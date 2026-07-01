Вы сразу же окунетесь в сокровищницу русской души — Третьяковскую галерею, чтобы увидеть бессмертные
Программа тура по дням
Пешеходная экскурсия по Замоскворечью. Посещение Третьяковской галереи
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00 / освобождение номеров до 12:00.
Завтрак в день заезда не предоставляется!
Ориентировочное время начала экскурсионной программы 10:00.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Пешеходная экскурсия по Замоскворечью – одному из самых старых районов Москвы, бывшему московскому предместью, которое с течением времени и ростом Москвы превратилось из ремесленного района в купеческие поселения с богатыми и живописными усадьбами.
Именно с Замоскворечьем связаны имена российских меценатов и предпринимателей – Третьяковых, Морозовых, Рябушинских и таких знаменитых деятелей культуры и искусства, как П. И. Чайковский, Л. Н. Толстой, С. А. Есенин, А. А. Ахматова, А. А. Фет.
Посещение Третьяковской галереи (входные билеты) – настоящей сокровищницы русской живописи, графики и скульптуры: основанный в 1856 году музей хранит более 180 тысяч экспонатов, в числе которых всемирно знаменитые шедевры искусства Андрея Рублёва, «Александра Иванова, Валентина Серова и многие другие.
Окончание программы в городе. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
Свободный день или доп. экскурсия на Киностудию «Мосфильм»
Свободный день.
Дополнительно: Экскурсия на Киностудию «Мосфильм» — ведущее кинопредприятие России, на котором создается практически вся отечественная кино- и видеопродукция.
Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам.
Ориентировочно в 11:30. Стоимость: 2300 руб. /чел.
Прогулка по ВДНХ. Экскурсия в центре «Космонавтика и Авиация»
Завтрак в отеле.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Прогулка по ВДНХ (Выставке Достижений Народного хозяйства) – крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название.
Вы пройдете по Центральной аллее, увидите павильон №1, восстановленные после масштабной реконструкции павильоны в стиле сталинского ампира.
А также знаменитые фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» – своеобразные символы выставки.
Посещение павильона «Макет Москвы».
Экскурсия в центре «Космонавтика и Авиация» на ВДНХ. Гости познакомятся с историей космических и воздушных путешествий, рассмотрев полномасштабные макеты спутников, планетоходов и космических кораблей.
Макет знаменитого орбитального комплекса «Мир» в натуральную величину, вернувшийся из космоса спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-10 М», настоящий лунный грунт, вертолёт Ка-62 и многое другое.
Окончание программы на ВДНХ. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно:
- посещение музея иллюзий – Вселенной развлечения на ВДНХ! 9 увлекательных аттракционов, квестов, музеев и лабиринтов (стоимость – 2100 руб. /чел.);
- посещение «Москвариума» – уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии (1800 руб.);
- посещение павильона «АТОМ» (стоимость: от 800 руб – взр., 550 руб. – реб.);
- посещение водного шоу в «Москвариуме» с участием морских животных (стоимость: от 2000 руб. в зависимости от категории места, под запрос).
Экскурсия по Арбату. Музей рекордов, фактов и приключений
Завтрак в отеле.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Пешеходная экскурсия по Арбату. Арбат — одна из самых известных пешеходных улиц Москвы, сочетающая историческую архитектуру, культурные объекты и атмосферу творчества.
Здесь можно найти музеи, театры, памятники, а также места для прогулок и отдыха: театр Вахтангова, Стена Цоя, памятник Булату Окуджаве, знаменитый ресторан «Прага», одна из высоток – здание МИДа.
А также квартира-музей А. С. Пушкина, множество маленьких современных музеев, разнообразие ресторанов и кафе на любой вкус, сувенирные магазины.
Арбат — это не только исторические здания, но и место, где можно насладиться атмосферой творчества, послушать музыку, увидеть работы уличных художников и попробовать местную кухню в ресторанах.
Посещение Музея рекордов, фактов и приключений «РЕКОРДИУМ» (входной билет) – где отобраны самые захватывающие достижения человечества со всего света, а некоторые из них можно испытать на себе.
Окончание программы на Арбате. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
Самостоятельно вы сможете посетить необычные музеи Арбата – музей Магии, музей парфюмерии, Сенсориум, Музей детства «Сказки Арбат 16»: где оживают чудеса.
Музей-усадьба "Коломенское". По желанию - посещение парка "Остров мечты"
Завтрак в отеле
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское» – бывшую летнюю резиденцию московских царей и князей, с которой связаны многие события русской истории.
Экскурсия «Парадная и личная жизнь царя Алексея Михайловича в Коломенском, во дворце». Во время экскурсии туристы представят обстановку и атмосферу резиденции, узнают, какими невиданными диковинами русский царь поражал иностранных послов во время приемов.
Чем потчевали гостей на царском пиру, какие кубки поднимали за здоровье государя, как проводил свободное время, где работал и отдыхал царь Алексей Михайлович, а также какое место отводилось банным процедурам в царском быту.
