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Выходные в столице России. Экскурсионный тур осенью и зимой

Выходные в столице России
Тур выходного дня по Москве, который подарит яркие эмоции и теплые воспоминания! Мы увидим главные достопримечательности, познакомимся с культурой столицы, услышим множество интересных фактов. Субботу посвятим обзорной экскурсии по городу.

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ждут сталинские высотки, здание МГУ, Храм Христа Спасителя, прогулка по Патриаршему мосту, Воробьевы горы и посещение стадиона «Лужники».В воскресенье отправимся в Замоскворечье, за время превратившееся из ремесленного района в купеческие поселения с богатыми и живописными усадьбами, а еще заглянем в Третьяковскую галерею — сокровищницу русского творчества. Также будет свободное время, чтобы прогуляться по Москве самостоятельно.

Выходные в столице России. Экскурсионный тур осенью и зимойФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Выходные в столице России. Экскурсионный тур осенью и зимойФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Выходные в столице России. Экскурсионный тур осенью и зимойФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Суббота. Прибытие. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Завтрак в день заезда не предоставляется.

Ориентировочное время начала экскурсионной программы - 10:00 (кроме понедельника)

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию на автобусе.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу – мы познакомимся со столицей, ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами, увидим самые известные достопримечательности города:

  • центральные площади;
  • памятник Петру I на Москве-реке;
  • Дом Правительства России;
  • здание МГУ;
  • Новодевичий монастырь;
  • здание Президиума РАН;
  • знаменитые сталинские высотки и многое другое.

Во время экскурсии посетим Храм Христа Спасителя (внешний осмотр) – кафедральный собор Русской православной церкви, один из символов Москвы и России.

История этого собора уникальна, а о его возведении известно множество интересных и необычных фактов. Изначально храм строили как архитектурный памятник в честь победы над гегемонией Наполеона.

Также прогуляемся по Патриаршему мосту, который заслуженно считается одним из самых впечатляющих в Москве.

Весь мост, по сути, является большой смотровой площадкой, поскольку с него открываются завораживающие виды на центр города и основные достопримечательности Москвы: Кремль, памятник Петру I, Болотный остров, Дом на набережной, Центральный дом художника, Парк Горького и Музеон.

Обязательная остановка на смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама города.

Уникальная экскурсия на стадион «Лужники» – главный спортивный комплекс России – приглашает всех окунуться в завораживающий мир футбола и развлекательных событий.

В рамках одного экскурсионного тура вы почувствуете себя болельщиком, ВИП-гостем, футболистом, тренером и журналистом, побываете в раздевалке сборной России и в других самых интересных местах стадиона, которые обычно недоступны зрителям во время массовых мероприятий.

Окончание программы у стадиона «Лужники» (ст. метро Воробьёвы горы) ориентировочно в 15:00. Свободное время. Самостоятельное возвращение в отель.

За дополнительную плату:

  • проезд по Московской канатной дороге – фуникулере, соединяющем смотровую площадку Воробьевых гор и стадион «Лужники» на противоположном берегу Москва-реки. Стоимость – 900 руб.
Суббота. Прибытие. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городуСуббота. Прибытие. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городуСуббота. Прибытие. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городуСуббота. Прибытие. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Воскресенье. Экскурсия по Замоскворечью, посещение Третьяковской галереи. Отъезд

Встреча с гидом в холле гостиницы ориентировочно в 10:00. Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда за свой счёт).

Пешеходная экскурсия по Замоскворечью – одному из самых старых районов Москвы, бывшему московскому предместью, которое с течением времени превратилось из ремесленного района в купеческие поселения с богатыми и живописными усадьбами.

Именно с Замоскворечьем связаны имена российских меценатов и предпринимателей – Третьяковых, Морозовых, Рябушинских и таких знаменитых деятелей культуры и искусства, как П. И. Чайковский, Л. Н. Толстой, С. А. Есенин, А. А. Ахматова, А. А. Фет.

Посещение Третьяковской галереи (входные билеты) – настоящей сокровищницы русской живописи, графики и скульптуры: основанный в 1856 году музей хранит более 180 тысяч экспонатов, в числе которых всемирно знаменитые шедевры искусства Андрея Рублёва, «Александра Иванова, Валентина Серова и многие другие.

Окончание программы в городе ориентировочно в 14:30

Воскресенье. Экскурсия по Замоскворечью, посещение Третьяковской галереи. ОтъездВоскресенье. Экскурсия по Замоскворечью, посещение Третьяковской галереи. ОтъездВоскресенье. Экскурсия по Замоскворечью, посещение Третьяковской галереи. ОтъездВоскресенье. Экскурсия по Замоскворечью, посещение Третьяковской галереи. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

«Академическая» 3* (ст. метро Октябрьская).Номера категории «эконом» (от «стандарта» отличаются только отсутствием кондиционера в номере).Завтрак «шведский стол»
Размещение2 дняДоп. ночь
2-местное 13000 3000
1-местное 16500 6000
Доп. место 13000 3000
«Россо Рива» 4* (ст. метро Павелецкая). Завтрак «шведский стол»
Размещение2 дняДоп. ночь
2-местное 14000 3750
1-местное 20000 7500
Доп. место 14000 3750

Варианты проживания

Гостиница «Академическая»

1 ночь

Гостиница находится рядом со станцией метро «Октябрьская». Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi.

Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.

На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.

Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта — 39,3 км.

Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»Гостиница «Академическая»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Россо Рива»

1 ночь

Находится в деловом центре Москвы на Шлюзовой набережной, недалеко от станции метро «Павелецкая» и главных достопримечательностей города.

Номера различных категорий оснащены отдельной ванной комнатой, удобными спальными местами, сплит-системой, телевизором, холодильником, феном, сейфом и рабочим столом.

В отеле работает ресторан, предлагающий блюда русской и европейской кухни и завтрак по типу «шведский стол».

Рядом расположен Дом музыки – 560 м, музей «МЖД» – 820 м, ТЦ «Павелецкая Плаза» – 980 м. Расстояние до ж/д вокзала – 710 м, до международного аэропорта «Внуково» – 30 км.

Гостиница «Россо Рива»Гостиница «Россо Рива»Гостиница «Россо Рива»Гостиница «Россо Рива»Гостиница «Россо Рива»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание - завтраки в гостинице, кроме дня заезда
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсии по программе тура
  • Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание: обеды и ужины
  • Индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 3 000 руб. /из аэропорта - от 3 800 руб. /машина
  • Проезд на общественном транспорте
  • Проезд по Московской канатной дороге - 900 руб
Место начала и завершения?
Москва
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Москвы

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