экскурсия по Красной площади — главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.
Посещение инновационного парка «Зарядье». Главная достопримечательность парка — Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль!
Окончание экскурсионной программы в центре.
Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
Транспорт не предоставляется.
ВДНХ, посещение павильона «Макет Москвы». Дополнительные экскурсии по желанию. Отъезд
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом.
Посадка в автобус с вещами. Трансфер на вокзал. Сдача вещей в камеру хранения (оплата ячеек самостоятельно).
Прогулка по территории ВДНХ (Выставке Достижений Народного Хозяйства) — крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название.
Мы пройдем по Центральной аллее, увидим павильон № 1, а также восстановленные во всей красе павильоны в стиле сталинского ампира и знаменитые фонтаны "Каменный цветок" и "Дружба народов".
Посещение павильона «Макет Москвы». Главная отличительная особенность макета столицы — поразительная детализация зданий и максимально точное воссоздание элементов ландшафтной архитектуры.
На площади 429 кв. метров в масштабе 1:400 представлены 23 000 объектов. Среди них такие знаковые места, как Андреевский мост, Донской монастырь, Екатерининский дворец и многие другие.
Обед в кафе города.
Окончание экскурсионной программы на ВДНХ. Свободное время. Самостоятельное возвращение на вокзал.
За дополнительную плату:
- посещение Москвариума — самого большого по площади океанариума в Москве. Аквариум стал домом для более 600 разновидностей экзотических рыб и необычных морских и пресноводных обитателей, свыше 12 000 экземпляров и особей, включая кайманового крокодила, наутилуса, осетровых, скатов, акул и множества других морских созданий. Стоимость: 1900 руб. /взр., 1400 руб. /шк. до 12 лет. ;
- экскурсия в Музей космонавтики — один из крупнейших научно-технических музеев мира, расположенный внутри монумента «Покорителям космоса». Мы услышим увлекательный рассказ об истории советской и российской космонавтики, проектах К. Э. Циолковского и С. П. Королева, о первых искусственных спутниках Земли, первом полете человека в космос, а также о полетах к Луне и планетам солнечной системы. Расчет экскурсии по запросу в зависимости от численности группы.
Транспорт предоставляется на 4 часа.
Программа строится под время отъезда группы. Авиа- ж/д билеты стоит брать с отправлением после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 школьника, в руб:
|Гостиница
|20 + 2
|25 + 2
|30 + 2
Отель 3* (ориентировочно: «Максима Заря», «Академическая», «Катюша», «Ярославская»)
2-местные стандартные номера с удобствами. Завтрак – шв. стол
|25500
|24500
|22500
Отель 4* (ориентировочно: «Россо Рива», «Сафмар Сущевский», «Эдж Селигерская»)
2-местные стандартные номера с удобствами. Завтрак – шв. стол
|26800
|25800
|23800
Возможен расчет тура под другое количество участников.
Доплата за взрослого в составе школьной группы — 1 700 рублей.
Перед бронированием необходимо уточнять наличие номеров и возможность организации конкретных экскурсий.
Ниже представлены варианты гостиниц, возможна замена на аналогичные (зависит от наличия мест на запрашиваемый период).
Варианты проживания
Отель «Максима Заря»
Расположение гостиницы: ст. метро «Окружная», 5 минут пешком. Отличается сочетанием европейского качества и русского гостеприимства.
Удобное расположение: недалеко от центра в тихом и спокойном районе. В шаговой доступности: главный ботанический сад столицы, Останкинская телебашня, музей-усадьба Останкино, дом-музей С. П. Королева, музей космонавтики, ВДНХ.
К услугам гостей: уютные кафе и лобби-бары, парикмахерские услуги, бесплатный Wi-Fi. Завтраки — шведский стол.
Гостиница «Академическая»
Гостиница находится рядом со станцией метро «Октябрьская». Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi.
Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.
На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.
Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта — 39,3 км.
Отель «Катюша»
Современный отель «Катюша» расположен в 7 километрах от центра столицы возле ВДНХ. В непосредственной близости от станции метро.
Номера укомплектованы ЖК-телевизорами, холодильниками, удобными кроватями, вместительными шкафами. В ванных комнатах есть ванна или душ.
На территории работает бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и небольшой бар, где можно заказать различные блюда и напитки по меню, а также буфет, который подходит для детей.