Окончание программы в музее-заповеднике «Коломенское». Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
Дополнительно: Посещение парка «Остров мечты» (входной билет) — первого в России крытого круглогодичного парка развлечений.
На территории парка расположены 27 захватывающих аттракционов в 9 тематических зонах: Деревня Смурфиков, HelloKitty, Черепашки Ниндзя, Гонка мечты, Замок Снежной королевы, Отель Трансильвания, Заброшенный дом, Сказочная деревня, Маугли в стране динозавров.
Стоимость билета – 3100 руб.
Прогулка по новому инновационному парку "Зарядье". Пешеходная экскурсия "Красная площадь - начало страны"
Завтрак в отеле.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье». Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.
Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.
Пешеходная экскурсия «Красная площадь – начало страны»: мы пройдем по Александровскому саду, осмотрим Манежную площадь и выйдем на центральную площадь и настоящий символ города – Красную площадь.
Обязательно загадаем желание у «нулевого километра» – это бронзовый знак, символизирующий условную начальную точку отсчёта протяжённости автомобильных дорог, которые начинаются в столице.
Увидим великолепный Храм Василия Блаженного, Исторический музей, памятник Минину и Пожарскому, а также полюбуемся знаменитой Спасской башней, по часам которой сверяет время вся Россия.
Обязательно посетим самый популярный и красивейший универмаг – ГУМ, где каждый сможет попробовать знаменитый фирменный ГУМовский десерт – легендарное мороженое.
Окончание программы в центре города. Свободное время. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно:
- экскурсия в Оружейную палату – музей-сокровищницу, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов (стоимость: 2100 руб. /чел.);
- экскурсия по территории Московского Кремля – с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади (стоимость: 1800 руб. /чел.).
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу, Воробьевы горы, Лужники
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Сдача вещей в камеру хранения отеля.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу – мы познакомимся со столицей, ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.
Увидим самые известные достопримечательности города – центральные площади, памятник Петру I на Москве-реке, Дом Правительства России, здание МГУ, Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, знаменитые сталинские высотки и многое другое.
Во время экскурсии туристы посетят Храм Христа Спасителя (внешний осмотр) – кафедральный собор Русской православной церкви, один из символов Москвы и России.
История этого собора уникальна, а о его возведении известно множество интересных и необычных фактов. Изначально храм строили как архитектурный памятник в честь победы над гегемонией Наполеона.
Также прогуляются по Патриаршему мосту, который заслуженно считается одним из самых впечатляющих в Москве.
Весь мост, по сути, является большой смотровой площадкой, поскольку с него открываются завораживающие виды на центр города и основные достопримечательности Москвы: Кремль, памятник Петру I, Болотный остров, Дом на набережной, Центральный дом художника, Парк Горького и Музеон.
Обязательная остановка на смотровой площадке на Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама города.
Уникальная экскурсия на стадион «Лужники» — главный спортивный комплекс России — приглашает всех окунуться в завораживающий мир футбола и развлекательных событий.
В рамках одного экскурсионного тура вы почувствуете себя болельщиком, VIP-гостем, футболистом, тренером и журналистом.
Побываете в раздевалке сборной России и в других самых интересных местах стадиона, которые обычно недоступны зрителям во время массовых мероприятий.
Окончание программы у стадиона «Лужники» (ст. метро Воробьёвы горы). Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.
Дополнительно: Проезд по Московской канатной дороге — фуникулере, соединяющем смотровую площадку Воробьевых гор и стадион «Лужники» на противоположном берегу Москва-реки (стоимость: 900 рублей).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|«Академическая» 3*.Завтрак «шведский стол»
|2-местное
|44500
|3000
|1-местное
|68100
|6000
|Доп. место
|44500
|3000
|«Россо-Рива» 4*. Завтрак «шведский стол»
|2-местное
|51000
|3750
|1-местное
|81000
|7500
|Доп. место
|51000
|3750
Варианты проживания
Гостиница «Академическая»
Гостиница находится рядом со станцией метро «Октябрьская». Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi.
Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.
На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.
Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта — 39,3 км.
Гостиница «Россо Рива»
Находится в деловом центре Москвы на Шлюзовой набережной, недалеко от станции метро «Павелецкая» и главных достопримечательностей города.
Номера различных категорий оснащены отдельной ванной комнатой, удобными спальными местами, сплит-системой, телевизором, холодильником, феном, сейфом и рабочим столом.
В отеле работает ресторан, предлагающий блюда русской и европейской кухни и завтрак по типу «шведский стол».
Рядом расположен Дом музыки – 560 м, музей «МЖД» – 820 м, ТЦ «Павелецкая Плаза» – 980 м. Расстояние до ж/д вокзала – 710 м, до международного аэропорта «Внуково» – 30 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание: завтраки в гостинице, кроме дня заезда
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсии по программе тура
- Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Индивидуальный трансфер в/от отеля: от/на ж/д вокзал - из/в аэропорт - под запрос
- Проезд на общественном транспорте
- Питание: обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества.