Мои заказы

Три дня в Москве. Экскурсионный тур для школьных групп

Откровенно говоря, это не просто экскурсионный тур — это настоящее приключение в сердце столицы! За три насыщенных дня мы познакомимся с главными символами мегаполиса: от величественного Кремля и Красной площади
читать дальшеуменьшить

до современных небоскрёбов «Москва-Сити».Мы поднимемся на панорамную площадку башни «Федерация», прогуляемся по Александровскому саду, увидим храм Христа Спасителя и откроем для себя инновационный парк «Зарядье» с его «Парящим мостом».Также в программе — прогулка по территории ВДНХ, крупного экспозиционного и музейного комплекса, с посещением павильона «Макет Москвы». По желанию можно разнообразить впечатления походом в океанариум или Музей космонавтики. Тур проводится индивидуально для организованных школьных групп по запросу круглый год.

Три дня в Москве. Экскурсионный тур для школьных группФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Три дня в Москве. Экскурсионный тур для школьных группФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Три дня в Москве. Экскурсионный тур для школьных группФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по городу, прогулка по "Москва-Сити", подъем на башню "Федерация"

Прибытие в Москву. Встреча группы на вокзале с 08:00.

Трансфер в отель для сдачи вещей в камеру хранения.

Отъезд на экскурсию.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Познакомимся со столицей, ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами, увидим самые известные достопримечательности, такие как:

  • храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным зданием России;
  • памятник Петру I на Москве-реке;
  • Дом Правительства России;
  • здание МГУ.

Также прогуляемся по смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама города: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки и многое другое.

Обед в кафе города.

Прогулка по Москва-Сити — деловому кварталу российской столицы: осмотр Краснопресненской набережной, знакомство с историей строительства небоскребов.

Подъем на самую высокую в Европе смотровую площадку башни Федерация, расположенную на 89 этаже с обзором 360 градусов: захватывающий вид на Москву не оставит никого равнодушным

Окончание экскурсионной программы в Москва-Сити.

Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.

Транспорт предоставляется на 5 часов.

Прибытие. Экскурсия по городу, прогулка по "Москва-Сити", подъем на башню "Федерация"Прибытие. Экскурсия по городу, прогулка по "Москва-Сити", подъем на башню "Федерация"Прибытие. Экскурсия по городу, прогулка по "Москва-Сити", подъем на башню "Федерация"Прибытие. Экскурсия по городу, прогулка по "Москва-Сити", подъем на башню "Федерация"Прибытие. Экскурсия по городу, прогулка по "Москва-Сити", подъем на башню "Федерация"Прибытие. Экскурсия по городу, прогулка по "Москва-Сити", подъем на башню "Федерация"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсии по Александровскому саду, территории Кремля, Красной площади. Посещение парка «Зарядье»

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле отеля.

Отправление на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия-прогулка по Александровскому саду, на территории которого можно увидеть такие исторические объекты, как Кутафья башня Кремля, Итальянский грот, Могилу неизвестного солдата и другие.

Экскурсия по территории Московского Кремля — колыбели города, с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади.

В аpxитeктypный aнcaмбль Kpeмля входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий coбopы, Пaтpиapший дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния, Гpaнoвитaя пaлaтa, кoлoкoльня Ивaн Beликий, Tepeмнoй двopeц, а также символы России Царь-колокол и Царь-пушка.

Обед в кафе города.

Экскурсия по Красной площади — главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.

Посещение инновационного парка «Зарядье». Главная достопримечательность парка — Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль!

Окончание экскурсионной программы в центре.

Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.

Транспорт не предоставляется.

Экскурсии по Александровскому саду, территории Кремля, Красной площади. Посещение парка «Зарядье»Экскурсии по Александровскому саду, территории Кремля, Красной площади. Посещение парка «Зарядье»Экскурсии по Александровскому саду, территории Кремля, Красной площади. Посещение парка «Зарядье»Экскурсии по Александровскому саду, территории Кремля, Красной площади. Посещение парка «Зарядье»Экскурсии по Александровскому саду, территории Кремля, Красной площади. Посещение парка «Зарядье»Экскурсии по Александровскому саду, территории Кремля, Красной площади. Посещение парка «Зарядье»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

ВДНХ, посещение павильона «Макет Москвы». Дополнительные экскурсии по желанию. Отъезд

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Встреча с гидом.

Посадка в автобус с вещами. Трансфер на вокзал. Сдача вещей в камеру хранения (оплата ячеек самостоятельно).

Прогулка по территории ВДНХ (Выставке Достижений Народного Хозяйства) — крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название.

Мы пройдем по Центральной аллее, увидим павильон № 1, а также восстановленные во всей красе павильоны в стиле сталинского ампира и знаменитые фонтаны "Каменный цветок" и "Дружба народов".

Посещение павильона «Макет Москвы». Главная отличительная особенность макета столицы — поразительная детализация зданий и максимально точное воссоздание элементов ландшафтной архитектуры.

На площади 429 кв. метров в масштабе 1:400 представлены 23 000 объектов. Среди них такие знаковые места, как Андреевский мост, Донской монастырь, Екатерининский дворец и многие другие.

