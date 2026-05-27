2 день

Экскурсии по Александровскому саду, территории Кремля, Красной площади. Посещение парка «Зарядье»

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле отеля.

Отправление на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия-прогулка по Александровскому саду, на территории которого можно увидеть такие исторические объекты, как Кутафья башня Кремля, Итальянский грот, Могилу неизвестного солдата и другие.

Экскурсия по территории Московского Кремля — колыбели города, с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади.

В аpxитeктypный aнcaмбль Kpeмля входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий coбopы, Пaтpиapший дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния, Гpaнoвитaя пaлaтa, кoлoкoльня Ивaн Beликий, Tepeмнoй двopeц, а также символы России Царь-колокол и Царь-пушка.

Обед в кафе города.

Экскурсия по Красной площади — главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.

Посещение инновационного парка «Зарядье». Главная достопримечательность парка — Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль!

Окончание экскурсионной программы в центре.

Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.

Транспорт не предоставляется.