Недалеко отеля сосредоточены интересные места: ВДНХ, океанариум, спорткомплекс «Олимпийский», ГУМ. Ближайшим аэропортом считается Шереметьево, расстояние до него составляет 22 километра.
Гостиница «Ярославская»
Гостиница «Ярославская» находится в северной части столицы. Неподалеку расположена станция метро ВДНХ и развитая инфраструктура. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Номерной фонд представлен уютными номерами, выполненными в приятной цветовой гамме и оснащенными всем необходимым для комфортного проживания. Каждая категория включает в себя удобную мебель, современную технику и собственную ванную комнату.
Вкусно и сытно перекусить можно в ресторане гостиницы. Здесь предоставлен широкий ассортимент блюд русской и европейской кухни. Для проведения торжественных мероприятий в гостинице есть банкетный зал.
Рядом с гостиницей находится много известных мест города, например, Останкинская телебашня. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет — 22 км, а до железнодорожного вокзала — 4,9 км.
Гостиница «Россо Рива»
Находится в деловом центре Москвы на Шлюзовой набережной, недалеко от станции метро «Павелецкая» и главных достопримечательностей города.
Номера различных категорий оснащены отдельной ванной комнатой, удобными спальными местами, сплит-системой, телевизором, холодильником, феном, сейфом и рабочим столом.
В отеле работает ресторан, предлагающий блюда русской и европейской кухни и завтрак по типу «шведский стол».
Рядом расположен Дом музыки – 560 м, музей «МЖД» – 820 м, ТЦ «Павелецкая Плаза» – 980 м. Расстояние до ж/д вокзала – 710 м, до международного аэропорта «Внуково» – 30 км.
Гостиница «Сущевский Сафмар»
Отель расположен напротив станции метро «Рижская», в 100 м от Проспекта Мира. В 4 станциях метро от отеля находится Красная Площадь. Гости могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом и платной парковкой отеля.
В отеле работает служба доставки еды и напитков в номера. На первом этаже отеля расположены ресторан «Fleur Cafe» и одноимённый лобби-бар, в меню которых представлены блюда международной кухни. Предоставляются услуги химчистки и прачечной.
Все номера отеля оснащены кроватями, кондиционерами, мини-барами, наборами для приготовления чая и кофе, сейфами, вмещающими ноутбук, утюгами и гладильными досками, ТВ и Wi-Fi. Гости могут выбрать различные типы подушек по «Меню подушек».
Во всех ванных комнатах установлены фены, косметические зеркала. Предоставляются банные и туалетные принадлежности. Уборка номеров осуществляется ежедневно.
Гостиница «Селигерская»
Отель «Edge Seligerskaya» обладает статусом «4 звезды» и является одним из популярных вариантов размещения в столице. На всей территории отеля предоставляется бесплатный доступ в Интернет Wi-Fi.
Каждый номер располагает необходимыми удобствами, мебелью и техникой.
Большой зал объединяет в себе территорию ресторана, лобби и бара, где проживающие могут организовывать свое питание и проводить свободное время. Каждое утро сервируется завтрак по системе «шведский стол».
Для бизнесменов в этой комфортабельной гостинице предложено несколько конференц-площадок, которые располагают всем необходимым для проведения деловых мероприятий.
Основная городская инфраструктура в доступности у проживающих. Общественный транспорт позволит без особого труда добраться по интересующему адресу.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице - 2 ночи
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
- Транспортное обслуживание
- Экскурсии по программе тура
- Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий
- Услуги гида-экскурсовода
- Бесплатные места для руководителей группы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча/проводы группы в аэропорт
- Питание: завтрак в день заезда - от 700 руб., ужины (под запрос)
- Дополнительные экскурсии
- Дополнительное время работы транспорта
- Камера хранения на вокзале
- Проезд на общественном транспорте
- Доплата за взрослых
- Доплата за одноместное размещение
- Доплата за раннюю встречу - 3000 руб
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- свидетельство о рождении ребенка/паспорт;
- медицинский полис;
- доверенность от родителей.
Одежда должна быть по погоде, обувь — удобной.
Может ли измениться программа?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества.
Обращаем внимание, что номера и программа не забронированы! Перед бронированием наличие номеров и возможность организации конкретных экскурсий нужно уточнять.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка для путешествия не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.