Обед в кафе города.

Окончание экскурсионной программы на ВДНХ. Свободное время. Самостоятельное возвращение на вокзал.

За дополнительную плату:

  • посещение Москвариума — самого большого по площади океанариума в Москве. Аквариум стал домом для более 600 разновидностей экзотических рыб и необычных морских и пресноводных обитателей, свыше 12 000 экземпляров и особей, включая кайманового крокодила, наутилуса, осетровых, скатов, акул и множества других морских созданий. Стоимость: 1900 руб. /взр., 1400 руб. /шк. до 12 лет. ;
  • экскурсия в Музей космонавтики — один из крупнейших научно-технических музеев мира, расположенный внутри монумента «Покорителям космоса». Мы услышим увлекательный рассказ об истории советской и российской космонавтики, проектах К. Э. Циолковского и С. П. Королева, о первых искусственных спутниках Земли, первом полете человека в космос, а также о полетах к Луне и планетам солнечной системы. Расчет экскурсии по запросу в зависимости от численности группы.

Транспорт предоставляется на 4 часа.

Программа строится под время отъезда группы. Авиа- ж/д билеты стоит брать с отправлением после 18:00.

ВДНХ, посещение павильона «Макет Москвы». Дополнительные экскурсии по желанию. ОтъездВДНХ, посещение павильона «Макет Москвы». Дополнительные экскурсии по желанию. ОтъездВДНХ, посещение павильона «Макет Москвы». Дополнительные экскурсии по желанию. ОтъездВДНХ, посещение павильона «Макет Москвы». Дополнительные экскурсии по желанию. ОтъездВДНХ, посещение павильона «Макет Москвы». Дополнительные экскурсии по желанию. ОтъездВДНХ, посещение павильона «Макет Москвы». Дополнительные экскурсии по желанию. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 школьника, в руб:

Гостиница20 + 225 + 230 + 2

Отель 3* (ориентировочно: «Максима Заря», «Академическая», «Катюша», «Ярославская»)

2-местные стандартные номера с удобствами. Завтрак – шв. стол

255002450022500

Отель 4* (ориентировочно: «Россо Рива», «Сафмар Сущевский», «Эдж Селигерская»)

2-местные стандартные номера с удобствами. Завтрак – шв. стол

268002580023800

Возможен расчет тура под другое количество участников.

Доплата за взрослого в составе школьной группы — 1 700 рублей.

Перед бронированием необходимо уточнять наличие номеров и возможность организации конкретных экскурсий.

Ниже представлены варианты гостиниц, возможна замена на аналогичные (зависит от наличия мест на запрашиваемый период).

Варианты проживания

Отель «Максима Заря»

2 ночи

Расположение гостиницы: ст. метро «Окружная», 5 минут пешком. Отличается сочетанием европейского качества и русского гостеприимства.

Удобное расположение: недалеко от центра в тихом и спокойном районе. В шаговой доступности: главный ботанический сад столицы, Останкинская телебашня, музей-усадьба Останкино, дом-музей С. П. Королева, музей космонавтики, ВДНХ.

К услугам гостей: уютные кафе и лобби-бары, парикмахерские услуги, бесплатный Wi-Fi. Завтраки — шведский стол.

Отель «Максима Заря»Отель «Максима Заря»Отель «Максима Заря»Отель «Максима Заря»Отель «Максима Заря»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Академическая»

2 ночи

Гостиница находится рядом со станцией метро «Октябрьская». Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi.

Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.

На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.

Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта — 39,3 км.

Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Катюша»

2 ночи

Современный отель «Катюша» расположен в 7 километрах от центра столицы возле ВДНХ. В непосредственной близости от станции метро.

Номера укомплектованы ЖК-телевизорами, холодильниками, удобными кроватями, вместительными шкафами. В ванных комнатах есть ванна или душ.

На территории работает бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан и небольшой бар, где можно заказать различные блюда и напитки по меню, а также буфет, который подходит для детей.

Недалеко отеля сосредоточены интересные места: ВДНХ, океанариум, спорткомплекс «Олимпийский», ГУМ. Ближайшим аэропортом считается Шереметьево, расстояние до него составляет 22 километра.

Отель «Катюша»Отель «Катюша»Отель «Катюша»Отель «Катюша»Отель «Катюша»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Ярославская»

2 ночи

Гостиница «Ярославская» находится в северной части столицы. Неподалеку расположена станция метро ВДНХ и развитая инфраструктура. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Номерной фонд представлен уютными номерами, выполненными в приятной цветовой гамме и оснащенными всем необходимым для комфортного проживания. Каждая категория включает в себя удобную мебель, современную технику и собственную ванную комнату.

Вкусно и сытно перекусить можно в ресторане гостиницы. Здесь предоставлен широкий ассортимент блюд русской и европейской кухни. Для проведения торжественных мероприятий в гостинице есть банкетный зал.

Рядом с гостиницей находится много известных мест города, например, Останкинская телебашня. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет — 22 км, а до железнодорожного вокзала — 4,9 км.

