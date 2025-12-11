Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку
Поклониться мощам Петра и Февронии и взять горсть земли из Канавки Богородицы
Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», 7:15
3 янв в 07:15
5 янв в 07:15
11 600 ₽ за человека
В Рязань на фестиваль воздушных шаров «Небо России»
Поучаствовать в грандиозном празднике, понаблюдать за аэростатами, съездить в Зарайск и Коломну
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», выход №5, 7:...
8 авг в 07:00
18 890 ₽ за человека
На цветение сирени в Липецкую область из Москвы: Богородицк, Елец и природа
Побывать на фестивале в дендропарке, увидеть бирюзовые озёра Кондуков и рассмотреть кружево в музее
Начало: Москва, станция метро «Каширская» (БКЛ), выход 1, ...
16 мая в 07:00
18 700 ₽ за человека
Сирень, усадьбы, кружево, керамика: тур из Москвы в Тамбов и на фестиваль
Узнать секреты скопинской глазури, посетить дом и сиреневый сад композитора и отведать десерта
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 7:30
15 мая в 07:30
28 580 ₽ за человека
Со вкусом вина и ароматом лаванды: в Липецкую и Тульскую области из Москвы
Увидеть озёра и горы Кондуков, сфотографироваться на лавандовом поле и посетить винодельню
Начало: Москва, станция метро «Каширская», выход № 1, 7:00
4 июл в 07:00
11 июл в 07:00
21 900 ₽ за человека
На «Фестиваль сыра» и за вдохновляющими пейзажами: автобусный мини-тур в Кострому и Плёс
Понаблюдать за художниками на пленэре, попробовать костромской сыр и пройтись по Милой горе
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», выход №3, 7:...
4 июл в 07:00
19 900 ₽ за человека
Автобусный тур по городам Владимирской и Ивановской областей с круизом по Волге
Побывать в усадьбе А.Н. Островского, поучаствовать в плёсском фестивале моды и посетить Шую и Палех
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход №1, 7:1...
10 июл в 07:15
30 900 ₽ за человека
Арзамас, Константиново, Дивеево: русские пейзажи с шармом прованса и святыни
Прогуляться по лавандовой плантации и посетить Серафимо-Дивеевский монастырь
Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», 7:00
18 июл в 07:00
19 800 ₽ за человека
Автобусный тур с посещением фестиваля «Пир на Волге!», Ярославля, Тутаева и Рыбинска
Побывать на главном кулинарном событии лета, проплыть по Волге и погулять по купеческим городкам
Начало: Москва, станция метро «Свиблово», выход № 3, 7:15
22 авг в 07:15
18 800 ₽ за человека
Когда вода, огонь и травы пропитаны магией: праздник Ивана Купала на Селигере
Собрать у костра хоровод, запустить в озеро венок и отведать пожарских котлет на их родине
Начало: Москва, станция метро «Войковская», выход №1, 7:45
4 июл в 07:45
21 900 ₽ за человека
В Осташков на гастрофестиваль «Селигерский рыбник»
Отдохнуть у озера, попробовать рыбу, пожарские котлеты и слойку Вульфа, посетить Торжок и Старицу
Начало: Москва, станция метро «Сходненская», выход №1, 7:1...
31 июл в 07:15
30 900 ₽ за человека
Выходные в Ярославской области с фотосессией в ретроинтерьерах
Посетить красивейшее село России, обойти кустодиевские места Тутаева и попробовать локальные блюда
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», 7:00
9 мая в 07:00
12 июн в 07:00
27 900 ₽ за человека
Через всю Россию по Транссибирской магистрали: большое путешествие от Москвы до Владивостока
Изучить 8 городов, отдохнуть на Байкале и Аракуле, посетить Свияжск, Красноярские Столбы и музеи
Начало: Москва, Казанский вокзал, 19:40
3 июл в 19:40
31 июл в 19:40
180 100 ₽ за человека
Из Москвы под стук колёс: всей семьёй на туристическом поезде в Великий Устюг и Кострому
Увидеть главные места городов, погостить у Деда Мороза и Снегурочки и поучаствовать в мастер-классах
Начало: 11:20 - отправление поезда №922/921 с Ярославского...
1 янв в 11:20
5 янв в 11:20
49 800 ₽ за человека
Выходные в Карелии: мини-вояж на поезде из Москвы с посещением Сортавалы и «Рускеалы»
Рускеала - Карельская сага: проехать на ретропоезде, посетить Мраморный каньон и водопады Ахинкоски
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 18:45
19 дек в 18:45
23 янв в 18:45
27 900 ₽ за человека
Из Москвы в Рязанскую и Владимирскую области: 5 городов, "Биг Бен" и "Малый Эрмитаж"
Посидеть за партой Есенина, узнать секреты хрусталя и стекла, побывать на ремесленных цехах
Начало: Москва, станция метро «Кузьминки», 7:15
3 янв в 07:15
5 янв в 07:15
14 900 ₽ за человека
Выходные по-купечески с мастер-классами, светским приёмом и чаем из самовара: из Москвы в Торжок
Поучиться чеканить монеты и вышивать золотом, полепить из глины и освоить этикет 19 века
Начало: Москва, точное место встречи - по договорённости, ...
4 янв в 08:00
21 мар в 08:00
16 800 ₽ за человека
5 древних городов на берегах могучей Волги: автобусный тур из Москвы
Увидеть затопленную колокольню и пейзажи с картин Кустодиева, изучить Углич, Рыбинск и Ярославль
Начало: Москва, станция метро «Свиблово», 7:15
1 мая в 07:15
10 мая в 07:15
15 900 ₽ за человека
Новогодний тур по Золотому кольцу: 8 городов и интерактивные программы
Выбрать невесту царю, сходить в гости к Снегурочке и купчихе, узнать, как изо льна получается ткань
Начало: Ярославский вокзал, 9:15
3 янв в 09:15
38 100 ₽ за человека
В края озёрные да обители островные: автобусный тур на Селигер и Валдай
Посетить Нилову пустынь и Иверский монастырь, отведать рыбных блюд и узнать, как отливают колокола
Начало: Москва, станция метро «Водный стадион», 7:00
1 мая в 07:00
9 мая в 07:00
17 500 ₽ за человека
Новогодний экспресс: с детьми на поезде в Великий Устюг и резиденцию Деда Мороза
Отправиться в сказку, увидеть главного кудесника зимы, посмотреть спектакль и проехать на печи Емели
Начало: Ярославский вокзал, 10:00-13:00
3 янв в 10:00
6 янв в 10:00
34 500 ₽ за человека
Родные просторы вблизи златоглавой: древние города, мастер-классы, застолья и отдых на пасеке
Изучить Москву, Владимир и Суздаль, сделать свечу и крем, налепить пельменей и напиться чая с мёдом
Начало: Ж/д вокзал Москвы, время по договорённости
30 дек в 10:00
4 янв в 10:00
42 900 ₽ за человека
Москва сквозь века: автобусный тур по знаковым локациям столицы и окрестностей
Заглянуть в Третьяковскую галерею, побывать в усадьбе Кусково и посетить аттракционы будущего
Начало: Москва, холл выбранного отеля, 10:00
19 дек в 10:00
36 100 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Для школьников»
Сколько стоит тур в Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Для школьников" можно забронировать 23 тура от 11 600 до 180 100. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
