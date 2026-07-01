1 день

Пешеходная экскурсия по Замоскворечью. Посещение Третьяковской галереи

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00 / освобождение номеров до 12:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется!

Ориентировочное время начала экскурсионной программы 10:00.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Пешеходная экскурсия по Замоскворечью – одному из самых старых районов Москвы, бывшему московскому предместью, которое с течением времени и ростом Москвы превратилось из ремесленного района в купеческие поселения с богатыми и живописными усадьбами.

Именно с Замоскворечьем связаны имена российских меценатов и предпринимателей – Третьяковых, Морозовых, Рябушинских и таких знаменитых деятелей культуры и искусства, как П. И. Чайковский, Л. Н. Толстой, С. А. Есенин, А. А. Ахматова, А. А. Фет.

Посещение Третьяковской галереи (входные билеты) – настоящей сокровищницы русской живописи, графики и скульптуры: основанный в 1856 году музей хранит более 180 тысяч экспонатов, в числе которых всемирно знаменитые шедевры искусства Андрея Рублёва, «Александра Иванова, Валентина Серова и многие другие.

Окончание программы в городе. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.

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