Гостиница «Ярославская»Гостиница «Ярославская»Гостиница «Ярославская»Гостиница «Ярославская»Гостиница «Ярославская»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Россо Рива»

2 ночи

Находится в деловом центре Москвы на Шлюзовой набережной, недалеко от станции метро «Павелецкая» и главных достопримечательностей города.

Номера различных категорий оснащены отдельной ванной комнатой, удобными спальными местами, сплит-системой, телевизором, холодильником, феном, сейфом и рабочим столом.

В отеле работает ресторан, предлагающий блюда русской и европейской кухни и завтрак по типу «шведский стол».

Рядом расположен Дом музыки – 560 м, музей «МЖД» – 820 м, ТЦ «Павелецкая Плаза» – 980 м. Расстояние до ж/д вокзала – 710 м, до международного аэропорта «Внуково» – 30 км.

Гостиница «Россо Рива»Гостиница «Россо Рива»Гостиница «Россо Рива»Гостиница «Россо Рива»Гостиница «Россо Рива»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Сущевский Сафмар»

2 ночи

Отель расположен напротив станции метро «Рижская», в 100 м от Проспекта Мира. В 4 станциях метро от отеля находится Красная Площадь. Гости могут воспользоваться круглосуточным спортивным залом и платной парковкой отеля.

В отеле работает служба доставки еды и напитков в номера. На первом этаже отеля расположены ресторан «Fleur Cafe» и одноимённый лобби-бар, в меню которых представлены блюда международной кухни. Предоставляются услуги химчистки и прачечной.

Все номера отеля оснащены кроватями, кондиционерами, мини-барами, наборами для приготовления чая и кофе, сейфами, вмещающими ноутбук, утюгами и гладильными досками, ТВ и Wi-Fi. Гости могут выбрать различные типы подушек по «Меню подушек».

Во всех ванных комнатах установлены фены, косметические зеркала. Предоставляются банные и туалетные принадлежности. Уборка номеров осуществляется ежедневно.

Гостиница «Сущевский Сафмар»Гостиница «Сущевский Сафмар»Гостиница «Сущевский Сафмар»Гостиница «Сущевский Сафмар»Гостиница «Сущевский Сафмар»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Селигерская»

2 ночи

Отель «Edge Seligerskaya» обладает статусом «4 звезды» и является одним из популярных вариантов размещения в столице. На всей территории отеля предоставляется бесплатный доступ в Интернет Wi-Fi.

Каждый номер располагает необходимыми удобствами, мебелью и техникой.

Большой зал объединяет в себе территорию ресторана, лобби и бара, где проживающие могут организовывать свое питание и проводить свободное время. Каждое утро сервируется завтрак по системе «шведский стол».

Для бизнесменов в этой комфортабельной гостинице предложено несколько конференц-площадок, которые располагают всем необходимым для проведения деловых мероприятий.

Основная городская инфраструктура в доступности у проживающих. Общественный транспорт позволит без особого труда добраться по интересующему адресу.

Гостиница «Селигерская»Гостиница «Селигерская»Гостиница «Селигерская»Гостиница «Селигерская»Гостиница «Селигерская»Гостиница «Селигерская»Гостиница «Селигерская»Гостиница «Селигерская»Гостиница «Селигерская»Гостиница «Селигерская»Гостиница «Селигерская»Гостиница «Селигерская»Гостиница «Селигерская»Гостиница «Селигерская»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице - 2 ночи
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсии по программе тура
  • Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Бесплатные места для руководителей группы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча/проводы группы в аэропорт
  • Питание: завтрак в день заезда - от 700 руб., ужины (под запрос)
  • Дополнительные экскурсии
  • Дополнительное время работы транспорта
  • Камера хранения на вокзале
  • Проезд на общественном транспорте
  • Доплата за взрослых
  • Доплата за одноместное размещение
  • Доплата за раннюю встречу - 3000 руб
Место начала и завершения?
Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы:

  • свидетельство о рождении ребенка/паспорт;
  • медицинский полис;
  • доверенность от родителей.

Одежда должна быть по погоде, обувь — удобной.

Может ли измениться программа?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества.

Обращаем внимание, что номера и программа не забронированы! Перед бронированием наличие номеров и возможность организации конкретных экскурсий нужно уточнять.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка для путешествия не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Москвы

Похожие туры на «Три дня в Москве. Экскурсионный тур для школьных групп»

Рождественский тур в Москву на 5 дней
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Рождественский тур в Москву на 5 дней
Начало: Россия, Москва
3 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 29 400 ₽ за человека
Новогодний тур в Москву на 5 дней
На автобусе
5 дней
2 отзыва
Новогодний тур в Москву на 5 дней
Начало: Россия, Москва
29 дек в 10:00
30 дек в 10:00
29 400 ₽ за человека
Новогодний тур в Москву на 3 дня
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Новогодний тур в Москву на 3 дня
Начало: Россия, Москва
29 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 18 000 ₽ за человека
Хочу в Москву в который раз влюбиться. Весенне-летний тур
На автобусе
7 дней
Хочу в Москву в который раз влюбиться. Весенне-летний тур
Начало: Москва
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
от 42 700 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы
от 22 500 ₽ за человека